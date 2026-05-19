Die Bayerische Tierversicherung für Katzen, Hunde und Pferde
Sie selbst sind versichert - und Ihr Haustier? Tierversicherungen schützen Sie bei Unfall oder Krankheit vor hohen Kosten und helfen sogar bei der Gesundheitsvorsorge Ihres Lieblings. Die Bayerische bietet bestmöglichen Versicherungsschutz.
* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Tier im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls die bestmögliche Versorgung und Behandlung erfährt, ist eine Tierkrankenversicherung eine gute Wahl. Die Bayerische behandelt Ihren Vierbeiner besonders schnell und sichert nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Pferde ab. Wir haben uns den Anbieter genauer angeschaut.
Die Bayerische bietet in Kooperation mit der Barmenia eine Haftpflichtversicherung für Hunde, Katzen und Pferde an. Des Weiteren können Sie Hunde, Katzen und Pferde mit einer Tierkrankenversicherung bzw. einer Tier-OP-Versicherung absichern. Laut Angaben des Versicherungsunternehmens sei der Leistungsumfang der Pferdehaftpflichtversicherung der größte in Deutschland.
Wenn Sie Hund, Katze und Pferd bei der Bayerischen versichern, erhalten Sie Zugang zu einer PrimePet Assistance App, in der alle Dokumente, Vital- und Notfalldaten des Tieres abgespeichert sind. Per Medicall können Sie bei Unfällen im In- und Ausland eine Notrufzentrale kontaktieren. Per GPS haben Sie die Möglichkeit, Ihr Tier mit einem Klick ausfindig zu machen.
Welche Leistungen bietet die Bayerische Tierversicherung?
Für Hunde und Katzen gibt es keinen gesetzlichen Versicherungsschutz. Sobald Sie jedoch eine Krankenversicherung für Ihren vierbeinigen Freund abgeschlossen haben, entfällt nach einem Unfall die Wartezeit für eine OP. Sie haben freie Tierarztwahl und die Tierversicherung übernimmt die Behandlungskosten, die Sie ohne Versicherungsschutz selbst tragen müssten.
Die Bayerische bietet folgende Versicherungen an:
Hunde OP-Versicherung
Krankenversicherung für Hunde
Hundehaftpflichtversicherung
Katzen OP-Versicherung
Krankenversicherung für Katzen
Pferde OP-Versicherung
Pferdehaftpflicht
Hundehaftpflicht
Zum Abschluss einer Krankenversicherung für Ihr Haustier verlangt die Bayerische kein tierärztliches Gutachten. Bei der Online-Anmeldung werden Sie aufgefordert, eine Gesundheitsfrage zu beantworten und zu bestätigen, dass Ihr Tier die Voraussetzungen für die Annahme bei der Versicherung für Tiere erfüllt.
Sowohl Hunde als auch Katzen müssen bei der Antragstellung mindestens acht Wochen alt sein. Das Höchstalter bei beiden Tierarten beträgt zum Zeitpunkt der Aufnahme zehn Jahre. Falls schon vor dem zehnten Lebensjahr eine Tierversicherung abgeschlossen wurde, bleiben Hund und Katze bis zu ihrem Lebensende bei der Bayerischen versichert, sofern Sie es wünschen.
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Das Leistungsspektrum bei der Bayerischen Tierversicherung verteilt sich auf die vier Tarife Basis, Top, Premium und Premium Plus. Alle Tarife beinhalten die Erstattung der Kosten bis zum dreifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte. Bei einem Notfall reicht die Erstattung sogar bis zum vierfachen Satz. Bei Operationen entfällt die Jahreshöchstbegrenzung.
In einem Zeitraum von 30 Tagen kommt die Bayerische in den Tarifen Basis bis Premium ebenfalls für die Nachbehandlung auf. Wenn Sie sich für Premium Plus entscheiden, erhöht sich diese Zeitspanne auf 120 Tage. Auch Verhaltenstherapie für Hunde und Katzen (bis zu 7 Behandlungen je 1,5 Stunden) schließt die Tierversicherung in allen Tarifen mit ein.
Nicht nur für Menschen ist eine Zahnzusatzversicherung empfehlenswert, auch unsere geliebten Vierbeiner profitieren von einer intakten Zahngesundheit. Wenn Sie zusätzlich Vorsorgeleistungen und Zahnbehandlungen für Ihr Haustier absichern möchten, kommt der Basis-Tarif der Bayerischen jedoch nicht für Sie infrage. Vorsorgeleistungen werden, je nach Tarif, bis maximal 100 Euro übernommen, Zahnbehandlungen bis zu einem Höchstbetrag von 500 Euro im Fall der Tarife Premium und Premium Plus.
