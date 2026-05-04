Tierkrankenversicherung im Vergleich

Mit einer Tierkrankenversicherung schützen Sie nicht nur Ihr tierisches Familienmitglied, sondern auch Ihren Geldbeutel. Egal ob Tierkrankenversicherung, OP-Versicherung oder Präventivmaßnahmen, wir stellen Ihnen die Top Anbieter vor, damit Sie die beste Tierkrankenversicherung mit Rundum-Schutz für Ihre Fellnase finden.

Sie sind auf der Suche nach der besten Tierkrankenversicherung? Diese sollte sämtliche Kosten für Tierärzte, Medikamente und Operationen bis hin zur vereinbarten Obergrenze abdecken. Ob Sie Hunde-, Katzen- oder Pferdebesitzer sind, der passende Versicherungsschutz bewahrt Ihr Tier vor gängigen Gefahren. Krankheiten und Unfälle können jederzeit passieren und sind meist sehr teuer.

Ohne eine geeignete Versicherung, die Sie mit unserem Tierkrankenversicherung Vergleich finden, müssen Sie jegliche Kosten selbst stemmen.

Top Anbieter der besten Tierkrankenversicherungen im Check

Gründe für eine Tierversicherung gibt es viele, aber damit Sie im Dschungel der Versicherungen nicht die Orientierung verlieren, haben wir einen kleinen Tierkrankenversicherung Vergleich der beliebtesten Anbieter für Hunde, Katzen, Pferde etc. erstellt. So finden Sie rasch die beste Tierkrankenversicherung für Ihr Haustier:

Lassie Tierkrankenversicherung

Lassie bietet präventiven Versicherungsschutz für Hunde und Katzen an. Sie können zwischen OP-Versicherung, Krankenvollschutz oder der Hundehaftpflichtversicherung wählen. Lassie übernimmt bis zum vierfachen GOT-Satz die Behandlungskosten, die bei einem Tierarztbesuch anfallen.

In unserem Tierkrankenversicherung Vergleich schneidet Lassie überdurchschnittlich gut ab — besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Kundenservice werden von Kunden positiv bewertet.

Zu den Besonderheiten der Lassie Tierversicherung zählt die kostenlose Tierarzt-Sprechstunde. Außerdem erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Vierbeiners in der kostenlosen Lassie-App.

Dalma Tierkrankenversicherung

Dalma ist die erste digitale Tierversicherung mit flexiblen Tarifen, die Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Der breite Versicherungsschutz beinhaltet Untersuchungen und Behandlungen, Physiotherapie, alternative Heilmethoden, Kennzeichnung, Klinikaufenthalte, Vorsorgeuntersuchungen, medizinische und zahnmedizinische Behandlungen, Verhaltenstherapie und Telemedizin.

Sie können die Kostenübernahme flexibel von 60 % bis 100 % personalisieren und Ihre Jahreshöchstleistung von 500 Euro bis unbegrenzt selbst festlegen. In der App können Sie die Rechnungen einfach hochladen und haben alle abgedeckten Leistungen im Blick. Die Dalma Tierversicherung schließen Sie ab 7,95 Euro im Monat ab.

Dalma Tierversicherung 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15. Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt *Jetzt Rabatt sichern

Barkibu Tierkrankenversicherung

Seit 2015 bietet Barkibu Vollschutz für Hunde und Katzen in Deutschland, Frankreich und Spanien. Mit über 30.000 versicherten Tieren und hervorragenden Bewertungen auf Trustpilot ist Barkibu führend.

Die digitale Versicherung deckt Operationen, Behandlungen und Vorsorge ab und gilt in allen Tierkliniken Deutschlands sowie im Ausland. Sie können Ihren Tierarzt frei wählen und profitieren von einer schnellen Rückerstattung. Barkibu übernimmt 80 % bzw. 100 % der Kosten.

Die Preise variieren je nach Tierart und Tarif, beginnen aber bei 19,97 € pro Monat für Katzen und 26,88 € pro Monat für Hunde. Die App ermöglicht auch telemedizinische Beratungen durch Barkibu-Tierärzte. Barkibu ist eine verlässliche und komfortable Option für Tierhalter, die ihre Tiere rundum absichern möchten.

