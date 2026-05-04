Katzen in der Mietwohnung: Was Sie wissen müssen

Katzenhaltung in der Mietwohnung ist kein Problem, denn schließlich gehören die Samtpfoten zur Familie, nicht wahr? Doch die meisten Deutschen wissen nur wenig über das Mietrecht zur Haustierhaltung. Im folgenden Ratgeber erfahren Sie alles zur Katzenhaltung in einer Mietwohnung.

Sind Katzen in Mietwohnungen erlaubt?

Ein generelles Verbot für Katzenhaltung in einer Mietwohnung gibt es in Deutschland nicht. Katzen zählen im Mietrecht zu den Kleintieren, und die Haltung von Kleintieren stellt in der Regel einen vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung dar. Die Entscheidung hängt jedoch am Ende von der Vereinbarung ab, die Mieter und Vermieter gemeinsam treffen. Es ist deshalb immer empfehlenswert, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen, bevor Sie sich ein neues Familienmitglied zulegen.

Kann der Vermieter eine Katze verbieten?

Der Vermieter darf keine Klausel zum generellen Verbot von Tierhaltung in den Mietvertrag einbauen, und somit die Tierhaltung komplett untersagen. Der Vermieter darf die Katzenhaltung also nicht strikt verbieten, sondern muss die Entscheidung abhängig vom Einzelfall treffen.

Jedoch gibt es trotzdem immer wieder Fälle, in denen eine Haustier-Verbotsklausel in den Mietvertrag eingearbeitet wird. In diesem Fall sollten Sie das Gespräch mit dem Vermieter suchen.

Der Vermieter kann jedoch die Einholung einer Erlaubnis verlangen, bevor Sie sich ein neues Familienmitglied zulegen. In diesem Fall wird eine individuelle Vereinbarung zwischen Vermieter und Mieter getroffen. Eine Ablehnung kann nur aus sachlichen Gründen geschehen und nicht aus dem freien Ermessen des Vermieters heraus.

Was sollte man bei der Haltung einer Wohnungskatze beachten?

Als Mieter und Tierbesitzer einer Wohnungskatze verpflichten Sie sich dazu, anderen Parteien im Mietobjekt oder Nachbarn keine Unannehmlichkeiten durch die Haustiere zu bereiten. Es ist daher empfehlenswert, Ihre Katze so früh wie möglich zu kastrieren und diese möglichst stubenrein zu erziehen. Säubern Sie das Katzenklo regelmäßig und sorgen Sie dafür, dass Ihr Stubentiger genügend Abwechslung und Anreize zur Bewegung hat. Auch die Größe der Mietwohnung spielt eine Rolle. Empfohlen wird eine Mindestwohnfläche von 60 Quadratmeter für einen Zweikatzenhaushalt.

Schäden am Mieteigentum

Kratzer am Sofa sind eine Sache, doch für Kratzer an der Wand oder Schäden am Laminat kann der Vermieter Sie unter Umständen haftbar machen. Und was passiert, wenn jemand über Ihre schlafende Katze stolpert und sich verletzt?

Wenn Ihr Haustier einen Schaden in der Mietwohnung (egal ob materiell oder an anderen Personen) verursacht, müssen Sie als Tierbesitzer/in die Kosten in voller Höhe selber tragen. Deshalb kann es sinnvoll sein, eine Tierhaftpflichtversicherung abzuschließen. Eine Tierhaftpflichtversicherung deckt Schäden ab, die Ihr Stubentiger verursacht — einschließlich Verletzungen oder Schäden an einer anderen Person oder deren Eigentum. Die besten Anbieter auf dem Markt sind:

Balkonnetz und Katzenklappe

Katzen lieben es, aus dem Fenster zu schauen. Fensterbank und Balkon sind nicht umsonst die Lieblingsplätze der Vierbeiner. Ein Katzenschutznetz empfiehlt sich, damit Ihre Mietze nicht ausreist. Aber Vorsicht! Das Anbringen eines Balkonnetzen zählt zu genehmigungspflichtigen Maßnahmen und muss vom Vermieter autorisiert werden.

Sollten Sie den Einbau einer Katzenklappe in Fenster oder Tür planen, dann stellt dies eine bleibende, bauliche Veränderung des Mieteigentums dar und gilt somit als Sachbeschädigung. Um Ärger zu vermeiden, finden Sie von Anfang an eine einvernehmliche Lösung mit Ihrem Vermieter.

Ein Stubentiger wird Ihr Leben bereichern, und solange Sie auf achtsamen Umgang und umsichtige Nutzung des Mieteigentums achten, kann eine Katze problemlos in einer Mietwohnung gehalten werden.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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