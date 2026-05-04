Barmenia Tierkrankenversicherung für Hunde, Katzen und Pferde

Die Barmenia Tierversicherung bietet Ihnen Haftpflicht- und Tierkrankenversicherungen für Hunde, Katzen und Pferde. Außerdem hat der Versicherer spezielle OP-Versicherungen im Angebot, die auch teure Operationskosten abdecken.

Die Barmenia Versicherungen wurden ursprünglich als Krankenkasse in Leipzig gegründet, haben ihren Sitz aber heute in Wuppertal. Außerdem hat der Versicherer sein Angebot stark erweitert und bietet heute die unterschiedlichsten Versicherungen rund um die Gesundheit, Wohnen, Mobilität, Vorsorge, Finanzen und Tiere. Wir schauen uns die Barmenia Hundeversicherung, die Barmenia Katzenversicherung und die Barmenia Pferdeversicherung genauer an.

Barmenia Hundeversicherung

Es werden drei unterschiedliche Barmenia Hundeversicherungen angeboten: Die Hundehaftpflichtversicherung, die Hundekrankenversicherung und die Hunde-OP-Versicherung. So sind Sie für jeden Fall ideal abgesichert und müssen keine hohen Kosten tragen.

Die Hundehaftpflicht greift dann, wenn Ihr Hund Personen-, Sach- oder Vermögensschäden bei Dritten verursacht. Das kann zum Beispiel passieren, wenn er auf die Straße rennt und dort einen Unfall verursacht. In einigen Bundesländern ist eine Hundehaftpflichtversicherung Pflicht, oft auch in Abhängigkeit von der jeweiligen Rasse.

Die Barmenia Hundekrankenversicherung übernimmt, ähnlich wie eine Krankenversicherung für Menschen, die Kosten für den Tierarzt, wenn Ihr Hund krank wird. Zur Wahl stehen drei Tarife mit unterschiedlichem Leistungsumfang. Außerdem können Sie einen Selbstbehalt wählen, um die monatlichen Beiträge zu reduzieren.

Die OP-Versicherung für Hunde deckt keine allgemeinen Tierarztkosten, sondern nur die Rechnungen, die unmittelbar mit einer Operation Ihres Hundes zusammenhängen. Sie ist daher in den meisten Fällen günstiger, schützt Sie aber trotzdem vor hohen Operationskosten in Höhe von mehreren tausend Euro.

Barmenia Tierkrankenversicherung für eine Katze

Für Katzen bietet Ihnen die Barmenia eine Katzenkrankenversicherung und eine Katzen-OP-Versicherung. Erstere übernimmt alle anfallenden Tierarztkosten. In den Premium-Tarifen zahlt Ihnen die Versicherung sogar teilweise Vorsorgeuntersuchungen, Zahnbehandlungen oder Tierphysiotherapie.

Die OP-Versicherung für Katzen ist eine abgespeckte Form der Katzenkrankenversicherung. Anstatt alle allgemeinen Tierarztkosten zahlt Ihnen die Barmenia hier nur unmittelbar mit Operationen in Verbindung stehende Tierarztrechnungen. Da Operationen in der Regel die mit Abstand teuerste Behandlung sind, sind Sie mit einer Katzen-OP-Versicherung allein ebenfalls gut abgesichert.

Anders als bei Hunden und Pferden bietet die Barmenia für Katzen keine Haftpflichtversicherung an. Diese gelten nämlich, genau wie Fische, Meerschweinchen, Hamster und andere Kleintiere, als sogenannte zahme Haustiere. Deshalb haftet für sie Ihre Privathaftpflichtversicherung.

Barmenia Tierkrankenversicherung für Ihr Pferd

Im Bereich Tierversicherung für ein Pferd bietet die Barmenia sowohl eine Haftpflichtversicherung als auch eine Krankenversicherung oder eine separate OP-Versicherung an. Die Pferdehaftpflicht greift dann, wenn Ihr Pferd, egal ob mit oder ohne Reiter, fremdes Eigentum beschädigt oder jemanden verletzt. Die Haftpflichtversicherung übernimmt dann für Sie die Forderungen der Geschädigten.

Bei der Pferde-OP-Versicherung handelt es sich um eine Leistung, die ausschließlich die Kosten für Operationen an Ihrem Pferd abdeckt. Das schließt allerdings auch die meisten Vor- und Nachuntersuchungen mit ein. Somit sind Sie vor dem größten Kostenfaktor für die medizinische Behandlung Ihres Pferdes geschützt.

Die besten Barmenia Alternativen

Was übernimmt die Barmenia Tierkrankenversicherung?

