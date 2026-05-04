Medienkooperation

Katzenfutter

Katzenfutter: Die richtige Ernährung für eine gesunde Katze

Ihre Katze verdient nur das Beste – doch welches Futter ist wirklich optimal für die Gesundheit Ihres Vierbeiners? Eine falsche Ernährung kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, während die richtige Wahl Ihrem Stubentiger ein langes, vitales Leben schenkt.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Katzen sind anspruchsvolle Feinschmecker mit ganz besonderen Ernährungsbedürfnissen. Anders als viele andere Haustiere haben Katzen einen speziellen Stoffwechsel, der sie zu obligaten Fleischfressern macht. Das bedeutet: Eine katzengerechte Ernährung muss auf ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmt sein. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige über die optimale Katzenernährung und worauf Sie beim Kauf von Katzenfutter achten sollten.

Das Katzenfutter-Einmaleins: Diese Nährstoffe braucht Ihre Katze

Für ein gesundes Katzenleben sind sechs grundlegende Nährstoffgruppen unerlässlich:

  1. Eiweiß (Protein) – der Baustoff für Muskeln, Fell und mehr
  2. Fett – wichtige Energiequelle und Träger essentieller Fettsäuren
  3. Kohlenhydrate – in begrenztem Maße für Energie
  4. Vitamine – Katalysatoren für zahlreiche Stoffwechselfunktionen
  5. Mineralstoffe – notwendig für Knochen, Zähne und viele Körperprozesse
  6. Wasser – oft unterschätzt, aber lebenswichtig!

Jeder dieser Nährstoffe erfüllt im Körper Ihrer Katze spezifische Funktionen. Lassen Sie uns genauer hinschauen, was Ihre Katze wirklich braucht.

Eiweiß: Das A und O in der Katzenernährung

Katzen haben einen außergewöhnlich hohen Proteinbedarf. Während wir Menschen oder auch Hunde Proteine zum Teil aus pflanzlichen Quellen beziehen können, sind Katzen auf tierisches Eiweiß angewiesen. Warum? Nur tierisches Eiweiß enthält alle 11 essentiellen Aminosäuren, die Katzen benötigen:

  • Arginin
  • Histidin
  • Isoleucin
  • Leucin
  • Lysin
  • Methionin
  • Phenylalanin
  • Taurin
  • Threonin
  • Tryptophan
  • Valin

Wichtig zu wissen: Ein Mangel an Taurin kann bei Katzen zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen, einschließlich Herzerkrankungen und Erblindung.

Laut AAFCO (Association of American Feed Control Officials) sollte ein hochwertiges Katzenfutter für ausgewachsene Katzen mindestens 26% Rohprotein in der Trockenmasse enthalten. Für Kätzchen und trächtige Katzen liegt dieser Wert bei 30%.

Katzenfutter Eiweiß

Fett: Konzentrierte Energiequelle und mehr

Fett liefert mehr als doppelt so viel Energie wie Proteine oder Kohlenhydrate. Neben der Energieversorgung spielen Fette auch eine wichtige Rolle bei:

  • Der Aufnahme fettlöslicher Vitamine
  • Der Übertragung von Nervenimpulsen
  • Der Gesunderhaltung von Haut und Fell

Besonders wichtig sind die essentiellen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die Entzündungen reduzieren und für ein glänzendes Fell sorgen. Ein gutes Katzenfutter sollte mindestens 9% Fett in der Trockenmasse enthalten.

Kohlenhydrate: Weniger ist mehr

Anders als Hunde haben Katzen sich evolutionär nicht darauf eingestellt, große Mengen an Kohlenhydraten zu verwerten. Ihre wilden Vorfahren nahmen Kohlenhydrate hauptsächlich über den Mageninhalt ihrer Beutetiere auf – und das in sehr geringen Mengen.

Tipp: Idealerweise sollte die Ernährung Ihrer Katze weniger als 10% der Kalorien aus Kohlenhydraten beziehen. Trockenfutter enthält jedoch notwendigerweise einen höheren Kohlenhydratanteil, um seine Form zu behalten. Nassfutter ist daher oft die bessere Wahl für eine artgerechte Ernährung.

