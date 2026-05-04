Winterpflege für Katzen: So bleibt Ihr Liebling warm und gesund

Auch wenn sie ein dickes Fell haben, wird es Ihren Katzen im Winter kalt. Um Ihre Katzen im Winter gesund zu halten, müssen Sie proaktiv vorgehen und sich in den kalten Monaten besonders um sie kümmern, damit sie sich wohlfühlen, sicher und warm bleiben. Hier erhalten Sie die besten Tipps für die Pflege von Katzen im Winter, wie z. B. die Absicherung Ihres Zuhauses gegen Winter und Gefahren, das Erkennen von Erkältungssymptomen, die Anpassung von Ernährung und Pflege sowie die besten Formen der Vorbeugung.

Halten Sie Ihr Kätzchen warm

Katzen lieben Wärme, daher kann der Winter für sie in kalten oder zugigen Häusern zum Problem werden. Damit sich Ihre Katze im Winter wohl fühlt, sollten Sie vor allem dafür sorgen, dass Ihr Haus ausreichend geheizt ist und Ihre Katze nicht draußen festsitzt.

Um Ihr Zuhause winterfest zu machen, müssen Sie sich nur mit ein paar zusätzlichen Vorräten eindecken, damit es Ihre Katze warm und gemütlich hat. Vielleicht möchten Sie in einige der folgenden Dinge für Ihr Kätzchen investieren:

Warme Decken, in die sie sich einkuscheln kann

Tierärztlich zugelassene, katzensichere Wärmebetten

Fensterstangen für Katzen, damit sie möglichst viel Zeit in der Wintersonne verbringen können

Katzenwintermäntel oder -pullover für eine zusätzliche Wärmeschicht

Gefahren an den Feiertagen

Achten Sie darauf, dass Ihre Katze in der Nähe von Weihnachtsschmuck und Weihnachtsbäumen beaufsichtigt wird (glänzender Schmuck ist ein Katzenmagnet). Kleine Teile können eine Erstickungs- und Verdauungsgefahr für Katzen darstellen. Feiertagsschmuck ist eine der grössten Haushaltsgefahren für Ihren Vierbeiner.

Beleuchtete Weihnachtsbäume können leicht umgestoßen werden, wodurch ein hohes Brandrisiko besteht. Beachten Sie, dass bestimmte Weihnachtspflanzen wie Misteln, Stechpalmen und Weihnachtssterne hochgiftig für Katzen sind.

Seien Sie vorsichtig mit Kaminen, Holz- oder Gasöfen und Heizkörpern und lassen Sie Ihre Katze nie allein in einem Raum mit diesen Wärmequellen. Halten Sie Kerzen außerhalb der Reichweite Ihrer Katze und seien Sie wachsam.

Tipps zur Fellpflege im Winter

Katzen haben im Winter von Natur aus ein dichteres Fell, welches in dieser Zeit möglicherweise etwas mehr Pflege benötigt. Trockene Winterluft kann die Haut Ihrer Katze reizen und ihr Fell brüchiger machen, was für Ihr Kätzchen unangenehm sein kann.

Bei kaltem Wetter können diese Pflegetipps dazu beitragen, dass Ihre Katze gut aussieht und sich wohl fühlt:

Zwei- bis dreimaliges Bürsten pro Woche, um Verfilzungen zu vermeiden (bei langhaarigen Katzen täglich)

Trocknen Sie Ihre Katze gründlich ab, wenn sie nass geworden ist oder ein Bad genommen hat

Vermeiden Sie es, sie zu oft zu baden, damit das natürliche Fett der Haut erhalten bleibt

Halten Sie ihre Pfoten besonders sauber

Achten Sie auf trockene, gereizte oder schuppige Haut und wenden Sie sich an einen Tierarzt, wenn Ihre Katze diese Symptome aufweist

Abwechslung und Auslauf für Katzen im Winter

Der Winter mit seinen kühleren Temperaturen und kürzeren Tagen kann für Katzen eine weniger anregende Zeit sein, und genau wie Menschen können sie unter Langeweile und saisonalen Depressionen leiden.

