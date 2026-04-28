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Senior Hundepflege

Senior Hundepflege: 17 Wohlfühltipps für ältere Hunde

Ältere Hunde sind wunderbare Gefährten, aber ihre Pflege und Haltung erfordern sorgfältige Überlegungen. Eine enge Zusammenarbeit mit einem Tierarzt und die Anpassung Ihres Wohnbereichs kann Ihnen dabei helfen, die Bedürfnisse Ihres älteren Hundes besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen, um ihm eine hohe Lebensqualität zu sichern.

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Sich ein Leben lang um einen Hund zu kümmern, ist eine wunderbare Aufgabe, aber mit zunehmendem Alter kann diese etwas schwieriger werden. Weil wir sie so sehr lieben, geben wir unser Bestes, damit unsere Vierbeiner glücklich und zufrieden sind. In diesem Artikel finden Sie einige Tipps und Tricks, die Ihnen dabei helfen, das Leben Ihres Hundes im Alter angenehmer zu gestalten.

1. Bringen Sie Ihrem Hund bei, eine Hunderampe zu benutzen.

Im Alter nimmt die Gelenkbeweglichkeit ihres Hundes ab. Sie sollten sich jedoch weniger darum sorgen, wenn Ihr Hund auf Möbel oder ins Auto nach oben springt, sondern viel mehr Acht darauf geben, wenn ihr Hund nach unten springt. Die Schwerkraft, die zum Körpergewicht des Hundes hinzukommt, belastet die alternden Gelenke stark. Ältere Hunde mit Ellbogen-, Schulter-, Wirbelsäulen- oder Nackenproblemen sind besonders anfällig für Verletzungen durch das Herunterspringen.

Senior Hundepflege: Rampe

Deshalb empfehlen sich Hunderampen für ältere Hunde. Rampen helfen Hunden beim Ein- und Aussteigen aus Autos, beim Auf- und Absteigen aus Betten und beim Auf- und Absteigen von Möbeln. Treppenstufen sind ebenfalls eine geeignete Alternative zu Rampen.

Eine Hunderampe bietet eine sicherere Alternative zum Springen beim Ein- und Aussteigen aus Fahrzeugen. Es ist wichtig zu beachten, dass es besser ist, Ihrem Hund die Benutzung einer Rampe beizubringen, bevor er sie braucht. Die Verwendung einer Hunderampe erfordert etwas Training. Mit etwas Übung ist dies jedoch eine praktische Methode, um Ihren älteren Hund beim Übergang von höheren zu niedrigeren Ebenen zu schützen (und Ihren eigenen Rücken zu schonen!).

2. Nutzen Sie einen Hundebuggy/Hundewagen.

Nur weil Ihr Hund mit steifen Gelenken zu kämpfen hat, heißt das noch lange nicht, dass Sie nicht mehr gemeinsam spazieren gehen können. Sie können die gemeinsame Zeit im Freien immer noch genießen, indem Sie Hundewagen und Hundebuggys zu Ihrer Routine hinzufügen. Wenn Sie Ihrem Hund einen fahrbaren Untersatz zur Verfügung stellen, kann er alle Sehenswürdigkeiten und Gerüche eines schönen Spaziergangs genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass er durch Schmerzen unterbrochen wird.

3. Sorgen Sie für angenehme Temperaturen.

Ältere Hunde sind anfälliger für extreme Temperaturen. Niedrige Temperaturen können schmerzende Gelenke verschlimmern und das Risiko einer Unterkühlung mit sich bringen. Bei älteren Hunden ist das Risiko einer Überhitzung bei wärmerem Wetter ebenfalls größer. Wenn Ihr Hund Zeit im Freien verbringt, sollte er unbedingt Zugang zu Bereichen mit angenehmeren Temperaturen haben.

Achten Sie genau auf die Körpersprache Ihres Hundes im Freien. Wenn er zittert und etwas steif läuft, ist ihm wahrscheinlich kalt. Sollte er stark hecheln und langsamer laufen, ist er möglicherweise überhitzt. Indem Sie Temperaturprobleme angehen, bevor sie zu schwerwiegend werden, verhindern Sie, dass sich ein allgemeines Unwohlsein zu einem lebensbedrohlichen Notfall entwickelt (z. B. ein Hitzschlag bei Hunden).

Ihr älterer Hund sollte häufige Pausen in einem temperaturgeregelten Unterschlupf (idealerweise in einem klimatisierten oder beheizten Haus) einlegen, um eine normale Körpertemperatur zu halten.

