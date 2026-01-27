Wandern mit Hund: Experten-Tipps für sicheres Trekking mit Ihrem Vierbeiner

Wenn Sie ein Wanderer und ein Hundebesitzer sind, dann sind Sie und Ihr pelziger Kumpel wahrscheinlich dazu bestimmt, großartige Wanderkameraden zu werden. Aber vor allem am Anfang wird dieser Wandergefährte viel Aufmerksamkeit und Training brauchen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Hund richtig vorbereiten, was Sie alles in die Hundetasche packen sollten, wie Sie für genügend Futter und Wasser planen und welche Gefahren auf dem Weg lauern könnten.

Der richtige Pfad

Zunächst einmal müssen wir Sie daran erinnern, dass Hunde auf Bergwanderwegen nicht immer erlaubt sind. Im Allgemeinen ist es in Ordnung, einen Hund mit auf eine Wanderung zu nehmen, aber einige Gebiete, vor allem Nationalparks, beschränken den Zugang für unsere vierbeinigen Freunde oder legen genaue Regeln fest — wie zum Beispiel eine Leinenpflicht.

Abgesehen von diesen Einschränkungen gibt es auch praktische Grenzen, die Sie beachten sollten, bevor Sie mit Ihrem Hund wandern gehen. Es liegt auf der Hand, dass Sie keinen Klettersteig in Begleitung Ihres Hundes begehen und auch keine zu steinigen Wege begehen sollten, da dies eine Gefahr für Ihren Hund darstellen würde.

Informieren Sie sich immer, bevor Sie sich auf den Weg machen, damit ungeeignete Pfade vermieden werden können.

Der Tierarztbesuch

Es gibt Hunderassen, die für anstrengende körperliche Aktivitäten besser geeignet sind, und andere, die sich nicht für lange Spaziergänge eignen. So sind beispielsweise der Körperbau und der Beintyp von Dackeln für Bergwanderungen ungeeignet, ebenso wie die kurze Schnauze von Möpsen und Bulldoggen bei langen Anstrengungen zu Atemproblemen führen kann.

Bevor Sie mit Ihrem Hund in die Berge gehen, empfehlen wir Ihnen, einen guten Tierarzt aufzusuchen und sich zu erkundigen, ob Sie je nach Rasse oder Alter Ihres pelzigen Freundes besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen sollten. Stellen Sie Ihrem Tierarzt zusätzlich folgende wichtige Fragen, bevor Sie sich mit Ihrem Hund in die Wildnis begeben:

Wie ist der körperliche Zustand Ihres Hundes? Das Wandern in den Bergen belastet die Gelenke und Knochen, daher sollten Sie einen Welpen nicht in die Berge mitnehmen. Sie müssen warten, bis die Knochen eines jungen Hundes voll entwickelt sind. Das kann im Alter von einem Jahr sein, plus oder minus einige Monate, abhängig von der Größe und anderen Faktoren. Wenn ein Hund älter ist oder Rücken- oder Hüftprobleme hat, sollten Sie mit ihm nicht wandern gehen.

Das Wandern in den Bergen belastet die Gelenke und Knochen, daher sollten Sie einen Welpen nicht in die Berge mitnehmen. Sie müssen warten, bis die Knochen eines jungen Hundes voll entwickelt sind. Das kann im Alter von einem Jahr sein, plus oder minus einige Monate, abhängig von der Größe und anderen Faktoren. Wenn ein Hund älter ist oder Rücken- oder Hüftprobleme hat, sollten Sie mit ihm nicht wandern gehen. Braucht Ihr Hund bestimmte Impfungen oder vorbeugende Medikamente? In der Stadt müssen Sie sich vielleicht keine Sorgen machen, wenn Ihr Hund Wasser aus einem See oder Teich trinkt, aber in den Bergen kann es schon mal vorkommen, dass Gewässer mit Leptospirose oder sogar Giardien verseucht sind. Fragen Sie Ihren Tierarzt nach vorbeugenden Maßnahmen für Aufenthalte im Freien.

