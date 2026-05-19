Checkliste: Wie Sie Ihr Haus Schritt für Schritt welpensicher machen

Der Tag ist gekommen — Sie bringen Ihr neues flauschiges Familienmitglied in sein neues Zuhause. Der kleine tapsige Welpe schnüffelt interessiert an jedem Möbelstück und erkundet alle Ecke — und schwups, auf einmal passiert das Unglück. Wenn Sie einen neuen Welpen mit nach Hause bringen, scheinen Unfälle einfach überall zu lauern. Ihr Haustier kann an Fremdkörpern ersticken, sich unter Möbeln einklemmen oder die Treppe hinunterstürzen. Als Besitzer sind Sie dafür verantwortlich, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um Ihren Welpen vor diesen potenziellen Gefahren zu schützen. Wir haben Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, mit der Sie Ihr Zuhause garantiert welpensicher machen.

Wie Sie Ihr Wohnzimmer welpensicher machen

Ihr Wohnzimmer ist wahrscheinlich der Ort, an dem Ihr neues Familienmitglied die meiste Zeit verbringen wird. Daher sollte es für Sie oberste Priorität sein, Ihr Wohnzimmer welpensicher zu machen:

Verstecken Sie freiliegende Kabel und Drähte

Elektrokabel, -leitungen und -drähte stellen eine große Gefahr für Welpen dar, die beim Spielen gerne daran knabbern. Sie können zu Verbrennungen im Maul, Stromschlägen und damit sogar zum Tod führen. Binden Sie alle losen Stromkabel zusammen und verwenden Sie Kabelschutzhüllen, damit Ihr Welpe nicht darauf herumkauen kann.

Entfernen Sie giftige Zimmerpflanzen

Leider können einige gewöhnliche Zimmerpflanzen für Hunde giftig sein — seien Sie bei der Platzierung von Grünzeug also vorsichtig. Informieren Sie sich über Giftpflanzenlisten für Haustiere, um sicherzugehen.

Sperren Sie die Treppe mit einem Haustiergitter ab

Ein Gitter für Haustiere ähnelt einem Babygitter und dient speziell dazu, Ihren Welpen daran zu hindern, auf der Treppe zu spielen, diese zu erklimmen und möglicherweise hinunterzustürzen. Stellen Sie das Hundetor am oberen Ende der Treppe auf, um zu verhindern, dass Ihr Welpe herunterfällt. Wenn Ihr Welpe die Treppe hochklettern möchte, stellen Sie unten ein zusätzliches Gitter auf.

Schließen Sie Fenster und Türen

Wenn Ihr Welpe eine offene Tür oder ein offenes Fenster sieht, könnte er dies als Zeichen deuten, nach draußen zu rennen und auf Erkundungstour zu gehen. Achten Sie deshalb darauf, dass alle Türen und Fenster geschlossen und verriegelt sind. Verstecken Sie außerdem die Kordeln Ihrer Jalousien, um ein versehentliches Strangulieren zu verhindern.

Staubsaugen Sie Ihre Teppiche

Welpen neigen dazu, auf allem herumzukauen, was sie in ihr Maul bekommen können. Das Staubsaugen der Teppiche ist die beste Methode, um das Risiko zu verringern, dass Ihr Welpe einen kleinen Gegenstand verschluckt und daran erstickt.

Wie Sie Ihre Küche welpensicher machen

Die Küche stellt in der Regel die größte Gefahr für Ihr Haustier dar und sollte daher ganz oben auf Ihrer Checkliste für Welpensicherheit stehen. Folgen Sie diesen Tipps:

Bewahren Sie Chemikalien und Reinigungsmitteln sicher auf

Stellen Sie sicher, dass alle Reinigungsmittel und Chemikalien für Ihren Welpen unzugänglich sind. Hunde erkunden die Welt mithilfe von Gerüchen und Geschmäckern, und Sie möchten sicher nicht, dass Ihr Liebling eines dieser Giftstoffe verschluckt.

Verschließen Sie Schränke und Vorratskammern

Wenn es Schränke in der Reichweite Ihres Welpen gibt, sollten Sie diese kindersicher abschließen. Dies ist besonders wichtig, wenn sich in Ihrer Speisekammer oder in den Schränken Reinigungsmittel oder andere für Hunde gefährliche Dinge befinden.

Vorsicht mit Müll und Lebensmitteln

Wenn Sie Müll offen stehen lassen, könnte Ihr Welpe etwas Giftiges verschlucken oder an einem scharfkantigen Knochen ersticken. Decken Sie alle Mülleimer sicher ab oder bewahren Sie den Müll in hundesicheren Mülleimern auf, die mit einem Pedalmechanismus verriegelt sind.

Außerdem: Bewahren Sie Ihre Lebensmittel stets außer Reichweite auf. Es gibt viele Lebensmittel, die Hunde nicht essen dürfen, weil sie für sie schädlich oder sogar giftig sein können. Dazu gehören Dinge, die auf den ersten Blick völlig harmlos erscheinen, wie Apfelkerne, Schokolade und Zwiebeln.

Verstecken Sie Plastiktüten

Plastiktüten stellen für Welpen ein Erstickungsrisiko dar und sind keinesfalls welpensicher. Bewahren Sie Tüten außer Reichweite Ihrer Fellnase auf.

Was machen, wenn doch ein Unglück passiert?

Sie können Ihr Haus zwar welpensicher machen, aber es kann immer etwas Unverhofftes passieren. In einem Notfall sollten Sie so schnell wie möglich Ihren Tierarzt aufsuchen. Die meisten Tierkliniken haben eine 24h Notfalldienst. Da kann die Tierarztrechnung natürlich schonmal in die Höhe schießen.

