Sprachen lernen von jedem Ort der Welt aus

Ob abends nach der Arbeit von der heimischen Couch aus oder unterwegs auf Reisen – Sprachen lernen ist damit an jedem Ort der Welt möglich. Dabei sind die Onlineangebote meist nicht nur spielend aufgebaut, sondern auch ideal für Einsteiger, um online Sprachen zu lernen.
Sprachen lernen und Horizont erweitern
Für das Erlernen einer neuen Sprache braucht man vor allem eins: eine umfassende und regelmäßige Übung! Nur durch das Sprechen der neuen Sprache lässt sich auch die Aussprache verbessern und Grammatik kann nachhaltig eingeprägt werden. Das Üben gelingt beim Sprache lernen sowohl in der Gruppe als auch allein. Gerade durch die Corona-Pandemie haben Online-Angebote zum Sprachen lernen eine große Begeisterung ausgelöst und die Menschen auf ihre nächste – langersehnte – Urlaubsreise vorbereitet.
Ob Einsteiger oder ein Kurs für Fortgeschrittene – Angebote zum online Sprache lernen eignen sich für jeden Kenntnisstand und jedes Alter! Die einzige Voraussetzung dafür ist ein Smartphone, Laptop oder Tablet. Doch wie funktioniert das Fremdsprachen lernen im Onlineformat und welche positiven Aspekte hat das online Sprachen lernen? Diese und weitere Fragen werden im Folgenden beantwortet!
Wie kann man online Sprachen lernen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um online Fremdsprachen zu erlernen.
Eine neue Sprache per App
zu erlernen, ist aktuell die beliebteste Methode. Die Sprachlern-App kann einfach auf dem Handy, Laptop oder Tablet installiert werden. So kann der eigene virtuelle Trainer überall genutzt werden, um online Sprachen zu lernen. Dadurch wird es unkompliziert, sich selbst eine Fremdsprache beizubringen.
Daneben gibt es auch reine Online-Sprachschulen
, die ihr Angebot nur auf das virtuelle Fremdsprachen lernen ausgerichtet haben. Ob Gruppenkurs oder Einzeltraining – Sprachlehrer helfen auch hier beim Sprache lernen. Die Kosten schwanken je nach Anbieter und Umfang der persönlichen Betreuung.
Sie können z.B. online einen Audio-Sprachkurs kaufen. Meist hören Sie dann unterschiedliche Lektionen, die mit einem Handbuch unterstützt werden. Diese Methode ist etwas unflexibler. Es fehlt die Interaktion mit Menschen, die das Erlernen einer Sprache deutlich vereinfacht. Zur Auffrischung jedoch gut geeignet.
Welche Anbieter gibt es, wenn ich online eine Sprache lernen will?
Es gibt zahlreiche Anbieter zum Online-Sprachenlernen:
EF English Live
bietet seit über 25 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.500 muttersprachlichen und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Neben den direkten Online-Englisch-Kursen finden Sie bei diesem Anbieter mehr als 2.000 Stunden interaktiver Inhalte, mit denen Sie schnell Ihre Fähigkeiten im Englischen steigern können. Sie können sich zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe entscheiden.
Bei der Sprachlern-App von Babbel
können Sie sich aussuchen, ob Sie, um eine Sprache zu lernen, lieber an einem Online-Unterricht mit erfahrenen Lehrkräften teilnehmen oder sich den Stoff selbst mit kurzen Lektionen aneignen möchten. Dabei fokussiert sich Babbel auf Themen aus dem Alltag wie zum Beispiel das Bestellen im Restaurant. Durch verschiedene Lernmöglichkeiten mit Spielen und Podcasts ist auf jeden Fall für Abwechslung beim Online-Sprachenlernen gesorgt.
Nutzer der Plattform Mondly können zum Fremdsprachenlernen zwischen 41 Sprachen wählen, darunter – neben den gängigen europäischen Sprachen – auch Persisch, Arabisch und Hebräisch.
Die Sprache wird hier über die Wiederholung wichtiger Vokabeln und der Grammatik erlernt und über eine Ausspracheüberprüfung verbessert.
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersive Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen.