4. Stellen Sie ein bequemes Hundebett bereit.

Je älter Ihr Hund wird, desto wichtiger ist es, ihm einen bequemen und stützenden Platz zum Ausruhen zu bieten. Das Liegen auf harten Böden kann Druck auf schmerzende Gelenke ausüben, daher empfiehlt sich immer ein hochwertiges Hundebett. Das Bett sollte ausreichend gepolstert, rutschfest, leicht zu reinigen und langlebig sein.

Senior Hundepflege: Bett

5. Passen Sie die Pflegeroutine an.

Wenn Ihr älterer Hund ein pflegebedürftiges Fell hat, müssen Sie und Ihr Hundefriseur möglicherweise einige Anpassungen vornehmen. Die Haut von Hunden verliert mit zunehmendem Alter an Elastizität, sodass wir besonders darauf achten müssen, die Haut nicht mit der Schere oder dem Messer zu verletzen.

Wie wir wissen, haben ältere Hunde oft ein gewisses Maß an Arthrose. Wenn man sie also langsam und behutsam bewegt und dabei auf schmerzende Gelenke achtet, kann das die Pflege für sie erleichtern.

Auch die Pflegeeinrichtung selbst — mit ihren ungewohnten Anblicken, Gerüchen und Geräuschen — kann für ältere Hunde eine stressige Umgebung sein. Das Geräusch des Föhns kann sehr stressig sein, und manche Hunde mögen es nicht, wenn sie in der Badewanne nass werden.

Selbst Hunde, die bisher gut beim Friseur zurechtkamen, können in einer solch anregenden Umgebung verwirrt und unruhig werden, vor allem, wenn sie frühe Anzeichen einer kognitiven Dysfunktion entwickeln. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt und Ihrem Hundefriseur darüber, wie Sie gemeinsam dafür sorgen können, dass der Stress für Ihren Hund bei der Fellpflege möglichst gering ist.

6. Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen beim Baden.

Nicht alle Hunde gehen zu einem professionellen Hundefriseur. Bei den Hunden, die zu Hause gebadet werden, sollten Sie so vorsichtig wie möglich sein, um Stress und Verletzungen zu vermeiden.

Sollte Ihr älterer Hund Schwierigkeiten haben, sich auf allen vier Pfoten aufrecht zu halten, oder seine Muskelkraft nachlassen, kann das Baden in einer rutschigen Wanne zum Alptraum werden. Wenn ein Hund in eine Wanne gesetzt wird, ändert sich der Kontakt der Pfoten mit dem Boden sofort. Wenn ein Hund sich nicht sicher fühlt, spannt sich sein ganzer Körper an. Seine Pupillen können sich sogar vergrößern, ausgelöst durch die mit Stress verbundenen Hormone.

Der Kampf-oder-Flucht-Reflex führt manchmal zu einem Gerangel, was ein Ausrutschen in der Wanne bedeutet. Dies ist nicht nur angstauslösend für Ihren Hund, sondern kann auch zu Verletzungen führen. Damit es Ihr älterer Hund bequem hat (und das gilt für alle Hunde), legen Sie eine rutschfeste Badematte auf den Boden der Wanne.

7. Nutzen Sie GPS-Tracker für Senior Hunde.

Um Ihren Senior Hund stets im Auge zu behalten, seine Sicherheit zu garantieren und seine Gesundheit zu überwachen, sind GPS-Tracker sehr hilfreiche Geräte. Beim Gassigehen haben Sie so volle Kontrolle über den Standort Ihres Vierbeiners und bekommen zudem Einsichten in sein Schlaf- und Aktivitätsverhalten. Diese Daten können frühzeitig auf versteckte Krankheiten hinweisen und sind beim nächsten Tierarztbesuch Gold wert. Zu den besten Anbietern von Hundetrackern gehören:

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8. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über die Ernährung Ihres Senior Hundes.

Sie wissen vielleicht, dass Hunde in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse haben. Im Handel erhältliches Hundefutter ist auf die jeweiligen Lebensabschnitte abgestimmt und gekennzeichnet, um Ihrem Hund die benötigten Nährstoffe zu liefern. So wie das Futter für Welpen auf das Wachstum abgestimmt ist, berücksichtigt das Futter für ältere Hunde einen langsameren Stoffwechsel, ein geringeres Aktivitätsniveau und eine gesunde Verdauung. Die meisten Futtersorten für ältere Hunde enthalten zusätzliche Nährstoffe, die die Gesundheit der Gelenke unterstützen.

Wenn Ihr Hund älter wird, stellen Sie sich vielleicht die Frage: Ab welchem Alter sollte ich Seniorenfutter füttern? Die Antwort kann je nach Größe, Rasse und Aktivitätsniveau des Hundes variieren.