Eine Hundekrankenversicherung unterstützt Sie finanziell bei Notfällen und gleichzeitig bei der Vorsorge — Erstimpfungen, Chippen, Wurmkuren, Floh- und Zeckenvorsorge inklusive. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den besten Anbietern auf dem deutschen Markt:

Wie Sie Ihr Schlafzimmer welpensicher machen

Auch im Schlafzimmer gibt es ein paar Sicherheitsrisiken für Welpen:

Füllen Sie kleine Lücken zwischen Möbeln

Welpen verkriechen sich gerne in engen Räumen und können leicht zwischen Schreibtisch und Kommode eingeklemmt werden. Stellen Sie flache Aufbewahrungsboxen dazwischen — so ist für Ihren Welpen kein Platz mehr. Stellen Sie sicher, dass die Boxen schwer sind, sodass Ihr Hund sie nicht wegschieben kann.

Blockieren Sie den Bereich unter dem Bett

Verhindern Sie, dass Welpen unter das Bett (oder die Couch) gelangen, indem Sie Bücher, Kartons, Vorratsbehälter usw. stapeln. Sie können ebenfalls Hundesperren verwenden. Diese verhindern nicht nur, dass Ihr Welpe unter das Bett kriecht, sondern halten den Raum unter dem Bett zusätzlich frei von Schmutz und Staub.

Besorgen Sie sich eine welpensichere Kiste

Wenn Sie Ihrem Welpen beibringen, in einer Kiste zu schlafen, können Sie verhindern, dass er nachts versehentlich erstickt. Die Kiste kann auch als sicherer, komfortabler Ort dienen, an dem sich Ihr Hund ausruhen und erholen kann. Welpen verbringen 85 % ihres Tages mit Schlafen. Deshalb ist es so wichtig, ihnen einen festen, gemütlichen Platz zum Ausruhen zu gewährleisten.

Halten Sie den Boden frei von Sachen und Schnickschnack

Es ist gefährlich, die Wäsche auf dem Fußboden des Schlafzimmers verstreut liegen zu lassen, denn Socken, Knöpfe und Schnüre können eine ernsthafte Erstickungsgefahr für Ihren Welpen darstellen. Halten Sie Schuhe, Spielzeug, Kleidung und kleine Dinge wie Haarnadeln oder Haargummis aus der Reichweite Ihres Welpen fern, um schlechte Kaugewohnheiten zu verhindern und das Risiko des Verschluckens zu verringern.

Wie Sie Ihr Badezimmer welpensicher machen

Ein weiterer Raum, der besondere Aufmerksamkeit erfordert, ist das Badezimmer. Mit den folgenden Tipps machen Sie Ihr Badezimmer welpensicher:

Bewahren Sie Medikamente sicher auf

Wussten Sie, dass der häufigste Grund für Vergiftungen bei Haustieren die Einnahme von Medikamenten ist? Um zu verhindern, dass Ihrem Welpen etwas Schlimmes zustößt, sollten Sie alle Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel in einer Schublade oder einem Schrank aufbewahren.

Schließen Sie den Toilettendeckel

Wenn Sie den Deckel der Toilette immer geschlossen halten (oder vielleicht sogar ein Sitzschloss anbringen), verhindert dies, dass Ihr Hund chemische Reinigungsmittel einnimmt oder sogar ertrinkt, wenn er versehentlich hineinfallen sollte.

Vorsicht mit Toilettenpapier und Mülleimer

Viele Welpen/Hunde fressen gerne Toilettenpapier. Das Fressen von Toilettenpapier kann eine Magenverstimmung verursachen, die sich in Durchfall, Erbrechen, Lethargie und Verstopfung äußert. Bewahren Sie Toilettenpapierrollen in Behältern auf oder verwenden Sie Rollenabdeckungen. Das gleiche gilt für Mülleimer. Dieser kann sehr gefährliche und unhygienische Dinge enthalten. Deshalb ist es ratsam, einen verschließbaren Mülleimer zu wählen.

Letzte Tipps zur Welpensicherheit

Es geht nicht nur darum, Ihren vierbeinigen Freund in Sicherheit zu wiegen oder Ihr Zuhause vor Beschädigungen zu schützen. Durch das Training eines Welpen kann die Notwendigkeit, die Wohnräume welpensicher zu machen, erheblich verringert werden. Doch bis es soweit ist, gibt es noch ein paar letzte Tipps, die Sie beachten sollten:

Verwenden Sie einen Laufstall, wenn Sie Ihren Welpen nicht beaufsichtigen können. Einer Umfrage zufolge halten 70 % der Welpenbesitzer einen Laufstall oder eine Kiste für sehr hilfreich, um Unfälle zu vermeiden.

Seien Sie auf Unfälle während des Toilettentrainings vorbereitet (diese werden unweigerlich passieren); Geruchsentferner und Einlagen helfen, Ihren Welpen von unangemessenem Verhalten abzuhalten.

Vergessen Sie nicht, Ihrem Welpen genügend Kauspielzeug zur Verfügung zu stellen, um seinen Kaudrang zu befriedigen. Belohnen Sie ihn für gutes Verhalten, indem Sie ihn loben, wenn er mit dem richtigen Spielzeug spielt.

Auch wenn Sie noch so vorsichtig sind, Sicherheitsrisiken gibt es immer, deshalb empfiehlt es sich, eine Versicherung für Ihr Haustier abzuschließen, damit Sie im Falle eines Falles finanziell abgesichert sind.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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