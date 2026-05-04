Kriegen Hunde Erkältungen? Ursachen, Symptome und Behandlung

Es ist kalt draußen. Erkältungen treten bei Menschen in Hülle und Fülle auf, aber können sich auch Hunde eine Erkältung oder Grippe einfangen? Wenn Sie sich fragen, ob Hunde von Menschen oder durch den Aufenthalt im Freien bei kaltem Wetter krank werden können, lautet die kurze Antwort: Ja. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche Symptome darauf hindeuten, dass Ihr vierbeiniger Freund erkältet ist, und um Tipps zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungen bei Hunden zu erhalten.

Können sich Hunde bei Menschen anstecken?

Wenn Menschen erkältet sind, gibt es viele mögliche Viren, mit denen sie sich angesteckt haben könnten (obwohl mehr als die Hälfte der Fälle durch Rhinoviren verursacht werden). Diese Erkältungsviren werden in Gruppen zusammengefasst, weil sie in der Regel ähnliche Symptome — wie tränende Augen und Nase, Halsschmerzen, Müdigkeit und Niesen — verursachen.

Bei Hunden gibt es kein einziges anerkanntes Virus, das als Erkältungsvirus identifiziert wurde. Es gibt jedoch mehrere Arten von Viren, mit denen sich ein Hund anstecken kann und die zu erkältungsähnlichen Symptomen führen. Diese Viren sind unterschiedlich stark ausgeprägt, weshalb Sie unbedingt auf die Symptome Ihres Hundes achten sollten.

Zeigen Hunde Erkältungssymptome?

Was sind also die Anzeichen für eine Erkältung bei Hunden, und wie können Sie feststellen, ob Ihr Hund eine Erkältung hat, die Sie zu Hause behandeln können, oder ob es sich um etwas Ernsteres handelt?

Häufige Erkältungssymptome bei Hunden:

Laufende Nase mit flüssigem Ausfluss

Häufiger Schnupfen und feuchter Niesreiz

Tränende Augen

Müdigkeit (längeres Nickerchen, weniger Energie)

Kurze Atmung

Erkältungssymptome bei Hunden dauern in der Regel zwischen fünf und zehn Tagen an. Erkältungen können oft zu Hause behandelt werden, wenn Sie etwas mehr Sorgfalt walten lassen.

Hier sind die empfohlenen Schritte, die Ihrem Hund helfen, sich von einer Erkältung zu erholen:

Isolieren Sie kranke Haustiere von gesunden Haustieren

Gönnen Sie Ihrem Hund so viel Ruhe wie möglich

Geben Sie Ihrem Hund reichlich Wasser

Bringen Sie Ihren Hund in einen Raum mit einem Luftbefeuchter oder lassen Sie ihn im Badezimmer, während Sie duschen, damit er warmer, feuchter Luft ausgesetzt ist

Säubern Sie den Schleim der Nase

Wenn Ihr Hund Atemprobleme hat, extrem lethargisch ist, Anzeichen von Schmerzen zeigt oder nicht mehr frisst oder trinkt, bringen Sie ihn zu einem Tierarzt, um ihn untersuchen zu lassen. Wenn Ihr Hund inappetent ist oder sich die Atemsymptome verschlimmern oder häufiger auftreten, sollten Sie unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. Sie sollten außerdem einen Tierarzt aufsuchen, wenn Sie nicht jeden Tag eine Besserung feststellen.

Erkältung vs. Zwingerhusten bei Hunden

Zwingerhusten, auch bekannt als infektiöse Tracheobronchitis, ist eine hochgradig ansteckende Krankheit, mit der sich Hunde infizieren können und die eine schwerere Ursache für erkältungsähnliche Symptome bei Hunden ist. Es ist außerdem eine der am häufigsten auftretenden Hundekrankheiten.

Zwingerhusten befällt die oberen Atemwege und verursacht eine Entzündung der Luftröhre. Die Infektion hat in der Regel sowohl eine bakterielle als auch eine virale Komponente.

Sie kann durch Bakterien oder Viren verursacht werden und wird leicht von Hunden übertragen, daher der Name Zwingerhusten, weil viele Hunde Zwingerhusten bekommen, nachdem sie mit anderen kranken Hunden in Kontakt gekommen sind. Zwingerhusten kann sogar aus einer Umgebung aufgenommen werden, in der sich infizierte Hunde aufgehalten haben.

Häufige Anzeichen für Zwingerhusten bei Hunden sind:

Leichtes Fieber

Fließende Nase

Trockener, rauer Husten

Tränende Augen

Verminderter Appetit

Atemprobleme

Nasenausfluss

Starke Verstopfung

Müdigkeit

Das auffälligste Symptom des Zwingerhustens ist in der Regel ein trockener, harter Husten, der in Würgen oder Röcheln enden kann. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Hund einen trockenen, harten Husten hat oder würgt, sollten Sie so schnell wie möglich Ihren Tierarzt aufsuchen.