Lingoda hilft Ihnen dabei, eine Fremdsprache selbstbewusst zu sprechen. Das Besondere: Mit über 2.400 internationalen Lehrkräften, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien können Sie Ihren Lehrplan flexibel nach Ihren Bedürfnissen gestalten.
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen.
Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung. Im Anschluss können bei der ausgewählten Lehrkraft Unterrichtsstunden gebucht werden, die man ideal in den eigenen Terminkalender integrieren kann. Im virtuellen Klassenzimmer erfolgt anschließend der Sprachunterricht zum Lernen der neuen Sprache mit der zertifizierten Lehrkraft.
Der Anbieter Rosetta Stone passt sich dem individuellen Zeitplan an: Hier werden Kursinhalte und die App zur Verfügung gestellt, sodass der Zugriff auf alle Lektionen des Sprachlernprogramms zum Lernen jeder neuen Sprache jederzeit möglich ist.
Die App macht es möglich, auch ohne Internetverbindung weiterhin Sprache lernen zu können. Zusätzlich kann ein Live-Coaching abonniert werden, bei dem mit erfahrenen Lehrkräften geübt und die Sprache verbessert werden kann.
Die Auswahl zwischen zwölf Fremdsprachen (unter anderem Englisch, Spanisch, Italienisch oder Japanisch) haben Nutzer des Online-Sprachkurs-Anbieters Busuu
. Hier werden einzelne Lektionen zum Lernen der Sprache durchgearbeitet, die von Linguisten und Pädagogen entwickelt worden sind. Dabei liegt der Fokus beim neuen Fremdsprachenlernen darauf, die Aussprache und Schreibfähigkeiten zu verbessern. Bei der Premium-Plus-Mitgliedschaft wird zudem bei Abschluss des Kurses ein Zertifikat fürs Fremdsprachenlernen verliehen.
Was bringt es, eine neue Fremdsprache zu lernen?
Das Fremdsprachen lernen bietet eine ganze Reihe an Vorteilen! Vor allem ermöglicht es einem einen umfassenden Blick in ein anderes Land und die kulturspezifischen Besonderheiten. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, im Urlaub das erste Mal in der Landessprache zu kommunizieren. Das Fremdsprachen lernen erleichtert einem auch die ein oder andere Reise – insbesondere in entfernteren Ländern. So wird das Mieten von privaten Unterkünften für Urlauber immer interessanter.
Wenn Sie vor Ort selbst für die Verpflegung sorgen müssen, ist es praktisch, wenn Sie sich mit einem Lieferservice unterhalten können. Sollten gesundheitliche Probleme auftreten und Sie müssen von Ihrer Krankenversicherung oder Zahnzusatzversicherung im Ausland Gebrauch machen, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn Sie sich verständigen können.
Durch das Sprechen der Sprache lernt man neue Leute kennen und kann auch im Ausland vereinfacht Kontakte knüpfen. Wer weiß, im besten Fall entsteht durch das Fremdsprachen lernen sogar eine Freundschaft!
Natürlich ist eine Fremdsprache nicht nur im privaten Bereich großartig, sondern kann auch die Karriere fördern. Viele Arbeitgeber verlangen heutzutage neben Englisch meist auch Kenntnisse in mindestens einer weiteren Fremdsprache. Um die Karriere voranzutreiben und evtl. sogar mal beruflich ins Ausland zu gehen ist dies auf jeden Fall von Vorteil.
Daher sollte man sich das Angebot zum Fremdsprachen lernen auch danach aussuchen, ob man in der Sprache Smalltalk oder Businesstalk führen möchte. Viele Anbieter haben zusätzliche Kurse für Fremdsprachen lernen auf professionellem Niveau, wie zum Beispiel „Business Englisch“.
Wie starte ich am besten, wenn ich eine Fremdsprache lernen will?
Wer eine Fremdsprache lernen möchte, überlegt am besten zuerst, welche Sprache(n) er bereits beherrscht. Bestehen bereits Fremdsprachenkenntnisse oder zumindest Grundkenntnisse können diese am einfachsten vertieft werden. Dabei dauert es beim Fremdsprachen lernen dann meist nur wenige Monate, bis die Kenntnisse wieder aufgefrischt und verbessert werden können.