Es ist wichtig, dass Ihre Katze während der langen Wintermonate im Haus aktiv und unterhalten wird. Wenn Sie Ihre Katze in Bewegung halten, kann das auch dazu beitragen, dass sie fit und gesund bleibt.

Hier einige einfache Möglichkeiten, wie Sie Ihre Katze zu Hause stimulieren und bei Laune halten können:

Spielen Sie mit einem Federspielzeug mit Angelrute – Katzen lieben es, ihnen nachzujagen!

Verstecken Sie ihr Spielzeug im Haus, um mit Ihrer Katze Verstecken zu spielen

Kaufen Sie eine Vogelfutterstelle, damit Ihre Katze beim Blick aus dem Fenster unterhalten wird.

Verwenden Sie Puzzle-Futterschalen oder Leckerli-Schalen, um jede Mahlzeiten zu einem interaktiven Erlebnis zu machen.

Wenn sich Ihre Katze lethargisch verhält und das Interesse an den Aktivitäten verloren hat, die ihr normalerweise Spaß machen, empfiehlt sich einen Besuch beim Tierarzt.

Flüssigkeitszufuhr und Ernährung

Katzen sind im Winter im Allgemeinen weniger aktiv und schlafen mehr, so dass ihr Kalorienbedarf in der Regel geringer ist. Wenden Sie sich an Ihren Tierarzt, wenn Ihre Katze an Gewicht zunimmt oder wenn Sie nicht sicher sind, wie viel sie fressen sollte, aber im Allgemeinen empfiehlt sich, die Leckereien im Winter zu reduzieren.

Kaltes Wetter bedeutet auch trockeneres Wetter, daher brauchen Katzen besonders viel Wasser, um hydriert zu bleiben. Sorgen Sie dafür, dass Ihrer Katze morgens und abends frisches Trinkwasser zur Verfügung steht. Ziehen Sie Wasserbrunnen in Betracht, um sie zu häufigerem Trinken anzuregen.

Nassfutter ist eine hervorragende Quelle für zusätzliche Flüssigkeitszufuhr und sollte in den Speiseplan Ihrer Katze aufgenommen werden. Nassfutter hat in der Regel weniger Kalorien als Trockenfutter, was ebenfalls dazu beiträgt, sie schlank zu halten.

Eine Ergänzung mit Omega-3-Fettsäuren oder Fischöl kann ebenfalls dazu beitragen, dass das Fell Ihrer Katze im Winter dicht und gesund bleibt. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Katze nicht genügend Omega-3-Fettsäuren mit der Nahrung aufnimmt, sollten Sie einen Tierarzt konsultieren, um festzustellen, ob sie von einem Ergänzungsmittel profitieren würde. Nehmen Sie keine Änderungen an der Ernährung Ihrer Katze vor, ohne vorher einen Tierarzt zu konsultieren.

Unterkühlung bei Katzen und Prävention von Krankheiten

Bei Freigängerkatzen besteht im Winter die Gefahr von Erfrierungen und Unterkühlungen. Junge oder sehr alte Katzen sind besonders anfällig für Kältesymptome, ebenso wie haarlose Katzenrassen oder Katzen mit gesundheitlichen Problemen.

Zu den Anzeichen einer Unterkühlung bei Katzen, auf die Sie achten sollten, gehören:

Lethargie oder Schwäche

Kältegefühl oder Schüttelfrost

Kalte, rote Haut, vor allem an Extremitäten wie Ohren, Pfoten und Schwanz

Langsame Atmung

Umkippen oder Bewusstlosigkeit

Die beste Vorbeugung gegen Erfrierungen oder Unterkühlungen bei Katzen ist, sie bei Minusgraden im Haus zu halten. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Katze einen kuscheligen Platz hat, an dem sie sich aufwärmen kann.

