Winterspaziergang mit Hund: Sicher und gesund Gassigehen in der Kälte

Der Winter ist voll von hundefreundlichen Aktivitäten und Abenteuern, doch das kalte Wetter kann für Hunde jeder Größe und jeden Alters Gefahren bergen. Ganz gleich, ob Sie die grenzenlose Energie Ihres Hundes ausleben oder einen gemütlichen Winterspaziergang genießen möchten, es ist wichtig, die Sicherheit Ihres Hundes in den Vordergrund zu stellen und zu erkennen, wann es einfach zu kalt ist, um mit Ihrem Hund spazieren zu gehen. Wenn die Temperaturen sinken, sollten Sie diese Sicherheitstipps für Hundespaziergänge bei kaltem Wetter beachten. Und denken Sie daran: Sollte es zu kalt sein, gibt es viele Alternativen für drinnen, die Ihren Hund glücklich, gesund und unfallfrei halten.

Welche Temperatur ist zu kalt für einen Spaziergang mit Ihrem Hund?

Wenn Sie mit Ihrem Hund nach draußen gehen, sollten Sie Temperaturen von über 0 Grad Celsius anstreben. Tierhalter sollten außerdem ihre Spaziergänge bei kaltem Wetter auf 30 Minuten oder weniger beschränken.

Was für den einen Hund sicher ist, kann für einen anderen Hund zu kalt sein. Ältere Hunde – etwa solche mit gesundheitlichen Problemen – und Welpen sind im Allgemeinen anfälliger für Kälteprobleme, einschließlich Erfrierungen und Unterkühlung.

Einige Hunderassen, wie z. B. Siberian Huskies und Berner Sennenhunde, sind aufgrund ihres dichten, doppelten Fells von Natur aus an kaltes Wetter angepasst, was ihnen den Beinamen „Winterhunde“ eingebracht hat. Kleinere Hunderassen oder solche mit dünn behaartem Fell sind hingegen wesentlich kälteempfindlicher.

Unterkühlung bei Hunden ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Unabhängig von Rasse, Alter oder allgemeinem Gesundheitszustand sollten Sie Ihren Hund, wenn er Symptome einer Unterkühlung zeigt, sofort ins Haus bringen und Ihren Tierarzt kontaktieren.

Tipps für Spaziergänge mit Ihrem Hund in der Kälte

Tierhalter zögern vielleicht, ihren Hund in den kalten Monaten nach draußen zu bringen, und das zu Recht. Dennoch ist es wichtig, die freie Natur so sicher wie möglich zu genießen. Hier sind die wichtigsten Tipps, damit Ihr Hund die ganze Saison über sicher ist:

1. Lassen Sie Ihren Hund nie von der Leine

Ihren Hund im Winter von der Leine zu lassen, kann gefährlich sein, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Ihr Hund könnte zum Beispiel versehentlich in ein zugefrorenes Gewässer mit einer dünnen Eisschicht laufen.

Es kann auch sein, dass Hunde ihre winterliche Umgebung nach ihrem Geschmack erkunden wollen und dabei gefährliche Chemikalien wie Salz und Frostschutzmittel zusammen mit dem schmelzenden Schnee aufsaugen. Beugen Sie potenziellen Gefahren vor, indem Sie Ihren Hund sicher an der Leine führen und sich an vertraute Wege halten.

Achten Sie bei der Wahl des besten Halsbandes und der besten Leine für Winterspaziergänge auf solche mit Reflektoren, die die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöhen. Leinen, die in rutschigen Situationen bessere Kontrolle und Griffigkeit bieten, sind ebenfalls eine gute Wahl.

2. Halten Sie den Körper warm

Wenn es bei Ihnen so kalt wird, dass Sie eine Winterjacke brauchen, wird wahrscheinlich auch Ihr Hund anfangen zu frieren. Eine gut sitzende Jacke für Hunde ist empfehlenswert. Sie sollte die gesamte Brust und den Rücken abdecken, ohne die Bewegungsfreiheit Ihres Hundes einzuschränken.

Eine gute Winterjacke für Hunde ist besonders wichtig, wenn niedrige Temperaturen mit Wind oder Regen einhergehen, und für Hunde, die weniger kältetolerant sind.

3. Schützen Sie die Pfoten vor Kälte und Nässe

Experten empfehlen, die Pfoten Ihres Hundes nach jedem Winterspaziergang abzuwischen. Haustiere kommen am häufigsten mit Steinsalz in Kontakt, wenn sie sich nach einem Spaziergang die Pfoten lecken. Dies reizt im Allgemeinen die Pfoten und kann zu leichtem Erbrechen und Durchfall führen, ist aber in kleinen Mengen nicht giftig.

Nachdem Sie die Pfoten Ihres Hundes gründlich mit chemiefreien Hundetüchern gereinigt haben, untersuchen Sie die Pfotenballen sorgfältig auf Anzeichen von Trockenheit oder Rissen. Tragen Sie bei Bedarf einen feuchtigkeitsspendenden Balsam oder Vaseline auf.

Alternativ können Sie die Pfoten Ihres Hundes auch mit Hundeschuhen sicher und warm halten. Entscheiden Sie sich für ein Paar, das wasserdicht ist und den temperamentvollen Outdoor-Abenteuern Ihres Hundes standhält.