Barkibu Tierversicherung Exklusiv: Sichern Sie sich 25 € Rabatt mit dem Code: HAUSTIER25. Barkibu ist die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot und erstattet Ihnen bis zu 100 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. *Jetzt Rabatt sichern

Figo Tierkrankenversicherung

Die Figo ist einer der größte Anbieter von Tierkrankenversicherungen weltweit und punktet mit jahrelanger Erfahrung. Die flexible Beitragsgestaltung, frei wählbare jährliche Versicherungsleistung und Kostenübernahme bis zum Höchstsatz sprechen für den Anbieter. Kundenerfahrungen mit der Figo Versicherung fallen durchweg positiv aus.

Figo bietet außerdem Zusatzversicherungen für das Ausland, Sterilisation und Kastration oder ein Gebiss. Für Impfungen, jährliche Blutuntersuchungen, Wurmkuren oder den Schnitt der Krallen stellt Figo ein Präventionsbudget in Höhe von 75 Euro zur Verfügung.

Figo: Der Leistungssieger unter den Tierversicherungen Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können auch Papageien und Kaninchen versichert werden. *Jetzt Tarife ansehen!

SantéVet Tierversicherung

SantéVet konnte im Tierkrankenversicherung Vergleich durch Übersichtlichkeit punkten. Denn der All-In-One-Tarif schließt sowohl Operationen als auch Heilbehandlungen ein und die relativ hohe Versicherungssumme von 5.000 Euro im Jahr haftet auch bei größeren medizinische Eingriffen.

Je Versicherungsfall sind lediglich 20 Prozent selbst zu tragen. Zusätzlich legt der Anbieter im Tierversicherung Vergleich einen verstärkten Fokus auf alternative Heilmethoden und weitet seinen Leistungsanspruch auch auf das Ausland aus.

SantéVet bietet in jedem Tarif eine Vorsorgepauschale in Höhe von 50 €. Diesen Betrag können Sie für Behandlungen, wie beispielsweise Impfungen, Entwurmungen oder eine Kastration nutzen. Er ist unabhängig von der Jahresobergrenze und steht jährlich erneuert zur Verfügung.

SantéVet Tierversicherung Die Tierversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Ihre Schadensmeldung kann einfach online oder per App einreicht werden. Die Erstattung der Tierarztkosten erfolgt im Schnitt innerhalb von 72 Stunden. *Jetzt Tarif aussuchen

HanseMerkur Tierkrankenversicherung

Die HanseMerkur, eine der ältesten Versicherungsgruppen Deutschlands, überzeugt durch umfassenden Schutz und flexible Tarife. Als Testsieger in verschiedenen Studien bietet das Hamburger Unternehmen vielseitige Optionen für Hunde- und Katzenbesitzer.

Besonders der Premium Plus Vollschutz sowie die Best-OP-Tarife punkten mit uneingeschränkter Leistungsgrenze – ein entscheidender Vorteil bei unerwartet hohen Behandlungskosten. Die Tarife decken Tierarztgebühren bis zum 4-fachen Satz und beinhalten sogar alternative Heilmethoden sowie Online-Sprechstunden.

Bereits eine Woche nach Abschluss greift der Best-OP-Schutz, während andere Tarife eine geringe Wartezeit von nur einem Monat haben. Bei Unfällen übernimmt die HanseMerkur sämtliche Kosten sofort. Mit der HanseMerkur Tierversicherung sind Sie und Ihr vierbeiniger Freund jederzeit bestens abgesichert.

HanseMerkur Tierversicherung Mit der Tierversicherung von HanseMerkur sind Hund und Katze in guten Händen. Im Rundum Schutz sind Diagnostik, Vor- und Nachsorge enthalten – und Sie können bis zu 5 Tiere gleichzeitig versichern. Aktion: Sichern Sie sich einen 15 EUR Wunschgutschein bei Online Abschluss! *Jetzt Aktion sichern

Rundumschutz für die liebste Fellnase

DA direkt Tierkrankenversicherung

DA direkt Tierkrankenversicherung bietet u.a. tierärztliche Erstberatung via Videosprechstunden bei einem Online-Tierarzt an. So kann vor allem auch der Stress eines Tierarztbesuchs für Halter und Tier reduziert werden.

