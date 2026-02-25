So gut ist die Gothaer Tierkrankenversicherung

Auch wenn diese Art der Versicherung für Haustiere noch nicht so breit verbreitet ist, kann sie sehr hilfreich sein und vor allem den Geldbeutel deutlich entlasten. In unserem Test der Gothaer Tierversicherung wollen wir Ihnen unsere Erfahrungen mit diesem Anbieter genauer vorstellen und die Fragen beantworten, welche Versicherungen für Tierhalter angeboten werden und wie die Leistungspakete aussehen.

Die Gothaer Tierkrankenversicherung

Der Test der Gothaer Tierversicherung zeigt, dass bei diesem Versicherer für Tierhalter zwei verschiedene Arten der Versicherung angeboten werden. Zum einen gibt es die Gothaer Tierkrankenversicherung, zum anderen die Gothaer Tierhalterhaftpflicht. In diesem Abschnitt wollen wir und zunächst mit der Tierkrankenversicherung befassen, ehe wir im folgenden Abschnitt dann genauer auf die Gothaer Tierhalterhaftpflicht eingehen werden.

Damit Ihre Katze oder Ihr Hund in die Gothaer Tierkrankenversicherung aufgenommen werden kann, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. So dürfen lediglich Hunde in der Gothaer Hundekrankenversicherung versichert werden, die privat gehalten werden. Allerdings beschränkt sich dies nicht nur auf Haushunde. Auch Hunde, die privat für die Jagd gehalten werden, können in diese Tierkrankenversicherung aufgenommen werden.

Katzen können bei der Gothaer Katzenversicherung sowohl als Freigänger als auch als Wohnungskatze versichert werden. Hunde und Katzen müssen für die Tierversicherung mindestens neun Wochen alt sein. Das maximale Alter beträgt acht Jahre (bei Neuabschluss).

Gothaer Tierkrankenversicherung Website

Außerdem dürfen laut dem Anbieter nur „gesunde Hunde und Katzen“ versichert werden. Das bedeutet, dass in den letzten zwölf Monaten keine Operationen durchgeführt wurden. Auch darf bei den Tieren in den letzten 24 Monaten keine schwere Krankheit diagnostiziert oder behandelt worden sein, damit diese in die Gothaer Tierkrankenversicherung aufgenommen werden.

Wenn bei Ihrem Haustier all diese Bedingungen erfüllt sind, können Sie Ihren geliebten Vierbeiner bei der Gothaer Hundekrankenversicherung bzw. Gothaer Katzenversicherung anmelden.

Was übernimmt die Gothaer Tierkrankenversicherung?

In unserem Test und Vergleich der Tierversicherungen muss natürlich auch die Frage geklärt werden, welche Leistungen bei der Gothaer Tierversicherung inbegriffen sind. Die Antwort auf die Frage erhalten Sie in diesem Abschnitt unseres Ratgebers.

Die Leistungen der Gothaer Tierversicherung

Es muss beachtet werden, dass es insgesamt drei verschiedene Tarife der Gothaer Tierversicherung gibt: Den Basis Tarif, den Plus Tarif sowie den Premium Tarif. Je nach gewähltem Tarif sind verschiedene Leistungen inbegriffen.

Bei allen drei Tarifen sind die Kosten von Operationen, die veterinärmedizinisch notwendig sind, mit inbegriffen. Auch die Kosten für Röntgenaufnahmen, die im Rahmen der OP gemacht werden müssen, und die Kosten von anderen notwendigen Dingen wie unmittelbar vor der OP durchgeführte Voruntersuchungen oder nach der OP benötigte Arzneimittel werden durch die Tierkrankenversicherung übernommen.

Welcher Tierarzt eine Operation durchführen soll, können Sie als Tierhalter dabei frei entscheiden. Die Wahl des behandelnden Tierarztes oder der Tierklinik ist Ihnen überlassen. So gibt es bei der Gothaer Tierversicherung keine Wartezeit für eine OP, weil Sie zunächst auf einen freien Arzt warten müssen.

Nach der Operation ist auch die notwendige Nachsorge bei dieser Tierversicherung inklusive. Bis zu 15 Tage nach der OP kann Ihr Hund oder Ihre Katze, wenn dies notwendig ist, stationär untergebracht werden. Bei dem Premium Tarif ist dabei zudem die Physiotherapie mit inbegriffen.

Bei allen drei Tarifen ist außerdem die Kostenübernahme für die Unterbringung von Hunden im Notfall, ein Depot für Dokumente und Daten zu Ihrem Hund oder Ihrer Katze sowie eine Rechtsberatung über das Telefon inbegriffen.