Die Bayerische zahlt bei der Wahl des Tarifs Premium Plus ebenfalls Reiserücktritts- und Reiseabbruchkosten bis 1.500 Euro sowie einen Bestattungskostenzuschuss bis 300 Euro. Wird für Ihren Hund oder Ihre Katze die Unterbringung in einer Tierklinik notwendig, trägt die Versicherung für Tiere für maximal 30 Tage pro Versicherungsjahr die Kosten (25 Euro pro Tag).
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Schützt mich die Bayerische vor hohen Kosten beim Tierarzt?
Die Bayerische schützt Sie weltweit vor hohen Kosten beim Tierarzt. Sobald die Tierversicherung die Zustimmung des Veterinärmediziners oder der Tierklinik hat, kann sie auch direkt mit den Behandelnden abrechnen. Wurde Ihr Tier behandelt, müssen Sie die Tierarzt-Rechnung inklusive Chip-Nummer Ihres Haustiers per E-Mail an die Barmenia senden.
Die Höhe des Beitrags koppelt die Bayerische an das Alter, bei Hunden zusätzlich an die Rasse Ihres Haustiers. Der Basis-Tarif der Hundekrankenversicherung ist ab rund 27 Euro monatlich abschließbar, die Katzenkrankenversicherung ab etwa 16 Euro. Mit Selbstbeteiligung verringern sich die Kosten für Ihren Versicherungsbeitrag (maximal 250 Euro je Einreichungsvorgang).
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Welche Besonderheiten bietet die Bayerische Tierversicherung?
Bei Auslandsaufenthalten bis zwölf Monate gewährt die Bayerische Tierversicherung weltweiten Schutz. Zudem unterstützt sie alternative Heilmethoden beim Tierarzt. Dazu zählen Behandlungsarten von Physiotherapie über Magnetfeldtherapie bis hin zu Telemedizin per Video-Call.
Ferner verzichtet die Bayerische sowohl auf das ordentliche Kündigungsrecht als auch auf das Kündigungsrecht bei Leistungen ab dem vierten Versicherungsjahr. Die Versicherung für Tiere verspricht ihren Kunden darüber hinaus, den Leistungsumfang automatisch zu vergrößern, wenn sich die Bedingungen zu Gunsten der Versicherten ändern.
Fazit unseres Tests der Bayerischen Versicherung für Tiere
Versicherte geben vielerorts im Netz positive Bewertungen über die Bayerische ab. In einer Bewertung heißt es: “Eine so schnelle und unkomplizierte Schadenregulierung habe ich noch nie erlebt.” Das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Kundenservice werden mit gut bewertet.
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Im Vergleich mit anderen Tierversicherungen liegen die Kosten der Bayerischen im höheren Preissegment. Alles in allem überzeugt die Bayerische mit hochwertigen Tarifen und einer breiten Produktpalette.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
Welche Tierversicherung eignet sich für mich und mein Haustier? Welche Leistungen werden angeboten? Gibt es Wartezeiten bis der Versicherungsschutz greift? Wir haben die bekanntesten Anbieter im Test für Sie verglichen.
Haustiere sind nicht nur liebevolle Begleiter, sondern auch echte Wohlfühlfaktoren. Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Wellensittich – sie alle haben einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. Doch wie wirkt sich das Zusammenleben mit Tieren auf unser Gehirn aus?
Sie sind Tierhalter oder planen ein neues tierisches Familienmitglied aufzunehmen? Wir informieren Sie über die unterschiedlichen Arten von Tierversicherungen, warum diese sinnvoll sind und worauf Sie bei der Wahl besonders Acht geben sollten.
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Haustiere beeinflussen können. In diesem Artikel finden Sie einige wichtige Wellness-Tipps und Ratschläge, die Ihnen dabei helfen, das Leben Ihres Haustieres noch besser zu gestalten.
Kurz mal nicht aufgepasst und schon hat Ihre Katze etwas kaputt gemacht? Oder wurde Ihr Hund in einen Unfall verwickelt? Eine Tierhaftpflichtversicherung kann Sie im Schadensfall vor den finanziellen Folgen bewahren.
Sie möchten die Gesundheit Ihrer Katze absichern, und gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen? Im Dschungel der Tierversicherungen kann man sich leicht verirren. Wir haben für Sie alles Wissenswerte über Katzenkrankenversicherungen zusammengestellt.
Haustiere fördern emotionales Wohlbefinden, reduzieren Stress und tragen zu einem gesünderen Lebensstil bei. Aktuelle Studien zeigen, dass Haustiere das Familienglück steigern und eine zentrale Rolle im familiären Zusammenleben spielen. Hier erfahren Sie mehr.