In der Stadt müssen Sie sich vielleicht keine Sorgen machen, wenn Ihr Hund Wasser aus einem See oder Teich trinkt, aber in den Bergen kann es schon mal vorkommen, dass Gewässer mit Leptospirose oder sogar Giardien verseucht sind. Fragen Sie Ihren Tierarzt nach vorbeugenden Maßnahmen für Aufenthalte im Freien. Ist das Immunsystem Ihres Hundes stark genug? Unter Berücksichtigung der natürlichen Immunitätsentwicklung und des Impfplans Ihres Hundes kann Ihr Tierarzt Ihnen sagen, ab welchem Alter Sie beide sicher auf Wanderschaft gehen können.

Das Training

Wie Menschen sollten auch Hunde trainiert werden, bevor sie sich einer anspruchsvollen Tätigkeit widmen, an die sie nicht gewöhnt sind. Um Ihren vierbeinigen Freund optimal vorzubereiten, sollten Sie häufig mit ihm spazieren gehen. Beginnen Sie mit kurzen, leichten Wanderungen und steigern Sie die Länge der Strecke allmählich. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Hund oft an schattigen Plätzen stehen bleibt und sich auf den Boden legt oder kurzatmig ist, bedeutet dies, dass er sehr müde ist und Sie eine längere Pause einlegen sollten.

Wandern mit Hund: Das sollten Sie einpacken

Wenn Sie sich für eine Wanderung mit Ihrem Hund entscheiden, vergessen Sie nicht, Ihren Rucksack dementsprechend zu packen. Im Folgenden haben wir eine Liste von Dingen zusammengestellt, die Sie bei einer Bergwanderung mit Ihrem Hund dabei haben sollten:

Wassernapf (oder Wasserflaschenspender): Dies ist wichtig, damit Ihr Hund bequem trinken kann, ohne Wasser zu verschwenden.

Dies ist wichtig, damit Ihr Hund bequem trinken kann, ohne Wasser zu verschwenden. Zusammenklappbarer Futternapf: Damit Ihr Hund bequem fressen kann.

Damit Ihr Hund bequem fressen kann. Leine: Vorzugsweise eine lange Leine, damit der Hund sich frei bewegen kann. Wir empfehlen Ihnen, eine Ersatzleine mitzunehmen, da Ihr Hund auf Hindernisse wie Felsen und Bäume stoßen kann, die die Leine ausleiern könnten.

Vorzugsweise eine lange Leine, damit der Hund sich frei bewegen kann. Wir empfehlen Ihnen, eine Ersatzleine mitzunehmen, da Ihr Hund auf Hindernisse wie Felsen und Bäume stoßen kann, die die Leine ausleiern könnten. Maulkorb: An manchen Orten ist dies vorgeschrieben, z. B. im Skigebiet.

An manchen Orten ist dies vorgeschrieben, z. B. im Skigebiet. GPS für Hunde: Wenn Sie einen Hund haben, der dazu neigt, Spuren zu folgen, kann es vorkommen, dass er sich auf eigene Faust auf den Weg macht, was vor allem in den Bergen zu einem Problem werden kann. Ein GPS für Hunde kann, ebenso wie das für Menschen, das Leben Ihres Tieres retten. Die aktuell besten Anbieter von GPS-Trackern sind:

Füßlinge: Sie bieten Schutz vor scharfen Steinen, Dornen und Schnee. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass ein Hund einen Füßling verliert. Wenn Sie sich also für Füßlinge entscheiden, anstatt einfach nur die Pfoten auf Trainingswanderungen zu stärken, müssen Sie Ersatzschuhe einpacken. Außerdem müssen Sie Ihrem Hund Zeit geben, sich an das Tragen von Füßlingen zu gewöhnen.