Die Krankheitsbilder können bei Hund und Katze ähnlich unterschiedlich sein wie bei Menschen. Deshalb übernimmt die DA Direkt Tierkrankenversicherung zahlreiche ambulante und stationäre Behandlungen wie. z.B. Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung in einer Tierklinik oder schmerzstillende Zahnbehandlungen inkl. Extraktion

Das jährliche Gesundheits- und SOS-Budget gibt Ihnen als Halter mehr Sicherheit für Ihren Hund und eventuelle Krankheiten. Im SOS-Budget sind auch Vermisstenmeldung, Such- und Bergungskosten Ihrer Fellnase enthalten.

DA direkt Tierkrankenversicherung Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. Physiotherapie oder Krankengymnastik. Und auch Röntgen, EKG und Laboruntersuchungen sind abgedeckt. Mit dem Budget für Präventivmaßnahmen bleibt die Fellnase lange gesund. Besonders: Kosten für Tiersitter, falls Sie medizinisch gehunfähig sein sollten, sind auch abgedeckt *Jetzt Tarif aussuchen

PETPROTECT Tierkrankenversicherung

Der Tierkrankenversicherung Vergleich zeigte, dass Sie Ihr Haustier mit PETPROTECT ohne finanzielle Belastungen ärztlich behandeln lassen können. Sowohl Operationen als auch Medikamente sind in den Leistungen inkludiert.

Zudem ist der Anbieter laut Tierkrankenversicherung Vergleich äußerst flexibel, weil er weder bestimmte Hunde- noch Katzenarten ausschließt. Ebenso lässt sich der Leitungsumfang auf Aufenthalte im Urlaub erweitern, sodass Ihre Vierbeiner auch im Ausland kostengünstig behandelt werden können.

Mit PETPROTECT ist Ihr Hund schon im Alter von 8 Wochen gegen aufwendige Eingriffe versichert. Neben komplizierten Operationen zählen auch Zahnbehandlungen und Extraktionen dazu.

Sorglos-Rundum-Absicherung mit PETPROTECT Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen. *Jetzt Tarif aussuchen

Regelmäßige Untersuchungen sind wichtig.

Gothaer Tierversicherung

Laut unserem Tierkrankenversicherung Vergleich stellt Ihnen die Gothaer drei Tarife zur Verfügung, die einerseits Vollschutz- und andererseits OP-Schutz-Tarife darstellen. Auch im Fall von Wartezeiten greift die Versicherung bei lebensbedrohlichen Fällen sofort.

Im Rahmen der Premium-Tarife bekommen Sie eine unbegrenzte Jahreshöchstleistung und beim OP-Schutz trägt der Versicherer jegliche Operationskosten.

Zu den weiteren Leistungen der Tierkrankenversicherung gehören u.a. die europaweite Kostenerstattung für notwendige Behandlungen und bis zu 15 Tage stationäre Unter­bringung nach OP sowie Nachsorge.

Gothaer Tierversicherung Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen (Wohnungskatzen und Freigänger) im Alter von acht Wochen bis acht Jahren. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall. *Jetzt Tarif wählen

Deutsche Familienversicherung

Die Tierkrankenversicherung der DFV ist eines der bekannteren Angebote im Tierversicherung Vergleich der Anbieter. Je nach Tarif gibt es bis zu 100 Prozent Kostenerstattung inklusive Operationen, einen weltweiten Versicherungsschutz und freie Tierarztwahl.

Die Beitragskosten teilen sich in drei Tarife: Komfort, Premium, Exklusiv. Wartezeiten entstehen im Regelfall nicht, sodass Ihr Vierbeiner bei Operation und Krankheit optimal versorgt ist.

Deutsche Familienversicherung Die Tierkrankenversicherung der Deutsche Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorge­maßnahmen wie Impfun­gen, Wurmkur, Zahnprophylaxe Floh- und Zecken­vorsorge sowie Kas­tra­tionen und Sterilisationen für Ihr Haustier wahrnehmen. *Jetzt Tarif aussuchen

Versicherungen schützen die Haustiere, aber auch den Geldbeutel.