Eine unterkühlte Katze sollte sofort in einen warmen Raum mit warmen Decken gebracht werden und in einem beheizten Fahrzeug in die Notfallklinik fahren. Um hohe Kosten in solchen Fällen zu vermeiden und anderen Krankheiten vorzubeugen, empfiehlt sich eine Katzenkrankenversicherung. Unsere Favoriten:

Besondere Winterpflege von älteren Katzen

Kaltes Wetter kann die Symptome von Steifheit und Arthritis bei Katzen verschlimmern und ihnen noch mehr Unbehagen bereiten. Wenn Sie eine ältere Katze oder eine Katze, bei der Arthritis diagnostiziert wurde, pflegen, sollten Sie besonders darauf achten, dass sie sich im Winter wohl fühlt.

Wir empfehlen einen weichen, warmen Schlafplatz für Ihr Kätzchen einzurichten und zusätzliche Decken, Kissen oder kuschelige Überwürfe hinzuzufügen, damit ihr Bett etwas Abstand zu kalten Böden hat. Ein haustiersicheres Wärmebett kann für älteren Katzen eine wunderbare Option sein.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kätzchen ausreichend Bewegung bekommt, um Steifheit zu vermeiden. Wenn Ihre Katze sich unwohl fühlt oder Schmerzen hat, suchen Sie einen Tierarzt auf, um die beste Behandlungsmethode für ihre Arthritis zu finden. Auch hier ist eine Tierkrankenversicherung sinnvoll.

Wintertipps für Kurzhaarkatzen

Kurzhaarige oder haarlose Katzen sind anfälliger für Kälte, weil ihnen das schützende Fell fehlt, das Katzen warm hält. Daher sollten Sie besonders darauf achten, dass diese Katzen in den Wintermonaten warm bleiben.

Sie können viele der in diesem Beitrag genannten Tipps anwenden, um kurzhaarige Katzen im Winter warm zu halten, z. B. beheizte Betten für Haustiere, zusätzliche Decken, nicht einschnürende Jacken oder Pullover, erhöhte Schlafplätze abseits kalter Böden und zusätzliche Überwachung auf Symptome von Kälte, Erfrierungen oder Unterkühlung.

Es empfiehlt sich nicht, Kurzhaarkatzen bei strengen winterlichen Bedingungen wie Schnee oder gefrierendem Regen rauszulassen, da die Gefahr von Erfrierungen oder Unterkühlungen erhöht ist.

Notfallversorgung für Katzen im Winter

Die beste Notfallversorgung ist die Vorbeugung. Wenn Sie Ihr Kätzchen im Winter warm halten, ihm ausreichend Flüssigkeit zuführen und es gut füttern, ist das eine gute Versicherung gegen viele kältebedingte Notfälle.

Wenn Ihre Katze einen Notfall wie Erfrierungen oder Unterkühlung erleidet, ist es wichtig, sie sofort von einem qualifizierten Tierarzt untersuchen zu lassen. Versuchen Sie nicht, witterungsbedingte Notfälle zu Hause zu behandeln, da Ihre Katze eine spezielle Behandlung benötigt, um sich richtig zu erholen.

Abgesehen von Notfällen, wenn Ihre Katze Symptome des Winterblues zeigt — Lethargie, Langeweile oder Depressionen — empfiehlt sich der Gang zum Tierarzt. So können Sie sicherzustellen, dass Ihr Vierbeiner gesund ist, und spezielle Empfehlungen erhalten.

Unser Fazit

Es ist ganz einfach, dass Ihre Katzen im Winter gesund und sicher bleibt — halten Sie sich einfach an diese von Tierärzten empfohlenen Tipps. Schaffen Sie kuschelige Orte, sorgen Sie dafür, dass Ihr geliebter Vierbeiner genug trinkt und gut gefüttert wird, und achten Sie auf Anzeichen von Krankheiten oder Depressionen, damit Sie und Ihre Katze eine schöne Zeit miteinander verbringen können.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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