Sie bieten Schutz vor scharfen Steinen, Dornen und Schnee. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass ein Hund einen Füßling verliert. Wenn Sie sich also für Füßlinge entscheiden, anstatt einfach nur die Pfoten auf Trainingswanderungen zu stärken, müssen Sie Ersatzschuhe einpacken. Außerdem müssen Sie Ihrem Hund Zeit geben, sich an das Tragen von Füßlingen zu gewöhnen. Hundehandtuch: Sie brauchen ein spezielles “Wanderhandtuch”, um schlammige Pfoten abzuwischen, bevor Ihr Hund zu Ihnen ins Zelt kommt. Nehmen Sie auch ein zusätzliches Handtuch mit, um das Fell zu trocknen, falls Ihr Hund in einen See springt oder bei einem Regenschauer durchnässt wird.

Sie brauchen ein spezielles “Wanderhandtuch”, um schlammige Pfoten abzuwischen, bevor Ihr Hund zu Ihnen ins Zelt kommt. Nehmen Sie auch ein zusätzliches Handtuch mit, um das Fell zu trocknen, falls Ihr Hund in einen See springt oder bei einem Regenschauer durchnässt wird. Nagelknipser und Feile: Hundepfoten können das Gewebe des Zelts beschädigen, daher ist es wichtig, die Nägel sauber und gepflegt zu halten.

Hundepfoten können das Gewebe des Zelts beschädigen, daher ist es wichtig, die Nägel sauber und gepflegt zu halten. Sicherheitslicht: Dieses scheinbar urbane Accessoire hilft Ihnen, Ihren Hund nach Sonnenuntergang und bei nächtlichen Töpfchengängen im Auge zu behalten.

Dieses scheinbar urbane Accessoire hilft Ihnen, Ihren Hund nach Sonnenuntergang und bei nächtlichen Töpfchengängen im Auge zu behalten. Hundemantel: Nehmen Sie auf jeden Fall einen Mantel mit, wenn Ihr Hund kein dickes Fell hat und die Temperaturen niedrig sein werden.

Nehmen Sie auf jeden Fall einen Mantel mit, wenn Ihr Hund kein dickes Fell hat und die Temperaturen niedrig sein werden. Kühlendes Halsband: Alle Hunde haben Probleme mit der Wärmeableitung, daher ist dieses Accessoire zum Einweichen und Wickeln jedes zusätzliche Gramm wert, wenn die Temperaturen zu steigen beginnen.

Der Hunderucksack

Auch Ihr geliebter Vierbeiner kann beim Tragen helfen — und zwar mit einem Hunderucksack. Hier sind die richtige Passform und die Gewöhnung Ihres Hundes an den Rucksack entscheidend. Eine Besonderheit, die sich lohnt, ist der obere Griff, mit dem Sie Ihren Hund bei Begegnungen mit anderen Hunden und beim Durchqueren von Bächen festhalten können.

Um den richtigen Hunderucksack auszuwählen, messen Sie den Brustumfang Ihres Hundes an der breitesten Stelle des Brustkorbs. Die meisten Rucksäcke sind in einer Reihe von Größen erhältlich, die diesem Maß entsprechen. Stellen Sie alle Gurte so ein, dass der Rucksack gut sitzt. Ziehen Sie jedoch nicht zu fest: Ihr Hund muss atmen können. Aber Sie wollen auch keinen zu lockeren Rucksack, der abrutschen oder scheuern kann.

Für das Training mit dem Rucksack lassen Sie Ihren Hund den Rucksack zunächst leer im Haus und dann auf Spaziergängen tragen. Sobald das Tragen des Rucksacks zur Routine geworden ist, beladen Sie ihn mit ein paar Kilos (gleichmäßig auf jeder Seite). Erhöhen Sie das Gewicht des Rucksacks bei jedem weiteren Spaziergang, bis Sie Ihr Zielgewicht erreicht haben. Ein Maximum von 25 Prozent des Körpergewichts ist ein grober Richtwert, aber Faktoren wie Alter, Größe und Stärke können diesen Wert nach oben oder unten verändern. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Tierarzt.

Erste-Hilfe

Ein Tierarzt ist unterwegs nicht immer zur Stelle, daher sind ein Erste-Hilfe-Kasten für Hunde und das Wissen, wie man ihn benutzt, unerlässlich. Organisationen wie das Rote Kreuz stellen Checklisten zur Verfügung und verkaufen Erste-Hilfe-Ausrüstungen und Schulungsmaterial.