Bayrische Tierkrankenversicherung

Die Bayrische Tierversicherung bietet umfassenden Schutz für Hunde, Katzen und Pferde an. Die schnelle und unkomplizierte Schadenregulierung, das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis und der zufriedenstellende Kundenservice werden von Kunden gelobt. Besonderheiten des Anbieters sind der weltweite Schutz bei Auslandsaufenthalten und die Unterstützung alternativer Heilmethoden beim Tierarzt.

Das Leistungsspektrum verteilt sich auf vier Tarife: Basis, Top, Premium und Premium Plus. Alle Tarife beinhalten die Erstattung der Kosten bis zum dreifachen GOT-Satz. Der Basis-Tarif der Hundekrankenversicherung ist ab 27 Euro monatlich abschließbar, die Katzenkrankenversicherung ab 16 Euro.

Die Bayerische Tierversicherung Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten. *Tarife ansehen

Wie Sie die beste Tierkrankenversicherung finden

Um die beste Tierkrankenversicherung zu finden, sollten Sie verschiedene Aspekte bedenken. Achten Sie vor allem auf Folgendes:

Erstattungshöhe:

Bei der Abrechnung folgen Tierärzte einer bestimmten Gebührenordnung, welche einen gewissen Spielraum übrig lässt (GOT). Welcher Satz schließlich gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Notfall ist sogar das Abrechnen des 4-fachen Satzes gestattet. Kostenübernahme der Vor- und Nachbehandlung:

Falls es zur Operation kommt, sind auch die Kosten für Voruntersuchungen und Nachbehandlungen nicht zu unterschätzen. Umso besser also, wenn diese im Versicherungstarif enthalten sind. Keine Höchstgrenzen:

Je weniger Höchstgrenzen (beispielsweise für Operationen) die Tierkrankenversicherung im Vergleich aufweist, desto mehr Geld sparen Sie, wenn es einmal wirklich teuer werden sollte. Das gilt vor allem für ambulante Behandlungen. Keine Vertragskündigung im Alter:

Auch bei Vierbeinern steigt die Erkrankungswahrscheinlichkeit mit dem Alter. Beachten Sie beim Tierkrankenversicherung Vergleich daher, dass der Versicherer auf jegliches Kündigungsrecht verzichtet, um eine entsprechende Absicherung zu behalten. Spezielle Operationen:

Viele Tarife im Tierkrankenversicherung Vergleich wirken zunächst günstig, jedoch schließen sie meist bestimmte Erkrankungen und damit zusammenhängende Erstattungen aus. Wartezeiten:

Eine Wartezeit soll vor allem den Versicherer schützen, welcher verhindern möchte, dass der Versicherungsnehmer erst kurz vor einer notwendigen Behandlung den Antrag stellt. Achten Sie beim Tierkrankenversicherung Vergleich deshalb auf die Fristen und Konditionen. Leistungsbegrenzungen:

Manche Tarife sehen vor, dass Sie beispielsweise im ersten Jahr nur 600 Euro erstattet bekommen, und bieten Ihnen im Gegenzug sehr niedrige Beitragssätze an. Jedoch kann das im Ernstfall sehr teuer für Sie werden. Auslandsschutz:

Im Tierkrankenversicherung Vergleich gibt es Tarife, die beim Überschreiten der Ländergrenzen ihre Gültigkeit verlieren. Doch ein Auslandsschutz garantiert auch in einem Urlaub den optimalen Schutz für Ihren Vierbeiner. Monatliche Kosten:

Auch wenn sie im Tierkrankenversicherung Vergleich attraktiv erscheinen mögen, sind günstige Monatsbeiträge nicht immer die bessere Wahl. Im Zuge dessen ist immer das Ausmaß der Selbstbeteiligung zu prüfen.

Wir hoffen, dass Sie mit unserem Tierversicherung Vergleich die beste Tierkrankenversicherung für Ihre geliebte Fellnase finden!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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