Helvetia Tierkrankenversicherung unter der Lupe

Ein Tier kann krank werden und die damit verbundenen Behandlungskosten können recht hoch ausfallen. Ein Tier kann ebenfalls sowohl Sach- als auch Personenschäden verursachen, deren Kosten bei fehlender Tierversicherung den Besitzer teuer zu stehen kommen können. Deswegen ist es auch so sinnvoll, sein Tier im Versicherungsfall abgedeckt zu wissen. Die Helvetia Tierversicherung stellen wir hier genauer vor.

Was bietet die Helvetia Tierkrankenversicherung an?

Helvetia hat ihren Ursprung in der Schweiz und bietet ein breites Spektrum unterschiedlicher Versicherungen an, darunter auch diverse Tierversicherungen. Damit Ihr tierischer Freund umfassend geschützt ist und Sie nicht auf hohen Kosten sitzen bleiben, stehen diese Versicherungen für Sie zur Wahl:

Tierkrankenversicherung für Hunde & Katzen

OP-Versicherung für Hunde & Katzen

Hundehaftpflichtversicherung

Die genaue Aufstellung der jeweiligen Dienstleistungen einer Tierversicherung für Hunde bzw. Katzen bei Helvetia erklären wir Ihnen im Folgenden.

Was übernimmt die Helvetia Tierkrankenversicherung?

Grundsätzlich sind die Tarife mit den jeweiligen Versicherungsleistungen sowohl bei Hunden als auch Katzen gleich. Der Anbieter hat von daher 3 Pakete für Tierversicherungen für Katzen und Hunde, aus denen Sie wählen können:

Die besten Helvetica Alternativen

Helvetia Tierkrankenversicherung Basisschutz

Der Basisschutz der Helvetia Tierkrankenversicherung geht über die der OP Versicherung für Hunde und Katzen hinaus. Versichert sind nicht nur chirurgische Eingriffe, sondern auch allgemeine stationäre oder ambulanten Heilbehandlungen.

Auch eine medikamentöse Behandlung ist hier eingeschlossen. Die Versicherungssumme ist hierbei allerdings auf 2.500 bzw. 2.000 € jährlich limitiert.

Jahreshöchstleistung: 2.500 € bei Hunden und 2.000 € bei Katzen

Bis zu 4-facher GOT-Satz

80 % Kostenerstattung

Inkl. Schutzbrief

Rundum Versorgung mit der Helvetia Tierversicherung für Ihren Fellfreund

Helvetia Tierkrankenversicherung Kompaktschutz

Mit dieser Tierversicherung erhält Ihr tierisches Familienmitglied eine sehr gute Leistung zu einer moderaten Prämie.

Jahreshöchstleistung: 5.000 € bei Hunden und 4.000 € bei Katzen

Bis zu 4-facher GOT-Satz

80 % Kostenerstattung

30 € Gesundheitsvorsorge-Pauschale jährlich

Physiotherapie (nach OP) bei Hunden bis zu 200 €

Unterbringungskosten des Tieres (Bei Krankenhausaufenthalt oder Reha-Maßnahme des Tierhalters) 10 € pro Tag bei Hunden und 5 € pro Tag bei Katzen

Vereinbarung von Zusatzbausteinen wie alternative Heilmethoden und Zahnzusatzschutz möglich

Inkl. Schutzbrief

Helvetia Tierkrankenversicherung Komfortschutz

Der Komfortschutz der Helvetia Tierversicherung bietet das umfangreichsten Servicepaket für Ihren Hund oder Katze. Neben den Leistungen der schon genannten Pakete bietet der Komfortschutz darüber hinaus:

Jahreshöchstleistung bei Hunden und Katzen: unbegrenzt

Bis zu 4-facher GOT-Satz

Kostenerstattung nach Alter: 100 % bis zum 4. Lebensjahr, 80 % ab dem 4. Lebensjahr

70 € Gesundheitsvorsorge-Pauschale jährlich

Kastrationszuschuss bei Hunden 100 €/männliche Tiere und 200 €/weibliche Tiere. Bei Katzen 35 €/männliche Tiere und 55 €/weibliche Tiere

Physiotherapie (nach OP) bei Hunden bis zu 400 €

Unterbringungskosten des Tieres (Bei Krankenhausaufenthalt oder Reha-Maßnahme des Tierhalters) 10 € pro Tag bei Hunden und 5 € pro Tag bei Katzen

Vereinbarung von Zusatzbausteinen wie alternative Heilmethoden und Zahnzusatzschutz möglich

Inkl. Schutzbrief

Was ist der Schutzbrief der Helvetia? Er beinhaltet kostenlose Assistance-Leistungen, z. B.

Unterbringung in einer Tierpension

Organisation von Tierfutter und Medikamenten

Kostenübernahme für Notfalltransport

Organisation von Fahrdiensten zum Tierarzt

Vermittlung von ortsnahen Tierärzten

Tägliches Gassigehen

Diese ergänzen hervorragend die Tierversicherung für Katzen wie auch für Hunde und runden das Leistungsspektrum gut ab.

