Haustiere gut fürs Hirn: Die wohltuende Wirkung von Hunden, Katzen und Co.
Haustiere sind nicht nur liebevolle Begleiter, sondern auch echte Wohlfühlfaktoren. Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Wellensittich – sie alle haben einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. Doch wie wirkt sich das Zusammenleben mit Tieren auf unser Gehirn aus?
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Es gibt erstaunliche Neuigkeiten für alle Besitzer von Haustieren, die bereits wissen, dass ihre flauschigen Freunde eine positive Wirkung auf ihr Wohlbefinden haben. Eine neue Studie der University of Florida, der University of Michigan und der Virginia Commonwealth University in den USA hat jetzt gezeigt, dass Haustiere auch aktiv zur Verhinderung von kognitivem Verfall beitragen können und somit langfristig zur Gesundheit unseres Gehirns beitragen.
Die Studie untersuchte über sechs Jahre hinweg die Daten von 1.360 Erwachsenen ab 50 Jahren, mehr als die Hälfte besaß mindestens ein Haustier. Während des Untersuchungszeitraums absolvierten die Probanden verschiedene Tests, um ihre kognitiven Fähigkeiten zu überprüfen. Die Ergebnisse zeigten, dass langjähriger Haustierbesitz dazu beitragen kann, Gedächtnisverlust und andere Arten von kognitivem Verfall zu verzögern. Besonders positive Auswirkungen auf das verbale Gedächtnis von Frauen und Männern wurden festgestellt, wie zum Beispiel beim Erinnern von Wörterlisten.
Es spielt keine Rolle, welche Art von Haustier man besitzt, denn die Studie zeigte, dass sowohl Hund und Katze als auch Hamster, Vögel oder Reptilien einen positiven Effekt auf das menschliche Gehirn haben können. Ein weiterer Faktor, der die Ergebnisse beeinflussen könnte, ist der sozioökonomische Status der untersuchten Personen. Haustierhalter haben tendenziell einen höheren sozioökonomischen Status und kümmern sich eher um ihre Gesundheit.
Obwohl die Ergebnisse vielversprechend sind, empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, dass sich alle älteren Erwachsenen ein Haustier anschaffen sollten, um geistig fit zu bleiben. Stattdessen empfehlen sie politische Maßnahmen zur Unterstützung von Tierbesitzern, wie die Befreiung von Haustiersteuern oder eine kostengünstigere tierärztliche Versorgung für Menschen mit einem geringeren Einkommen.
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In unserem hektischen Alltag sind wir oft gestresst und überfordert. Doch wenn wir uns nach einem langen Arbeitstag auf das Sofa setzen, unserem Lieblingshörbuch lauschen und unsere Katze schnurrend auf unserem Schoß liegt, können wir schnell entspannen und den Stress vergessen. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Haustiere dabei helfen können, den Stresslevel zu senken und die Stimmung zu verbessern.
Nicht nur als Kuschelpartner sind Haustiere wichtig für unser Wohlbefinden. Sie können auch als soziale Unterstützung dienen und dazu beitragen, dass wir uns weniger einsam fühlen. Besonders für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen kann ein Haustier ein wichtiger Gefährte im Alltag sein.
Haustiere fördern die körperliche Aktivität
Haustiere halten uns nicht nur seelisch, sondern auch körperlich fit. Hundebesitzer gehen regelmäßig spazieren und sind somit gezwungen, sich an der frischen Luft zu bewegen. Aber auch Katzen oder Kaninchen können uns in Bewegung bringen, wenn wir uns um sie kümmern und mit ihnen spielen.
Besonders für Kinder sind Haustiere eine wichtige Erfahrung, um Verantwortung zu lernen. Wenn sie sich um das Wohlergehen eines Tieres kümmern müssen, lernen sie, Verantwortung zu übernehmen und Verpflichtungen ernst zu nehmen.
Haustiere als Therapie
Haustiere werden auch in der Therapie eingesetzt, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Zum Beispiel werden Hunde in der Therapie von Angststörungen eingesetzt, um den Patienten dabei zu helfen, ihre Ängste zu überwinden.
Warum Tierhalter sind seltener von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen?
Nun, die Antwort liegt in den Faktoren, die das Risiko für solche Erkrankungen erhöhen, wie zum Beispiel Stress, hoher Blutdruck und Bewegungsmangel. Aber bei vielen Tierhaltern sind diese Faktoren weniger ausgeprägt.
Lassen Sie uns tiefer graben und sehen, andere Forscher dazu sagen. Eine schwedische Studie mit über 3,4 Millionen Datensätzen zeigte, dass Hundehaltung bei Alleinstehenden mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einer geringeren Sterblichkeit verbunden ist. Aber Moment mal, das gilt nicht nur für Hunde, sondern auch für Katzenbesitzer! Eine andere Forschung zeigte, dass Menschen mit einer Katze als Haustier ein geringeres Risiko für Herzinfarkt und Herzerkrankungen haben.
Fazit
Haustiere sind mehr als nur Tiere – sie sind wichtige Begleiter und Wohlfühlfaktoren in unserem Leben. Sie können dazu beitragen, das Stresslevel zu senken, die Stimmung zu verbessern und uns körperlich fit zu halten. Besonders für Kinder und ältere Menschen können sie eine wichtige soziale Unterstützung sein.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
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