Senior Hundepflege: Futter

Die Ernährung sollte bei jeder Routineuntersuchung (bei älteren Hunden in der Regel jährlich) und bei jedem Problem, wie z. B. bei Verdauungsproblemen, mit Ihrem Tierarzt zu besprechen.

Eine der häufigsten Erkrankungen, die bei älteren Hunden auftritt, ist nach Arthritis die Zahnerkrankung. Selbst bei routinemäßiger Pflege können einige ältere Hunde eine schmerzhafte Parodontalerkrankung entwickeln, die ihre Fähigkeit, feste Nahrung zu fressen, beeinträchtigen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt darüber, ob es für Ihren Hund von Vorteil wäre, weiches Futter zu fressen, oder ob Sie sein normales hartes Futter anfeuchten sollten, damit es leichter zu kauen ist.

10. Stellen Sie Futter- und Wassernapf höher.

Wenn Ihr älterer Hund Probleme mit der Halswirbelsäule (Nackenprobleme) oder Rückenprobleme hat, ist das Erhöhen der Futter- und Wassernäpfe eine einfache Maßnahme, die oft sofortige Ergebnisse bringt. Sie verhindert, dass sich Ihr Liebling immer wieder nach unten bücken muss, um Futterreste aus dem Napf zu holen.

Sie können einen erhöhten Hundenapf benutzen, um die Belastung Ihres älteren Hundes beim Fressen zu verringern und den Komfort und die Würde beim Essen wieder herzustellen.

11. Ziehen Sie Nahrungsergänzungsmittel in Betracht.

Wir alle wollen das Beste für unsere alten Vierbeiner. Es kann schwierig sein, die Vorteile von Medikamenten mit möglichen Risiken und Nebenwirkungen in Einklang zu bringen. Nahrungsergänzungsmittel für ältere Hunde können einen guten Mittelweg darstellen oder in Verbindung mit Medikamenten eingesetzt werden. Nahrungsergänzungsmittel können dazu beitragen, die Symptome von Gelenkschmerzen, Zahnerkrankungen und Verdauungsproblemen zu lindern, und sogar die Gehirnfunktion unterstützen.

Senior Hundepflege: Ergänzungsmittel

Generell empfiehlt es sich, einem Hund niemals ein rezeptfreies Ergänzungsmittel oder Medikament zu verabreichen, ohne vorher mit einem Tierarzt gesprochen zu haben.

12. Machen Sie den Lieblingssessel Ihres Hundes besser zugänglich.

Kommt Ihnen dieses Szenario bekannt vor? Ihr Senior Hund möchte unbedingt auf die Couch. Es ist sein Lieblingsplatz. Aber seine Hinterbeine werden schwächer, er hat Gelenkschmerzen, und das Auf- und Abspringen ist nicht nur körperlich schwierig, sondern auch emotional frustrierend.

Eine einfache Alternative besteht darin, einige Sitzkissen auf den Boden zu legen, wodurch die Höhe der Couch effektiv „gesenkt“ wird und gleichzeitig eine „Stufe“ zur Couch entsteht. Oder Ihr Hund ist damit zufrieden, auf den Kissen zu liegen, die jetzt auf Bodenhöhe sind.

Haustiertreppen sind eine weitere großartige Alternative, um Betten und Sofas besser zugänglich zu machen.

13. Lassen Sie ein Nachtlicht für Ihren Hund an.

Wenn Hunde älter werden, lässt ihre Sehkraft nach. In einigen Fällen ist dies auf den Grauen Star bei Hunden zurückzuführen, aber in den meisten Fällen wird die Trübung der Augen bei Hunden durch Linsensklerose verursacht. Lentikuläre Sklerose ist eine Veränderung der Hundelinsen, die mit zunehmendem Alter auftritt. Sie gilt nicht als krankhaft, und Ihr Tierarzt kann beides voneinander unterscheiden.

Senior Hundepflege: Nachtlicht

Wenn jedoch die Sehkraft Ihres Hundes nachlässt, kann dies für ihn angstauslösend sein und sogar zu Stürzen oder Verletzungen führen. Besonders problematisch ist dies bei schlechten Lichtverhältnissen. Aus diesem Grund sollten Sie am Schlafplatz Ihres Hundes und in den Fluren Ihrer Wohnung ein Nachtlicht anbringen.

Wenn Ihr Hund nachts aufwacht, was bei älteren Hunden, die an Hundedemenz leiden, häufig der Fall ist, hilft das Licht, einen Kontrast zur Dunkelheit zu schaffen. Ihr Hund wird sich wohler und sicherer fühlen.

