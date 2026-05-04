Warum ältere Haustiere regelmäßig zum Tierarzt gehen sollten
Ihr geliebter Vierbeiner ist bereits in die Jahre gekommen? Regelmäßige Tierarztbesuche sind für ältere Haustiere ein wichtiger Bestandteil der Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Hier erfahren Sie mehr.
* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.
Wenn unsere Haustiere älter werden, werden sie zu einem immer wichtigeren Teil unseres Lebens. Sie gehen mit uns durch dick und dünn, spenden uns Trost und Zuneigung und sind unsere treuen Begleiter. Aber genau wie wir entwickeln sich auch die Bedürfnisse unserer geliebten Vierbeiner mit zunehmendem Alter. Fakt ist: Ältere Haustiere brauchen mehr Aufmerksamkeit. Dieser Artikel gibt Ihnen wertvolle Informationen, die Ihnen helfen, diese besonderen Jahre mit Ihrem pelzigen Freund zu meistern.
Den Alterungsprozess bei Haustieren verstehen
Bevor wir uns mit den Besonderheiten der Veterinärmedizin für ältere Hunde und Katzen befassen, ist es wichtig zu verstehen, wann ein Haustier als “Senior” gilt und welche typischen Veränderungen Sie beobachten können, wenn Ihr Haustier älter wird.
Wann gilt ein Haustier als Senior?
Das Alter, in dem ein Haustier als Senior gilt, hängt in erster Linie von seiner Größe und Art ab. Katzen gelten im Allgemeinen mit etwa 10 Jahren als Senioren. Bei Hunden ist der Seniorenstatus etwas komplizierter, da er von der Größe abhängt, wobei größere Hunde schneller altern als kleinere Rassen. Das bedeutet, dass einige Hunde bereits mit sechs oder sieben Jahren in den Seniorenstatus übergehen können, während andere erst mit über 10 Jahren als “Senior” gelten.
Alterserscheinungen bei Haustieren
Alterserscheinungen sind zum Beispiel bestimmte Veränderungen im Energieniveau, Verhalten und den Ernährungsbedürfnissen. Senior Katzen und Hunde werden beispielsweise langsamer, gehen lieber spazieren als zu spielen, oder sie schlafen mehr als sonst. Ihr Appetit kann sich verändern, so dass sie eine auf ihr Alter abgestimmte Ernährung mit einer anderen Nährstoffzusammensetzung benötigen. Auch das Verhalten kann sich ändern, etwa durch erhöhte Reizbarkeit oder Verwirrung.
Darüber hinaus sind ältere Haustiere anfälliger für diverse Gesundheitsprobleme. Arthritis, Zahnerkrankungen, Herz- und Nierenerkrankungen und sogar kognitive Funktionsstörungen (ähnlich wie Demenz beim Menschen) gehören zu den häufigsten Hundekrankheiten und weitverbreiteten Katzenerkrankungen bei älteren Haustieren.
Was Sie bei einem Tierarztbesuch mit älteren Haustieren erwarten können
Ein Tierarztbesuch mit einem älteren Haustier unterscheidet sich möglicherweise ein wenig von den Besuchen, die Sie mit einem jüngeren Haustier gewohnt sind. Je älter Ihr Haustier wird, desto mehr ändern sich seine gesundheitlichen Bedürfnisse, und desto mehr ändern sich auch die Untersuchungen und Verfahren, die Ihr Tierarzt durchführt. Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht darüber, was Sie bei einem Termin erwarten können:
Umfassende körperliche Untersuchung: Ihr Tierarzt führt eine gründliche körperliche Untersuchung durch, bei der er die Augen, Ohren, Zähne und das Gewicht Ihres Haustiers überprüft und Herz und Lunge abhört. Er tastet außerdem den Bauch und die Gelenke Ihres Tieres ab, um Anomalien festzustellen.
