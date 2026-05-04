Studie: Mehr Menschen wünschen sich Schutz für ihre Haustiere
Einer neuen Studie zufolge legen immer mehr Tierhalter Wert darauf, dass ihre tierischen Gefährten gut versichert sind. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland eher schlecht ab was Versicherungen für Haustiere angeht. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ist Ihr Haustier versichert?
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Wenn Thorsten, 36, an seinen Hund Lucy denkt, kommen ihm zuerst die Bilder von wundervollen Spaziergängen in den Kopf. Neben seiner Familie liebt er nichts und niemanden so sehr wie seine Haustiere. Zunehmend macht er sich aber auch um Gefahren Gedanken, die mit dem Besitz des Hundes und im Zusammenhang mit vermehrten gemeinsamen Urlaubsreisen stehen. Erschreckt stellt er fest, dass es bei ihm versicherungstechnisch einigen Nachholbedarf gibt, wenn es um Lucy geht.
Thorsten versteht sich eigentlich nicht als Versicherungsmuffel. Neben der Kranken- und Rentenversicherung zahlt er regelmäßig Beiträge für seine private Haftpflichtversicherung, die Gebäudeversicherung und die KFZ-Versicherung. Seinen Hund Lucy hat er allerdings bisher völlig außer Acht gelassen. Für sie hat er nämlich bisher überhaupt noch keine spezielle Versicherung abgeschlossen. Damit ist er selbst für deutsche Verhältnisse nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Im internationalen Vergleich sind deutsche Haustiere selten versichert. Nur 43 % der Tierbesitzer haben mindestens eine Tierversicherung. Es gibt allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherungsarten und auch zwischen den Tierarten. 85 % der Pferdebesitzer haben bereits eine Tierhaftpflichtversicherung und bei den Hundebesitzern sind es mit 74 % ebenfalls deutlich mehr als die Hälfte.
Bei den Tierkrankenversicherungen sind die Anteile der versicherten Haustiere geringer, doch auch hier nehmen die Pferdebesitzer mit 42 % den Spitzenplatz ein. Bei den Hundebesitzern sind es immerhin noch 30 % und bei den Katzenbesitzern 23 %. Geht es speziell um Tier-OP-Versicherungen, können sich sogar 47 % der Pferde über Versicherungsschutz freuen. Bei Hunden sind es mit 27 % deutlich weniger und Katzen schneiden mit 18 Prozent noch einmal schlechter ab.
Die besten Versicherungen für Tiere im Überblick
Wir haben die fairsten Anbieter für eine Versicherung für Ihr Haustier getestet und für Sie verglichen:
Lassie ist die erste Haustierversicherung, die nicht nur kompletten Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall bietet, sondern zusätzlich spielerisch zur Vorsorge beiträgt. In der App erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Haustieres. Sichern Sie sich jetzt 10 € Rabatt mit dem Code: 10MAI.
Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15.
Barkibu ist die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot und erstattet Ihnen bis zu 100 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Sichern Sie sich 25 € Rabatt mit dem Code: HAUSTIER25.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kastrationen und Sterilisationen wahrnehmen.
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Viele Tierbesitzer planen neue Versicherungsabschlüsse
Wenn Thorsten mit dem fehlenden Versicherungsschutz für Lucy im Vergleich zu anderen Hundebesitzern bisher recht sorglos war, ist er mit seiner Bereitschaft, eine neue Tierversicherung abzuschließen, nicht alleine. Am höchsten ist diese Bereitschaft bei der Tierkrankenversicherung. Wenn die Befragten ihre Pläne umsetzen, dann werden 28 % mehr Pferde krankenversichert sein und damit zusammen mit den bereits krankenversicherten Tieren deutlich über die Hälfte.
Höher ist die Bereitschaft bei Hunde- und Katzenbesitzern, die bisher aber auch weniger abgeschlossene Policen abgeschlossen haben. 33 % der Samtpfoten und 32 % der Fellnasen haben Besitzer, die eine Tierkrankenversicherung abschließen möchten. Bei der Tier-OP-Versicherung liegen die Werte bei 34 % für Hunde, bei 32 % für Katzen und bei 29 % für Pferde.
Am geringsten sind die erwarteten Zuwachsraten für Tierhaftpflichtversicherungen. Das erstaunt nicht, da diese Art der Tierversicherung bereits häufig abgeschlossen wird. Immerhin sind es bei Pferdebesitzern noch 11 % und bei Hundebesitzern 15 %. Die Gruppe der Tierbesitzer, die an einer Tierversicherung grundsätzlich kein Interesse hat, ist überschaubar, aber auch nicht marginal. Sie liegt im Durchschnitt der Hunde-, Katzen- und Pferdebesitzer bei 19 %.
Besitzer betrachten Haustiere als gute Freunde und Familienmitglieder.
