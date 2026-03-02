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niederländisch lernen

Niederländisch lernen: die besten Gründe, Tipps und Methoden

Tulpen, Windmühlen, Fahrräder und Gouda - die Deutschen lieben die Niederlande. Rund 3 Millionen Deutsche reisen jährlich in das Nachbarland. Wenn Sie auch ein Holland-Fan sind, dann haben Sie vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, die Sprache zu lernen. Wir geben Ihnen jede Menge gute Gründe und hilfreiche Lerntipps mit auf den Weg.

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Als Deutsche(r) Niederländisch lernen – lohnt sich das überhaupt? Auf den ersten Blick scheint es nicht sehr naheliegend, Niederländisch zu lernen, denn die Mehrheit der Holländer spricht Deutsch, und zur Not können Sie sich auf Englisch verständigen. Wenn Sie aber Interesse an Land und Leuten haben und motiviert sind, eine neue Sprache zu sprechen, dann ist Holländisch lernen eine tolle Idee!

6 Gründe, warum Sie Niederländisch lernen sollten

Das Erlernen einer Fremdsprache bringt zahlreiche Vorteile mit sich, von neuen Jobmöglichkeiten bis hin zu einem gesünderen Gehirn. Doch warum sollten Sie gerade diese Sprache lernen? Auch wenn die meisten Niederländer Englisch sprechen, bietet Ihnen regionale Sprachkenntnisse trotzdem ein paar entscheidende Vorteile, wenn es um Kultur, Reisen und Sprachen lernen geht.

1. Niederländisch lernen macht das Reisen einfacher und authentischer.

Sie möchten Holland bereisen? Die Niederländer sind es gewohnt, dass Ausländer mit ihnen auf Englisch sprechen. Wenn Ausländer also versuchen, Niederländisch zu sprechen, sind Muttersprachler angenehm überrascht und helfen gerne. Sie werden Ihre Bemühungen zu schätzen wissen, versuchen, extra langsam zu sprechen, und Ihnen helfen, wenn Sie nicht weiterkommen.

Außerdem wird das Lesen von Speisekarten, Straßenschildern, Zeitungen und Zutatenlisten viel einfacher. Sie werden sich nicht verirren und sich alleine zurechtfinden.

niederländisch lernen
niederländisch lernen

2. Als Deutsche(r) wird Ihnen Niederländisch lernen leichter fallen.

Fast ein Drittel der holländischen Sprache ist geborgt, nämlich aus dem Englischen, Französischen, Deutschen und Hebräischen. Wenn Sie also eine oder mehrere dieser Sprachen kennen, wird es Ihnen leichter fallen, diese Sprache zu lernen.

Besonders, wenn Sie Englisch oder Deutsch sprechen, wird das Erlernen der niederländischen Sprache für Sie nicht allzu schwierig sein. Niederländisch ist diesen Sprachen sehr ähnlich, sodass es für englische oder deutsche Muttersprachler eine der am leichtesten zu erlernenden Sprachen ist. Hier ein paar Beispiele:

Holländisch — Englisch:

  • Wat is jouw naam? —What is your name?
  • Sorry. — Sorry.
  • Help! — Help!
  • Hoe ver? — How far?

Holländisch — Deutsch:

  • Goeden Dag. — Guten Tag.
  • Dank u. — Danke.
  • Links — Links
  • Rechts — Rechts

3. Niederländisch wird nicht nur in Holland gesprochen.

Niederländisch wird nicht nur in den Niederlanden gesprochen. Es ist zwar keine Weltsprache wie Spanisch oder Englisch, aber wenn Sie diese Sprache sprechen, können Sie getrost Belgien, Surinam und die Karibik besuchen, insbesondere Aruba, Curaçao und Sint Maarten. Außerdem ähnelt Niederländisch der Sprache Afrikaans, die in Südafrika und Namibia gesprochen wird.

4. Sie gewinnen 23 Millionen neue Freunde.

Niederländisch ist nach Englisch und Deutsch die drittgrößte germanische Sprache, mit einer Diaspora von 23 Millionen Muttersprachlern, die sich von Europa bis Südamerika erstreckt, sowie weiteren 4 Millionen, die Niederländisch als Zweitsprache sprechen.

