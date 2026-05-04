10 gute Gründe, warum Ihr Haustier eine Tierversicherung braucht

Unsere Haustiere sind vollwertige Mitglieder unserer Familie. Sie dürfen auf Familienfotos nicht fehlen, wir nehmen Sie mit in den Urlaub und verbringen viel Zeit damit, Sie zu füttern und zu pflegen. Wenn unsere Fellnasen krank sind, scheuen wir vor nichts, ihnen die beste Behandlung zu garantieren. Wenn es dann doch mal zu Krankheit oder Unfall kommt, müssen Tierhalter oft tief in die Tasche greifen. Tierversicherungen sind eine tolle Möglichkeit, Ihren geliebten Vierbeiner — genauso wie Sie es mit dem Rest Ihrer Familie tun — rundum abzusichern. Wenn Sie noch nicht überzeugt sind, dann sind hier 10 gute Gründe für den Abschluss einer Tierversicherung.

1. Sparen Sie Geld, wenn Ihr Haustier krank ist.

Einer der offensichtlichsten Gründe für eine Versicherung ist, dass Sie mit einer Krankenversicherung Geld sparen können, wenn Ihr Haustier krank ist. Dies ist oft einer der offensichtlichsten Vorteile der Haustierversicherung und das erste, woran die Leute denken, wenn sie in eine Versicherung investieren.

Je nach Versicherungsgesellschaft gibt es in der Regel eine kleine Selbstbeteiligung, die Sie tragen müssen. Nach Erreichen dieser Selbstbeteiligung übernimmt die Versicherung einen bestimmten Prozentsatz der Tierarztrechnung, und Sie zahlen den Rest (der oft deutlich niedriger ist als der Betrag, den Sie zahlen würden, wenn Sie keine Tierversicherung hätten).

2. Sie können sich auf die Gesundheit Ihres Haustiers konzentrieren.

Mit einer Hunde- oder Katzenkrankenversicherung können Sie sich mehr auf die Gesundheit Ihres Tieres konzentrieren und weniger auf die Kosten für die tierärztliche Versorgung. Sie können sich eine teure Operation für Ihren Hund leisten, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, woher Sie das Geld für den Eingriff nehmen sollen.

Gute Gründe für eine Tierversicherung: Fokus auf das Tierwohl.

Jeder Tierarzt wird Ihnen sagen, dass Ihr eigener Seelenfrieden einer der wichtigsten Gründe für eine Tierversicherung ist!

3. Es gibt mehr Behandlungsmöglichkeiten.

Eine Versicherung für Haustiere ermöglicht es Ihnen, aus vielen verschiedenen Behandlungsoptionen zu wählen. Sie können lebensrettende Operationen oder Chemotherapien durchführen lassen. Ohne Versicherung würden diese Behandlungen Tausende von Euro kosten oder wären möglicherweise gar nicht bezahlbar.

Man weiß nie, was das Leben bringt. Ihr gesunder Hund könnte sich plötzlich verletzen oder an einer Krankheit erkranken, und eine Versicherung für Haustiere hilft, die finanzielle Belastung durch diese Überraschung zu verringern.

4. Teure Behandlungen werden übernommen.

Wenn Ihr Haustier stationär behandelt werden muss, übernimmt die Versicherung die Kosten für den Aufenthalt beim Tierarzt und die erforderlichen Untersuchungen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob Sie sich eine teure, aber wirksame Behandlung für Ihr pelziges Familienmitglied leisten können!

Es ist schon stressig genug, wenn Ihr Haustier ins Krankenhaus muss. Mit einer Katzen- oder Hundekrankenversicherung müssen Sie die Behandlung Ihres Haustiers nicht aus finanziellen Gründen opfern.

Gute Gründe für eine Tierversicherung: Kostenübernahme.

5. Besuchen Sie einen Tierarzt Ihrer Wahl.

Anders als bei der Krankenversicherung für Menschen, bei der Sie bestimmte Ärzte aufsuchen müssen, liegt einer der Vorteile der Versicherung für Haustiere darin, dass Sie den Tierarzt, der Ihr Haustier behandeln soll, frei wählen können.

Sie brauchen außerdem keine Überweisung, um einen Spezialisten aufzusuchen. Dies ist vor allem nach Feierabend und an Feiertagen von Vorteil, da in dieser Zeit nur die Spezialkliniken geöffnet sind. Zudem können Sie sich aussuchen, wer Ihr Haustier behandelt, sodass Sie einen Tierarzt finden können, der zu dem Temperament Ihres Haustiers und dessen tierärztlichen Bedürfnissen passt. Die Wahl eines Tierarztes, den Ihr Haustier mag, kann den Besuch beim Tierarzt viel weniger stressig machen.

