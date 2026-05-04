Hund oder Katze? Ihre Wahl offenbart Ihre Persönlichkeit
Sind Sie ein Hundemensch oder ein Katzenmensch? Diese Frage mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, doch Forschungen haben gezeigt, dass Ihre Antwort tatsächlich viel über Ihre Persönlichkeit aussagen kann.
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Es gibt eine alte Debatte, die seit Generationen in Wohnzimmern und auf Spielplätzen geführt wird: Sind Sie ein Hundemensch oder ein Katzenmensch? Diese Frage mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, doch Forschungen haben gezeigt, dass Ihre Antwort tatsächlich viel über Ihre Persönlichkeit aussagen kann.
Hundemenschen vs. Katzenmenschen: Was sagt die Wissenschaft?
Wenn Sie sich für ein Haustier entscheiden, dann ist die erste Frage: Welches Tier soll es werden? Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere der Deutschen. Aber es gibt Menschen, die Hunde lieben, und solche, die Katzen bevorzugen. Manche mögen beide, aber wenn sie ehrlich sind, neigen sie doch zu einem mehr als zum anderen. Viele Menschen identifizieren sich selbst als Hunde- oder Katzenmensch. Aber was sagt das eigentlich über unsere Persönlichkeit aus?
Forscher, darunter die Psychologin Denise Guastello vom Carroll College in Wisconsin, haben in einer Studie herausgefunden, dass Menschen, die Katzen bevorzugen, tendenziell intelligenter, sensibler und eher Einzelgänger sind. Sie sind kreativer, oft unkonventioneller und weniger daran interessiert, sich an soziale Normen zu halten.
Hundemenschen hingegen sind eher lebhaft, gesellig, warmherzig und extrovertiert. Sie halten sich lieber an Regeln und sind praktisch veranlagt. Ihnen ist es wichtig, gut in soziale Gruppen zu passen.
Die “Big Five” der Persönlichkeit und unsere Haustierpräferenzen
Eine weitere Studie aus dem Jahr 2010 griff auf das in der Psychologie etablierte Modell der “Big Five” Persönlichkeitsmerkmale zurück. Die Forscher analysierten, wo die Teilnehmer, die sich als Hunde- oder Katzenmenschen betrachten, in den Bereichen “Offenheit für Erfahrungen”, “Gewissenhaftigkeit”, “Extraversion”, “Verträglichkeit” und “Neurotizismus” einzuordnen waren.
Die Studie bestätigte die zuvor gemachten Erkenntnisse: Hundemenschen waren generell extrovertierter, kompromissbereiter und pflichtbewusster; Katzenmenschen hingegen emotional instabiler, aber offener für Neues.
Was Hunde- und Katzenmenschen gemeinsam haben
Egal ob Hunde- oder Katzenmensch, Tierbesitzer profitieren generell sowohl psychisch als auch physisch von Ihren tierischen Begleitern. Haustieren wird nachgesagt, dass sie gegen Stress und Depression helfen und gut fürs Hirn sind. Und der Gefallen beruht auf Gegenseitigkeit — die meisten Tierbesitzer legen sehr viel Wert auf das Wohlbefinden ihrer Fellnase. Doch Tierarzt und Co. sind nicht immer billig. Tierversicherungen helfen Hunde- und Katzenbesitzern, die Kosten bei Krankheit oder Unfall zu stemmen. Die besten Tierversicherungen sind:
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Eine weitere Studie, die im “Journal for the Scientific Study of Religion” veröffentlicht wurde, untersuchte den Zusammenhang zwischen der Religiosität von Menschen und dem Besitz von Haustieren. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die häufiger Gottesdienste besuchen, tendenziell seltener Haustiere haben. Dieses Ergebnis kam allerdings nur zustande, weil diese Personen fast nie Katzen besaßen — Hunde hingegen hielten sie genauso oft wie weniger religiöse Menschen.
Die Gründe dafür sind unklar. Es könnte mit den Persönlichkeitsmerkmalen dersehr gläubigen Testpersonen zusammenhängen, dass sie entweder einen Hund oder gar kein Tier besaßen. Oder es könnte sich einfach um einen Zufall handeln.
Die Wahl unseres Haustieres als sozialer Kompass?
Es ist auch interessant zu beobachten, wie diese Erkenntnisse in soziale Kontexte einfließen könnten. Könnte die Wahl des Haustieres ein Hinweis darauf sein, wie wir uns in verschiedenen sozialen Situationen verhalten? Könnte die Vorliebe für Hunde oder Katzen sogar Auswirkungen darauf haben, wie wir von anderen wahrgenommen werden?
Die Antwort auf diese Fragen ist komplex, aber die Forschung weist darauf hin, dass unsere Haustierpräferenzen möglicherweise viel mehr sind als nur eine zufällige Vorliebe. Sie könnten tatsächlich ein wichtiger Indikator für unsere Persönlichkeit und unseren Lebensstil sein.
Ein Schlusswort
Die Liebe zu Hunden oder Katzen mag auf den ersten Blick lediglich eine Frage der persönlichen Vorliebe sein. Doch die Wissenschaft legt nahe, dass es mehr als das ist. Es ist ein Fenster zu unserer Persönlichkeit, unserer Art, das Leben zu sehen und zu leben. Egal, ob Sie ein Hundemensch, ein Katzenmensch oder vielleicht sogar beides sind, die Art, wie Sie Ihr Haustier sehen und lieben, sagt viel über Sie aus. Und wer weiß, vielleicht hilft es Ihnen auch, das nächste Mal, wenn Sie eine schwierige Entscheidung treffen müssen, zu überlegen: Was würde mein Haustier tun?
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