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Wassersicherheit

Wassersicherheit für Haustiere: Sicherer Aufenthalt am Pool, Strand oder See

Wenn Sie Ihren Vierbeiner das nächste Mal mit an den Pool, das Meer oder den See nehmen, dann sollten Sie diese Tipps zur Wassersicherheit beachten — damit Ihr Liebling nicht in der Notaufnahme landet.

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Ihr Haustier liebt Wasser? Ein Ausflug ins Schwimmbad, an den Strand oder an den See kann eine wunderbare Form der Bewegung sein und Ihrem Haustier an einem heißen Tag Abkühlung verschaffen. Achten Sie nur auf die Sicherheit Ihres Haustieres im Wasser, damit Ihr Ausflug ins Wasser nicht mit einem Besuch in der Notaufnahme endet.

Wie Sie Ihr Haustier sicher an Wasser heranführen

Auch wenn jeder schon einmal vom „Hundepaddeln“ gehört hat, wissen unsere Hunde nicht automatisch, wie man schwimmt. Es ist wichtig, Ihr Haustier langsam an das Wasser heranzuführen, damit es sich wohl fühlt. Genau wie bei einem Kind müssen Sie Ihrem Haustier helfen, das Schwimmen zu lernen.

  • Wählen Sie für den Anfang eine flache Stelle und bleiben Sie am Rande des Wassers. Spielen Sie mit Ihrem Vierbeiner, indem Sie ihn einen Ball oder ein Spielzeug im flachen Wasser jagen lassen.
  • Zwingen Sie das Tier nicht ins Wasser. Ein Haustier, das nicht schwimmen will, ins Wasser zu werfen, kann traumatisch sein und es davon abhalten, wieder ins Wasser zu gehen.
  • Gehen Sie mit Ihrem Liebling ins Wasser. Wenn Ihr Hund oder Ihre Katze anfängt, mit den Vorderpfoten zu paddeln, heben Sie das Hinterteil zur Hilfe an.
  • Nehmen Sie Ihren Vierbeiner anfangs an die Leine, damit er sich nicht zu weit von Ihnen entfernen kann.

Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur nicht zu kalt ist. Haustiere können sich genauso unterkühlen wie Sie. Wenn es für Sie zu kalt ist, um sich im Wasser wohl zu fühlen, ist es wahrscheinlich auch für Ihr Haustier zu kalt.

Wassersicherheit: Hund spielt am Meer

Denken Sie daran, dass nicht jedes Haustier gerne schwimmt. Die meisten Katzen mögen es nicht, ins Wasser getaucht zu werden, und bestimmte Hunderassen sind besser für das Wasser geeignet als andere. Hunde mit kürzeren Schnauzen und solche mit größeren Körpern, aber kurzen Beinen (wie Möpse oder Bulldoggen) fühlen sich im Wasser nicht so wohl wie andere Rassen. Sie schwimmen vielleicht, um zu überleben, aber wahrscheinlich nicht zum Spaß.

Schützen Sie Ihr Haustier vor dem Ertrinken

Seien Sie bei Ihren Haustieren im Wasser genauso wachsam wie bei einem Kind. Die wichtigste Sicherheitsvorkehrung für Haustiere im Wasser ist Ihr wachsames Auge. Die meisten Katzen halten sich von sich aus vom Wasser fern, aber sie könnten versehentlich hineinfallen. Und auch Hunde, die gerne schwimmen, sollten in der Nähe von Wasser nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

  • Machen Sie Pausen. Schwimmen kann sehr anstrengend sein, daher braucht Ihr Haustier genau wie der Mensch Pausen. Ein müdes Haustier ertrinkt eher.
  • Bleiben Sie in der Nähe. Tiere wissen normalerweise nicht, wie sie Energie sparen können und schwimmen einfach weiter, bis sie müde sind. Wenn das passiert, sollten Sie in der Nähe sein, damit Sie schnell zu ihnen gelangen können.
  • Lernen Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Haustieren. Wenn Sie Ihr Haustier regelmäßig mit ins Wasser nehmen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, diese wichtige lebensrettende Technik zu erlernen.
  • Denken Sie an Ihre eigene Sicherheit. Ein großer Hund, der im Wasser in Panik gerät, könnte Sie beim Schwimmen behindern, vor allem, wenn Sie kleiner sind oder nicht so gut schwimmen können. Vergewissern Sie sich, dass Sie sicher sind, bevor Sie ins Wasser springen, um Ihr Haustier zu retten.
Wassersicherheit: Katze im See

Auch wenn Ihr Haustier aus dem raus Wasser ist, kann es Risiken eingehen, wenn es versehentlich Wasser eingeatmet hat. Von „trockenem Ertrinken“ oder „sekundärem Ertrinken“ spricht man, wenn Haustiere zu viel Wasser in die Lunge bekommen. Dies kann sich noch Stunden oder sogar Tage, nachdem sie aus dem Wasser gekommen sind, auf sie auswirken.