5. Sie erhalten einen Einblick in die Kultur.

Da die Sprache, die Sie sprechen, Ihr Denken prägt, erhalten Sie durch das Erlernen der niederländischen Sprache einen Einblick in die Denkweise der Niederländer. Sie erhalten Zugang zur Kultur, Geschichte und Lebensweise der Holländer. Es ist der perfekte Weg, um mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Wenn man sich nicht mit Niederländern unterhalten kann, wie soll man dann ihr Land kennenlernen?

Ja, natürlich sprechen viele Niederländer Englisch, aber zur Kultur und Geschichte eines Landes gehören auch seine Sprache, seine Sprichwörter, sein Humor und sogar seine Lieder. Wenn Sie also holländisch lernen, können Sie all diese verschiedenen Aspekte der niederländischen Kultur kennenlernen.

6. Holländisch sprechen macht Spaß.

Seien wir ehrlich: Holländisch klingt ziemlich interessant. Französisch mag mühelos elegant klingen, und Italienisch die vielleicht sexiest-klingende Sprache sein, aber holländisch hat einen einzigartigen Klang, der Rachen und Zunge auf Trab hält. Nichts klingt wie Niederländisch, aber genau das macht die Sprache so interessant.

holländisch lernen
holländisch lernen

Effektive Methoden zum Niederländisch lernen

Es gibt verschiedene Ansätze, um die Sprache zu lernen, abhängig von Ihrem persönlichen Lernstil und Ihren Zielen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, die Sprache effektiv zu erlernen:

  1. Sprachkurse: Sprachschulen, Unis oder Volkshochschulen sind eine gute Option, wenn Sie den persönlichen Kontakt und das Lernen in einer Gruppe bevorzugen.
  2. Tandempartner: Das Üben mit einem Muttersprachler ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und gleichzeitig mehr über die Kultur und den Alltag in den Niederlanden zu erfahren.
  3. Sprachreisen:  Eine Sprachreise in die Niederlande ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und gleichzeitig das Land und seine Kultur hautnah zu erleben.
  4. Selbststudium: Bücher, Apps und Online-Ressourcen können Ihnen helfen, die Sprache in Ihrem eigenen Tempo zu lernen.
  5. Online-Kurse und Sprach-Apps: Es gibt viele Online-Kurse und Lernplattformen, die Sie lernen der holländischen Sprache unterstützen, unabhängig von Ihrem derzeitigen Kenntnisstand. Die folgenden Lernprogramme und -apps sind ideale Helfer beim Lernen:
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Preply: Sprache lernen 1:1
Preply: Sprache lernen 1:1
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

Tipps zum erfolgreichen Niederländisch lernen

  1. Achten Sie auf falsche Freunde: Nicht alle Wörter, die sich ähnlich im Deutschen anhören, bedeuten auch das Gleiche auf Niederländisch. Beispiele sind: de zee = das Meer / het meer = der See oder doof = taub / doof, dumm = dom, stom. Da hilft nur auswendig lernen!
  2. Seien Sie geduldig: Auch wenn sich die deutsche und holländische Sprache ähneln, bedarf es regelmäßiger Übung, um Fortschritte zu machen. Im Durchschnitt können Sie erwarten, dass es etwa 600 bis 750 Stunden dauert, um ein fortgeschrittenes Niveau in Niederländisch zu erreichen.
  3. Achten Sie auf Dialekte: Es gibt mehrere Dialekte und regionale Variationen innerhalb der niederländischen Sprache. Einige der bekanntesten Dialekte sind das Limburgische, das Brabantische und das Westflämische. Obwohl diese Dialekte in einigen Regionen gesprochen werden, sollten Sie sich auf Standardniederländisch (Algemeen Nederlands) konzentrieren.
  4. Praxis macht den Meister: Je nachdem, wo in Deutschland Sie leben, ist der Weg in unser Nachbarland nicht weit. Nutzen Sie diesen Vorteil und wenden Sie Ihre Sprachkenntnisse bei einem Tagesausflug an.
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Mit der richtigen Motivation, Interesse und den richtigen Ressourcen können Sie Niederländisch leicht erlernen und Ihre Kommunikationsfähigkeiten, beruflichen Möglichkeiten und kulturellen Horizonte erweitern. Und je mehr Spaß Sie am Lernen haben, umso schneller sind auch Ihre Fortschritte.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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