Antibiotika vom Tierarzt können nur bei der bakteriellen Komponente helfen; die virale Komponente braucht Zeit und unterstützende Pflege. Ohne Behandlung kann der Zwingerhusten zu einer ernsthaften Erkrankung wie einer Lungenentzündung werden und zu schweren Komplikationen oder sogar zum Tod führen.

Wie man einen erkälteten Hund behandelt

Wenn Ihr Hund Symptome einer Erkältung zeigt, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt, damit er eine körperliche Untersuchung durchführen und andere mögliche Ursachen ausschließen kann. Ihr Tierarzt kann das Herz und die Lunge Ihres Hundes untersuchen und andere diagnostische Tests durchführen, um andere mögliche Ursachen auszuschließen.

Bei Hunden können erkältungsähnliche Symptome beispielsweise durch Parasiteninfektionen wie Spul- und Herzwürmer sowie durch Pilzinfektionen hervorgerufen werden. Husten kann ein Anzeichen für eine Infektion sein, so dass Ihr Tierarzt Ihren Hund auf Parasiten untersuchen sollte, um diese auszuschließen, bevor er einen Behandlungsplan aufstellt.

Wenn Ihr Hund Zwingerhusten hat, wird der Tierarzt wahrscheinlich Antibiotika verschreiben, um die Infektion zu bekämpfen. Möglicherweise erhalten Sie auch andere Medikamente, z. B. einen Hustenstiller. Unabhängig von der Art des Erkältungsvirus benötigt Ihr Hund wahrscheinlich zusätzliche Flüssigkeit, viel Ruhe und Zeit zur Erholung.

Vermeiden Sie hohe Rechnungen beim Tierarzt

Eine Hundekrankenversicherung erstattet Ihnen bis zu 100 % der Tierarztkosten, so dass Sie nie zögern müssen, Ihren Hund zu einer notwendigen Behandlung zu bringen. Warten Sie nicht, bis Ihr Hund krank ist. Informieren Sie sich noch heute über personalisierte Haustierversicherungen und vergleichen Sie die besten Anbieter miteinander. Die aktuell besten Tierkrankenversicherungen auf dem deutschen Markt:

Vorsorge: Wie Sie Ihren Hund vor einer Erkältung schützen

Einige Viren, die erkältungsähnliche Symptome verursachen, lassen sich durch Impfungen für Hunde verhindern. Zurzeit gibt es Impfungen gegen Zwingerhusten, Hundegrippe und Staupeviren. Je nach Gesundheitszustand und Alter Ihres Hundes kann Ihr Tierarzt diese Kernimpfungen empfehlen, um Krankheiten vorzubeugen.

Weitere Möglichkeiten, Ihren Hund vor Erkältungsviren zu schützen, bestehen darin, den Kontakt Ihres Hundes mit anderen Hunden einzuschränken, insbesondere wenn Sie von Ausbrüchen von Hundekrankheiten in Ihrer Gemeinde hören, und den Kontakt mit Ihrem Hund zu vermeiden, bis er vollständig geimpft ist.

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei Ihrem Tierarzt sind ebenfalls wichtig, damit Ihr Hund so gesund wie möglich bleibt und ein starkes Immunsystem hat, das ihm helfen kann, einen Erkältungsvirus abzuwehren, wenn er krank wird. Hier kommt Ihre Hundenkrankenversicherung zum Einsatz.

Wenn Sie mehrere Hunde in Ihrem Haushalt haben, empfehlen wir ebenfalls, Ihren kranken Hund von anderen Hunden fernzuhalten, bis das Virus identifiziert und behandelt wurde.

Natürlich haben wir noch mehr Tipps für Sie, wie Ihr Hund im Herbst und Winter gesund und glücklich bleibt.

Können sich Hunde bei Menschen anstecken?

Fälle von Zoonosen — d. h. Krankheiten oder Infektionen, die zwischen Haustieren und Menschen übertragbar sind — sind selten. Ob Sie erkältet sind oder Ihr Hund, es ist unwahrscheinlich, dass einer von Ihnen das Virus auf den anderen überträgt, denn Erkältungsviren werden nur selten von einer Tierart auf eine andere übertragen.

Wenn Sie also einen Schnupfen haben und mit Ihrem Hund kuscheln wollen, können Sie beruhigt sein, denn das Risiko, dass Ihr Hund sich bei Ihnen ansteckt, ist sehr gering.

Unser Fazit

Wenn Ihr Hund Anzeichen einer Erkältung zeigt, sollten Sie mit Ihrem Tierarzt über die nächsten Schritte sprechen. Je nach Schwere der Symptome sollte Ihr Tierarzt Ihren Hund zu einer Untersuchung bringen, um größere medizinische Probleme wie Parasiten und Zwingerhusten auszuschließen.

Beachten Sie auch, dass bei älteren Hunden Hustensymptome auftreten können, die in Wirklichkeit auf einen Luftröhrenkollaps oder eine Herzerkrankung zurückzuführen sind und keine virale/bakterielle Ursache haben. Tierhalter sollten sich darüber im Klaren sein, dass tierärztliche Untersuchungen zwar teuer sein können, aber für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihres Hundes äußerst wichtig sind und niemals vernachlässigt werden sollten.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

Weitere Artikel und im Tests