Diagnostische Tests: Je nach den Ergebnissen der körperlichen Untersuchung kann Ihr Tierarzt eine Blutuntersuchung, eine Urinanalyse oder sogar bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen empfehlen. Diese Tests dienen der Erkennung möglicher Probleme, die von außen nicht sichtbar sind, wie z. B. Nierenerkrankungen oder Arthritis.
Ernährung, Bewegung und Verhalten: Sie haben die Möglichkeit, alle Veränderungen zu besprechen, die Sie im Verhalten, in der Aktivität und im Appetit Ihres Tieres festgestellt haben. Ihr Tierarzt kann Ihnen Ratschläge für eine veränderte Ernährung oder ein auf die Bedürfnisse Ihres älteren Haustieres abgestimmtes Trainingsprogramm empfehlen.
Ziel dieser Besuche ist es, altersbedingte Krankheiten oder Zustände so früh wie möglich zu erkennen, damit sofort mit der Behandlung begonnen werden kann, bevor sie sich verschlimmern. Ihr Tierarzt wird Ihnen Ratschläge zur vorbeugenden Tierpflege geben, damit Ihr pelziger Freund in Form bleibt.
Häufigere Tierarztbesuche mit Senior Hunden oder Katzen können Ihre Ausgaben in die Höhe treiben — deshalb kann eine Tierkrankenversicherung für ältere Haustiere sinnvoll sein, vorausgesetzt, Ihr Haustier wird versichert, bevor sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Erkrankungen, die vor dem Abschluss der Versicherung bestehen, sind meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Eine Krankenversicherung für Haustiere kann ein Sicherheitsnetz für eine Reihe potenzieller Gesundheitsprobleme bieten und sicherstellen, dass Ihre geliebte Fellnase notwendige Behandlungen ohne Verzögerung erhält.
Von der Routineversorgung bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen bietet eine Krankenversicherung für Haustiere die Gewissheit, dass die zukünftigen gesundheitlichen Bedürfnisse Ihres pelzigen Freundes abgedeckt sind. Auf diese Weise können Sie sich darauf konzentrieren, Ihrem besten Freund die notwendige Pflege zukommen zu lassen, anstatt sich über die Kosten Gedanken zu machen. Die derzeit besten Anbieter von Tierversicherungen sind:
Lassie ist die erste Haustierversicherung, die nicht nur kompletten Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall bietet, sondern zusätzlich spielerisch zur Vorsorge beiträgt. In der App erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Haustieres. Sichern Sie sich jetzt 10 € Rabatt mit dem Code: 10MAI.
Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15.
Barkibu ist die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot und erstattet Ihnen bis zu 100 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Sichern Sie sich 25 € Rabatt mit dem Code: HAUSTIER25.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kastrationen und Sterilisationen wahrnehmen.
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
5 Vorteile regelmäßiger Tierarztbesuche für ältere Haustiere
Ältere Haustiere können, ähnlich wie alternde Menschen, von regelmäßigen Untersuchungen enorm profitieren. Regelmäßige Tierarztbesuche sind wichtig, um die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Haustieres im Alter zu erhalten — und bestimmten Krankheiten vorzubeugen. Hier sind fünf wichtige Vorteile regelmäßiger Tierarztbesuche für ältere Haustiere:
Frühzeitige Erkennung von Gesundheitsproblemen: Wenn sie frühzeitig erkannt werden, können viele Gesundheitsprobleme wirksam behandelt werden, um eine gute Lebensqualität zu erhalten. Regelmäßige Tierarztbesuche ermöglichen eine frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme wie Herz- und Nierenerkrankungen oder Krebs, oft bevor Ihr Tier Symptome zeigt.
Laufende Behandlung chronischer Erkrankungen: Wenn Ihr Haustier an einer chronischen Erkrankung wie Arthritis oder Diabetes leidet, sind routinemäßige Tierarztbesuche für die kontinuierliche Behandlung entscheidend. Der Tierarzt kann den Zustand Ihres Tieres überwachen und bei Bedarf die Medikamente oder Behandlungen anpassen.
