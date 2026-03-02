Portugiesisch lernen: 4 überzeugende Gründe und hilfreiche Tipps

Portugiesisch lernen, lohnt sich das überhaupt? Viel zu lange hat Portugiesisch gegenüber seinem beliebteren Geschwisterchen Spanisch die zweite Geige gespielt. Dabei gibt es viele gute Gründe, Portugiesisch zu lernen. Von der Freude an Musik aus Portugal bis hin zu einem Auslandsaufenthalt in Brasilien – diese Sprache zu lernen kann Ihren Horizont und Ihre Berufsaussichten erweitern und Ihr Leben bereichern.

Portugiesisch schafft es auf Platz 5

Wussten Sie, dass Portugiesisch sehr häufig gesprochen wird? Das Weltsprachenlexikon Ethnologue schätzt, dass es weltweit über 236 Millionen Menschen gibt, die Portugiesisch sprechen, darunter ganze 222 Millionen Muttersprachler. Okay, Spanisch hat mehr Muttersprachler – insgesamt 442 Millionen. Französisch und Deutsch und viele andere beliebte Sprachen haben jedoch deutlich weniger. Französisch hat etwa 76 Millionen Muttersprachler, während es fast 79 Millionen deutsche Muttersprachler gibt.

Portugiesisch wird in vielen anderen Ländern als Zweitsprache gesprochen oder studiert und ist, gemessen an der Zahl der Muttersprachler, die fünfthäufigste Sprache der Welt.

4 gute Gründe, Portugiesisch zu lernen

Lohnt es sich wirklich, diese Sprache zu lernen? Vielleicht überzeugen Sie ja die folgenden Gründe:

1. Sie verschaffen sich einen beruflichen und akademischen Vorsprung.

Einer der Hauptgründe, eine andere Fremdsprache zu lernen, ist, dass je mehr Sprachen Sie in Ihrem Repertoire haben, umso besser sind Ihre zukünftigen Berufschancen. Da die Welt dank Technologie immer kleiner und vernetzter wird, wird die Fähigkeit, in mehr als einer Sprache zu kommunizieren, immer beliebter. Sprachkenntnisse sind eine gute Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Eine weitere Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben, sind Auslandsaufenthalte – und Brasilien ist ein großartiges Land dafür. Es ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt mit einer jungen Bevölkerung. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen auf der Welt Portugiesisch sprechen, werden Ihre Sprachkenntnisse mit Sicherheit von großem Nutzen sein.

Es ist verständlich, dass viele einflussreiche Unternehmen wie Amazon und Meta ihr Augenmerk auf Brasilien richten. Sie können Ihre Erfahrungen dort nutzen, um sich in Ihrem Job einen Vorsprung zu verschaffen.

2. Sie können sich in der Welt besser verständigen.

Denkt man an Portugiesisch, kommen zuerst Brasilien und Portugal in den Sinn. Auch wenn die Sprache in diesen Ländern am häufigsten zu hören ist, gibt es noch einige weitere überraschende Orte, an denen man diese Sprache hören und somit üben kann.

Neun Länder bilden die “Gemeinschaft portugiesischsprachiger Länder”, eine Vereinigung von Ländern, in denen diese Sprache weit verbreitet ist: Brasilien, Portugal, Angola, Kap Verde, Osttimor, Äquatorialguinea, Guinea-Bissau, Mosambik sowie São Tomé und Príncipe. Weitere Orte sind Sri Lanka, Goa, Indien, Indonesien und Macau.

Ihre Reisemöglichkeiten sind also ungemein groß. Viele Portugiesisch sprechende Menschen sind offener, wenn ein Ausländer sich die Mühe macht, auch ihre Sprache zu sprechen, sodass Sie besser aufgenommen werden und die Kultur kennenlernen können.

3. Portugiesisch lernen kann Ihnen helfen, andere Sprachen zu lernen.

Da Portugiesisch anderen romanischen Sprachen ähnelt, kann das Erlernen der Sprache auch dazu beitragen, dass Sie eine andere romanische Sprache einfacher lernen können. Denn wenn Sie bereits eine andere romanische Sprache wie Spanisch, Französisch und Italienisch sprechen, werden Sie einige Überschneidungen in Wortschatz, Grammatik und Aussprache feststellen.

4. Portugiesisch ist eine wunderschöne Sprache.

Viele Lernende dieser Sprache schwärmen davon, wie melodisch diese ist, was sie zu einer wirklich angenehmen Sprache macht. Die Art und Weise, wie die Wörter mit ihren weichen und melodiösen Klängen von der Zunge rollen, ist sehr angenehm. Von den sanften “o”-Lauten bis zur melodischen Intonation hat diese Sprache eine einzigartige Musikalität, die zu seiner Schönheit beiträgt.

