Verstecktes Unheil: Diese 7 Haushaltsgegenstände sind eine Gefahr für Ihr Haustier

Was sind die Hauptgefahren für Haustiere im Haushalt? Viele Tierhalter kennen die häufigsten Gefahren für Haustiere — wie Frostschutzmittel, Unkrautvernichter und bestimmte Arten von Lebensmitteln. Es gibt jedoch viele andere alltägliche Haushaltsgegenstände, die eine ebenso große Gefahr darstellen.

Die meisten Tierbesitzer haben bereits von der Reihe an gefährlichen Lebensmitteln gehört, die wir Menschen lieben aber welche giftig für unsere geliebten Vierbeiner sind. Doch neben Lebensmitteln lauern viele weitere Gefahren in Ihrem Zuhause:

1. Pflanzen und Blumen

Viele Zimmerpflanzen, darunter Dieffenbachia, Elefantenohr und Spinnenpflanzen, sind giftig. Entfernen Sie diese oder stellen Sie sie in Hängekörben außerhalb der Reichweite Ihrer Tiere auf. Pflanzen wie Efeu und Oleander können für Haustiere ebenfalls giftig sein. Achten Sie besonders auf diese 2 Pflanzen, die eine Gefahr für Ihren Vierbeiner darstellen können:

Osterlilien : Sie mögen zwar hübsch sein, aber Lilien gehören zu den giftigsten Pflanzen für Katzen. Entfernen Sie diese aus Ihrem Haushalt. Wenn Sie doch einmal einen Osterstrauß zu Hause stehen haben, achten Sie auf die Symptome einer Lilienvergiftung (Erbrechen, Lethargie und Appetitlosigkeit).

: Sie mögen zwar hübsch sein, aber Lilien gehören zu den giftigsten Pflanzen für Katzen. Entfernen Sie diese aus Ihrem Haushalt. Wenn Sie doch einmal einen Osterstrauß zu Hause stehen haben, achten Sie auf die Symptome einer Lilienvergiftung (Erbrechen, Lethargie und Appetitlosigkeit). Weihnachtssterne: Weihnachtssterne sind für Haustiere ebenfalls gefährlich, wenn auch nicht so besorgniserregend wie die Lilie. Ihr Haustier sollte diese hübsche rote Weihnachtsdekoration nicht fressen, da dies wahrscheinlich zu Magenschmerzen und Unwohlsein bis hin zum Erbrechen führen wird.

2. Spielsachen und Kleinteile

Kleine, farbenfrohe Spielzeuge üben auf Haustiere den gleichen Reiz aus wie auf Kinder. Das Problem ist, dass sie eine Erstickungsgefahr darstellen. Wir raten, kleine Spielzeuge wie Legosteine, Puzzleteile oder Würfel und Spielfiguren an einem Ort aufzubewahren, der für Ihr Haustiere unerreichbar ist.

Kleine Spielsachen wie Legosteine können eine Gefahr für Ihre Katze darstellen.

Achten Sie außerdem auf Knöpfe, kleine Batterien, Kabelbinder und Gummibänder. Im Badezimmer sollten Sie Haarnadeln, Wattestäbchen und Zahnseide sicher aufbewahren.

3. Mülleimer

Es ist leicht zu vergessen, dass auch ein Mülleimer gefährlich ist. In Ihrem Mülleimer könnten sich Knochen, Schokolade oder Kaffeesatz befinden. Mit anderen Worten: Der Inhalt könnte für Ihr Haustier sehr gefährlich sein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mülleimer mit einem sicheren Deckel versehen ist, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihr Vierbeiner seine Pfoten an weggeworfene Rippenknochen oder Schokoladenkuchenreste bekommt.

4. Chemische Haushaltsprodukte

Wenn Ihr Haustier Ihnen häufig durch das Haus folgt, sollten Sie daran denken, dass auch Garagen und Lagerräume Ihre besondere Aufmerksamkeit erfordern. Bewahren Sie Reinigungsmittel, Frostschutzmittel, Dünger, Enteisungsmittel und Pestizide an einem Ort auf, an den Haustiere nicht leicht gelangen können.