Dass eine klare Mehrheit entweder eine Tierversicherung hat oder sich vorstellen könnte eine solche abzuschließen, liegt auch in einem stärker werdenden persönlichen und emotionalen Verhältnis der Besitzer zu ihren Pferden, Hunden oder Katzen. Vier von fünf Teilnehmern an der Studie beschreiben ihr Haustier entweder als Familienangehörigen oder als einen guten Freund.
Wo informieren sich Tierbesitzer über Tierversicherungen?
Zu den beliebtesten Informationsquellen zum Thema Tierversicherung gehört wenig überraschend die Internet-Suche und tadaa – unser Informationsportal und der entsprechende Vergleich der Versicherer für Haustiere. Daneben nutzen Interessenten auch Artikel in Fachmagazinen und anderen Zeitschriften sowie das Versicherungsbüro des Vertrauens. Hier werden bisher auch die meisten Versicherungen für Haustiere dann tatsächlich abgeschlossen, während Makler anders als bei vielen anderen Versicherungsarten kaum eine Rolle spielen.
Wer bietet überhaupt Tierversicherungen an?
Wenn sich Thorsten dazu entschließt, für Lucy eine Tierhaftpflichtversicherung oder eine andere Tierversicherung abzuschließen, hat er die Wahl zwischen Allroundern und Spezialanbietern für Haustiere. Zu den Allroundern gehören bekannte Branchengrößen wie die Ergo, die Barmenia und die Gothaer.
Zu den führenden Spezialanbietern zählen zum Beispiel dalma, barkibu und SantéVet. Im Bereich der Tierversicherung für Hunde gehört auch PETPROTECT zu den bekannten Anbietern. Viele kleinere Spezialanbieter sind den Interessierten dem Namen nach aber noch gänzlich unbekannt. Was die Versicherungsabschlüsse und die Weiterempfehlungsquote angeht, liegt die Lassie auf dem ersten Platz.
Wie zufrieden sind Tierbesitzer mit ihrer Tierversicherung?
Im Allgemeinen sind Tierbesitzer mit der Qualität ihrer Tierversicherung zufrieden. Das betrifft sowohl den Vertragsabschluss als auch den angebotenen Leistungsumfang, die Gestaltung des Angebots, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Abwicklung im Schadensfall. Nachholbedarf besteht nach Ansicht der Kunden jedoch im Bereich Produktberatung.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
Welche Tierversicherung eignet sich für mich und mein Haustier? Welche Leistungen werden angeboten? Gibt es Wartezeiten bis der Versicherungsschutz greift? Wir haben die bekanntesten Anbieter im Test für Sie verglichen.
PETPROTECT bietet Ihnen Kostenübernahme für tiermedizinische Heilbehandlungen, ambulante sowie stationäre Behandlungen, OP-Kosten, und vieles mehr. Angeboten werden Versicherungen für Hunde und Katzen.
Sie sind Tierhalter oder planen ein neues tierisches Familienmitglied aufzunehmen? Wir informieren Sie über die unterschiedlichen Arten von Tierversicherungen, warum diese sinnvoll sind und worauf Sie bei der Wahl besonders Acht geben sollten.
Tierarztbehandlungen und Operationen können sehr teuer sein, deswegen lohnt sich eine Tierversicherung. Getsafe ist Preis-Leistungs-Sieger unter den Versicherungen für Hunde und Katzen. Wir haben den Test gemacht und informieren über Leistungen und Kosten.
Die Allianz steht seit Jahrzehnten für optimalen Versicherungsschutz rund um die Familie. Im Test untersuchen wir ob auch die Krankenversicherung für Tiere überzeugen kann und welche Leistungen Tierhalter erwarten können.
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können bei Figo auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
Sie selbst sind versichert — und Ihr Haustier? Die Bayerische Tierversicherung schützt Sie bei Unfall oder Krankheit vor hohen Kosten und hilft sogar bei der Gesundheitsvorsorge Ihres Lieblings. Hier sind Hund, Katze und Pferd bestens versichert und versorgt.
Sie möchten die Gesundheit Ihrer Katze absichern, und gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen? Im Dschungel der Tierversicherungen kann man sich leicht verirren. Wir haben für Sie alles Wissenswerte über Katzenkrankenversicherungen zusammengestellt.
Die Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde und Katzen im Alter von acht Wochen bis acht Jahren. Profitieren Sie von Röntgen und Diagnostik im Rahmen einer OP, Zuschuss zur Kastration/Sterilisation und Todesfall-Leistung bei Unfall.
Eine Hundekrankenversicherung gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie finanziell abgesichert sind, wenn Ihr Hund eine Krankheit oder Verletzung erleidet. Wir haben einen umfassenden Ratgeber für Sie und Ihren Vierbeiner erstellt.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen und Medikamente abgedeckt.
Sie suchen nach einem vollem Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner? Barkibu ist die Nr. 1 auf dem Bewertungsportal Trustpilot. Warum genau Tierhalter auf die Krankenversicherung für Hunde und Katzen schwören, erfahren Sie hier.
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