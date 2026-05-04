Sind Katzen, die im Freien toben und jagen können, glücklicher? Wie gefährlich ist es wirklich, eine Katze nach draußen zu lassen? Sind Wohnungskatzen weniger anfällig für Krankheiten? Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Katze nach draußen zu lassen, müssen Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Eine Wohnungskatze gibt Ihnen vielleicht mehr Sicherheit, aber manche Menschen glauben, dass die Lebensqualität einer Katze dadurch eingeschränkt wird. All dies sind wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie sich dafür entscheiden, Katzenmama oder -papa zu werden. Wir bringen Licht ins Dunkel und klären für allemal die Frage: Ist es besser, eine Katze drinnen oder draußen zu halten?

Was sagen Tierärzte?

Die meisten Tierärzte sind sich einig, dass Sie Ihre Katze im Haus halten sollten. Manche Katzenbesitzer befürchten, dass dieses Haltung die Lebensqualität Ihrer Katze beeinträchtigt. Die meisten Tierärzte sind jedoch der Meinung, dass Katzen im Haus genauso glücklich sind wie Katzen im Freien. Obwohl Ihre Katze vielleicht darum bettelt, nach draußen gelassen zu werden, ist sie höchstwahrscheinlich mehr als glücklich, wenn sie in den eigenen vier Wänden sicher aufgehoben ist.

Wenn Sie sich jedoch entschließen, Ihre Katze nach draußen zu lassen, empfehlen die meisten Tierärzte, sie in einem geschlossenen Bereich im Freien zu halten. Auf diese Weise sind sie vor den Gefahren im Freien geschützt und können trotzdem die Natur erkunden. Dies gibt Ihnen als Besitzer außerdem die Gewissheit, dass Ihr Kätzchen immer in Ihrer Nähe ist.

Ein weiterer Tipp: Nutzen Sie GPS-Tracker für Katzen, um immer über den Standort Ihres Lieblings Bescheid zu wissen.

Im Allgemeinen leben Katzen länger und gesünder, wenn sie in einem Haus — oder in einer Mietwohnung leben. Eine Katze im Freien ist weitaus mehr Krankheiten, Parasiten und Gefahren ausgesetzt als eine Wohnungskatze. Sie laufen Gefahr, von einem anderen Tier gebissen oder angegriffen zu werden, von einem Auto angefahren zu werden oder sich einfach zu verlaufen.

Wenn Sie also Ihren Tierarzt fragen, ob Sie Ihre Katze nach draußen lassen sollten oder nicht, wird er höchstwahrscheinlich sagen, dass eine Wohnungskatze die besser Wahl ist.

Wichtige Faktoren, die bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind

Bei der Entscheidung zwischen einer Wohnungskatze und einer Freigängerkatze sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Letztendlich liegt die Entscheidung beim Besitzer. Dennoch ist es von Vorteil, diese Faktoren zu kennen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, die sowohl für Sie als auch für Ihr Kätzchen das Beste ist.

Durchschnittliche Lebensdauer

Wohnungskatzen leben im Durchschnitt 10-15 Jahre, während Freigängerkatzen im Durchschnitt 2-5 Jahre alt werden. Es gibt also einen ziemlich großen Unterschied zwischen der Lebenserwartung von Wohnungskatzen und Freigängerkatzen. Das sollten Sie auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn Sie entscheiden, ob Sie Ihre Katze nach draußen lassen wollen oder nicht. Ihre Katze hat ein genauso schönes Leben, wenn Sie sie drinnen halten, und sie ist außerdem viel sicherer.

Gesundheit und Sicherheit

Die größte Sorge der meisten Tierhalter, wenn sie ihre Katze ins Freie lassen, ist die Frage, ob sie dort sicher ist. Wenn Sie Ihre Katze ins Freie lassen, setzen Sie sie einer Vielzahl von Gefahren aus. Es ist zwar möglich, dass Ihre Katze Ihren Garten nicht verlässt und mit keiner Gefahr in Berührung kommt, aber es ist auch möglich, dass sie abhaut, sich verirrt oder vor ein Auto läuft.

Krankheiten

Es gibt verschiedene gefährliche Krankheiten, mit denen sich Ihre Katze anstecken kann, wenn sie ins Freie gelassen wird. Einige dieser Krankheiten sind:

Feline Leukämie (FeLV)

Feline Immundefizienz (FIV)

Feline infektiöse Peritonitis (FIP)

Staupe der Katze (Panleukopenie)

Krankheiten der oberen Atemwege

Eine Freigängerkatze kann außerdem Katzendermatitis entwickeln, wenn sie draußen mit etwas in Berührung kommt, auf das sie allergisch reagiert, wie z. B. bestimmte Insekten. Wenn Sie bemerken, dass Ihre Katze niest, nachdem sie den ganzen Tag im Freien verbracht hat, ist es gut möglich, dass sie mit etwas in Kontakt gekommen ist, auf das sie allergisch reagiert.

