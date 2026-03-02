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Sprachkurs machen

Der beste Sprachkurs zum Fremdsprachen lernen

Online Sprachkurse erfreuen sich seit einigen Jahren größter Beliebtheit. Ob für die berufliche Weiterbildung oder für die persönliche Entwicklung: Noch nie wollten so viele Menschen in Deutschland eine neue Sprache lernen.

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Zahl der Anbieter von Sprachkursen über das Internet und spezielle Sprachlern-Apps hat in jüngster Vergangenheit stark zugenommen. Die Unterschiede im Online Sprachkurse Vergleich sind riesengroß und reichen von den angebotenen Sprachen über die Kosten bis hin zur Lernmethodik. Wir erklären Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl des besten Online Sprachkurses achten sollte.

Welche Sprachkurse gibt es?

Wer einen Sprachkurs machen will, hat die Qual der Wahl zwischen verschiedensten Sprachkursanbietern bzw. -quellen, wie zum Beispiel Volkshochschulen, spezialisierten Sprachschulen, DVDs, CDs und Online Sprachkursen. Besonders letztere erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit.

Die Bandbreite der in Online Sprachkursen angebotenen Sprachen ist mittlerweile sehr groß. Bei den meisten Anbietern von Online Sprachkursen können mehr als zehn Sprachen erlernt werden. Alle größeren Anbieter bieten Kurse in den wichtigsten und am weitesten verbreiteten Sprachen der Welt an, wie beispielsweise Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Deutsch, Türkisch und Italienisch.

Manche Anbieter von Onlinekursen haben sogar mehr als 40 verschiedene Sprachen im Angebot und bieten auch Kurse in sehr schwierig zu erlernenden Sprachen wie Arabisch und Mandarin oder exotischen Sprachen wie Finnisch oder Hebräisch an.

Ein wichtiges Kriterium im Online Sprachkurse Vergleich ist das angebotene Sprachniveau. Während manche Anbieter von Online Sprachkursen nur die Sprachniveaus A und B (Elementare und selbständige Sprachverwendung) abdecken, können bei anderen Kursanbietern Sprachen bis zum Niveau C2 (annähernd muttersprachliche Kenntnisse) erlernt werden.

Die größten und besten Anbieter im Überblick

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
Preply: Sprache lernen 1:1
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

Was ist ein Online Sprachkurs?

Ein Online Sprachkurs ist eine zeit- und ortsunabhängige Methode, über das Internet eine Fremdsprache zu erlernen. Die Kursangebote der meisten Anbieter von Online Sprachkursen können sowohl auf einer Website als auch über eine App genutzt werden. Derartige Kurse eignen sich somit perfekt als Sprachkurs für Zuhause oder von unterwegs.

Sprachkurse online

Wie unterscheiden sich online Sprachkurse und Sprachlern-Apps?

In der Vergangenheit unterschieden sich Online Sprachkurse noch grundlegend in ihrem Funktionsumfang von Sprachlern-Apps. Diese Zeiten sind mittlerweile vorbei. Alle größeren Anbieter von Online Sprachkursen bieten heutzutage sowohl Sprachlernmöglichkeiten über Websites als auch über Apps an.

Was erwartet mich bei einem Sprachkurs online?

Wie jeder andere Kurs beginnt auch ein Online Sprachkurs mit einer Anmeldung auf der Website oder über die App eines bestimmten Kursanbieters. Bei der Anmeldung müssen die persönlichen Daten sowie eine Zahlungsmethode hinterlegt werden. Im Anschluss wählt der Kursteilnehmer die zu erlernende(n) Sprache(n) aus. Je nach Anbieter muss man sich bei der Anmeldung für eine bestimmte Kursdauer entscheiden oder ein definiertes Lernpaket buchen. Bei einigen Onlinekursen muss vor der ersten Lektion des Sprachkurses ein Test absolviert werden, auf dessen Basis das Sprachniveau des Sprachschülers eingeschätzt wird.

Der Ablauf von Online Sprachkurses ist von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich. Während machen Kursanbieter ausschließlich auf deduktive, interaktive Übungen setzen, wird bei anderen Online Sprachschulen Privat- und Gruppenunterricht mit Muttersprachlern angeboten. Je nachdem für welche Lernmethode man sich entscheidet, ist der Ablauf des Kursprogramms mehr oder weniger flexibel.

Bei Anbietern, deren Kurse ausschließlich auf vorgegebene Übungen basieren, kann jederzeit auf das Kursprogramm zugegriffen werden. Bei Anbietern, in denen der Unterricht über Sprachlehrer erfolgt, ist das Programm meist an bestimmte Zeiten gebunden.

Wie hoch sind die Kosten für einen Online Sprachkurs?

