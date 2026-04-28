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GPS Tracker für Haustiere: Die perfekte Lösung für Tierbesitzer

Als Tierbesitzer möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Haustier sicher und gesund ist. Ein GPS Tracker für Haustiere kann Ihnen dabei helfen. Wir stellen wir Ihnen die besten GPS Trackern für Haustiere vor.

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Haustiere sind ein wichtiger Teil unserer Familien, und ihre Sicherheit hat für viele Tierbesitzer höchste Priorität. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Verwendung von GPS Trackern. Diese kleinen GPS Ortungsgeräte können an Halsbändern oder Geschirren befestigt werden und ermöglichen es Besitzern, den Aufenthaltsort ihres Tieres jederzeit zu verfolgen.

Was ist ein GPS Tracker für Haustiere?

Ein GPS Tracker für Haustiere ist ein kleines elektronisches Gerät, das an Halsbändern oder Geschirren von Haustieren angebracht werden kann. Es verwendet das Global Positioning System (GPS), um die genaue Position Ihres Tieres mithilfe eines Ortungschips in Echtzeit zu bestimmen. Die Positionsdaten werden vom GPS Ortungsgerät an Ihr Smartphone oder einen anderen internetfähigen Empfänger gesendet, sodass Sie die Position Ihres Haustieres jederzeit überwachen und verfolgen können.

Warum ist GPS Tracking bei Haustieren so wichtig?

Es gibt viele Gründe, warum ein GPS Tracker für Haustiere wichtig sein kann. Hier sind einige Beispiele:

Verlorene Haustiere: Wenn Ihr Haustier wegläuft oder verloren geht, können Sie es schnell und einfach mit GPS Tracking wiederfinden. Sie können den Standort Ihres Tieres auf einer Karte sehen und ihn direkt zurückbringen.

Diebstahl: Haustierdiebstahl ist leider keine Seltenheit. Mit einem GPS Tracker können Sie das gestohlene Tier schnell wiederfinden und den Dieb zur Rechenschaft ziehen.

Gesundheit: Einige GPS Ortungsgeräte bieten zusätzliche Funktionen, wie die Überwachung der körperlichen Aktivität und des Schlafverhaltens Ihres Haustieres. Diese Informationen können dazu beitragen, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Neben GPS Tracking trägt eine gute Tierversicherung ebenfalls zum Schutz Ihres tierischen Familienmitglieds bei.

Sicherheit: Wenn Sie in einer gefährlichen Gegend leben oder Ihr Tier dazu neigt, in gefährliche Situationen zu geraten, können Sie sicherstellen, dass es immer sicher und geschützt ist.

Die 2 besten GPS Tracker für Tiere

Tractive: Das führende GPS für Hunde & Katzen
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Tractive ist der beliebteste GPS Tracker bei den Deutschen und überzeugt mit unbegrenzter Reichweite, Aktivitätsüberwachung und einem erschwinglichen Preis.
Der weltkleinste GPS Tracker für Haustiere
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Welche Optionen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von GPS Trackern für Haustiere. Hier sind einige Beispiele:

  • Halsbänder: GPS-Tracker-Halsbänder sind eine beliebte Option für Haustierbesitzer. Sie werden einfach um den Hals Ihres Tieres gelegt und sind leicht und bequem zu tragen.
  • Implantate: Einige Tierärzte bieten Implantate an, die unter die Haut Ihres Tieres eingesetzt werden. Diese Implantate können nicht verloren gehen oder gestohlen werden, bieten jedoch möglicherweise nicht die gleiche Genauigkeit wie ein Halsband.
  • Anhänger: GPS-Tracker-Anhänger können an jedem Halsband befestigt werden und bieten eine erschwingliche Möglichkeit, Ihr Tier zu verfolgen.
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Wie wähle ich den richtigen GPS Tracker für mein Haustier aus?

Es gibt viele Faktoren, die relevant bei der Auswahl sind. Hier sind einige Dinge, die Sie berücksichtigen sollten:

Größe und Gewicht des Trackers: Der GPS Tracker sollte bequem und sicher an Ihrem Tier befestigt werden können. Er sollte nicht zu groß oder schwer sein, damit er Ihr Haustier nicht stört oder beeinträchtigt. 

Genauigkeit: Stellen Sie sicher, dass der GPS Tracker genaue Standortdaten liefert.