Weitere Zuschüsse erhalten Sie bei der Gothaer Tierkrankenversicherung für verschiedene Sonderbehandlungen und Eingriffe. So bekommen Sie bei jedem Tarif einen Zuschuss in Höhe von jeweils 25 Euro für die Kennzeichnung Ihres Tieres mit einem Identifizierungs-Chip.

Für die Kastration beziehungsweise die Sterilisation Ihres Hundes bekommen Sie im Basis Tarif 50 Euro, im Plus Tarif 100 Euro und im Premium Tarif 150 Euro Zuschuss. Für Katzen wird hier zwischen Katze und Kater unterschieden — in allen Tarifen bekommen Katzen 80 Euro Zuschuss, Kater 40 Euro.

Bei dieser Tierversicherung: freie Wahl beim Tierarzt

Neben den genannten Tarifen können Sie bei der Gothaer Tierversicherung zudem die Option „Heilbehandlungen“ hinzu buchen. Dank dieser Option sind Sie nicht nur für notwendige Operationen Ihres Haustieres abgesichert, sondern auch für weitere ambulante und stationäre Behandlungen sowie für weitere Medikamente. Bei Hunden werden bis zu 100 Euro erstattet, bei Katzen bis zu 75 Euro.

Wir haben die Kosten und Unterschiede der Tarife für Sie einmal zusammengefasst:

Basis Plus Premium Ver­siche­rungs­summe bis 2.500 € bis 5.000 € unbegrenzt Erstattung nach GOT-Satz 2-fach 3-fach 4-fach Warte­zeit bei Krank­heit 3 Monate 30 Tage 30 Tage Schutz im Aus­land 12 Monate europaweit 12 Monate europaweit 12 Monate weltweit Stationäre Unter­bringung nach OP und Nach­sorge bis 15 Tage bis 15 Tage bis 15 Tage, inkl. Physiotherapie Zuschuss zur Kastration/Sterilisation 50 € Hund / 40 € Kater / 80 € Katze 100 € Hund / 40 € Kater / 80 € Katze 150 € Hund / 40 € Kater / 80 € Katze Jährlicher Vorsorge­zu­schuss bei Ein­schluss von Heil­be­handlung 25 € (Hund) / 25 € (Katze) 50 € (Hund) / 50 € (Katze) 100 € (Hund) / 75 € (Katze) Leistungen der Gothaer Tierversicherung

Wenn Sie Ihren Hund oder Ihre Katze bei der Gothaer Tierkrankenversicherung versichern, müssen Sie allerdings beachten, dass Sie im Falle einer Krankheit nicht sofort Anspruch auf die genannten Leistungen haben.

Beim Basis Tarif haben Sie erst 3 Monate nach Abschluss der Versicherung einen Anspruch auf die Leistungen, bei dem Plus Tarif und dem Premium Tarif beträgt der Zeitraum 30 Tage. Sollte Ihre Katze oder Ihr Hund vor Ende dieses Zeitraumes aufgrund von einer Krankheit operiert werden müssen, müssen Sie die Kosten dafür selbst tragen.

Allerdings gilt dies nur für Operationen, die aufgrund von einer Krankheit durchgeführt werden müssen. Bei einem Unfall gibt es bei der Gothaer Tierversicherung keine Wartezeit für eine OP, die Kosten für eine unfallbedingte OP werden also auch direkt nach Vertragsabschluss übernommen.

Die Kostenrückerstattung erfolgt dabei völlig unkompliziert: Nach der abgeschlossenen Behandlung lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt ein Gutachten ausstellen, auf dem neben wichtigen Informationen zu Ihrem Haustier auch die exakte medizinische Diagnose zu finden ist. Diese Gutachten schicken Sie dann an den Anbieter, damit die Versicherung Ihnen die gezahlten Kosten erstattet.

Die Gothaer Tierhalterhaftpflicht

Wie erwähnt gibt es bei diesem Versicherer neben der Krankenversicherung für Tiere auch die Gothaer Tierhalterhaftpflicht. Diese Versicherung kann von Hunde- sowie von Pferde-Haltern abgeschlossen werden. Leider sind bei dieser Versicherung die Halter von Katzen ausgeschlossen.

Anders als bei der Gothaer Tierkrankenversicherung kann die Gothaer Tierhalterhaftpflicht von Ihnen auch dann abgeschlossen werden, wenn Sie Ihr Tier nicht ausschließlich für den privaten Gebrauch halten, sondern es gelegentlich auch zu einer beruflichen Nutzung des Tieres kommt.