Das Wasser in der Lunge kann zu Entzündungen, Infektionen und sogar zum Tod führen. Achten Sie bei Ihrem Haustier auf Anzeichen wie Lethargie, Husten oder Hüsteln oder Atembeschwerden. Dies ist besonders wichtig, wenn Ihr Haustier beinahe ertrunken wäre und Sie es aus dem Wasser ziehen mussten.

Investieren Sie in eine Schwimmweste für Ihr Haustier

Schwimmwesten sind ideal, wenn Sie Ihrem Haustier das Schwimmen beibringen wollen. Eine Weste ist jedoch immer eine gute Idee für: Welpen, ältere Hunde/Katzen, Rassen mit kurzen Beinen/langem Körper und wenn Sie in einem Boot oder in tiefem Wasser unterwegs sind.

Eine Schwimmweste sollte genau wie beim Menschen eine gute Passform haben. Messen Sie den Halsansatz, die breiteste Stelle des Brustkorbs und die Länge des Rückens (vom Schwanzansatz bis zum Hals). Die Weste sollte knapp unterhalb des Halses anliegen, aber die Atmung nicht einschränken. Sie sollten zwei Finger zwischen die Weste und Ihr Tier schieben können.

Achten Sie bei der Auswahl einer Rettungsweste auch auf helle Farben. So können Sie Ihr Haustier besser im Auge behalten, wenn es sich im Wasser befindet. Außerdem sollten Sie eine Weste mit Griffen an den Seiten oder oben wählen, mit denen Sie Ihr Haustier leichter aus dem Wasser ziehen können.

Wassersicherheit: Schwimmweste

Schließen Sie eine Tierversicherung ab 

Unfälle im Wasser sind leider keine Seltenheit. Und wie bereits erwähnt, kann es auch nach dem Plantschen zu unerwarteten Krankheiten kommen. Das sind gute Gründe für den Abschluss einer Tierversicherung. Diese übernimmt nicht nur bis zu 100 % der Tierarztkosten, sondern deckt auch Kosten für Vorsorgeuntersuchungen ab. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den besten Anbietern auf dem Markt:

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Tipps zur Sicherheit am Pool

Ein Pool im Garten ist ein Spaß für die ganze Familie, kann aber auch einige Probleme für Ihr Haustier mit sich bringen.

  • Beschränken Sie den Zugang. Achten Sie darauf, einen Zaun um den Pool zu errichten, damit Ihr Haustier nicht hineinfallen oder von selbst hineinspringen kann. Sie können auch in einen Poolalarm investieren, der Sie alarmiert, wenn Ihr Haustier (oder eine andere Person) in den Pool fällt.
  • Vereinfachen Sie den Ein- und Ausgang. Ihr Haustier sollte in der Lage sein, das Schwimmbecken selbständig zu betreten und zu verlassen. Haustiere können nicht auf eine Leiter klettern, daher sollten Sie breite, rutschfeste Stufen oder eine Rampe installieren, auf die Ihr Haustier leicht treten kann. Üben Sie mit Ihrem Tier, wie es über die Treppe wieder herauskommt.
  • Lassen Sie Ihr Tier das Wasser nicht trinken. Für Ihr Haustier mag der Pool wie eine riesige, erfrischende Schüssel mit Wasser aussehen. Aber das Chlor und andere Chemikalien können sie krank machen, selbst in kleinen Mengen. Sie sollten immer frisches Wasser für Ihr Haustier bereithalten.
  • Achten Sie auf die Poolabdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig abgenommen und so gesichert ist, dass Ihr Haustier nicht darunter eingeklemmt werden kann.
  • Achten Sie auf die Spielzeuge im Pool. Wenn Ihr Hund gerne kaut, kann er leicht ein Stück eines Plastik- oder Schaumstoffspielzeugs verschlucken, das in seinem Rachen, Magen oder Verdauungstrakt stecken bleiben kann.
  • Lagern Sie Poolchemikalien sicher. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Chemikalien an einem sicheren Ort aufbewahren, an den Ihr Haustier nicht herankommt.
Wassersicherheit: Katze im Pool

Tipps zur Sicherheit am Strand oder am See

Es gibt einige zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, die Sie beachten sollten, wenn Sie mit Ihrem Haustier Zeit am Meer oder an einem See, Teich oder Fluss verbringen. Was wie ein toller Spielplatz für Ihr Haustier aussieht, kann einige versteckte Gefahren bergen.