Die besten Anbieter für Tierversicherungen

Zu den Fragen, die Sie sich als zukünftige Tierbesitzer oder eingesessene Tiereltern stellen sollten, gehört neben der Kostenfrage auch die Entscheidung für die passende Tierversicherung. Die folgenden Anbieter sind die besten auf dem Markt:

6. Versicherungsschutz ist für alle Haustiere erhältlich.

Ein wichtiger Punkt auf der Checkliste für Welpen ist die Tierkrankenversicherung. Doch nicht nur Welpen sollten versichert werden, auch wenn Ihr Haustier schon älter ist, können Sie es zu erschwinglichen Tarifen versichern lassen. Haustierversicherer diskriminieren nicht zwischen verschiedenen Rassen oder dem Alter Ihres Haustiers.

Welche Versicherung für Ihr Haustier Ihr Tierarzt empfiehlt, hängt vom Alter und der Krankengeschichte Ihres Haustiers ab. Auch für ältere Haustiere können Sie eine Haustierversicherung abschließen, allerdings gelten möglicherweise andere Deckungsgrenzen.

7. Verschaffen Sie sich Seelenfrieden.

Mit einer Haustierversicherung haben Sie die Gewissheit, dass Sie sich die Versorgung Ihres Haustieres leisten können, wenn ihm etwas zustößt. Viele Haustierversicherungen erstatten etwa 80 % der Kosten, nachdem Sie die Selbstbeteiligung erreicht haben.

Gute Gründe für eine Tierversicherung: Seelenfrieden.

Einer der Vorteile einer Versicherung für Haustiere besteht nicht nur darin, dass sie sich positiv auf Ihren Geldbeutel auswirkt, sondern auch darin, dass sie den Stress, der entsteht, wenn Ihr Haustier tierärztlich versorgt werden muss, erheblich verringern kann.

8. Planen Sie die Kosten für die Haustierversorgung ein.

Wenn Sie eine Versicherung für Ihr Haustier abschließen, können Sie die Kosten für die Versorgung Ihres Haustieres über einige Monate verteilen und müssen nicht in einer Notsituation eine große Summe aufbringen. Das Leben ist unvorhersehbar, aber einer der Vorteile der Haustierversicherung ist, dass sie Ihnen helfen kann, unvorhergesehene Tierarztkosten einzuplanen und gleichzeitig die Finanzen in anderen Bereichen Ihres Lebens auszugleichen.

9. Sie müssen nicht an Ihre Ersparnisse gehen.

Wenn unerwartete Ereignisse eintreten, müssen Sie nicht Ihr Sparkonto aufbrauchen, um die Pflege Ihres Haustieres zu bezahlen. Manche Menschen versuchen, ein Sparkonto für ihre Haustiere einzurichten, verwenden dieses Geld aber häufig, um unerwartete größere Ausgaben, wie z. B. eine Autoreparatur, mit dem Geld zu bezahlen, das für die Haustierpflege gedacht ist.

10. Wählen Sie den Tarif, der für Sie und Ihr Haustier am besten geeignet ist.

Die meisten Tierversicherer bieten verschiedene Arten von Policen an. Einige decken nur die wichtigsten medizinischen Kosten ab, während andere alle Tierarztbesuche abdecken.

Dies sind natürlich nur einige der Gründe, die für einer Haustierversicherung sprechen. Der Abschluss einer Versicherung für Ihren Hund oder Ihre Katze ist wirklich von unschätzbarem Wert. Sie können die beste Haustierversicherung für Ihren pelzigen Freund auch immer mit Ihrem Tierarzt besprechen.

Gute Gründe für eine Tierversicherung: freie Tarifwahl.

Fazit

Eine Versicherung für Haustiere ist eine hervorragende Investition, nicht nur für die Gesundheit Ihres Tieres, sondern auch für Ihre Finanzen und Ihren Seelenfrieden.

Es gibt viele gute Gründe für eine Haustierversicherung. Einer der Hauptgründe besteht darin, dass Sie die bestmögliche Entscheidung für die medizinische Versorgung Ihres Haustieres treffen können, ohne sich um die Kosten sorgen zu müssen. Mit einer Haustierversicherung können Sie es sich leisten, Ihr Haustier ein Leben lang mit hochwertiger tierärztlicher Versorgung glücklich und gesund zu halten.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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