Die Online Sprachkurs Kosten fallen im Online Sprachkurse Vergleich sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter aus. Es beginnt damit, dass einige Kursanbieter sogar kostenlose Sprachlernangebote anbieten. Diese sind jedoch in der Regel nicht sehr umfangreich. Zudem müssen Kursteilnehmen bei Gratis-Angeboten Werbeeinblendungen zwischen den Lektionen akzeptieren. Kostenlose Angebote eignen sich jedoch sehr gut dazu, einen Sprachkurs online auszuprobieren.

Sprachkurse online

Bei den kostenpflichtigen Angeboten gibt es eine große Bandbreite an Zahlungsmodellen. Die meisten Anbieter von Online Sprachkursen haben inzwischen Abo-Modelle. Das heißt, man bezahlt eine monatliche Gebühr für die Nutzung der Dienste. Diese ist teilweise davon abhängig, wie viele Sprachen ein Kursteilnehmer gleichzeitig erlernen will. Bei anderen Anbietern basieren die Online Sprachkurs Kosten hingegen auf den Stundentarifen der Lehrkräfte. Die monatlichen Kosten reichen deshalb von hohen einstelligen Euro-Beträgen bis zu 500 Euro pro Monat.

Wie finde ich den besten Online Sprachkurs zum Fremdsprachen lernen?

Um den am besten zu den eigenen Anforderungen passenden Anbieter im Online Sprachkurse Vergleich zu finden, gilt es, vorab einige grundsätzliche Fragen zu beantworten. Die wichtigsten darunter sind:

Global Education
Welche Sprache will ich lernen?
Die erste Frage, die sich ein Interessent an einem Online Sprachkurs ist selbstverständlich, welche Sprache er/sie erlernen möchte. Wie bereits zuvor erwähnt, ist das Angebot bei komplizierteren oder exotischeren Sprachen deutlich beschränkter als bei den beliebten Weltsprachen wie Englisch, Französisch, Deutsch oder Japanisch.
Knowledge
Welches Sprachniveau habe ich?
Ist die Sprache erst einmal ausgewählt, stellt sich die Frage nach dem eigenen Sprachniveau. Für Anfänger und leicht Fortgeschrittene ist das Kursangebot im Online Sprachkurse Vergleich sehr breit. Interessenten, die bereits ein hohes Sprachniveau vorweisen, werden nicht bei allen Online Sprachkurse Anbietern einen Fortgeschrittenen-Kurs finden.
Payment
Wie viel Geld will ich ausgeben?
Ist die Sprache erst einmal ausgewählt, stellt sich die Frage nach dem eigenen Sprachniveau. Für Anfänger und leicht Fortgeschrittene ist das Kursangebot im Online Sprachkurse Vergleich sehr breit. Interessenten, die bereits ein hohes Sprachniveau vorweisen, werden nicht bei allen Online Sprachkurse Anbietern einen Fortgeschrittenen-Kurs finden.
Online-course
Wie möchte ich lernen?
Die Frage nach der gewünschten Lernmethodik spielt eine große Rolle im Online Sprachkurse Vergleich. Manche Menschen lernen besser im Austausch mit anderen Menschen. Andere wiederum bevorzugen das Lernen auf Grundlage von Computer-Aufgaben. Je nachdem für welche Lernmethodik man sich entscheidet, kommen einige Online Sprachekurse Anbieter nicht mehr in Frage.
Quiz
Wann will ich lernen?
Viele Menschen haben täglich einen vollen Terminkalender und können sich eine neue Sprache nur abends oder am Wochenende aneignen. Für diese Gruppe von Menschen sind Onlinekurse mit interaktiven Übungen geeignet. Sie bieten Flexibilität, jederzeit auf die Kurse zugreifen zu können. Wer lieber mit anderen Menschen gemeinsam eine Sprache erlernt, muss sich zeitliche Vorgaben einstellen.

Welcher ist der beste Online Sprachkurs zum Fremdsprachen lernen?

Den besten Online Sprachkurs zum Fremdsprachen lernen gibt es nicht. Wie dargestellt sind die Voraussetzungen von Interessenten und das Angebot von Online Sprachkurs Anbietern viel zu heterogen, um einen besten Online Sprachkurs zum Fremdsprachen lernen zu identifizieren. Meist spielt auch die Motivation eine große Rolle, wenn man eine neue Sprache lernen will. Vermissen Sie das Urlaubsfeeling, dann können Sie natürlich eine Kochbox bestellen, die alle Leckereien des jeweiligen Landes enthält.

Jeder sprachinteressierte Mensch muss deshalb für sich persönlich die Fragen nach dem besten Onlinekurs zum Fremdsprachen lernen beantworten.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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