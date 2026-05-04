Helvetia Tierkrankenversicherung unter der Lupe

Ein Tier kann krank werden und die damit verbundenen Behandlungskosten können recht hoch ausfallen. Ein Tier kann ebenfalls sowohl Sach- als auch Personenschäden verursachen, deren Kosten bei fehlender Tierversicherung den Besitzer teuer zu stehen kommen können. Deswegen ist es auch so sinnvoll, sein Tier im Versicherungsfall abgedeckt zu wissen. Die Helvetia Tierversicherung stellen wir hier genauer vor.
Was bietet die Helvetia Tierkrankenversicherung an?
Helvetia hat ihren Ursprung in der Schweiz und bietet ein breites Spektrum unterschiedlicher Versicherungen an, darunter auch diverse Tierversicherungen. Damit Ihr tierischer Freund umfassend geschützt ist und Sie nicht auf hohen Kosten sitzen bleiben, stehen diese Versicherungen für Sie zur Wahl:
- Tierkrankenversicherung für Hunde & Katzen
- OP-Versicherung für Hunde & Katzen
- Hundehaftpflichtversicherung
Die genaue Aufstellung der jeweiligen Dienstleistungen einer Tierversicherung für Hunde bzw. Katzen bei Helvetia erklären wir Ihnen im Folgenden.
Was übernimmt die Helvetia Tierkrankenversicherung?
Grundsätzlich sind die Tarife mit den jeweiligen Versicherungsleistungen sowohl bei Hunden als auch Katzen gleich. Der Anbieter hat von daher 3 Pakete für Tierversicherungen für Katzen und Hunde, aus denen Sie wählen können:
Die besten Helvetica Alternativen
Helvetia Tierkrankenversicherung Basisschutz
Der Basisschutz der Helvetia Tierkrankenversicherung geht über die der OP Versicherung für Hunde und Katzen hinaus. Versichert sind nicht nur chirurgische Eingriffe, sondern auch allgemeine stationäre oder ambulanten Heilbehandlungen.
Auch eine medikamentöse Behandlung ist hier eingeschlossen. Die Versicherungssumme ist hierbei allerdings auf 2.500 bzw. 2.000 € jährlich limitiert.
- Jahreshöchstleistung: 2.500 € bei Hunden und 2.000 € bei Katzen
- Bis zu 4-facher GOT-Satz
- 80 % Kostenerstattung
- Inkl. Schutzbrief
Helvetia Tierkrankenversicherung Kompaktschutz
Mit dieser Tierversicherung erhält Ihr tierisches Familienmitglied eine sehr gute Leistung zu einer moderaten Prämie.
- Jahreshöchstleistung: 5.000 € bei Hunden und 4.000 € bei Katzen
- Bis zu 4-facher GOT-Satz
- 80 % Kostenerstattung
- 30 € Gesundheitsvorsorge-Pauschale jährlich
- Physiotherapie (nach OP) bei Hunden bis zu 200 €
- Unterbringungskosten des Tieres (Bei Krankenhausaufenthalt oder Reha-Maßnahme des Tierhalters) 10 € pro Tag bei Hunden und 5 € pro Tag bei Katzen
- Vereinbarung von Zusatzbausteinen wie alternative Heilmethoden und Zahnzusatzschutz möglich
- Inkl. Schutzbrief
Helvetia Tierkrankenversicherung Komfortschutz
Der Komfortschutz der Helvetia Tierversicherung bietet das umfangreichsten Servicepaket für Ihren Hund oder Katze. Neben den Leistungen der schon genannten Pakete bietet der Komfortschutz darüber hinaus:
- Jahreshöchstleistung bei Hunden und Katzen: unbegrenzt
- Bis zu 4-facher GOT-Satz
- Kostenerstattung nach Alter: 100 % bis zum 4. Lebensjahr, 80 % ab dem 4. Lebensjahr
- 70 € Gesundheitsvorsorge-Pauschale jährlich
- Kastrationszuschuss bei Hunden 100 €/männliche Tiere und 200 €/weibliche Tiere. Bei Katzen 35 €/männliche Tiere und 55 €/weibliche Tiere
- Physiotherapie (nach OP) bei Hunden bis zu 400 €
- Unterbringungskosten des Tieres (Bei Krankenhausaufenthalt oder Reha-Maßnahme des Tierhalters) 10 € pro Tag bei Hunden und 5 € pro Tag bei Katzen
- Vereinbarung von Zusatzbausteinen wie alternative Heilmethoden und Zahnzusatzschutz möglich
- Inkl. Schutzbrief
Was ist der Schutzbrief der Helvetia? Er beinhaltet kostenlose Assistance-Leistungen, z. B.
- Unterbringung in einer Tierpension
- Organisation von Tierfutter und Medikamenten
- Kostenübernahme für Notfalltransport
- Organisation von Fahrdiensten zum Tierarzt
- Vermittlung von ortsnahen Tierärzten
- Tägliches Gassigehen
Diese ergänzen hervorragend die Tierversicherung für Katzen wie auch für Hunde und runden das Leistungsspektrum gut ab.