Beurteilung des Gewichts und des Nährstoffbedarfs: Mit zunehmendem Alter ändern sich die Ernährungsbedürfnisse Ihres Vierbeiners. Regelmäßige Tierarztbesuche bieten die Gelegenheit, das Gewicht Ihres Tieres zu kontrollieren und seinen Nährstoffbedarf zu ermitteln. Ihr Tierarzt kann eine Ernährungsumstellung oder Nahrungsergänzung empfehlen, um sicherzustellen, dass Ihr Haustier alle notwendigen Nährstoffe erhält.
Bewertung und Anpassung der Bewegungsabläufe: Ältere Haustiere sind möglicherweise nicht mehr in der Lage, das gleiche Maß an körperlicher Aktivität auszuüben wie in jungen Jahren. Regelmäßige Tierarztbesuche können dabei helfen, die Bewegungsfähigkeit Ihres Haustieres zu beurteilen und Empfehlungen für die Anpassung der Routine zu geben, damit ihr Liebling fit bleibt.
Regelmäßige Zahnuntersuchungen: Zahngesundheit ist für Haustiere in jedem Alter wichtig, besonders aber für Senioren. Rechtzeitige Zahnkontrollen können helfen, Zahnerkrankungen zu verhindern, die, wenn sie unbehandelt bleiben, zu anderen ernsten Gesundheitsproblemen führen können.
Wie oft sollten ältere Haustiere zum Tierarzt gehen?
Das Wissen um die Vorteile regelmäßiger Tierarztbesuche ist eine Sache, aber wie oft sollte Ihr älteres Haustier eigentlich zum Tierarzt gehen? Die genaue Häufigkeit kann zwar je nach den individuellen gesundheitlichen Bedürfnissen variieren, aber es gibt einige allgemeine Richtlinien, die Ihnen bei der Planung helfen können.
In der Regel wird empfohlen, dass ältere Haustiere mindestens zweimal pro Jahr zum Tierarzt gehen. Diese halbjährlichen Untersuchungen sind eine Präventivmaßnahme, die darauf abzielt, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen. Im Vergleich dazu benötigen jüngere, gesunde Haustiere in der Regel nur eine jährliche Untersuchung.
Die Pflege von älteren Hunden und Katzen ist eine Aufgabe voller Liebe, Mitgefühl und Verantwortung. Regelmäßige Tierarztbesuche beim Tierarzt Ihres Vertrauens sind wichtig, um das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihres Senior Haustieres zu gewährleisten.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
Haustiere sind nicht nur liebevolle Begleiter, sondern auch echte Wohlfühlfaktoren. Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Wellensittich – sie alle haben einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. Doch wie wirkt sich das Zusammenleben mit Tieren auf unser Gehirn aus?
Sie sind Tierhalter oder planen ein neues tierisches Familienmitglied aufzunehmen? Wir informieren Sie über die unterschiedlichen Arten von Tierversicherungen, warum diese sinnvoll sind und worauf Sie bei der Wahl besonders Acht geben sollten.
Mit der Dalma Tierversicherung schützen Sie Ihren Hund oder Ihre Katze vor Unfällen und Krankheiten und vermeiden hohe Tierarztrechnungen. Tarife sind flexibel anpassbar und Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet.
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können bei Figo auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
Sie selbst sind versichert — und Ihr Haustier? Die Bayerische Tierversicherung schützt Sie bei Unfall oder Krankheit vor hohen Kosten und hilft sogar bei der Gesundheitsvorsorge Ihres Lieblings. Hier sind Hund, Katze und Pferd bestens versichert und versorgt.
Sie möchten die Gesundheit Ihrer Katze absichern, und gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen? Im Dschungel der Tierversicherungen kann man sich leicht verirren. Wir haben für Sie alles Wissenswerte über Katzenkrankenversicherungen zusammengestellt.
Haustiere fördern emotionales Wohlbefinden, reduzieren Stress und tragen zu einem gesünderen Lebensstil bei. Aktuelle Studien zeigen, dass Haustiere das Familienglück steigern und eine zentrale Rolle im familiären Zusammenleben spielen. Hier erfahren Sie mehr.
