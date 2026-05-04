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Agila Tierversicherung

AGILA Tierversicherung: Rundum-Schutz für Hunde und Katzen

Wenn es dem Stubentiger oder der Fellnase nicht gut geht, leidet meist auch der Halter. Mit der AGILA Tierversicherung helfen Sie Ihrem Tier und schonen den Geldbeutel.

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Eine gute medizinische Absicherung gibt die Sicherheit, dass das tierische Familienmitglied auch in kritischen Situation bestmöglich versorgt ist. Und zwar ohne, dass schlagartig hohe Kosten auftreten. Wir schauen uns hier die AGILA Tierkrankenversicherung im Test genauer an.

AGILA Tierversicherung: OP-Kosten Schutz für Hunde und Katzen

Die AGILA Tierkrankenversicherung übernimmt nicht nur die Operationskosten, sondern beinhaltet auch die stationäre Aufnahme des Haustieres, wichtige Nachbehandlungen wie physikalische Therapien und die Kosten der nötigen Medikamente.

Auch Krankheitsfälle des Tieres bei Reisen im Ausland werden von der AGILA Haustierversicherung abgedeckt.

AGILA Hundehaftpflichtschutz

Der AGILA Hundehaftpflichtschutz übernimmt in Schadensfällen von Bissvorfällen, Verkehrsunfällen und Sachbeschädigungen durch den Hund, dank der hohen Deckungssumme, die anfallenden Kosten, im Inland sowohl als auch im Ausland.

Bei der AGILA Hundeversicherung wird jede Hunderasse gleich angesehen und jeder Fall gleich behandelt, ohne dabei Unterschiede zwischen gelisteten und nicht gelisteten Rassen zu machen.

AGILA Tierkrankenversicherung

Mit diesem Anbieter sind Hunde & Katzen rundum bestens versichert. Von kleinen Behandlungen bis hin zu großen Untersuchungen und Operationen, die AGILA Tierkrankenversicherung deckt selbst die größten Tierarztkosten mit nur 20% Selbstbeteiligung ab.

AGILA Wartezeiten bei der Kostenabdeckung

Die AGILA Haustierversicherung zeichnet sich besonders durch ihre kurzen Wartezeiten und der raschen Bearbeitung eingegangener Tierarztrechnungen aus. Kleinere Behandlungen mit mittleren Kosten werden in der AGILA Hundeversicherung und Katzenversicherung schon binnen 8 Arbeitsstunden bearbeitet.

Höhere Tierarztkosten, welche bei Operationen, MRTs, Röntgen etc. anfallen, sind spätestens nach einem Monat von der Tierkrankenversicherung abgedeckt.

Zusatzleistung der AGILA Hundeversicherung

Die AGILA Hundeversicherung beinhalten auch die Übernahme der Notdienst-Grundgebühr, die Kosten für tierärztliche Videosprechstunden, die medizinische Notfallversorgung vor Ort, so wie auch den Nottransport im Tierrettungswagen zur nächstgelegenen Tierklinik.

Die besten AGILA Alternativen

Unsere Nummer 1 im Vergleich: Lassie Tierversicherung
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Lassie ist die erste Haustierversicherung, die nicht nur kompletten Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall bietet, sondern zusätzlich spielerisch zur Vorsorge beiträgt. In der App erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Haustieres. Sichern Sie sich jetzt 10 € Rabatt mit dem Code: 10MAI.
Dalma Tierversicherung
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Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15.
Barkibu Tierversicherung
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SantéVet Tierversicherung
SantéVet Tierversicherung
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
PETPROTECT Tierversicherung
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Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
HanseMerkur Tierversicherung
HanseMerkur Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von HanseMerkur sind Hund und Katze in guten Händen. Im Rundum Schutz sind Diagnostik, Vor- und Nachsorge enthalten – und Sie können bis zu 5 Tiere gleichzeitig versichern.
Figo Tierversicherung
Figo Tierversicherung
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
DA direkt Tierversicherung
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Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Gothaer Tierversicherung
Gothaer Tierversicherung
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Deutsche Familienversicherung
Deutsche Familienversicherung
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorge­maßnahmen wie Impfun­gen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kas­tra­tionen und Sterilisationen wahrnehmen.
Die Bayerische Tierversicherung
Die Bayerische Tierversicherung
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen
Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen
Die Getsafe Tierversicherung bietet personalisierten Schutz für Hund und Katze und garantiert bis zu 100 % Kostenübernahme. Zusätzlich profitieren Sie von 24/7 tiermedizinischer Beratung im Notfall.

Was übernimmt die AGILA Tierkrankenversicherung?