Vitamine: Die kleinen Helfer für den Stoffwechsel

Vitamine sind für zahlreiche Stoffwechselprozesse unerlässlich. Zu den wichtigsten Vitaminen für Katzen gehören:

  • Vitamin A: Fördert die Sehkraft und gesunde Haut
  • Vitamin D: Unterstützt die Kalziumaufnahme und den Knochenbau
  • Vitamin E: Wirkt als Antioxidans
  • B-Vitamine: Steuern verschiedene Stoffwechselprozesse
  • Vitamin K: Wichtig für die Blutgerinnung

Gut zu wissen: Gesunde Katzen, die ein vollständiges und ausgewogenes Futter erhalten, benötigen keine zusätzlichen Vitaminpräparate. Eine Überdosierung mancher Vitamine kann sogar schädlich sein!

Mineralstoffe: Bausteine für Knochen und mehr

Mineralstoffe erfüllen lebenswichtige Funktionen im Katzenkörper:

  • Kalzium und Phosphor: Für gesunde Knochen und Zähne
  • Kalium, Natrium und Chlorid: Regulieren den Flüssigkeitshaushalt
  • Magnesium: Beteiligt an über 300 Enzymreaktionen
  • Eisen: Unerlässlich für den Sauerstofftransport
  • Zink: Wichtig für Haut, Immunsystem und Wundheilung
  • Selen: Unterstützt das Immunsystem

Das richtige Verhältnis dieser Mineralstoffe ist ebenso wichtig wie ihre absolute Menge. Besonders das Kalzium-Phosphor-Verhältnis sollte ausgewogen sein.

Wasser: Der unterschätzte Nährstoff

Katzen haben von Natur aus kein starkes Durstgefühl. In freier Wildbahn nehmen sie den Großteil ihrer Flüssigkeit über ihre Beutetiere auf. Hauskatzen, besonders solche, die mit Trockenfutter ernährt werden, trinken oft zu wenig.

Tipp für mehr Flüssigkeitsaufnahme:

  • Bieten Sie mehrere Wasserstellen in der Wohnung an
  • Nutzen Sie Trinkbrunnen – viele Katzen bevorzugen fließendes Wasser
  • Füttern Sie regelmäßig Nassfutter (Wassergehalt ca. 75-80%)
Katzenfutter Wasser

Nass- vs. Trockenfutter: Was ist besser für Ihre Katze?

Beide Futterarten haben ihre Vor- und Nachteile:

Vorteile von Nassfutter:

  • Hoher Wassergehalt (ca. 75-80%)
  • Meist geringerer Kohlenhydratanteil
  • Oft höherer Fleischanteil
  • Kann bei Harnwegserkrankungen vorbeugend wirken

Nachteile von Nassfutter:

  • Teurer als Trockenfutter
  • Kürzere Haltbarkeit nach dem Öffnen
  • Kann zu Zahnbelag führen, wenn es die einzige Nahrungsquelle ist

Vorteile von Trockenfutter:

  • Praktisch und lange haltbar
  • Meist günstiger als Nassfutter
  • Kann zur Zahnreinigung beitragen (spezielle Dental-Sorten)
  • Längere Sättigung

Nachteile von Trockenfutter:

  • Sehr geringer Wassergehalt (ca. 10%)
  • Meist höherer Kohlenhydratanteil
  • Kann bei unzureichender Wasseraufnahme das Risiko für Harnwegserkrankungen erhöhen

Unsere Empfehlung: Eine Kombination aus Nass- und Trockenfutter bietet oft die besten Vorteile beider Welten.

Wie erkenne ich hochwertiges Katzenfutter?

Die Qualität des Katzenfutters erkennen Sie an folgenden Merkmalen:

1. Die Zutatenliste genau prüfen:

  • Fleisch oder Fleischprodukte sollten an erster Stelle stehen
  • Tierisches Protein sollte klar deklariert sein (z.B. “Huhn” statt “tierische Nebenerzeugnisse”)
  • Wenig oder keine künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
  • Geringe Menge an Füllstoffen wie Getreide (insbesondere Weizen)

2. Rohproteingehalt beachten:

  • Mindestens 26% in der Trockenmasse für erwachsene Katzen
  • Mindestens 30% für Kätzchen und trächtige Katzen

3. Den richtigen Fettgehalt wählen:

  • Mindestens 9% in der Trockenmasse
  • Höherer Fettgehalt für aktive oder untergewichtige Katzen
  • Niedrigerer Fettgehalt für übergewichtige Katzen

Spezielle Ernährungsbedürfnisse in verschiedenen Lebensphasen

Die Ernährungsbedürfnisse Ihrer Katze ändern sich im Laufe ihres Lebens:

Kätzchen (bis 12 Monate):

  • Benötigen mehr Protein (mind. 30% in der Trockenmasse)
  • Höherer Energiebedarf für Wachstum und Aktivität
  • Mehr essentielle Fettsäuren für die Entwicklung von Gehirn und Augen

Erwachsene Katzen:

  • Ausgewogene Ernährung mit ausreichend Protein
  • Energiemenge an Aktivitätslevel anpassen
  • Bei Wohnungskatzen auf Gewichtskontrolle achten
Katzenfutter Erwachsene Katze

Seniorkatzen (ab ca. 7-10 Jahren):

  • Angepasster Phosphorgehalt bei beginnenden Nierenproblemen
  • Leichter verdauliches Protein
  • Oftmals reduzierter Kalorienbedarf
  • Zusätzliche Unterstützung für Gelenke und Immunsystem

Mit einer Katzenkrankenversicherung auf der sicheren Seite

Trotz optimaler Ernährung kann Ihre Katze erkranken oder einen Unfall erleiden. Tierarztkosten können schnell in die Höhe schießen – besonders bei chronischen Erkrankungen oder komplexen Operationen. Eine gute Katzenkrankenversicherung bietet Ihnen und Ihrem Tier finanzielle Sicherheit in solchen Situationen. Unsere Favoriten:

Unsere Nummer 1 im Vergleich: Lassie Tierversicherung
Unsere Nummer 1 im Vergleich: Lassie Tierversicherung
Lassie ist die erste Haustierversicherung, die nicht nur kompletten Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall bietet, sondern zusätzlich spielerisch zur Vorsorge beiträgt. In der App erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Haustieres. Sichern Sie sich jetzt 10 € Rabatt mit dem Code: 10MAI.
Dalma Tierversicherung
Dalma Tierversicherung
Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15.
Barkibu Tierversicherung
Barkibu Tierversicherung
Barkibu ist die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot und erstattet Ihnen bis zu 100 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Sichern Sie sich 25 € Rabatt mit dem Code: HAUSTIER25.
SantéVet Tierversicherung
SantéVet Tierversicherung
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
HanseMerkur Tierversicherung
HanseMerkur Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von HanseMerkur sind Hund und Katze in guten Händen. Im Rundum Schutz sind Diagnostik, Vor- und Nachsorge enthalten – und Sie können bis zu 5 Tiere gleichzeitig versichern.
Figo Tierversicherung
Figo Tierversicherung
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
DA direkt Tierversicherung
DA direkt Tierversicherung
Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Gothaer Tierversicherung
Gothaer Tierversicherung
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Deutsche Familienversicherung
Deutsche Familienversicherung
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorge­maßnahmen wie Impfun­gen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kas­tra­tionen und Sterilisationen wahrnehmen.
Die Bayerische Tierversicherung
Die Bayerische Tierversicherung
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen
Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen
Die Getsafe Tierversicherung bietet personalisierten Schutz für Hund und Katze und garantiert bis zu 100 % Kostenübernahme. Zusätzlich profitieren Sie von 24/7 tiermedizinischer Beratung im Notfall.

Mit der richtigen Versicherung können Sie im Ernstfall die bestmögliche medizinische Versorgung für Ihren Liebling gewährleisten, ohne sich um die Kosten sorgen zu müssen.

Selbstgemachtes Katzenfutter – eine Alternative?

Die Zubereitung von hausgemachtem Katzenfutter erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Doch ist es wirklich besser als kommerzielles Futter?

Vorteile selbstgemachten Katzenfutters:

  • Volle Kontrolle über die Zutaten
  • Keine künstlichen Zusatzstoffe
  • Kann bei Futtermittelallergien hilfreich sein
  • Oft höhere Akzeptanz bei wählerischen Katzen

Nachteile und Risiken:

  • Schwierige Nährstoffbalance ohne professionelle Anleitung
  • Fast immer notwendige Ergänzung mit Vitaminen und Mineralstoffen
  • Erhöhtes Risiko von Nährstoffmängeln oder -überschüssen
  • Zeitaufwändig und oft nicht kostengünstiger

Wichtig: Wenn Sie selbst kochen möchten, konsultieren Sie unbedingt einen Tierarzt oder Tierernährungsberater. Studien zeigen, dass viele selbstgemachte Rezepte nährstofflich unausgewogen sind.