Wasserqualität

  • Achten Sie auf Algenblüten. Bei Algenblüten ist der Aufenthalt im Wasser für Ihr Haustier (oder Sie) nicht sicher. Rote Gezeiten und Blaualgen sind besonders gefährlich. Rote Gezeiten können durch eine Vielzahl von pflanzenähnlichen Organismen verursacht werden und treten normalerweise in salzhaltigen Küstengewässern auf. Sie produzieren giftige Chemikalien, die sich im Wasser und im Meeresleben befinden und sogar in die Luft freigesetzt werden können. Diese können sowohl neurologische Probleme als auch Atemprobleme verursachen. Blaualgen (Cyanobakterien) sind bei wärmerem Wetter am häufigsten in Süßwasser zu finden. Das Wasser kann eine erbsengrüne Farbe haben oder wie mit Schleim bedeckt aussehen. Der Kontakt mit dieser giftigen Substanz kann zu neurologischen Problemen, Leberschäden oder sogar zum Tod führen.
  • Trinken Sie das Wasser nicht. Natürliche Gewässer können Bakterien, Algen oder Parasiten enthalten, die Ihr Haustier krank machen können. Meerwasser ist salzig, und wenn Ihr Haustier zu viel davon trinkt, kann es dehydriert werden. In großen Mengen können sie eine Salzvergiftung (Hypernatriämie) bekommen, die neurologische Folgen haben kann. Sorgen Sie immer dafür, dass Ihr Haustier frisches Wasser zu trinken bekommt.

Umgebung

  • Achten Sie auf Ihre Umgebung. Fische (einschließlich Quallen) oder andere Lebewesen, die an den Strand gespült wurden, sehen für Ihren Hund vielleicht wie ein Leckerbissen aus, können aber Bakterien oder andere Parasiten enthalten und stechen oder beißen. Achten Sie auch auf zerbrochene Muscheln, die eine Schnittgefahr darstellen können.
  • Achten Sie auf Strömungen. Strömungen verlaufen parallel und senkrecht zum Ufer und können selbst die stärksten Schwimmer treffen. Diese starken Strömungen können eine Person oder ein Haustier schnell weit vom Ufer wegtragen. Sie sind nicht auf den Ozean beschränkt. Reißende Strömungen können in allen großen Gewässern mit brechenden Wellen auftreten (z. B. in einem See). Versuchen Sie, sich in ruhigeren Gewässern aufzuhalten, fernab von großen Wellen oder Booten, die möglicherweise große Wellen hinterlassen.
  • Achten Sie auf Fischereigebiete. Wenn jemand angelt, kann es schwierig sein, Angelschnüre zu sehen, in denen sich Ihr Haustier verfangen könnte. Verirrte Angelhaken können ihre Haut durchstechen. Und halten Sie neugierige Haustiere von der Angelkiste fern. Köder können ein verlockender Snack sein, und all die kleinen Angelutensilien können für ein Haustier, das gerne kaut, faszinierend sein. Das Verschlucken dieser Kleinteile kann zu einer Verstopfung führen.

Lassen Sie sich von Sonne, Sand oder Wasser nicht den Spaß verderben

Es gibt keinen Grund, warum Ihr Haustier Sie nicht bei einem Ausflug ans oder ins Wasser begleiten kann, wenn Sie die genannten Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Wenn Sie sich auf den Aufenthalt im Freien vorbereiten, sollten Sie daran denken, dass auch Ihr Haustier einen Sonnenbrand bekommen kann. Dies ist besonders wichtig für haarlose oder dünnhaarige Haustiere. Achten Sie darauf, dass Sie ein Sonnenschutzmittel verwenden, das speziell für sie entwickelt wurde. In diesem Fall sollten Sie Ihre Sonnencreme nicht teilen!

Sobald Sie Ihr Wasserabenteuer beendet haben, spülen Sie Ihr Haustier ab, um alle Poolchemikalien, Salzwasser oder Sand zu entfernen, die seine Haut reizen können. Zum Schluss sollten Sie die Ohren Ihres Tieres abtrocknen. Wasser in den Ohren ist ein idealer Nährboden für Bakterien, die zu Ohrinfektionen führen können.

Wenn Sie auf eine dieser Wassergefahren gestoßen sind oder glauben, dass Ihr Haustier Symptome hat, die auf ein kürzlich erlebtes Abenteuer zurückzuführen sind, wenden Sie sich unbedingt an Ihren Tierarzt (und sparen Sie mit einer Tierversicherung).

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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