Die AGILA Tierkrankenversicherung ist eine Hunde- und Katzenversicherung, welche jede Art von Tierarztkosten abdeckt und somit auch die teuersten Behandlungen von Katzen- und Hundekrankheiten ermöglicht.
Von jährlichen Impfungen bis hin zu großen Operationen und den darauffolgenden notwendigen Behandlungen, wie physikalische und homöopathische Therapien für Hund und die Katze, all das wird von der Tierkrankenversicherung dieses Anbieters abgedeckt.

Bei großen Behandlungen wie MRT-Untersuchungen, Operationen und Langzeittherapien wie etwa Krebs oder Tumoren, ist lediglich ein Selbstbehalt von nur 20 % zu bezahlen.

Die AGILA Krankenversicherung schützt vor hohen Tierarztkosten

Mit der AGILA Krankenversicherung für Tiere sind Hunde und Katzen rundum versichert. Selbst die höchsten Tierarztkosten im 4-stelligen Bereich werden mit nur einem Selbstbehalt von 20 % binnen einem Monat von der Tierkrankenversicherung abgedeckt.

Kunden, die bereits mit AGILA Erfahrungen sammeln durften, erfreuen sich immer wieder sehr über die rasche und tadellose Abwicklung bei der Kostendeckung für die hohen Tierarztrechnungen.

Tierarztkosten agila Tierversicherung
Mit der Tierversicherung dieses Anbieters gibt es keine bösen Überraschungen beim Tierarzt.

Preise der AGILA Tierversicherungen

Katzen- und Hundeversicherung mit OP-Kosten Schutz

Die AGILA Haustierversicherung für Hunde und Katzen mit OP-Kosten Schutz beträgt monatlich 9,90 € und beinhaltet auch Notoperationen in ausländischen Tierarztpraxen während des Urlaubes. Wichtig dabei ist zu beachten, dass die Reise ins Ausland nicht länger als 12 Monate andauern darf.

AGILA Hundehaftpflichtschutz Versicherung

Ein Hundebiss eines anderen Hundes, ein verursachter Verkehrsunfall durch einen ängstlichen Hund oder eine Sachbeschädigung durch den Hund kann schnell zu sehr hohen, ungewollten Kosten führen. Die Hundehaftpflichtschutz-Versicherung kümmert sich in solchen Fällen rasch und verlässlich um die Übernahme der angefallenen Kosten.

Die Hundehaftpflichtschutz Versicherung gliedert sich in 3 verschiedenen Stufen mit leicht unterschiedlichen Leistungen auf:

Hundehaftpflicht-Schutz 24 : 4,08€ pro Monat

Deckungssumme Sach-, Personen, -und Vermögensschäden10 Mio. €
Deckungssumme Mietsachschädenkeine
Auslandsschutz2 Monate
Eigenschäden des nichtgewerblichen
Hüters mitversichert		keine
Leistungen bei FremdhütungJa, solange keine gewerbsmäßige
Fremdhütung vorliegt
Kombi – Rabattkeine
Selbstbeteiligung80€

Hundehaftpflicht-Schutz : 6,60€ pro Monat

Deckungssumme Sach-, Personen, -und Vermögensschäden16 Mio. €
Deckungssumme Mietsachschäden16 Mio.€
Auslandsschutz12 Monate
Eigenschäden des nichtgewerblichen
Hüters mitversichert		vorhanden
Leistungen bei FremdhütungJa, solange keine gewerbsmäßige
Fremdhütung vorliegt
Kombi – Rabatt3,30 € mtl. in Kombination mit Tierkrankenschutz
Selbstbeteiligung80€

Hundehaftpflicht-Schutz Exklusiv: 8,80€ pro Monat

Deckungssumme Sach-, Personen, -und Vermögensschäden20 Mio. €
Deckungssumme Mietsachschäden20 Mio. €
Auslandsschutz12 Monate
Eigenschäden des nichtgewerblichen
Hüters mitversichert		vorhanden
Leistungen bei FremdhütungJa, solange keine gewerbsmäßige
Fremdhütung vorliegt
Kombi – Rabatt4,40 € mtl. in Kombination mi Tierkrankenschutz
Selbstbeteiligungkeine

AGILA Tierkrankenversicherung

Mit der AGILA Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen, bekommen die Vierbeiner ein Rundum-sorglos-Paket. Diese Krankenversicherung für Tiere beinhalten den Kranken- und OP-Kostenschutz, Unfall- und Auslandsschutz, einen jährlichen Leistungszuwachs und eine kurze Wartezeit auf die Kostenabdeckung. Zusätzlich werden auch notwendige Physiotherapien nach Operationen und alternative Heilmethoden wie Homöopathie von der Versicherung übernommen.

