Barkibu im Test: Die Voll-Versicherung für Hund und Katze

Sie suchen nach einem vollem Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner? Barkibu wurde von Tierliebhabern gegründet und wird auch weiterhin von Tierliebhabern geführt. Die Versicherung setzt auf Einfachheit, guten Service und digitale Angebote. In unserem Test erfahren Sie mehr.

Was steckt hinter Barkibu?

Bei Barkibu sind mittlerweile mehr als 30.000 Tierliebhaber versichert. Das Unternehmen wurde 2015 in Köln gegründet und ist neben Deutschland auch in Frankreich und Spanien tätig. Mit mehr als 1.700 Bewertungen wird die Versicherung mit fast ausschließlich 5 Sternen bewertet — und ist damit die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot.

Barkibu: Voll-Versicherung für Ihr Haustier Barkibu erstattet Ihnen bis zu 80 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Mit dem Code HAUSTIER25 erhalten Sie 25 € Rabatt. *Jetzt Rabatt sichern!

Die Versicherung für Hund und Katze bietet einen Vollschutz von OP- und Krankenversicherung und gilt in allen Tierkliniken und bei allen Tierärzten in Deutschland.

Barkibu Webseite

Welche Leistungen bietet die Barkibu Tierversicherung?

Barkibu bietet einen Voll-Schutz für Ihr Haustier — das bedeutet, dass Ihr Hund bzw. Ihre Katze bei Unfall oder Krankheit komplett abgesichert ist. Abgedeckt sind Operationen, Behandlungen und Vorsorge auf Lebenszeit. Sie können Ihren Tierarzt deutschlandweit frei wählen und Ihr tierischer Liebling ist sogar im Ausland versichert. Barkibu ist 100 % digital und garantiert eine schnelle und unkomplizierte Rückerstattung.

Barkibu: Voll-Versicherung für Ihr Haustier Barkibu erstattet Ihnen bis zu 80 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Mit dem Code HAUSTIER25 erhalten Sie 25 € Rabatt. *Jetzt Rabatt sichern!

Was übernimmt die Barkibu Tierversicherung bei Krankheit oder Unfall?

Die Hunde- und Katzenkrankenversicherung erstattet Ihnen alle Kosten, die durch Unfälle oder Krankheiten entstehen. Dazu gehören Ausgaben für OPs, Behandlungen, Medikamente, Therapien und Heilmethoden, Notfälle, Diagnostik, Vorsorge und Telemedizin. Auch Kosten für angeborene und erblich bedingte Krankheiten werden übernommen.

Die Tierkrankenversicherung gilt im Inn- und Ausland. Haustiere sind bis zu 6 Monate im Jahr innerhalb der EU und Großbritannien versichert. Außerdem können alle Hunde- und Katzenrassen versichert werden, die bei Antritt mindestens 2 Monate und maximal 10 Jahre alt sind.

Diese Leistungen sind in allen Barkibu Tarifen abgedeckt:

Medikamente und Verbrauchsmaterialien

Stationäre und ambulante Behandlungen

Komplementäre Behandlungen (Physiotherapie, Hydrotherapie, Akupunktur und Verhaltenstherapie)

Notfälle, Krankenhausaufenthalte und Operationen

Bildgebende Diagnostik (CT/MRT)

Tollwutimpfung, Booster-Impfung, Impfungen gegen Zwingerhusten und Leukämie

Jährlicher tierärztlicher Check-up

Telemedizinische Beratung durch Barkibus Tierärzte

Zahnbehandlungen aufgrund von Unfall

Behandlung von Dysplasie

Behandlung mit Stammzellen Genetische Test für Von-Willebrand-Krankheit und MDR1Mutation

Spezielle Futtermittel bei Steinen oder Kristallen im Urin

Die folgenden Leistungen sind nicht abgedeckt:

Vorerkrankungen und Krankheiten, die während der Wartezeit auftreten

Tierärztliche Behandlungskosten, die nicht durch eine Krankheit oder einen Unfall verursacht werden

Präventive Behandlungen wie regelmäßige Check-ups, Medikamente gegen Endo- und Ektoparasiten

Kosmetische und medizinisch nicht notwendige Behandlungen

Kastration oder Behandlung wegen Trächtigkeit, Geburt oder Zucht

Chirurgische Behandlungen von angeborenen Gefäßanastomosen und Herzfehlbildungen

Behandlung und Operation auf Grund des Brachyzephalen Syndroms

Diagnosen und Behandlungen infolge von Epidemien, Pandemien, Erdbeben, Überschwemmung, Kernenergie, Krieg, inneren Unruhen oder hoheitlichen Eingriffen

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Für neu versicherte Vierbeiner gilt eine Wartezeit von 28 Tagen. Barkibu übernimmt die Kosten für alle Unfälle, die sich nach 5 Tagen nach Abschluss der Versicherung ereignen. Aber: Impfungen haben keine Wartezeit und können sofort in Anspruch genommen werden.

Schützt mich Barkibu vor hohen Behandlungskosten beim Tierarzt?

Seit der Erhöhung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) vor einigen Jahren, steigen die Tierarztkosten jährlich an. Für den Tierbesitzer bedeutet das: Der Gang zum Tierarzt wird teurer, und besonders im Falle von Unfall oder Krankheit können sehr hohe Kosten anfallen. Hier kommen Tierkrankenversicherungen wie Barkibu ins Spiel: Diese übernehmen bis zu 80 % der entstandenen Kosten.

Wie sind die Preise für eine Versicherung von Barkibu im Durchschnitt?

Die Kosten für die Krankenversicherung variieren je nach Rasse, Alter und Vorerkrankungen Ihres Vierbeiners.

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Wenn Sie mehrere Tiere bei Barkibu versichern, erhalten Sie einen Rabatt. Sichern Sie sich jetzt exklusiv 25 € Rabatt mit dem Gutscheincode HAUSTIER25. Sie können zwischen monatlicher und jährlicher Zahlung wählen und den Vertragsbeginn selbst festlegen.

Welche Besonderheiten bietet die Barkibu Tierversicherung?

Eine Besonderheit der Versicherung sind die exzellenten Kundenbewertungen. Die schnelle und unkomplizierte Rückerstattung wir dabei am meisten gelobt. Auch die angebotene Telemedizin ist ein echter Vorteil: Über die Barkibu-App können Tierbesitzer bei Fragen oder Unklarheiten mit einem Barkibu Tierarzt sprechen und Unterstützung bei der Pflege ihrer Fellnase erhalten.

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Eine weitere Besonderheit: Die Katzen- und Hundekrankenversicherung ist vollständig digital. Über die Barkibu App können Sie Ihre Rechnungen bequem online einreichen.

Barkibu App

Fazit unseres Tests der Barkibu Versicherung für Hund und Katze

Unser Test hat gezeigt: Barkibu ist die am besten bewertete Haustierversicherung auf Trustpilot und überzeugt mit einem guten Kundenservice, einer schnellen Bearbeitung und praktischen Extras. Die vollständig digitale Versicherung übernimmt bis zu 80 % aller OP- und Behandlungskosten in jeder Tierarztpraxis Deutschlands. Überzeugen Sie sich selbst durch einen Test!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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