Zudem lassen sich ähnliche Fremdsprachen leichter lernen: bestehen zum Beispiel bereits Sprachkenntnisse im Spanischen, ist Italienisch dazu leichter zu lernen, da sich diese beiden Sprachen sehr ähnlich sind. Wer komplett neu mit einer Sprache beginnt sollte auf jeden Fall geduldig beim Fremdsprachen lernen sein, denn eine Fremdsprache lernt sich nicht über Nacht. Mit regelmäßigen Lektionen und einer guten Übung kann man jedoch schnell Fortschritte beim neue Sprache lernen machen. Das Prinzip ist wie beim Abnehmen – um Fortschritte zu erzielen, muss man stetig am Ball bleiben.
Beim online Sprachen lernen ist es außerdem wichtig, dass man am Ball bleibt und Spaß dabei hat. Mit einem Lernpartner oder einer Freundin an der Seite macht das Fremdsprachen lernen doppelt so viel Spaß, weswegen viele Leute mit jemandem zusammen eine neue Sprache lernen.
Eine Gliederung des Sprachkurses zum Fremdsprachen lernen kann ebenfalls helfen. Dadurch erkennt man auf den ersten Blick, welche Lektionen einem beim Fremdsprachen lernen bevorstehen und was genau erlernt wird. Außerdem sollte man sich Gedanken dazu machen, wo und wann man am besten online Sprachen lernen kann. Draußen oder am Schreibtisch zuhause? Soll die Lektion morgens vor dem Büro oder entspannt am Wochenende absolviert werden? In jedem Fall gibt es für jeden individuellen Lerntyp das passende Modell zum online Sprachen lernen.
Wie unterscheiden sich Sprachlern-Apps von online Sprachkursen?
Schauen wir uns kurz die jeweiligen Methoden zum Erlernen einer Fremdsprache an.
Sprachlernkurs online nutzen
Online Sprachkurse profitieren von dem direkten Austausch mit dem Dozent*in und den anderen Teilnehmer*innen. Hier können in einer kleinen Gruppe die Lektionen gemeinsam bearbeitet und besprochen werden. Das Fremdsprachen lernen erfolgt so zusammen mit anderen und wird dadurch aufgelockert.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Fragen direkt an den Dozent*in gestellt werden können und so alle Teilnehmer*innen von den Antworten profitieren können. Zudem kann das Sprache lernen in der Gruppe abwechslungsreicher und lustiger sein als das selbständige online Sprachen lernen und man kann neue Kontakte knüpfen.
Sprachlern-Apps jederzeit verwenden
Im Gegensatz dazu sind Sprachlern-Apps zeitlich sehr flexibel: ob abends nach der Arbeit oder am Wochenende – die Zeiteinteilung kann hier ganz individuell erfolgen. Auch im Urlaub oder auf Geschäftsreisen ist das Sprache lernen so kein Problem mehr!
Ein weiterer Vorteil bei Sprachlern-Apps ist, dass hier oftmals kein persönlicher Austausch stattfindet. Bei Fragen zum Erlernen einer neuen Sprache findet man jedoch einen Ansprechpartner oder andere Nutzer, die bei Schwierigkeiten weiterhelfen. Die Community bei vielen Sprachlern-Apps ist sehr offen und hilfsbereit.
Es empfiehlt sich, genau zu überlegen, welche Art der Spracherlernung für einen selbst am meisten Sinn macht: wer gerne zum Sprache lernen mit anderen in Kontakt kommt und neue Leute kennen lernen möchte, für den empfiehlt sich ein online Sprachkurs. Ist man hingegen zeitlich sehr eingespannt und braucht besondere Flexibilität beim Fremdsprache lernen, bieten sich die Sprachlern-Apps an. Im Zweifelsfall kann auch mit dem einen Format zum Fremdsprachen lernen begonnen werden und das andere schließlich ebenfalls getestet werden, um herauszufinden, was einem besonders viel Spaß beim Sprache lernen macht.
Drei Tipps zum online Sprachen lernen
Zuletzt ist noch anzuführen, dass man sich beim Fremdsprachen lernen auf keinen Fall frustrieren lassen sollte! Beim erfolgreichen Sprache lernen ist es wie mit dem Aneignen neuer Fähigkeiten – dies benötigt einfach Zeit, das ist ganz normal.
