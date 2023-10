Wie unseren vier Protagonistinnen geht es vielen: zu viele Kleider im Schrank, von denen wir zu wenige tragen. Unsere Fashion-Expertinnen sammeln die aussortierten Kleidungsstücke ein und zeigen uns eine Woche lang, was man kostengünstig draus machen kann. Auch RTL-Aktuell-Moderator Maik Meuser hat in seinem Kleiderschrank Kleidung gefunden, die ihm nicht mehr passt. Er spendet sie in Berlin dem Mode-Designer Philippe Werhahn. Was der aus Maiks Klamotten macht, sehen Sie im Video