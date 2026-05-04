GOT: Alles, was Sie zur neuen Gebührenordnung für Tierärzte wissen müssen
Was bedeutet GOT? Welche Kosten können Sie als Haustierbesitzer beim Tierarzt erwarten? Und wie können Sie die Kosten verringern? Das alles und viel mehr zum Thema Tierarztgebühren und GOT verraten wir Ihnen hier.
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Sie fragen sich, warum der Gang zum Tierarzt teurer geworden ist? Das liegt an der neuen Gebührenordnung. Seit November 2022 gilt die neue GOT für Tierärzte deutschlandweit — doch was genau hat sich geändert? In diesem Artikel erfahren Sie alles über die GOT, Leistungssätze, Kostenbeispiele und Sparmöglichkeiten.
Was ist die GOT?
Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist eine bundesweit gültige Rechtsvorschrift, an der sich Tierärzte bei der Abrechnung ihrer Leistungen orientieren. Wenn Sie mit Ihrem Vierbeiner zum Tierarzt Ihres Vertrauens gehen, erhalten Sie eine Leistung. Zu den Leistungen zählen Therapien, allgemeine Untersuchungen, OPs, Impfungen, Diagnoseverfahren und mehr.
Je nach Behandlung werden verschiedene Leistungssätze berechnet, welche unter einen der 3 GOT-Sätze fallen:
1-facher GOT-Satz: Die Mindestgebühr, die Tierärzte für einfache Leistungen erheben.
2-facher GOT-Satz: Die Mindestgebühr wird doppelt berechnet, wenn bei der Behandlung schwierige Bedingungen vorliegen.
3-facher GOT-Satz: Die Mindestgebühr wird dreifach im Notdienst berechnet, wenn aufwendige Behandlungsmethoden notwendig sind.
4-facher GOT-Satz: Die 4-fache Mindestgebühr wird lediglich bei erhöhtem Aufwand im Notdienst berechnet.
Die Gebührenordnung wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erlassen und gilt für alle Tierärzt:innen, für die Telemedizin und seit der Neuerung auch für GmbHs. Die Gebührenordnung soll Wettbewerb zwischen den Tierärzten verhindern und den Fokus auf einen hohen Qualitätsstandard legen. Tierschutz und Verbraucherschutz stehen hier an erster Stelle.
Was hat sich seit der Neuerung geändert?
Die veraltete GOT von 1999 wurde 2022 einer Neuerung unterzogen, denn sowohl die Tiermedizin als auch die Wirtschaft hat sich in 23 Jahren weiterentwickelt. Moderne Verfahren wie CT- und MRT-Untersuchungen wurden der neuen Richtlinie hinzugefügt. Zudem werden Tierarten wie Reptilien und Vögel als separate Arten aufgeführt.
Die Neuerung basiert auf einer 2020 durchgeführten Studie, der Befragung von Praxisinhaber:innen und Interviews mit Fachleuten sowie Stellungnahmen von Verbänden. Auf Grundlage der Ergebnisse spricht die BMEL von einer Erhöhung der Tierarztkosten zwischen 20 und 25 %. Für eine Allgemeinuntersuchung wirkt sich die Erhöhung wie folgt aus:
Allgemeine Untersuchung Hund: von 13 € auf 23,62 € bis 70,86 €
Allgemeine Untersuchung Katze: von 8,98 € auf 23,62 € bis 70,86 €
Aber es werden nicht alle Leistungen teurer. Die Notdienstpauschale von 50 € sowie die Mindestanwendung des 2-fachen Satzes im Notdienst bleiben unverändert. Das Röntgen wird in der neuen GOT sogar günstiger.
Wie teuer sind Tierarztbesuche?
Je nach Aufwand und/oder Qualität einer Leistung können Tierärzte zwischen dem 1-fachen und dem 3-fachen Satz (im Notdienst bis zum 4-fachen Satz) abrechnen. Welcher GOT-Satz angewandt wird, richtet sich nach folgenden Kriterien:
Schwierigkeit der Leistung (teurer bei Komplikationen, seltenen Tierarten oder Spezialausstattung)
Zeitaufwand
Zeitpunktes (teurer in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen)
Werte des Tieres
örtliche Verhältnisse (Miete, Markt, etc.)
Doch was genau heißt das in der Praxis? Wir haben einige Beispiele für Hund und Katze für Sie zusammengestellt:
Kosten Hund (1-facher/2-facher GOT-Satz)
Kosten Katze (1-facher/2-facher GOT-Satz)
Allgemeine Untersuchung mit Beratung
23,62 Euro 47,24 Euro
23,62 Euro 47,24 Euro
Impfung
11,50 Euro 23,00 Euro
11,50 Euro 23,00 Euro
Kastration Hündin/Katze
192 Euro 384 Euro
89,00 Euro 178,00 Euro
Kastration Rüde/Kater
70,60 Euro 141,20 Euro
30,32 Euro 60,64 Euro
Röntgen
36,57 Euro 73,14 Euro
36,57 Euro 73,14 Euro
Ultraschall
58,92 Euro 117,84 Euro
58,92 Euro 117,84 Euro
Zahnextraktion
10,26 Euro 20,52 Euro
10,26 Euro 20,52 Euro
Tierarztpreise nach der neuen Gebührenordnung
Wie können Tierarztkosten verringert werden?
Das wichtigste zuerst: Um Tierarztkosten zu verringern, sollten Sie ein gesundes Tier aufnehmen, und in eine gesunde und bedürfnisgerechte Tierhaltung und Ernährung investieren. Die meisten Krankheiten, die beim Tierarzt teuer behandelt werden müssen, sind auf fehlende Kenntnisse zur Haltung und Ernährung zurückzuführen. Regelmäßige Haustier-Wellness kann Wunder bewirken.
Eine weitere Möglichkeit, Kosten zu verringern, ist eine gute Vorsorge. Wenn Sie regelmäßig zur Kontrolle gehen, können Sie sich auf lange Sicht größere Ausgaben ersparen.
Sinnvoll zur Kosteneinsparung ist außerdem der Abschluss einer Tierkrankenversicherung. Mit diesen Tierversicherungen schaffen Sie finanzielle Sicherheit im Ernstfall und ermöglichen Ihrem geliebten Haustier die qualitativ hochwertige medizinische Betreuung, die es verdient hat:
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Falls Sie dennoch Probleme mit dem Begleichen der Tierarztrechnung haben, können Sie Ihren Tierarzt nach der Möglichkeit einer Ratenzahlung fragen oder sich an die Tiertafel wenden. Dort werden Futterrationen für Haustiere kostenlos oder gegen eine kleine Spende verteilt. Bei kostspieligeren Behandlungen können Sie sich des Weiteren an einörtliches Tierheim oder Tierschutzvereine wenden.
Fazit zur GOT
Die neue Gebührenordnung für Tierärzte führt zu einer Erhöhung der Tierarztkosten zwischen 20 und 25 %. Dabei werden, abhängig von der gebrachten Leistung, 4 verschiedene GOT-Sätze angewendet. Es gibt viele gute Gründe für Tierversicherungen, denn diese können helfen, die erhöhten Tierarztkosten zu senken. Trotz der GOT-Neuerung ist Deutschland immer noch ein Billigland, wenn es um Tierversicherungen geht. Mit einer deutschlandweiten Abdeckung von lediglich 4 % ist noch viel Platz nach oben.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
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