14. Bringen Sie reflektierendes Klebeband an der Treppe an.

Wenn wir schon beim Thema Sehen sind, stellen wir uns einmal vor, wie es für einen Hund mit schlechtem Sehvermögen ist, an der obersten Stufe zu stehen und über eine Treppe nach unten zu schauen. Für ältere Hunde ist es oft schwierig zu erkennen, wo eine Stufe aufhört und eine andere anfängt, ganz zu schweigen davon, dass sie durch die Aussicht, eine Treppe hinaufzusteigen, körperlich eingeschüchtert sind. Wir müssen ihnen bei der Überwindung dieses Hindernisses so gut wie möglich helfen.

Das Anbringen von reflektierendem Klebeband an der vorderen Kante jeder Treppenstufe ist eine einfache Modifikation, die Ihrem Hund helfen wird, die einzelnen Stufen zu unterscheiden. Diese Anpassung dient nicht nur der Sicherheit Ihres Hundes, sondern stärkt auch sein Selbstvertrauen, wenn er sich von einem Stockwerk zum anderen bewegt.

15. Verringern Sie die Gefahr von Stürzen und Ausrutschen mit einer Rutschsicherung.

Nachdem Sie die einzelnen Stufen mit reflektierendem Klebeband abgegrenzt haben, gehen wir nun einen Schritt weiter und helfen Ihrem Hund, sich auf rutschigen Oberflächen wie Hartholzböden zurechtzufinden.

Von einem älteren Hund mit Anzeichen von Arthrose zu verlangen, dass er sich auf Hartholzböden zurechtfindet, kann unmöglich sein. Unsere Gefährten tun ihr Bestes, aber es fordert einen körperlichen und seelischen Tribut von ihnen. Hunde beschweren sich nicht. Aber das Aufstehen und Gehen auf harten, glatten Oberflächen bringt sie in die Gefahr, auf Treppen und Böden auszurutschen und zu stürzen, und raubt ihnen das Vertrauen.

16. Achten Sie auf Veränderungen des Gesundheitszustands.

Es ist extrem wichtig, Veränderungen so früh wie möglich zu erkennen. Wenn Sie Ihren Hund jeden Tag sehen, können subtile Veränderungen in Bezug auf seinen allgemeinen Zustand, sein Verhalten und sein Energieniveau unbemerkt bleiben — bis es zu spät ist.

Senior Hundepflege: Gesundheit

Um die Gesundheit und das Wohlbefindens Ihres Hundes im Auge zu behalten, empfehlen sich wöchentliche Gesundheitsscans von der Ohrenspitze bis zum Schwanz. Diese Untersuchungen können Sie ganz einfach selbst zu Hause durchführen.

17. Schaffen Sie geistige Anreize für Ihren Hund.

  1. Manchmal erscheinen ältere Hunde ohne erkennbaren Grund unruhig. Nachdem wir körperliche Beschwerden und neurologische Probleme wie kognitive Störungen bei Hunden ausgeschlossen haben, sollten wir uns ansehen, welche Art der Bereicherung angeboten wird. Mit anderen Worten: Wenn Ihr lieber alter Hund es sich nicht bequem machen kann, langweilt er sich vielleicht einfach.

Wenn die Gelenke steifer werden, werden körperliche Aktivitäten wie lange Spaziergänge, Wanderungen, Ballspielen usw. möglicherweise immer weniger. Das kann längere Tage zu Hause ohne viele Reize bedeuten. Vergessen Sie nicht, dass die geistige Bereicherung genauso wichtig sein kann wie die körperliche!

Neue Spielzeuge, insbesondere Puzzlespiele oder Schnuffeltücher, können Ihren Hund geistig auslasten, ohne ihn körperlich zu überfordern.

Entgegen dem Ammenmärchen können alte Hunde neue Tricks lernen, und wenn Sie Ihrem Hund neue Kommandos oder Spiele beibringen, kann das eine geistige Bereicherung sein und Ihre Bindung zu ihm stärken.

Fazit: Genießen Sie glückliche Jahre mit Ihrem Senior Hund

Ihr Herz mit einem älteren Hund zu teilen, ist eine der schönsten Erfahrungen im Leben. Dazu gehört auch, dass Sie Ihrem Hund helfen, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden, indem Sie sein Zuhause anpassen.

Diese Tipps zur Pflege älterer Hunde tragen hoffentlich dazu bei, dass Ihr Hund zufriedener, komfortabler und sicherer lebt. Sie machen die Seniorenjahre Ihres Hundes zu einer glücklichen Erfahrung … für beide Seiten der Leine.

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