Katzenfutter BARF

Rohes Futter (BARF):

Die “Biologisch Artgerechte Rohfütterung” ist ein kontroverses Thema. Während Befürworter die Nähe zur natürlichen Ernährung betonen, warnen Kritiker vor Gesundheitsrisiken:

  • Schwierige Nährstoffbalance
  • Gefahr von bakteriellen Infektionen (Salmonellen, E. coli)
  • Risiko von Parasitenbefall
  • Mögliche Verletzungen durch Knochensplitter

7 Tipps für die optimale Fütterung Ihrer Katze

1. Verwenden Sie flache Näpfe
Viele Katzen mögen es nicht, wenn ihre Schnurrhaare den Napfrand berühren (Schnurrhaarstress).

2. Füttern Sie mehrere kleine Mahlzeiten
Katzen sind von Natur aus “Snacker” und fressen in freier Wildbahn mehrmals täglich kleine Portionen.

3. Achten Sie auf das Gewicht
Übergewicht ist ein wachsendes Problem bei Hauskatzen und kann zu Diabetes, Gelenkproblemen und verkürzter Lebenserwartung führen.

4. Führen Sie neue Futtersorten langsam ein
Mischen Sie über 1-2 Wochen das neue Futter in steigender Menge unter das gewohnte Futter.

5. Respektieren Sie individuelle Vorlieben
Katzen haben unterschiedliche Geschmäcker – manche bevorzugen Geflügel, andere Fisch oder Rind.

6. Vermeiden Sie häufige Futterwechsel
Ein ständiger Wechsel des Futters kann zu Verdauungsproblemen führen.

7. Bieten Sie ausreichend frisches Wasser
Stellen Sie mehrere Wassernäpfe in der Wohnung auf und reinigen Sie diese täglich.

Fazit: Die richtige Ernährung ist der Schlüssel zur Katzengesundheit

Die Ernährung Ihrer Katze hat einen entscheidenden Einfluss auf ihre Gesundheit, Vitalität und Lebenserwartung. Als obligate Fleischfresser benötigen Katzen eine proteinreiche Ernährung mit tierischen Quellen. Achten Sie auf hochwertiges Futter mit klar deklarierten Zutaten und passen Sie die Ernährung an Alter, Gesundheitszustand und Aktivitätslevel Ihrer Katze an.

Die Kombination aus hochwertigem Nass- und Trockenfutter bietet in den meisten Fällen die beste Versorgung. Selbstgemachtes Futter kann eine Alternative sein, sollte aber nur nach professioneller Anleitung zubereitet werden.

Mit der richtigen Ernährung und regelmäßigen tierärztlichen Kontrollen schaffen Sie die besten Voraussetzungen für ein langes, gesundes Katzenleben. Denn wie heißt es so schön: Die Gesundheit beginnt im Napf!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