Parasiten

Neben gefährlichen Krankheiten kann sich Ihre Katze auch mit Parasiten infizieren, darunter:

Zecken

Flöhe

Milben

Bandwürmer

Rundwürmer

Hakenwürmer

Peitschenwürmer

Herzwürmer

Eine der häufigsten Hautkrankheiten bei Katzen sind Zecken und Flöhe. Wenn Sie jedoch Ihre Katze im Haus halten, verringert sich das Risiko einer Ansteckung erheblich. Freigängerkatzen können sich beim Herumstreifen in Höfen, Gärten, Schuppen und Holzstapeln leicht Flöhe einfangen. Zum Schutz vor diesen schädlichen Parasiten müssen Freigängerkatzen unbedingt das ganze Jahr über gegen Flöhe, Zecken und Herzwürmer behandelt werden.

Toxine und Gifte

Wenn Ihre Katze nach draußen geht, ist sie einer ganzen Welt von Toxinen und Giften ausgesetzt. Zum Beispiel kann eine Katze im Freien versehentlich gefährliche Gifte wie Frostschutzmittel trinken.

Kämpfe mit Tieren aus der Nachbarschaft

Der Aufenthalt im Freien bedeutet auch, dass Ihre Katze mit den Haustieren der Nachbarschaft in Kontakt kommt, was die Möglichkeit von Kämpfen mit sich bringt. Ihre Katze kann sich des Weiteren mit Krankheiten anderer Haustiere anstecken, wenn diese nicht ordnungsgemäß geimpft wurden.

Wilde Tiere

Neben den Haustieren aus der Nachbarschaft besteht für eine Katze im Freien auch die Gefahr, mit gefährlichen Wildtieren in Kontakt zu kommen. Im Freien lebende Haustiere können außerdem einheimische Wildtiere jagen, die unter Naturschutz stehen.

Autos

Katzen können leicht aufgeschreckt werden und über eine belebte Straße rennen. Autos stellen eine große Gefahr für Freigängerkatzen dar, vor allem nachts.

Tierquälerei

Es besteht immer die Gefahr von Tierquälerei durch andere Menschen, wenn es um Freigängerkatzen geht. Menschen könnten auch versuchen, sie einzufangen und die Tierschutzbehörde zu verständigen, wenn sie glauben, dass es sich um einen Streuner handelt.

Was tun im Ernstfall?

Wenn Sie sehen, wie Ihr Kätzchen mit großen Augen auf die Bäume vor dem Fenster starrt, sind Sie wahrscheinlich versucht, es rauszulassen. Welchen Schaden kann das anrichten? Ihre Katze nach draußen zu lassen, mag zwar völlig harmlos erscheinen, kann aber auch sehr gefährlich sein. Die Welt da draußen ist groß und birgt viele Gefahren und Bedrohungen für Ihr kleines Kätzchen. Die Tierarztbesuche können sich deshalb schnell häufen, was nicht nur Nerven, sondern auch jede Menge Geld kostet.

Egal, ob Sie einen Freigänger oder eine Wohnungskatze halten, eine Katzenkrankenversicherung bietet finanzielle Unterstützung bei Krankheit, Notfall und Vorsorge und gibt Ihnen mehr innere Ruhe und Sicherheit. Die derzeit besten Anbieter auf dem deutschen Markt sind:

Wie Sie das Leben einer Wohnungskatze verschönern

Das Problem vieler Katzenbesitzer, die ihre Katze im Haus halten, besteht darin, dass sie das Gefühl haben, die Lebensqualität ihrer Katze zu beeinträchtigen. Auch wenn Ihre Katze drinnen nicht so viel Freiheit zum Herumstreunen und Erkunden hat, kann eine Wohnungskatze dennoch ein genauso tolles Leben führen, wie eine Freigängerkatze. Sie müssen vielleicht nur ein paar zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sie dabei zu unterstützen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Wohnungskatze aktiv, lebhaft und beschäftigt bleibt, sollten Sie die folgenden Möglichkeiten in Betracht ziehen:

Stellen Sie viel anregendes Spielzeug zur Verfügung.

Stellen Sie Kratzbäume auf.

Installieren Sie Sitzstangen/Klettermöglichkeiten.

Besorgen Sie Ihrer Katze einen Gefährten.

Erlauben Sie gelegentliches Spielen im Freien.

Trainieren Sie Ihre Katze an der Leine.

Bauen Sie eine Katzenterrasse (Catio).

Erlauben Sie beaufsichtigte Zeit im Freien.

Betreiben Sie Haustier-Wellness.

Egal, ob Sie sich für eine Freigänger- oder Wohnungskatze entscheiden, wie bei jedem Haustier ist das Wichtigste, dass Sie sich mit Ihrer Katze beschäftigen, um ihre gemeinsame Bindung zu stärken. Katzen lieben es zu spielen — egal, ob drinnen oder draußen, daher sollten Sie sich regelmäßig Zeit für Ihren Stubentiger nehmen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

Weitere interessante Artikel