Fügen Sie Ihrem Verbandskasten auf jeden Fall spezielle Medikamente hinzu, die Sie von Ihrem Tierarzt erhalten haben. Manche Haustierbesitzer packen auch Pedialyte für den Fall ein, dass ihr Hund Durchfall bekommt. Tun Sie dies jedoch nicht, ohne die Erlaubnis Ihres Tierarztes einzuholen und die Dosierungsrichtlinien zu kennen.

Unser Tipp: Wenn Sie häufig mit Ihrem Hund wandern gehen, ist es außerdem ratsam, eine Hundekrankenversicherung abzuschließen, die im Falle einer schweren Verletzung die Kosten für Erste Hilfe übernimmt. Auch eine Tierhaftpflichtversicherung kann hilfreich sein, da diese die Personen- und Sachschäden abdeckt, die Ihr vierbeiniger Freund verursacht.

Das Schlaflager

Das fängt bei der Größe Ihres Zelts an, das jetzt “eine Person größer” ist, damit Ihr Hund darin schlafen kann. Ein Stück Schaumstoff und eine Daunendecke in Kinderbettgröße eignen sich hervorragend für ein Hundebett im Gelände. Planen Sie mehrere Übernachtungen im Freien ein, damit sich Ihr Hund an das von Ihnen gewählte Schlaflager gewöhnt, bevor Sie sich auf den Weg machen.

Futter und Wasser

Wenn Sie den ganzen Tag unterwegs sind, müssen Sie mehr Futter und Wasser bereitstellen, als Ihr Hund normalerweise zu sich nimmt.

Brunnen oder Bäche sind auf Bergpfaden nicht immer leicht zu finden, daher ist es gut, immer Wasser dabei zu haben, sowohl für Sie selbst als auch für Ihr Haustier. Größere Hunde können pro Kilo und Tag zwischen 30 ml und 60 ml Wasser trinken. Bei Hunden mit einem Gewicht von 9 kg und weniger sind es eher 100 ml pro Kilo und Tag. Dabei handelt es sich jedoch um allgemeine Richtwerte. Sie müssen also wachsam sein und häufig Wasser anbieten, besonders an heißen Tagen. Wenn die Nase trocken ist, bekommt Ihr Hund zu wenig Flüssigkeit.

Jede Wanderung, für die Sie sich entscheiden, erfordert zudem mehr Futter für Ihren Hund, da Faktoren wie ein langer oder steiler Weg eine höhere Kalorienzufuhr erfordern – genau wie bei Menschen, die wandern. Wenn Ihr Hund dazu neigt, weit weg zu laufen, anstatt in Ihrer Nähe zu bleiben, sollten Sie die Kalorienzahl noch weiter erhöhen. Der Tierarzt Ihres Hundes ist die beste Quelle für spezifische Fütterungsempfehlungen – vor allem, wenn Sie eine mehrtägige Reise planen.

Trockenfutter ist dem Nassfutter vorzuziehen, da es nicht kühl gehalten werden muss. Erkundigen Sie sich vor dem Aufbruch bei Ihrem Tierarzt, wie viel Ihr Hund während einer Wanderung fressen sollte. Am besten warten Sie mindestens eine Stunde nach der morgendlichen Mahlzeit Ihres Hundes, bevor Sie loswandern, damit er sich nicht übergibt, wenn er zu früh nach dem Essen läuft. Es empfiehlt sich auch, einige Snacks für Ihren vierbeinigen Freund mitzunehmen, die er während der Wanderung fressen kann.

Unser Tipp: Wenn Sie durstig, hungrig oder müde sind, ist es wahrscheinlich, dass Ihr Hund das auch ist. Legen Sie eine Pause ein, um gemeinsam zu essen, zu trinken und zu verschnaufen.