Weitere Artikel und im Tests

Tierkrankenversicherung Vergleich
Tierversicherungen im Vergleich
Welche Tierversicherung eignet sich für mich und mein Haustier? Welche Leistungen werden angeboten? Gibt es Wartezeiten bis der Versicherungsschutz greift? Wir haben die bekanntesten Anbieter im Test für Sie verglichen.
Petprotect Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung im Test
PETPROTECT bietet Ihnen Kostenübernahme für tiermedizinische Heilbehandlungen, ambulante sowie stationäre Behandlungen, OP-Kosten, und vieles mehr. Angeboten werden Versicherungen für Hunde und Katzen.
tierversicherung
Umfassender Schutz für Ihre Haustiere
Sie sind Tierhalter oder planen ein neues tierisches Familienmitglied aufzunehmen? Wir informieren Sie über die unterschiedlichen Arten von Tierversicherungen, warum diese sinnvoll sind und worauf Sie bei der Wahl besonders Acht geben sollten.
Tierversicherung Getsafe
Getsafe Versicherung im Test
Tierarztbehandlungen und Operationen können sehr teuer sein, deswegen lohnt sich eine Tierversicherung. Getsafe ist Preis-Leistungs-Sieger unter den Versicherungen für Hunde und Katzen. Wir haben den Test gemacht und informieren über Leistungen und Kosten.
Haustiere-Wellness
Haustier Wellness Tipps
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Haustiere beeinflussen können. In diesem Artikel finden Sie einige wichtige Wellness-Tipps und Ratschläge, die Ihnen dabei helfen, das Leben Ihres Haustieres noch besser zu gestalten.
Tierversicherung Figo
Figo Tierversicherung im Test
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können bei Figo auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
Katzenkrankenversicherung
Katzenkrankenversicherungen
Sie möchten die Gesundheit Ihrer Katze absichern, und gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen? Im Dschungel der Tierversicherungen kann man sich leicht verirren. Wir haben für Sie alles Wissenswerte über Katzenkrankenversicherungen zusammengestellt.
barkibu
Barkibu Versicherung im Test
Sie suchen nach einem vollem Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner? Barkibu ist die Nr. 1 auf dem Bewertungsportal Trustpilot. Warum genau Tierhalter auf die Krankenversicherung für Hunde und Katzen schwören, erfahren Sie hier.
Santevet Tierversicherung
SantéVet Tierversicherung im Test
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen und Medikamente abgedeckt.
Haustiere gegen Kinderallergien
Katzen und Hunde gegen Kinderallergien
Haustiere machen glücklich — und sogar gesund? Kann Ihr geliebter Vierbeiner Ihr Kind vor Lebensmittelallergien schützen? Eine neue japanische Studie zeigt, dass Hunde und Katzen das Risiko von Lebensmittelallergien bei Kindern reduzieren könnten.
Spaß mit Haustieren draußen
Haustiere fördern Familienglück
Haustiere fördern emotionales Wohlbefinden, reduzieren Stress und tragen zu einem gesünderen Lebensstil bei. Aktuelle Studien zeigen, dass Haustiere das Familienglück steigern und eine zentrale Rolle im familiären Zusammenleben spielen. Hier erfahren Sie mehr.
gothaer Tierversicherung
Gothaer Tierversicherung im Test
Die Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde und Katzen im Alter von acht Wochen bis acht Jahren. Profitieren Sie von Röntgen und Diagnostik im Rahmen einer OP, Zuschuss zur Kastration/Sterilisation und Todesfall-Leistung bei Unfall.
GOT für Tierärzte
Alles Wissenswerte zur Gebührenordnung (GOT) für Tierärzte
Was bedeutet GOT? Welche Kosten können Sie als Haustierbesitzer beim Tierarzt erwarten? Und wie können Sie die Kosten verringern? Das alles und viel mehr zum Thema Tierarztgebühren und GOT verraten wir Ihnen hier.
ältere Haustiere
Warum ältere Haustiere regelmäßig zum Tierarzt gehen sollten
Ihr geliebter Vierbeiner ist bereits in die Jahre gekommen? Regelmäßige Tierarztbesuche sind für ältere Haustiere ein wichtiger Bestandteil der Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Hier erfahren Sie mehr.
Wohnungskatze oder Freigänger
Wohnungskatze oder Freigänger?
Manche Katzen haben noch nie das Freie gesehen und leben glücklich in ihrem Zuhause, während andere Katzen die meiste Zeit draußen verbringen. Wir klären für allemal die Frage: Ist es besser, eine Katze drinnen oder draußen zu halten?
Hundeerkältung
Kriegen Hunde Erkältungen?
Im Winter treten Erkältungen bei Menschen oft auf, aber können sich auch Hunde eine Grippe einfangen? Wir zeigen Ihnen, welche Symptome auf eine Erkältung bei Hunden hindeuten, und geben Ihnen Tipps zur Vorbeugung und Behandlung.
Stress bei Hunden
Stress bei Hunden erkennen und handeln
Ein glücklicher Hund wedelt mit dem Schwanz, spielt und genießt das Leben – doch was, wenn er plötzlich ängstlich oder angespannt wirkt? Stress bei Hunden bleibt oft unbemerkt, kann aber langfristig das Wohlbefinden und die Gesundheit beeinträchtigen.
Hundekörpersprache
Hundekörpersprache verstehen
Ihr Hund kann zwar nicht sprechen, doch mit seinem ganzen Körper teilt er Ihnen mit, wie er sich fühlt – Sie müssen nur lernen, seine Signale richtig zu deuten. Wir helfen Ihnen dabei, die Körpersprache Ihres Hundes besser zu verstehen!
Katzenerziehung
Katzenerziehung leicht gemacht
Ihre Katze ignoriert alle Regeln und macht, was sie will? Mit den richtigen Methoden lassen sich auch eigensinnige Samtpfoten zu einem harmonischen Zusammenleben motivieren. Tipp Nummer 1: Positive Verstärkung statt Bestrafung.