Sollte man mit einem Anbieter beim online Sprache lernen nicht gut klar kommen, bietet es sich an, auch noch andere Modelle auszuprobieren. Es gibt zahlreiche Anbieter und für jeden das richtige Modell, sodass man sich nach den ersten Versuchen nicht entmutigen lassen sollte. Vielleicht stellt ein Kurs vor Ort eine gute Alternative zum Onlineunterricht dar? Viel auszuprobieren ist hier der richtige Schlüssel!
Der wichtigste Tipp ist Regelmäßigkeit: Nur durch regelmäßiges Üben stellt sich eine Routine beim online Sprache lernen ein. Dann kommen die Fortschritte auch von ganz allein!
FAQs Sprachen lernen online
Kann man als Erwachsener noch effektiv eine neue Sprache lernen?
Ja – und wissenschaftlich ist das gut belegt. Erwachsene haben gegenüber Kindern sogar einige Vorteile: Sie verfügen über bessere Lernstrategien, ein größeres Hintergrundwissen und sind in der Lage, Grammatikregeln bewusster zu verarbeiten. Was Erwachsene etwas schwerer fällt, ist die Aussprache, da das Gehirn mit zunehmendem Alter weniger plastisch wird. Wer regelmäßig übt und eine geeignete Methode wählt, kann auch im Erwachsenenalter sehr gute Sprachkenntnisse erreichen. Entscheidend ist vor allem die Kontinuität – lieber täglich 20 Minuten als einmal pro Woche zwei Stunden.
Wie viele Menschen in Deutschland lernen aktiv eine Fremdsprache?
Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Studienkreises (2023)
lernen weniger als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland eine zweite Fremdsprache. Unter Erwachsenen ist das Bild ähnlich: Rund 40 % der Befragten gaben 2021 laut Statista
an, zwei Sprachen zu beherrschen. Dabei ist Englisch mit Abstand die meistgelernte Sprache, gefolgt von Spanisch und Französisch – so zeigen es auch die Nutzungsdaten von Sprachlern-Apps wie Duolingo für Deutschland.
Welche Sprache sollte ich als nächste lernen?
Das hängt stark von Ihrem Ziel ab. Für berufliche Zwecke lohnt sich neben Englisch vor allem Spanisch (über 500 Millionen Muttersprachler weltweit) oder Mandarin (wichtigster Wachstumsmarkt). Für Reisen in Europa ist Französisch oder Italienisch praktisch. Wenn Sie bereits eine romanische Sprache beherrschen – zum Beispiel Spanisch – fällt Ihnen Italienisch oder Portugiesisch deutlich leichter, weil die Sprachen strukturell verwandt sind. Wer möglichst schnelle Lernerfolge anstrebt, sollte mit einer Sprache aus der FSI-Kategorie I
beginnen: Französisch, Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch.
Sind Sprachlern-Apps wirklich effektiv oder nur Spielerei?
Apps sind dann effektiv, wenn sie regelmäßig und zielgerichtet genutzt werden. Sie eignen sich besonders gut für den Einstieg, das Vokabeltraining und die tägliche Übung zwischendurch. Was viele Apps nicht leisten können, ist das freie Sprechen mit einem echten Gegenüber – dafür braucht es Ergänzungsangebote wie Live-Tutoring oder Sprachpartner. Studien zeigen, dass die Kombination aus App-Lernen und aktivem Sprechen die besten Ergebnisse liefert. Anbieter wie Babbel, Lingoda oder Preply verbinden beides miteinander.
Was kostet es, online eine Sprache zu lernen?
Das hängt stark vom Anbieter und Format ab. Reine Lern-Apps wie Babbel kosten zwischen 6 € und 14 € pro Monat, je nach Laufzeit des Abos. Plattformen mit Live-Unterricht – etwa Lingoda oder Preply – liegen je nach Kursintensität zwischen 50 € und 200 € pro Monat. Kostenlose Alternativen wie Duolingo eignen sich gut für den Einstieg, bieten aber weniger Tiefe. Wer Wert auf schnelle, strukturierte Fortschritte legt, sollte ein bezahltes Angebot in Betracht ziehen – der Preis pro Lernstunde ist im Vergleich zu klassischen Sprachkursen vor Ort oft deutlich günstiger.
Geschrieben von
Laura Schneider
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.
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