4. Nutzen Sie einen GPS-Tracker

Ein GPS-Tracker für Hunde ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, besonders in den Wintermonaten, wenn Schnee und schlechte Sicht die Orientierung erschweren. Sollte Ihr Hund versehentlich entlaufen, können Sie mithilfe eines GPS-Trackers seinen genauen Standort ermitteln und ihn schnell wiederfinden.

Viele GPS-Tracker bieten zusätzliche Funktionen wie Aktivätsüberwachung oder Warnungen, wenn Ihr Hund einen definierten Bereich verlässt. Achten Sie darauf, dass der GPS-Tracker wetterfest ist und sicher am Halsband Ihres Hundes befestigt werden kann. Die aktuell besten Anbieter auf dem Markt sind:

5. Machen Sie tagsüber kurze Spaziergänge

Wenn die Temperaturen sinken, empfiehlt sich, die Spaziergänge im Freien auf 30 Minuten oder weniger zu beschränken. Und obwohl es schwierig sein kann, nach Hause zu kommen, bevor die Sonne untergeht, ist es aus Gründen der Wärme und der Sicherheit am besten, Ihren Hund während der sonnigeren Tageszeiten (8 bis 15 Uhr) auszuführen.

Natürlich ist es für die körperliche und geistige Gesundheit von Hund und Mensch wichtig, sich draußen zu bewegen, Kontakte zu knüpfen und frische Luft zu schnappen. Wenn Sie nicht so oft nach draußen gehen können, wie Sie es gerne würden, nutzen Sie die Zeit im Haus mit Spielen, einem Hindernisparcours oder häufigeren, aber kürzeren Spaziergängen.

6. Erkennen Sie die Anzeichen von Unterkühlung

Eine Unterkühlung bei Hunden tritt auf, wenn die Körpertemperatur unter 37 Grad Celsius fällt. Dieser Zustand ist lebensbedrohlich und erfordert sofortige Aufmerksamkeit. Zu den typischen Anzeichen einer Unterkühlung bei Hunden gehören:

Lethargie

Blasses oder bläuliches Zahnfleisch

Zittern oder unkontrollierbares Muskelzucken

Widerwillen, sich zu bewegen oder aufzustehen

Steifheit beim Laufen oder Koordinationsprobleme

Schwache Herzfrequenz oder flache Atmung

Sollten Sie eines dieser Symptome bemerken, bringen Sie Ihren Hund sofort ins Haus an einen warmen, geschützten Ort. Wickeln Sie ihn in eine Decke oder ein Handtuch, um ihn zu wärmen, und vermeiden Sie dabei direkte Wärmequellen wie Heizkissen, um Verbrennungen zu verhindern. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Tierarzt, um eine professionelle Behandlung sicherzustellen.

Darüber hinaus besteht bei sinkender Körpertemperatur oder bei durch Nässe und Wind ausgekühlten Extremitäten die Gefahr von Erfrierungen. Bei Erfrierungen wird der Blutfluss zu den inneren Organen umgeleitet, um diese warm zu halten, was dazu führen kann, dass Gewebe an den äußeren Bereichen des Körpers gefriert und abstirbt. Experten raten, Ihren Hund auf folgende Anzeichen von Erfrierungen zu untersuchen:

Rötung oder Schwellung der betroffenen Bereiche

Blasenbildung

Schmerzen, die dazu führen, dass der Hund übermäßig kratzt, leckt oder an den betroffenen Stellen kaut

Dunkle, graue oder schwarze Verfärbung der Haut, die auf abgestorbenes Gewebe hinweist

Ungewöhnliche Empfindlichkeit oder Taubheit

Eine gut durchdachte Winterausrüstung kann helfen, diese Risiken zu minimieren. Investieren Sie in wasserfeste Kleidung und schützende Hundeschuhe, um empfindliche Körperteile Ihres Hundes zu bedecken. Halten Sie immer eine Möglichkeit zur Erwärmung bereit, wie eine wasserdichte Decke oder ein isoliertes Handtuch. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund jederzeit Zugang zu frischem, sauberem Wasser hat, auch wenn es draußen kalt ist.

Für den Fall eines Unfalls empfiehlt es sich, eine Notfallausrüstung für Haustiere mitzunehmen. Diese sollte mindestens Mulltücher, dreifach antibiotische Salbe und einen medizinischen Verband enthalten. Passen Sie den Inhalt Ihrer Ausrüstung an die geplanten Aktivitäten, die besonderen Bedürfnisse Ihres Hundes und die vorherrschenden Wetterbedingungen an. So können Sie im Ernstfall schnell und effektiv handeln und die Sicherheit Ihres Hundes gewährleisten.ürlich von Ihrer geplanten Aktivität, den besonderen Bedürfnissen Ihres Hundes und dem Wetter an diesem Tag ab.

Unser Fazit

Die Winterzeit kann für Hunde eine wunderbare Gelegenheit sein, die Natur zu genießen – aber sie bringt auch besondere Herausforderungen mit sich. Indem Sie die Warnsignale von Unterkühlung und Erfrierungen kennen, gut vorbereitet sind und auf die Bedürfnisse Ihres Hundes achten, können Sie Risiken vermeiden und die kalten Monate sicher gestalten. Mit der richtigen Ausrüstung, Aufmerksamkeit und Fürsorge steht einer schönen Winterzeit mit Ihrem Vierbeiner nichts im Wege.

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