Helvetia Hunde OP Versicherung und Helvetia Katzen OP Versicherung (Krankenversicherung)

Mit der Helvetia OP-Versicherung müssen Sie sich über hohe OP-Kosten bei Ihrem Hund oder Ihrer Katze keine Sorgen machen. Auch für die OP notwendige Vor- bzw. Nachbehandlung ist inbegriffen.

Vorteile dieser Versicherung:

Jahreshöchstleistung: unbegrenzt

Bis zu 4-facher GOT-Satz

80 % Kostenerstattung

Heilbehandlungen infolge einer OP inkl. Vor- & Nachbehandlung

Kosten für Unterbringung / Verpflegung bei OPs für max. 20 Tage

Inkl. Schutzbrief

Diese Unfallversicherung ist sowohl bei Hunden als auch Katzen in der Helvetia Tierkrankenversicherung im Rahmen des OP Schutzes inkludiert. Doch, was ist eigentlich ein Unfall?

Unter einem Unfall wird ein unvorhersehbares Ereignis verstanden, dass Sie in weiterer Folge unter keinen Umständen hätten verhindern können.

Zum Beispiel wenn Ihr Tier auf eine Scherbe tritt und sich dabei eine Sehne durchtrennt oder unverschuldet angefahren wird und sich einen Knochen bricht. All diese Ereignisse bedürfen in der Regel eine chirurgischen Eingriffes und werden von daher in der Unfallversicherung abgedeckt.

Helvetia Hundeversicherung im Schadenfall

(Haftpflichtversicherung)

Sie sind als Hundehalter für alle Schäden haftbar, die durch Ihren Hund verursacht wurden. Dies gilt sowohl für Sachschäden als auch Personenschäden sowie Vermögensschäden.

Die Kosten, die diese Schäden verursachen, können von geringer Bedeutung sein, aber genauso Ihre Existenz bedrohen. Um dieses Szenario zu verhindern, bietet dieser Versicherer auch Hundehaftpflichtversicherungen an, um Ihnen die finanzielle Belastung abzunehmen.

Ein Beispiel aus dem Alltag:

Sie sind bei Freunden zu Besuch und Ihr Hund springt plötzlich auf die hochwertige Designercouch und beginnt zu “buddeln”. Der teure Bezug ist ruiniert und der Schaden beläuft sich auf über 2.800 €. Abhängig von der Prämie, die Sie monatlich für eine Helvetia Hundeversicherung bezahlen, werden die Kosten dieses Schadenfalls von der Helvetia Hundeversicherung zur Gänze übernommen.

Die Vorteile mit Helvetia auf einen Blick

Die erfahrene Versicherung bietet Haltern jede Menge Vorteile mit ihrer Tierversicherung:

Keine Altersbeschränkung

Kostenerstattung 80 % je Leistungsfall, 100 % Kostenerstattung im Komfortschutz die ersten vier Jahre

Schutzbrief inklusive – die schnelle Notfallhilfe für Tier und Halter

Freie Wahl des Tierarztes oder der Tierklinik

Online-Termine beim Tierarzt

Weltweiter Schutz – bis zu 12 Monate

Ambulante und stationäre Heilbehandlungen inklusive Medikation

Operationen inkl. Vor- und Nachbehandlung

Kostenübernahme bis zum 4-fachen GOT-Satz

Individuelle Lösungen: Attraktive Zusatzbausteine wie alternative Heilmethoden und Zahnzusatzschutz können zum Komfort- und Kompaktschutz vereinbart werden

Digitale Tier-Gesundheitskarte

Alle Hunde- und Katzenrassen versicherbar

Einheitliche Prämie für alle Rassen

Update-Garantie

Kündigungsverzicht nach Schaden (nach Ablauf einer 3jährigen Vertragslaufzeit)

Schützt mich Helvetia vor hohen Kosten beim Tierarzt?

Diese Frage können wir Ihnen mit einem einfachen “Ja” beantworten. Sofern Sie zumindest die Option des “Basisschutzes” bei der Helvetia PetCare Tierkrankenversicherung wählen, werden Ihnen anfallende Tierarztkosten bis zu 80 % ersetzt.

Der OP-Schutz bzw. die Unfallversicherung greifen dann, wenn Ihr Vierbeiner aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls ein medizinisch notwendiger Eingriff vorgenommen werden muss.

Wie lange beträgt die Wartezeit bei Abschluss einer Krankenversicherung für Tiere?

Sobald Sie das Kontaktformular bei Helvetia ausgefüllt haben, beträgt die Wartezeit nicht länger als ein paar Werktage, bis Sie Rückmeldung hinsichtlich Ihrer Versicherungspolice erhalten.

Auch andere Versicherungsnehmer bei diesem Anbieter haben ähnliche Erfahrungen gemacht und erhielten innerhalb weniger Tage ihre Leistungen der Tierversicherung.

Wie sind die Helvetia Preise im Durchschnitt?

Bei der Helvetia PetCare Tierkrankenversicherung können Sie zwischen drei Tarifvarianten wählen: Basis, Kompakt und Komfort.