Helvetia Hunde OP Versicherung und Helvetia Katzen OP Versicherung (Krankenversicherung)
Mit der Helvetia OP-Versicherung müssen Sie sich über hohe OP-Kosten bei Ihrem Hund oder Ihrer Katze keine Sorgen machen. Auch für die OP notwendige Vor- bzw. Nachbehandlung ist inbegriffen.
Vorteile dieser Versicherung:
- Jahreshöchstleistung: unbegrenzt
- Bis zu 4-facher GOT-Satz
- 80 % Kostenerstattung
- Heilbehandlungen infolge einer OP inkl. Vor- & Nachbehandlung
- Kosten für Unterbringung / Verpflegung bei OPs für max. 20 Tage
- Inkl. Schutzbrief
Diese Unfallversicherung ist sowohl bei Hunden als auch Katzen in der Helvetia Tierkrankenversicherung im Rahmen des OP Schutzes inkludiert. Doch, was ist eigentlich ein Unfall?
Unter einem Unfall wird ein unvorhersehbares Ereignis verstanden, dass Sie in weiterer Folge unter keinen Umständen hätten verhindern können.
Zum Beispiel wenn Ihr Tier auf eine Scherbe tritt und sich dabei eine Sehne durchtrennt oder unverschuldet angefahren wird und sich einen Knochen bricht. All diese Ereignisse bedürfen in der Regel eine chirurgischen Eingriffes und werden von daher in der Unfallversicherung abgedeckt.
Helvetia Hundeversicherung im Schadenfall
(Haftpflichtversicherung)
Sie sind als Hundehalter für alle Schäden haftbar, die durch Ihren Hund verursacht wurden. Dies gilt sowohl für Sachschäden als auch Personenschäden sowie Vermögensschäden.
Die Kosten, die diese Schäden verursachen, können von geringer Bedeutung sein, aber genauso Ihre Existenz bedrohen. Um dieses Szenario zu verhindern, bietet dieser Versicherer auch Hundehaftpflichtversicherungen an, um Ihnen die finanzielle Belastung abzunehmen.
Ein Beispiel aus dem Alltag:
Sie sind bei Freunden zu Besuch und Ihr Hund springt plötzlich auf die hochwertige Designercouch und beginnt zu “buddeln”. Der teure Bezug ist ruiniert und der Schaden beläuft sich auf über 2.800 €. Abhängig von der Prämie, die Sie monatlich für eine Helvetia Hundeversicherung bezahlen, werden die Kosten dieses Schadenfalls von der Helvetia Hundeversicherung zur Gänze übernommen.
Die Vorteile mit Helvetia auf einen Blick
Die erfahrene Versicherung bietet Haltern jede Menge Vorteile mit ihrer Tierversicherung:
- Keine Altersbeschränkung
- Kostenerstattung 80 % je Leistungsfall, 100 % Kostenerstattung im Komfortschutz die ersten vier Jahre
- Schutzbrief inklusive – die schnelle Notfallhilfe für Tier und Halter
- Freie Wahl des Tierarztes oder der Tierklinik
- Online-Termine beim Tierarzt
- Weltweiter Schutz – bis zu 12 Monate
- Ambulante und stationäre Heilbehandlungen inklusive Medikation
- Operationen inkl. Vor- und Nachbehandlung
- Kostenübernahme bis zum 4-fachen GOT-Satz
- Individuelle Lösungen: Attraktive Zusatzbausteine wie alternative Heilmethoden und Zahnzusatzschutz können zum Komfort- und Kompaktschutz vereinbart werden
- Digitale Tier-Gesundheitskarte
- Alle Hunde- und Katzenrassen versicherbar
- Einheitliche Prämie für alle Rassen
- Update-Garantie
- Kündigungsverzicht nach Schaden (nach Ablauf einer 3jährigen Vertragslaufzeit)
Schützt mich Helvetia vor hohen Kosten beim Tierarzt?
Diese Frage können wir Ihnen mit einem einfachen “Ja” beantworten. Sofern Sie zumindest die Option des “Basisschutzes” bei der Helvetia PetCare Tierkrankenversicherung wählen, werden Ihnen anfallende Tierarztkosten bis zu 80 % ersetzt.
Der OP-Schutz bzw. die Unfallversicherung greifen dann, wenn Ihr Vierbeiner aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls ein medizinisch notwendiger Eingriff vorgenommen werden muss.
Wie lange beträgt die Wartezeit bei Abschluss einer Krankenversicherung für Tiere?
Sobald Sie das Kontaktformular bei Helvetia ausgefüllt haben, beträgt die Wartezeit nicht länger als ein paar Werktage, bis Sie Rückmeldung hinsichtlich Ihrer Versicherungspolice erhalten.
Auch andere Versicherungsnehmer bei diesem Anbieter haben ähnliche Erfahrungen gemacht und erhielten innerhalb weniger Tage ihre Leistungen der Tierversicherung.
Wie sind die Helvetia Preise im Durchschnitt?
Bei der Helvetia PetCare Tierkrankenversicherung können Sie zwischen drei Tarifvarianten wählen: Basis, Kompakt und Komfort.