Batterielaufzeit: Überprüfen Sie die Batterielaufzeit des GPS Trackers, um sicherzustellen, dass er ausreichend lange hält.

Reichweite: Überprüfen Sie die Reichweite des GPS Trackers. Einige GPS Tracker haben möglicherweise eine begrenzte Reichweite, während andere eine größere Abdeckung haben.

Kosten: Achten Sie darauf, dass der GPS Tracker zu Ihrem Budget passt. Es gibt viele verschiedene Optionen auf dem Markt, von teuren High-End-Modellen bis hin zu erschwinglichen Basis-Trackern.

Zuverlässigkeit: Suchen Sie nach einem GPS Tracker, der zuverlässig ist und ständig Daten liefert.

Wasserdichtigkeit: Wenn Ihr Haustier gerne schwimmt oder in feuchten Umgebungen lebt, sollten Sie einen wasserdichten GPS Tracker in Betracht ziehen.

App-Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der GPS Tracker mit der App Ihres Smartphones oder Tablets kompatibel ist.

Wie funktioniert ein GPS Tracker für Haustiere?

Ein GPS Tracker für Haustiere funktioniert ähnlich wie ein GPS-System im Auto oder das GPS-System von Lieferservice-Apps. Das GPS Ortungsgerät sendet kontinuierlich seine Position an einen Satelliten und überträgt diese Informationen an Ihr Smartphone oder Ihren Computer. Mit der dazugehörigen App können Sie den Standort Ihres Tieres jederzeit abrufen und verfolgen.

Einige GPS Tracker bieten auch zusätzliche Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit, Warnmeldungen zu erhalten, wenn Ihr Tier eine bestimmte Zone verlässt oder betritt, oder die Möglichkeit, ein Bewegungsprofil Ihres Tieres zu erstellen.

Wie kann ich meinen GPS Tracker am besten nutzen?

Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem GPS Tracker für Haustiere zu ziehen, sollten Sie ihn regelmäßig verwenden und sicherstellen, dass er korrekt funktioniert. Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können:

  1. Stellen Sie sicher, dass der GPS Tracker vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden.
  2. Überprüfen Sie die App regelmäßig, um den Standort Ihres Tieres zu verfolgen und sicherzustellen, dass es in Sicherheit ist.
  3. Verwenden Sie den Tracker, um ein Bewegungsprofil Ihres Tieres zu erstellen und sicherzustellen, dass es genug Bewegung bekommt.
  4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der GPS Tracker immer noch korrekt funktioniert und ob die Batterie noch ausreichend geladen ist.
  5. Setzen Sie sich mit den Funktionen und Einstellungen des Trackers auseinander, um das Beste aus Ihrem GPS Ortungsgerät herauszuholen.

Fazit: GPS Tracker für Haustiere sind ein wichtiger Bestandteil der Tierpflege

Indem man einen GPS Tracker für sein Haustier verwendet, kann man sicherstellen, dass man jederzeit den Aufenthaltsort seines Tieres kennt. Dies gibt einem ein beruhigendes Gefühl und erhöht die Sicherheit des Tieres. Bei der Auswahl des GPS Ortungsgeräts sollte man auf Faktoren wie Größe, Batterielaufzeit, Wasserbeständigkeit und Benutzerfreundlichkeit achten. Es gibt viele verschiedene Optionen auf dem Markt, und es ist ratsam, die Funktionen zu vergleichen und den GPS Tracker auszuwählen, der am besten zu den Bedürfnissen des Tieres und des Besitzers passt.

Wenn Sie einen GPS Tracker für Ihr Haustier verwenden, sollten Sie jedoch bedenken, dass dies kein Ersatz für eine angemessene Überwachung und Pflege des Tieres ist. Ein GPS Tracker kann nur dazu beitragen, den Standort des Tieres zu bestimmen, aber es liegt weiterhin in der Verantwortung des Besitzers, sicherzustellen, dass das Tier gesund und sicher ist.

Insgesamt ist GPS Tracking eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das Tier sicher und geschützt ist. Indem man die verschiedenen Optionen vergleicht und den richtigen GPS Tracker auswählt, kann man sicherstellen, dass man immer den Aufenthaltsort seines Tieres kennt und sich auf diese Weise beruhigter fühlen kann.