Das bedeutet, dass Sie die Versicherung auch dann abschließen können, wenn Ihr Hund gelegentlich beispielsweise auch als Wachhund oder Ihr Pferd als Therapiepferd zum Einsatz kommt. Dabei darf die Tätigkeit nur nebenberuflich sein und einen Umsatz von 12.000 Euro pro Jahr nicht überschreiten.

Die Leistungen der Gothaer Tierhalterhaftpflicht

Bei der Gothaer Tierhalterhaftpflicht sind Sie als Hunde- beziehungsweise Pferdehalter sowie Ihre Familienangehörigen und die Hüter der Tiere vor Schäden, die durch die versicherten Hunde oder Pferde entstehen, versichert. Bei der abgesicherten Deckungssumme der Gothaer Tierhalterhaftpflicht können Sie zwischen 10, 20 oder 50 Millionen Euro wählen.

Bei Hunden sind Sie auch beim Führen ohne Leine abgesichert, bei Pferden sind Schäden, die durch Pferdeanhänger entstehen, in Höhe von bis zu 10.000 Euro und Mietsachschäden an Reitutensilien in Höhe von bis zu 2.000 Euro abgesichert.

Wie sieht es mit Tierarztkosten bei dieser Tierversicherung aus?

Die höchsten Kosten beim Tierarzt sind meist die für anfallende notwendige Operationen. Diese sind bei der Gothaer Hundekrankenversicherung bzw. Katzenversicherung entsprechend des jeweiligen Versicherungsbetrages abgesichert. Sollten Sie sich vor weiteren Kosten, zum Beispiel für weitere Behandlungen oder für Medikamente, schützen wollen, die Option „Heilbehandlungen“ hinzubuchen, um auch dafür einen Teil der Kosten erstattet zu bekommen.

Wie hoch sind die Preise?

Wenn es um die Gothaer Tierkrankenversicherung Erfahrungen geht, müssen natürlich auch die Gothaer Preise im Auge behalten werden. Generell kann gesagt werden, dass die Preise bei der Gothaer je nach gewähltem Tarif und je nach Rasse des Hundes bzw. der Katze, der versichert werden soll, variieren kann.

Tarifkosten nach Rasse

Die Preise für die Tierkrankenversicherung starten ab 9,82 Euro im Monat. Im folgenden Abschnitt wollen wir Ihnen exemplarisch an einem Beispiel zeigen, wie hoch die Preise durchschnittlich sind:

Für einen zwei Jahre alten Golden Retriever, der nicht für die Jagd genutzt wird, bezahlen Sie im Basis Tarif pro Monat 14,01 Euro. Im Plus Tarif beträgt die monatliche Rate 18,00 Euro, im Premium Tarif 22 Euro.

Für eine zwei Jahre alte British Kurzhaar Katze, bezahlen Sie im Basis Tarif pro Monat 11,07 Euro, im Plus Tarif 16,24 Euro und im Premium Tarif 18,69 Euro.

Die Gothaer Tierkrankenversicherung Erfahrungen zeigen, dass sich die jeweiligen Preise mit ein paar Tricks etwas gesenkt werden können. Wenn Sie die Versicherung beispielsweise nicht monatlich, sondern jährlich bezahlen, können Sie je nach Tarif bis zu 20 Euro pro Jahr sparen.

Auch die Vertragslaufzeit hat einen Einfluss auf den Preis der Gothaer Hundekrankenversicherung bzw. Katzenversicherung. Wenn Sie anstatt eines Einjahresvertrages einen Vertrag über fünf Jahre abschließen, sinken die Kosten um etwa einen Euro pro Monat.

Welche Besonderheiten bietet die Gothaer Tierversicherung?

Wie der Gothaer Tierversicherung Test und die Erfahrungen zeigen, hat der Anbieter den Vorteil, dass Sie und Ihr Hund oder Katze auch im europäischen Ausland abgesichert sind.

Für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten werden auch die Kosten für Behandlungen, die innerhalb Europas auf Reisen notwendig wurden, zurückerstattet.

Der Blick auf verschiedene Bewertungsportale zeigt, dass viele Kunden mit der Gothaer Tierkrankenversicherung gute Erfahrungen gemacht haben. So erhielt die Gothaer Hundekrankenversicherung bzw. Gothaer Katzenversicherung auf dem Portal „Trustedshops“ 4,8 von 5 möglichen Sternen in den letzten 12 Monaten.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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