Zur besseren Veranschaulichung haben wir Ihnen die jeweiligen Tarifpreise für eine Helvetia Hundeversicherung als auch die Tierversicherung für eine Katze aufgelistet.
Prämie für die Helvetia Hundeversicherung
- Hunde OP Versicherung: ab 21,70 € monatlich
- Basisschutz Tierkrankenversicherung für Hunde: ab 41,30 € monatlich
- Komplettschutz Komfort für Hunde: ab 59,80 € monatlich
- Hundehaftpflichtversicherung: Ab 8,35 € monatlich
Prämie für die Helvetia Tierkrankenversicherung für Ihre Katze
- OP-Schutz für Katzen (Unfallversicherung): ab 13,00 € monatlich
- Basisschutz (Krankenversicherung): ab 20,60 € monatlich
- Komplett Komfortschutz: ab 30,40 € monatlich
Welche Besonderheiten bietet die Helvetia Tierkrankenversicherung?
Die Helvetia Hundeversicherung bietet Ihren Tieren einen umfangreichen Versicherungsschutz. Vor allem aber für Hundebesitzer bietet dieser Versicherer einige Vorteile und Zusatzpakete an, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen.
Jagdhundversicherung
Jagd – und Arbeitshunde sind in ihrem Alltag Situationen ausgesetzt, die nicht der Norm entsprechen und von daher auch aus jeglichem Versicherungsschutz fallen würden. Aus diesem Grund hat Helvetia ein speziell auf die Bedürfnisse von Jägern und Haltern von Arbeitshunden zugeschnittene Hundeversicherung entworfen, welche diesen Hunden bestmöglichen Versicherungsschutz bietet.
Ein Beispiel:
Sofern Sie Jäger sind und einen Hund halten, ist Ihr Hund im Falle eines Jagdunfalles, den das Tier erleidet, versichert und die Tierarztkosten dafür gedeckt. Denken Sie an Verletzungen durch Wildschweine oder andere Wildtiere. Aber auch Blinden,- Rettungs- und Schutzhunde sind im Rahmen ihres “beruflichen” Alltags abgesichert.
Für die Helvetia Jagdhundversicherung gibt es 2 Tarife:
- 41,30 € monatlich für den Schutz von Jagd- und Arbeitshunden. Die Entschädigungsleistung beträgt hierbei 3.000 € jährlich.
- 13,40 € monatlich bei Jagdunfällen. Die Entschädigungsleistung beträgt hierbei 1.500 € jährlich.
Es besteht auch die Möglichkeit, eine Zusatzdeckung für den Tod oder das Abhandenkommen eines Jagdhundes während der Jagd abzuschließen. Dafür zahlen Sie monatlich 4,90 € zusätzlich zu dem gewünschten Tarif. Die Bausteine “Alternative Heilmethoden” und “Zahnzusatzschutz” sind bim Spezialtarif Jagd- und Arbeitshunde ebenfalls zu wählbar.
Hundezuchtversicherung
Wenn Sie Züchter sind, dann wissen Sie, wie wichtig die Gesundheit des Mutterhundes ist. Die Helvetia Hundezuchtversicherung erstattet tierärztliche Spezialbehandlungen rund um die Zucht, zum Beispiel Ultraschall, Röntgenbilder oder Kaiserschnitt-OP. Die monatliche Prämie beträgt 7,50 € pro Monat. Diese Leistung beinhaltet:
- Kostenerstattung für Bluttests, Spermagewinnung, künstliche Befruchtung, Abstriche, Progesterontests, Tupferproben, Ultraschall und Röntgen bis max. 300 € pro Jahr, 50 € je Leistung
- Kostenerstattung der Kaiserschnitt-Operationen
- Kostenerstattung 80 % je Leistungsfall
Diese Versicherung wird in Kombo mit den Tarifen Basis, Komfort oder Jagd-/Arbeitshund angeboten.
Fazit und Erfahrungen mit der Helvetia Tierkrankenversicherung
Die Helvetia Tierversicherung bietet nicht nur umfassenden Schutz für ihre Katze, sondern auch für ihren Hund. Vor allem für Hunde bietet dieses Unternehmen einige besondere Vorteile, die sie bei keinem anderen Versicherungsunternehmen für diesen Preis geboten bekommen. Das zeigt auch der Tierkrankenversicherung-Vergleich.
Aber auch zahlreiche Kundenrezensionen mit überwiegend positiven Feedback hinsichtlich der Erfahrungen mit der Helvetia Tierversicherung sprechen für das Unternehmen.
So wurden in kürzester Zeit viele Versicherungsfälle und Tierarztkosten schnell und kompetent übernommen. Die Rückzahlung der Kosten erfolgte laut den Erfahrungen der Tierversicherungs-Kunden innerhalb von 2 Tagen. Wenn Sie von daher auf der Suche nach einer umfassenden Versicherung, vor allem für Ihren Hund, sind, dann ist die Helvetia Tierkrankenversicherung sicherlich eine gute Option für Sie!
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