Häufig gestellte Fragen zu GPS-Trackern für Haustiere

Wie funktioniert ein GPS-Tracker für Haustiere?

Ein GPS-Tracker empfängt Signale von Satelliten und überträgt die Standortdaten via Mobilfunknetz an eine App auf Ihrem Smartphone. So können Sie den genauen Aufenthaltsort Ihres Tieres in Echtzeit auf einer Karte verfolgen. Viele Modelle bieten zusätzlich Geofencing-Funktionen: Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung, wenn Ihr Tier eine festgelegte Zone verlässt.

Welcher GPS-Tracker ist der beste für Haustiere?

Das hängt von Tier und Bedürfnissen ab. Für Hunde ist Tractive besonders beliebt – mit Live-Tracking, Aktivitätsüberwachung und weltweiter Abdeckung. Für Katzen eignet sich Weenect gut, da der Tracker sehr leicht ist. Entscheidend sind: Gewicht des Geräts, Batterielaufzeit, monatliche Abokosten und die Qualität der App.

Brauche ich ein Abo für einen GPS-Tracker?

Die meisten GPS-Tracker benötigen ein monatliches Abo, da sie das Mobilfunknetz zur Datenübertragung nutzen. Die Kosten liegen in der Regel zwischen 3 und 10 € pro Monat. Es gibt auch Bluetooth-Tracker ohne Abo-Kosten, allerdings mit stark begrenzter Reichweite von nur 10–30 Metern – diese eignen sich nicht als vollwertiger Ersatz für GPS.

Ab welchem Gewicht ist ein GPS-Tracker für Katzen geeignet?

Als Faustregel gilt: Der Tracker sollte nicht mehr als 10 % des Körpergewichts der Katze ausmachen. Für eine 4 kg schwere Katze wäre ein Tracker mit maximal 40 g geeignet. Modelle wie der Tractive GPS Cat wiegen rund 25 g und sind damit für die meisten erwachsenen Katzen gut verträglich.

Wie lange hält der Akku eines GPS-Trackers?

Die Akkulaufzeit variiert je nach Modell und Nutzungsintensität stark – von 2 bis 30 Tagen. Tractive gibt je nach Modus bis zu 7 Tage an. Geräte im „Power Saving”-Modus halten länger, aktualisieren den Standort jedoch seltener. Wer sein Tier viel draußen lässt, sollte auf ein Modell mit langer Laufzeit oder schnellem Ladevorgang achten.

Können GPS-Tracker auch die Gesundheit meines Haustieres überwachen?

Ja, viele moderne Tracker erfassen neben dem Standort auch Aktivitäts- und Schlafdaten. Tractive beispielsweise bietet einen „Wellness-Score”, der Bewegungsverhalten mit ähnlichen Hunden vergleicht und Auffälligkeiten signalisiert. Das kann helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen – ein echter Mehrwert über das reine Tracking hinaus.

Ist GPS-Tracking ein Ersatz für einen Mikrochip?

Nein. Ein Mikrochip ist in Deutschland für Hunde in den meisten Bundesländern Pflicht und dient zur eindeutigen Identifikation beim Tierarzt oder Tierheim. Ein GPS-Tracker ergänzt den Mikrochip ideal: Während der Chip beim Finden hilft, ermöglicht der Tracker, das Tier überhaupt erst zu orten. Beide zusammen bieten den besten Schutz.

Funktionieren GPS-Tracker auch im Ausland?

Die meisten Anbieter wie Tractive unterstützen internationales Roaming in über 150 Ländern. Für Reisen ins EU-Ausland entstehen in der Regel keine Zusatzkosten. Außerhalb der EU können je nach Anbieter und Tarif Zusatzgebühren anfallen. Vor Reiseantritt lohnt es sich, die Abdeckungskarte des jeweiligen Anbieters zu prüfen.

Wie genau ist ein GPS-Tracker bei Haustieren?

Unter freiem Himmel erreichen moderne GPS-Tracker eine Genauigkeit von etwa 2–5 Metern. In Gebäuden, dichten Wäldern oder Städten mit hoher Bebauung kann die Genauigkeit auf 20–50 Meter sinken. Einige Tracker kombinieren GPS mit WLAN- oder Mobilfunk-Ortung, um auch in schwierigen Umgebungen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Haustier-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie technisches Produktwissen mit praktischen Tipps zur sicheren Ortung von Haustieren.

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