Wir lieben unsere Haustiere. Ob Hund, Katze oder Kaninchen – sie sind für uns wie Familienmitglieder. Doch was ist bei der Auswahl und dem Umgang mit Haustieren zu beachten? Hier finden Sie interessante Artikel und Studien rund ums Thema Haustiere.
Die jüngere Generation zeigt eine ungewöhnliche Vorliebe für ihre Haustiere. Und: Sie möchten lieber ein Haustier als eigene Kinder. Mehr als die Hälfte der jungen Menschen setzt auf tierische Gefährten. Das zeigte jetzt eine amerikanische Studie.
Deutschland ist ein Heimtierland. In jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Tier. Doch worauf wird bei der Pflege und Haltung von Haustieren Wert gelegt? Wie stehen Tierhalter zu Umweltschutz? Eine aktuelle Studie zum Thema verrät es!
Eine Hundekrankenversicherung gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie finanziell abgesichert sind, wenn Ihr Hund eine Krankheit oder Verletzung erleidet. Wir haben einen umfassenden Ratgeber für Sie und Ihren Vierbeiner erstellt.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen und Medikamente abgedeckt.
Mit der Dalma Tierversicherung schützen Sie Ihren Hund oder Ihre Katze vor Unfällen und Krankheiten und vermeiden hohe Tierarztrechnungen. Tarife sind flexibel anpassbar und Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet.
Genau wie Menschen können auch Hunde unerwartet krank werden oder einen Unfall haben. Die bestmögliche Pflege für Ihren Hund kann Ihren Geldbeutel ordentlich strapazieren. Wie sinnvoll ist eine Tierversicherung wirklich?
Um Ihre Katze gesund und glücklich zu halten, bedarf es einiger einfacher Maßnahmen. Machen Sie Ihren Vierbeiner glücklich — mit diesen tierärztlich geprüften Empfehlungen für eine optimale Katzengesundheit.
Die Wahl eines guten Tierarztes ist eine der besten und wichtigsten Entscheidungen, die Sie als Tierhalter für Ihr Haustier treffen können. Wir stellen Ihnen die Merkmale eines ausgezeichneten Tierarztes und einer erstklassigen Tierklinik vor.
Ihr geliebter Vierbeiner ist bereits in die Jahre gekommen? Regelmäßige Tierarztbesuche sind für ältere Haustiere ein wichtiger Bestandteil der Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Hier erfahren Sie mehr.
Sie suchen nach einem vollem Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner? Barkibu ist die Nr. 1 auf dem Bewertungsportal Trustpilot. Warum genau Tierhalter auf die Krankenversicherung für Hunde und Katzen schwören, erfahren Sie hier.
Das Verhalten unserer Haustiere ist den meisten Tiereltern ein Rätsel. Möchten Sie wissen, ob Ihr Stubentiger glücklich und zufrieden oder gestresst ist? Von subtiler Körpersprache bis hin zu eindeutigem Verhalten — lernen Sie, Ihre Katze besser zu verstehen.
Wenn Sie einen Welpen mit nach Hause bringen, scheinen Unfälle überall zu lauern. Sie als Besitzer sind dafür verantwortlich, Ihren Welpen vor diesen Gefahren zu schützen. Mit dieser Checkliste machen Sie Ihr Zuhause garantiert welpensicher!
Auch wenn sie ein dickes Fell haben, wird es Katzen im Winter kalt. Hier erhalten Sie die besten Tipps für die Pflege von Katzen im Winter, wie z. B. die Absicherung Ihres Zuhauses, das Erkennen von Erkältungssymptomen, die Anpassung von Ernährung sowie Vorbeugung.
Der Traum von einem Haustier klingt so verlockend! Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es wirklich bedeutet, ein Haustier zu haben – nicht nur emotional, sondern auch finanziell? Haustiere sind eine Bereicherung, aber sie bringen auch Kosten mit sich.
Ihr Haustier liebt Wasser? Wenn Sie Ihren Vierbeiner das nächste Mal mit an den Pool, das Meer oder den See nehmen, dann sollten Sie diese Tipps zur Wassersicherheit beachten — damit Ihr Liebling nicht in der Notaufnahme landet.
Ein glücklicher Hund wedelt mit dem Schwanz, spielt und genießt das Leben – doch was, wenn er plötzlich ängstlich oder angespannt wirkt? Stress bei Hunden bleibt oft unbemerkt, kann aber langfristig das Wohlbefinden und die Gesundheit beeinträchtigen.