Ein weiterer Aspekt, der zum Reiz der Sprache beiträgt, ist der reiche Wortschatz und die Ausdruckskraft der Sprache. Die Sprache ist wie ein lebendiges Gemälde, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Gefühle mit Präzision und Tiefe auszudrücken. Ganz gleich, ob Sie Liebe, Freude oder Traurigkeit ausdrücken wollen, diese Sprache bietet eine Fülle von farbenfrohen Wörtern und Sätzen, mit denen Sie diese Gefühle perfekt einfangen können.

Die besten Methoden & Tipps zum Portugiesisch lernen

Sie sind also bereit, mit einer neuen Fremdsprache zu beginnen, doch wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir haben Ihnen eine paar Tipps zusammengestellt, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen können:

Entscheiden Sie, welche Portugiesisch-Variante Sie lernen möchten. Die Entscheidung, ob Sie lieber den Dialekt aus Brasil oder Portugal lernen wollen, hängt von der Region, für die Sie sich interessieren und dem Dialekt, den Sie bevorzugen ab. Egal, wofür Sie sich entscheiden: Die meisten Brasilianer und Portugiesen können einander trotzdem verstehen. Nutzen Sie Musik und andere muttersprachliche Ressourcen, um die Aussprache zu üben. Sowohl Brasilien als auch Portugal bieten eine riesige Vielfalt an Musikgenres, wie Samba, Bossa Nova, Funk und Fado. Sie können außerdem lokale Radiostationen, Podcasts und Hörbücher hören und Serien, Filme und YouTube-Videos auf Portugiesisch schauen. Beginnen Sie so früh wie möglich mit dem Reden und Schreiben. Wenn Sie diese Fertigkeiten so bald wie möglich üben, erhalten Sie einen dringend benötigten Selbstvertrauensschub, der Sie beim weiteren Lernen unterstützt. Nehmen Sie geführten Online-Unterricht, um Ihre Grammatik und Ihren Wortschatz zu verbessern. Online-Plattformen und -Apps sind auf unterschiedlichen Niveaus und Bedürfnissen zugeschnitten. Die Kurse sind flexibel und können von überall aus absolviert werden.

Was sind die besten Online Sprachkurse und Apps?

Sie sind auf der Suche nach den besten Apps und Sprachprogrammen, die Sie online beim Portugiesisch lernen unterstützen? Hier sind die besten Anbieter auf dem Markt:

Babbel: die Allrounder Sprachlern-App

Babbel wurde als beste Sprach-App ausgezeichnet. Mit Portugiesisch-Kursen von echten Sprachexperten und den angebotenen Features lernen Sie von überall aus.

Mondly: Portugiesisch lernen für den Alltag

Mondly hilft Millionen von Menschen weltweit, Portugiesisch zu lernen. Mit Audioaufnahmen von Muttersprachlern und echten Gesprächen lernen Sie im Handumdrehen eine neue Sprache.

Preply: Portugiesisch lernen mit Online-Tutor

Auf der Plattform können Sie mit Video-Tutoren Portugiesisch lernen. Mit einer Preply-Lehrkraft können Sie über die Themen sprechen, die Sie im wirklichen Leben am meisten interessieren.

Rosetta Stone: Personalisierte Lernpläne

Rosetta Stone bietet Lektionen, die Sie lehren, die Sprache selbstbewusst zu sprechen. Das Programm konzentriert sich auf das Erlernen des gesprochenen und geschriebenen brasilianischen Portugiesisch.

Busuu: Lernen mit der Community

Lernen Sie eine Fremdsprache, indem Sie vom ersten Tag an Selbstvertrauen aufbauen. Verbinden Sie sich mit einer unterstützenden Community von Muttersprachlern für authentisches Feedback und kulturelle Einblicke.

Fazit

Portugiesisch Lernen kann eine lohnende und bereichernde Erfahrung sein, die Ihnen nicht nur hilft, mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu kommunizieren, sondern auch neue berufliche Möglichkeiten eröffnet und Ihr kulturelles Verständnis vertieft. Indem Sie die richtigen Ressourcen wählen, regelmäßig üben und sich auf die Verbesserung Ihrer Konversationsfähigkeiten konzentrieren, können Sie die Sprache erfolgreich lernen und die vielfältigen Vorteile genießen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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