Gefahren auf Wanderwegen für Hunde

Ihr Hund ist meistens für die gleichen Gefahren anfällig wie Sie selbst. Das Problem ist jedoch, dass Ihr Hund viele von diesen Gefahren nicht erkennt und nicht mit Ihnen kommunizieren kann, wenn etwas schief läuft. Seien Sie also in folgenden Fällen besonders wachsam:

Überanstrengung: Achten Sie darauf, wie schnell sich die Atmung und die Herzfrequenz Ihres Hundes während der Pausen normalisieren. Wenn Ihnen die Zeit zu viel erscheint, machen Sie mehr Pausen oder verkürzen Sie die Wanderung. Hinken ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Sie die Wanderung beenden sollten.

Wildtiere: Die Leine ist der beste Schutz vor großen Fleischfressern und stacheligen Pflanzenfressern. Obwohl Borreliose bei vielen Hunden keine Symptome zeigt, sind Zecken ebenfalls ein Problem.

Wilde Pflanzen: Die beste Vorbeugung gegen giftige oder verdorbene Pflanzen sowie gegen Probleme mit dem Verdauungssystem ist es, das Kauen sofort einzustellen. Achten Sie auch auf Brennnesseln, Gifteiche, Efeu und Sumach, die sowohl für Sie als auch für Ihren Hund unangenehm sind.

Dornen und Kletten sind lästig, aber Fuchsschwänze sind noch schlimmer. Diese mit Widerhaken versehenen Samenkapseln, die im Frühjahr und Sommer auf einer Vielzahl von Gräsern zu finden sind, können sich im Fell verfangen und zwischen den Zehen oder in empfindlicheren Bereichen wie Nasengängen, Ohren, Augen und Genitalien landen.

Meiden Sie Gebiete mit Gräsern, die Fuchsschwänze enthalten, und entfernen Sie diese sofort mit einer Pinzette. Übermäßiges Niesen, Kopfschütteln, Augenausfluss oder ein Abszess sind Anzeichen dafür, dass es Zeit ist, die Wanderung abzubrechen, denn Fuchsschwänze können in ein lebenswichtiges Organ eindringen und tödlich sein.

Hitzeschlag: Schützen Sie Ihren Vierbeiner vor den Gefahren der Sommerhitze! Hunde können nur hecheln und durch ihre Pfoten schwitzen, um sich abzukühlen. Seien Sie vorsichtig — ruhen Sie sich aus, trinken Sie viel und holen Sie das Kühlhalsband heraus, wenn Ihr vierbeiniger Freund sich immer wieder an schattigen Plätzen hinlegt.

Durch Wasser übertragene Krankheitserreger: Hunde sind für die meisten der gleichen Krankheitserreger anfällig, die auch beim Menschen vorkommen. Am sichersten ist es, wenn Sie das behandeltes Trinkwasser zu sich nehmen.

Sicherheit im Wasser: Wenn Ihr Hund nicht schwimmen kann, nehmen Sie eine Schwimmweste für Hunde mit. Lassen Sie selbst einen guten Schwimmer nicht einen Wildwasserabschnitt eines Baches durchqueren: Heben und tragen Sie Ihren Hund stattdessen. Und seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Hund in einem See loslassen. Bei kühlen Temperaturen kann das nasse Fell Ihres Hundes auskühlen. Selbst wenn das Wetter angenehm ist, müssen Sie sich vor dem Schlafengehen gründlich abtrocknen.

Nach der Wanderung

Nach der Wanderung sollten Sie sich vergewissern, dass es Ihrem Hund gut geht, und ihn mit einem Snack für seine Bemühungen belohnen. Es ist ratsam, Ihren vierbeinigen Freund zu bürsten, um Blätter, Samen und Dornen zu entfernen und besonders empfindliche Stellen wie Ohren und Zehen zu kontrollieren. Es empfiehlt sich, die Zehenballen auf Abnutzungserscheinungen zu untersuchen, vor allem, wenn Sie einen Weg mit vielen Steinen entlanggelaufen sind.

Schließlich sollten Zecken kontrolliert und entfernt oder ein Tierarzt aufgesucht werden. Zur Vorbeugung ist es am besten, Ihr Tier im Voraus mit einem Antiparasitikum zu behandeln.

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