Die Kosten der AGILA Tierversicherung beginnen bei 18,90 Euro für Katzen und bei 25,90 Euro für Hunde. Die Kosten hängen vom Alter, der Rasse und dem gewählten Tarif ab.

Hier ein Kostenbeispiel für die AGILA Hundeversicherung:

AGILA Hundeversicherung Kosten
AGILA Hundeversicherung Kosten

Und die AGILA Katzenversicherung:

AGILA Katzenversicherung Kosten
AGILA Katzenversicherung Kosten

Das macht die AGILA Tierversicherung so besonders

Die AGILA Hundeversicherung und Katzenversicherung zeichnet sich nicht nur besonders durch ihre umfassende Kostendeckung von Tierarztkosten, Therapien, Schadensfällen und Unfällen ab, sondern auch durch ihre Neutralität gegenüber jeder Rasse von Hunden und Katzen.

Tierkrankenversicherung bei krankheitsanfälligen Hunde- und Katzenrassen

Mit der AGILA Hundeversicherung und Katzenversicherung ist jeder Hund und jede Katze, ganz gleich welche Rasse, rundum versichert. Die Tierkrankenversicherung übernimmt auch notwendige, rassespezifische Behandlungen und Operationen.

AGILA Tierkrankenversicherung für überzüchtete Hund- und Katzenrassen

Hunderassen wie Französische Bulldoggen oder Mops weißen durch deren Überzüchtung, öfter als andere Rassen, gesundheitliche Probleme wie Bandscheibenvorfälle, Herzprobleme, Allergien und Atemschwierigkeiten auf.

Genauso wie zum Beispiel der Schäferhund. Diese Hunde weißen ebenfalls in höherem Alter sehr häufig starke gesundheitliche Probleme in den hinteren Fußgelenken und der Wirbelsäule auf.

Auch bei solchen speziellen Hunderassen zeigt sich die Besonderheit der AGILA Hundekrankenversicherung, da selbst solche hohen Kosten, wie sie bei überzüchteten Hunderassen anfallen genauso schnell und um denselben Preis abgedeckt werden.

Katzenrassen wie Perserkatzen, Scottish Fold Katzen oder Nacktkatzen, sind wie viele Hunde schon viel zu sehr überzüchtet und können durch ihre Anfälligkeit auf Krankheiten, sehr schnell zu hohen Tierarztkosten führen.

Die AGILA Katzenversicherung deckt auch in diesen Fällen von typischen Krankheiten der Rassekatzen den größten Teil der anfallenden Tierarztkosten schnellstmöglich und verlässlich ab.

Besonders macht diese Tierkrankenversicherung nicht nur ihre Neutralität zu allen Hunderassen, sondern auch das Weglassen des gesundheitlichen Checks vor der Vertragsabschließung, welcher bei früheren Versicherungen, durch die hohen Tierarztkosten oft zu einer Ablehnung des Vertrags führte.

AGILA Hundehaftpflicht-Schutz bei Listenhunden

Auch bei den sogenannten, in Wahrheit liebenswerten Listenhunden, wie zum Beispiel dem American Staffordshire Terrier, dem Pitbull Terrier oder dem Bullterrier macht die Haftpflichtversicherung für Hunde keinen Unterschied zu nicht gelisteten Hunden wie zum Beispiel dem Labrador oder dem Malteser.

Die AGILA Haftpflichtversicherung unterscheidet sich von Listenhunden zu Nicht-Listenhunden weder preislich noch leistungsmäßig. Bei der AGILA Haustierversicherung werden alle Rassen gleichbehandelt. Für jeden Hund gelten dieselben Vorteile und Kosten der Versicherungen.

AGILA Auslandskrankenversicherung für Hunde und Katzen

Ambulante und Stationäre Tierarztkosten im Ausland werden von der AGILA Krankenversicherung für Tiere genauso gedeckt wie im Inland.

Kosten für Tierkrankentransporte und Rückführung des kranken Tieres in die Heimat, werden ebenfalls von der Tierkrankenversicherung übernommen.

Wartezeit für Kostenabdeckung

Die Bearbeitung für die Kostenabdeckung der Tierarztrechnung mit der AGILA Tierkrankenversicherung dauert für kleinere Tierarztrechnungen von Behandlungen und Medikamenten wie Impfungen oder Flo-/Zeckenmittel nicht mehr als 8 Arbeitsstunden. Das bestätigt auch der Vergleich anderer Tierkrankenversicherungen.

Kostenabdeckungen von größeren Behandlungen wie Operationen und MRTs, dauern in der Regel nicht länger als ein Monat.

Kunden, welche schon mit der AGILA Haustierversicherung Erfahrung gemacht haben, können nur positiv über die rasche Bearbeitung und Abdeckung der Tierarztkosten sprechen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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