Produkte, die Metaldehyd enthalten, wie etwa Schneckenkorn und Feueranzünder, sind extrem giftig und sollten von Haustieren ferngehalten werden. Frostschutzmittel und Enteisungsflüssigkeiten schmecken zwar süß, sind aber ebenfalls giftig.

Vorsicht! Reinigungsmittel sind giftig für Ihren Vierbeiner.

Unser Tipp: Vorsorge statt Nachsorge

Wenn Ihnen all diesen Gefahren Sorgen bereiten, dann können Sie jetzt die Vorsorge für den Ernstfall treffen. Eine Tierkrankenversicherung unterstützt Sie bei medizinischen Kosten, sollte Ihre geliebte Fellnase doch einmal ein Puzzleteil verschlucken oder am Weihnachtsbaum einen Unfall bauen.

Wenn die Einsparung nicht Grund genug für eine Tierversicherung ist: Sie können zusätzlich von vielen Präventivmaßnahmen profitieren, damit Ihr Hund oder Ihre Katze immer gesund und munter ist. Schauen Sie sich die besten Anbieter auf dem Markt noch heute unverbindlich an:

5. Medikamente

Sie nehmen wahrscheinlich keine Medikamente zu sich, die einem anderen verschrieben wurden, richtig? Das Gleiche gilt für Haustiere. Medikamente für Menschen sind nicht für Ihre Haustiere gedacht und können sogar mehr schaden als nützen. Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol sind besonders gefährlich.

Auch Vitamin- und Mineralstoffpräparate können gefährlich sein, insbesondere Eisentabletten und zinkhaltige Produkte. Das gleiche Konzept gilt für Medikamente für unterschiedliche Tierarten: Geben Sie Ihrem Hund niemals Katzenmedikamente und umgekehrt.

Werden Ostereier aus Plastik verschluckt, können sie im Verdauungstrakt Risse verursachen. Ebenso können verdorbene hart gekochte Eier, wenn sie verschluckt werden, Haustiere krank machen. Ostergras und Lametta sind attraktiv, aber tödlich.

Haustiere, die versuchen, Girlanden und Verzierungen zu fressen, können daran ersticken oder ihre Organe tödlich verletzen. Verwenden Sie zu Ostern stattdessen echtes Gras oder zerknülltes Papier. Vermeiden Sie zu Weihnachten Lametta, um Ihren Baum katzen-und hundegerecht zu gestalten.

Achtung — Lametta und Girlanden sind nicht haustierfreundlich.

Weitere Sicherheitstipps für die Feiertage:

Silvester: Verzichten Sie auf Konfetti und passen Sie auf Luftballons auf. Sobald Ballons die Luft ausgeht, besteht Erstickungsgefahr.

Valentinstag: Lassen Sie die Pfoten von Pralinen und Blumen.

Halloween: Verwenden Sie flammenlose Kerzen, und halten Sie Ihr Haustier von Süßigkeiten fern.

Weihnachten: Passen Sie auf, dass Ihr Haustier das Wasser des Weihnachtsbaums nicht trinkt, und seien Sie aufmerksam, wenn sich Ihr Vierbeiner für Ornamente, Dekorationshaken, Bänder und Styropor interessiert.

7. Stromkabel

Stromschläge oder Verbrennungen durch Elektrokabel sind ein besonderes Risiko für Welpen und Kätzchen (Unser Tipp: Machen Sie Ihr Haus welpensicher!), da sie dazu neigen, mehr zu kauen als ältere Hunde. Auch wenn Ihr Haustier nicht auf Kabeln herumkaut, kann es dennoch gefährdet sein, wenn es sich um ein Kabel wickelt oder sich darin verheddert. Wenn Sie lose Kabel in Ihrer Wohnung haben, sollten Sie diese so verstauen, dass Ihr Haustier nicht an sie herankommt.

In Momenten wo jede Sekunde zählt, sollten Sie die richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen für Ihren Vierbeiner kennen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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