Welche Leistungen und Forderungen die Tierversicherung für Ihren Hund, Ihre Katze oder Ihr Pferd übernimmt, hängt unter anderem vom gewählten Tarif ab. Barmenia bietet Ihnen bei allen Versicherungen drei unterschiedliche Tarife und manchmal auch weitere Optionen. So können Sie die Barmenia Hundeversicherung, Katzenversicherung, und Pferdeversicherung individuell anpassen.

Leistungen der Barmenia Haftpflichtversicherungen

Die Haftpflicht und Tierversicherung für Ihren Hund deckt je nach Tarif Personen-, Sach- und Vermögensschäden zwischen 5 und 50 Millionen Euro ab. Mietsachschäden an Wohnräumen sind ebenfalls abgedeckt. Unter Umständen gibt es hier aber eine Selbstbeteiligung.

Barmenia Haftpflichtversicherungen für Hunde, Katzen, Pferde

Die Hundehaftpflicht gilt für einen begrenzten Zeitraum weltweit und deckt auch Welpen von versicherten Hündinnen bis zu einem Alter von 12 Monaten ab. Je nach Tarif enthält die Hundehaftpflicht auch einen Forderungsausfallschutz und einen Schadenersatz-Rechtsschutz.

Bei der Haftpflicht Tierversicherung für Ihr Pferd sind im Top- und Premium-Schutz auch Reitbeteiligungen, Schäden an gemieteten Pferdetransportern oder geliehenem Reitzubehör abgedeckt. Der Premium-Tarif übernimmt außerdem Rettungs- und Bergungskosten.

Leistungen der Barmenia Tierkrankenversicherungen

Bei den Tierkrankenversicherungen haben die Tierversicherung für Ihren Hund und die Tierversicherung für Ihre Katze die gleichen Leistungen – abhängig vom gewählten Tarif. Unterschiede gibt es dabei vor allem bei Vorsorgeleistungen und Zahnbehandlungen.

Die Tierkrankenversicherung der Barmenia deckt Operationen und alle damit verbundenen Behandlungen sowie die Notfallversorgung durch den tierärztlichen Notdienst ab. Sie gilt auch bei vorübergehendem Aufenthalt im Ausland und bietet Ihnen weltweit eine freie Tierarztwahl.

Je nach Tarif übernimmt die Barmenia Hundeversicherung auch ambulante Tierarztkosten bis zu einem jährlichen Höchstbetrag. Darunter fallen auch Beträge für Tierphysiotherapie oder Verhaltenstrainer. In den Premium-Tarifen übernimmt die Tierversicherung für Ihre Katze auch Vorsorgeleistungen und Zahnbehandlungen.

Bei allen Tarifen haben Sie die Möglichkeit, einen Selbstbehalt von 10 % oder 20 % zu wählen. Barmenia Tierversicherung Erfahrungen zeigen, dass dadurch die monatlichen Beiträge sinken. Dadurch sparen Sie bei der Tierversicherung für Hund und Katze wenn Ihr Tier nur selten krank ist.

Leistungen der Barmenia OP-Versicherungen

Die OP-Versicherungen der Barmenia unterscheiden sich je nach Tierart. Die Barmenia Hundeversicherung bekommen Sie als reinen OP-Schutz bei Unfällen oder als allgemeine OP-Versicherung mit oder ohne Selbstbeteiligung. Während erstere nur bei Unfällen zahlt, umfassen die beiden anderen Optionen auch krankheitsbedingte OPs. Dafür zahlen Sie hier einen altersabhängigen Beitrag.

Die Tierversicherung für Ihre Katze gibt es als OP-Versicherung mit oder ohne Selbstbeteiligung. Sie umfasst eine unbegrenzte Jahreshöchstleistung inklusive Notfallversorgung, Zahnextraktion und Wurzelbehandlung und alters- oder krankheitsbedingten Operationen.

Die Tierversicherung für Ihr Pferd gibt es gleich in vier verschiedenen Varianten: Die Kolik-Versicherung umfasst alle im Zusammenhang mit Kolik-Erkrankungen anfallenden Kosten inklusive Notfallversorgung und Gebühren für die Unterbringung bis zu 14 Tagen und die Nachbehandlung in diesem Zeitraum.

Die anderen drei OP-Tarife der Tierversicherung für Ihr Pferd umfassen alle Arten von Operationen. Der Basis-Schutz übernimmt die Kosten oft nur bis zu einem bestimmten Betrag pro OP, während der Top- und Premium-Schutz meist unbegrenzt zahlen. Letzterer übernimmt für Sie auch die Notfallversorgung und zahl Gelenkchip-OPs.

Die Barmenia Wartezeit für eine OP wegen Krankheit beträgt nach Abschluss der Tierversicherung für Katze oder Hund 30 Tage. Bei Pferden ist die Barmenia Wartezeit auf eine OP drei Monate. Bei Unfällen entfällt die Wartezeit und die Barmenia Hundekrankenversicherung, Katzenversicherung oder Pferdeversicherung greift sofort.