Zur besseren Veranschaulichung haben wir Ihnen die jeweiligen Tarifpreise für eine Helvetia Hundeversicherung als auch die Tierversicherung für eine Katze aufgelistet.

Prämie für die Helvetia Hundeversicherung

Hunde OP Versicherung: ab 21,70 € monatlich

Basisschutz Tierkrankenversicherung für Hunde: ab 41,30 € monatlich

Komplettschutz Komfort für Hunde: ab 59,80 € monatlich

Hundehaftpflichtversicherung: Ab 8,35 € monatlich

Prämie für die Helvetia Tierkrankenversicherung für Ihre Katze

OP-Schutz für Katzen (Unfallversicherung): ab 13,00 € monatlich

Basisschutz (Krankenversicherung): ab 20,60 € monatlich

Komplett Komfortschutz: ab 30,40 € monatlich

Welche Besonderheiten bietet die Helvetia Tierkrankenversicherung?

Die Helvetia Hundeversicherung bietet Ihren Tieren einen umfangreichen Versicherungsschutz. Vor allem aber für Hundebesitzer bietet dieser Versicherer einige Vorteile und Zusatzpakete an, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

Jagdhundversicherung

Jagd – und Arbeitshunde sind in ihrem Alltag Situationen ausgesetzt, die nicht der Norm entsprechen und von daher auch aus jeglichem Versicherungsschutz fallen würden. Aus diesem Grund hat Helvetia ein speziell auf die Bedürfnisse von Jägern und Haltern von Arbeitshunden zugeschnittene Hundeversicherung entworfen, welche diesen Hunden bestmöglichen Versicherungsschutz bietet.

Ein Beispiel:

Sofern Sie Jäger sind und einen Hund halten, ist Ihr Hund im Falle eines Jagdunfalles, den das Tier erleidet, versichert und die Tierarztkosten dafür gedeckt. Denken Sie an Verletzungen durch Wildschweine oder andere Wildtiere. Aber auch Blinden,- Rettungs- und Schutzhunde sind im Rahmen ihres “beruflichen” Alltags abgesichert.

Für die Helvetia Jagdhundversicherung gibt es 2 Tarife:

41,30 € monatlich für den Schutz von Jagd- und Arbeitshunden. Die Entschädigungsleistung beträgt hierbei 3.000 € jährlich.

13,40 € monatlich bei Jagdunfällen. Die Entschädigungsleistung beträgt hierbei 1.500 € jährlich.

Es besteht auch die Möglichkeit, eine Zusatzdeckung für den Tod oder das Abhandenkommen eines Jagdhundes während der Jagd abzuschließen. Dafür zahlen Sie monatlich 4,90 € zusätzlich zu dem gewünschten Tarif. Die Bausteine “Alternative Heilmethoden” und “Zahnzusatzschutz” sind bim Spezialtarif Jagd- und Arbeitshunde ebenfalls zu wählbar.

Hundezucht­versicherung

Wenn Sie Züchter sind, dann wissen Sie, wie wichtig die Gesundheit des Mutterhundes ist. Die Helvetia Hundezuchtversicherung erstattet tierärztliche Spezialbehandlungen rund um die Zucht, zum Beispiel Ultraschall, Röntgenbilder oder Kaiserschnitt-OP. Die monatliche Prämie beträgt 7,50 € pro Monat. Diese Leistung beinhaltet:

Kostenerstattung für Bluttests, Spermagewinnung, künstliche Befruchtung, Abstriche, Progesterontests, Tupferproben, Ultraschall und Röntgen bis max. 300 € pro Jahr, 50 € je Leistung

Kostenerstattung der Kaiserschnitt-Operationen

Kostenerstattung 80 % je Leistungsfall

Diese Versicherung wird in Kombo mit den Tarifen Basis, Komfort oder Jagd-/Arbeitshund angeboten.

Fazit und Erfahrungen mit der Helvetia Tierkrankenversicherung

Die Helvetia Tierversicherung bietet nicht nur umfassenden Schutz für ihre Katze, sondern auch für ihren Hund. Vor allem für Hunde bietet dieses Unternehmen einige besondere Vorteile, die sie bei keinem anderen Versicherungsunternehmen für diesen Preis geboten bekommen. Das zeigt auch der Tierkrankenversicherung-Vergleich.

Aber auch zahlreiche Kundenrezensionen mit überwiegend positiven Feedback hinsichtlich der Erfahrungen mit der Helvetia Tierversicherung sprechen für das Unternehmen.

So wurden in kürzester Zeit viele Versicherungsfälle und Tierarztkosten schnell und kompetent übernommen. Die Rückzahlung der Kosten erfolgte laut den Erfahrungen der Tierversicherungs-Kunden innerhalb von 2 Tagen. Wenn Sie von daher auf der Suche nach einer umfassenden Versicherung, vor allem für Ihren Hund, sind, dann ist die Helvetia Tierkrankenversicherung sicherlich eine gute Option für Sie!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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