Die jüngere Generation zeigt eine ungewöhnliche Vorliebe für ihre Haustiere. Und: Sie möchten lieber ein Haustier als eigene Kinder. Mehr als die Hälfte der jungen Menschen setzt auf tierische Gefährten. Das zeigte jetzt eine amerikanische Studie.
Deutschland ist ein Heimtierland. In jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Tier. Doch worauf wird bei der Pflege und Haltung von Haustieren Wert gelegt? Wie stehen Tierhalter zu Umweltschutz? Eine aktuelle Studie zum Thema verrät es!
Die Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde und Katzen im Alter von acht Wochen bis acht Jahren. Profitieren Sie von Röntgen und Diagnostik im Rahmen einer OP, Zuschuss zur Kastration/Sterilisation und Todesfall-Leistung bei Unfall.
Die Hundeversicherung von Ergo bietet mit Haus & Gassi einen tollen Schutz, wenn Sie häufig mit Ihrem Hund auf Reisen sind. Im Test checken wir das Preis-Leistungs-Verhältnis des Versicherers und welche Besonderheiten Ergo für Sie bietet.
Eine Hundekrankenversicherung gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie finanziell abgesichert sind, wenn Ihr Hund eine Krankheit oder Verletzung erleidet. Wir haben einen umfassenden Ratgeber für Sie und Ihren Vierbeiner erstellt.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen und Medikamente abgedeckt.
Denken Sie darüber nach, sich ein Haustier anzuschaffen? Tiere bringen so viel Liebe und Freude in unseren Alltag. Doch bevor Sie Ihr Herz an einen neuen flauschigen Freund verlieren, sollten Sie die folgenden wichtigen Fragen beantworten.
Wussten Sie, dass Katzen keine Milch trinken sollten? Oder dass Hunde von Weintrauben schwer krank werden? Erfahren Sie mehr über diese 13 giftige Lebensmittel für Hunde und Katzen sowie die Anzeichen und Symptome beim Verzehr.
Wahrscheinlich ist jedes (menschliche) Mitglied Ihrer Familie krankenversichert, aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine Haustierversicherung abzuschließen? Wir geben Ihnen 10 gute Gründe für einen Abschluss.
Genau wie Menschen können auch Hunde unerwartet krank werden oder einen Unfall haben. Die bestmögliche Pflege für Ihren Hund kann Ihren Geldbeutel ordentlich strapazieren. Wie sinnvoll ist eine Tierversicherung wirklich?
Eine Autofahrt mit Ihrem Hund kann eine spaßige und bereichernde Erfahrung für Sie beide sein. Wenn Sie vorhaben, mit Ihrem Haustier zu verreisen, sollten Sie die folgenden Vorkehrungen treffen — für Ihre Sicherheit, und die Ihres Hundes.
Sie suchen nach einem vollem Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner? Barkibu ist die Nr. 1 auf dem Bewertungsportal Trustpilot. Warum genau Tierhalter auf die Krankenversicherung für Hunde und Katzen schwören, erfahren Sie hier.
Manche Katzen haben noch nie das Freie gesehen und leben glücklich in ihrem Zuhause, während andere Katzen die meiste Zeit draußen verbringen. Wir klären für allemal die Frage: Ist es besser, eine Katze drinnen oder draußen zu halten?
Wenn eine oder mehrere Samtpfoten in Ihrem Haushalt wohnen, möchten Sie sicherstellen, dass sie so gesund wie möglich sind. Aber jedes Haustier wird manchmal krank. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Katzenkrankheiten erkennen, behandeln und vorbeugen.
Der Traum von einem Haustier klingt so verlockend! Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es wirklich bedeutet, ein Haustier zu haben – nicht nur emotional, sondern auch finanziell? Haustiere sind eine Bereicherung, aber sie bringen auch Kosten mit sich.