Schützt mich Barmenia vor hohen Kosten beim Tierarzt?

Sowohl die Barmenia Tierkrankenversicherungen als auch die reine OP Versicherung für Katze, Hund oder Pferd schützen Sie vor hohen Tierarztrechnungen. Dementsprechend haben viele mit der Barmenia Tierversicherung gute Erfahrungen gemacht. Das wurde auch im Vergleich der Tierkrankenversicherungen deutlich.

Natürlich müssen Sie immer die richtige Balance zwischen der Höhe der monatlichen Beiträge und der Absicherung im Ernstfall finden. Je mehr und je höhere Summen die Tierversicherung für Katze, Hund oder Pferd abdecken soll, desto höher sind die monatlichen Beiträge. Das rechnet sich bei gesunden Tieren nur selten, lohnt sich aber, je häufiger Sie beim Tierarzt sind und je höher die entstehenden Kosten sind.

Was kostet die Barmenia Tierversicherung im Durchschnitt?

Die monatlichen Beiträge für die Barmenia Hundeversicherung hängen von vielen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem das Alter, die Rasse, welchen Tarif Sie wählen und ob Sie sich für eine Selbstbeteiligung entscheiden oder nicht.

Die günstigste Konstellation ist ein junger Mischlingshund unter zwei Jahren in Risikogruppe 1 mit 20 % Selbstbehalt und jährlicher Zahlung. Die Kosten für dieses Beispiel sind wie folgt:

Barmenia Hundeversicherung Tarife

Für ältere Hunde und risikoreichere Rassen ist die Hundekrankenversicherung häufig deutlich teurer.

Die Tierversicherung für Ihre Katze ist meistens deutlich günstiger als eine Barmenia Hundekrankenversicherung. Das liegt daran, dass Katzen seltener in Unfälle verwickelt sind und deswegen seltener hohe Rechnungen anfallen. Hier ist ein Beispiel für eine Katze von 6 Monaten, jährliche Zahlung:

Barmenia Katzenversicherung Tarife

OP-Versicherungen kosten wegen ihres begrenzteren Leistungsspektrums nur einen Bruchteil einer vollumfänglichen Tierkrankenversicherung. In den meisten Fällen haben sie ein besseres Preis-Leistungsverhältnis und reichen aus, um Sie vor den schlimmsten Tierarztkosten zu bewahren.

Auch Hunde- und Pferdehaftpflicht rechnen sich dank niedriger Jahresbeiträge zwischen 60 und 150 Euro und hohen Deckungssummen in Millionenhöhe in der Regel. Der jährliche Beitrag für die Tierversicherung für Ihr Pferd lässt sich in der Regel besser verkraften als die hohen Forderungen, wenn tatsächlich etwas passiert.

Barmenia Tierversicherung Erfahrungen zeigen, dass sich schwer sagen lässt, wie viel die Tierversicherung für die Katze, den Hund oder Ihr Pferd kostet. Am besten geben Sie die Daten Ihres Lieblings auf der Internetseite ein und lassen sich die möglichen Kosten anzeigen.

Alternativ verwenden Sie dazu die Barmenia Tierversicherung App. Dort können Sie sich auch individuell beraten lassen. Viele Barmenia Tierversicherung Erfahrungen äußern sich äußerst positiv über die günstigen Beiträge. Allerdings sollten Sie bedenken, dass Sie immer in Vorleistung gehen müssen und die Rechnungen erst später erstattet bekommen.

Welche Besonderheiten bietet die Barmenia Tierkrankenversicherung?

Viele Kunden haben mit der Barmenia Tierversicherung gute Erfahrungen gemacht. Der Premium-Tarif der Barmenia Hundekrankenversicherungen wurde von Finanztest aufgrund des sehr hohen Leistungsniveaus ausgezeichnet. Verglichen mit anderen Tierversicherern überzeugt Barmenia außerdem mit klaren Regelungen und unbegrenzter Kostenübernahme in vielen Bereichen.

Um die Kommunikation mit der Versicherung zu erleichtern gibt es die Barmenia Tierversicherung App. In dieser können Sie Ihre abgeschlossenen Verträge ansehen und die jeweiligen Details abrufen und ansehen. So haben Sie dank der Barmenia Tierversicherung App direkt beim Tierarzt den Überblick, was die Tierversicherung übernimmt und was nicht.

Die Barmenia Tierversicherung App ermöglicht es Ihnen außerdem, Rechnungen, Rezepte und Belege einfach und schnell über das Smartphone einzureichen. Voraussetzung um die Barmenia Tierversicherung App zu nutzen ist lediglich, dass Sie sich ein Benutzerkonto anlegen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

Weitere Artikel und Tierversicherungen im Test