Die Bayerische Tierversicherung für Katzen, Hunde und Pferde

Wenn Sie möchten, dass Ihr Tier im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls die bestmögliche Versorgung und Behandlung erfährt, ist eine Tierkrankenversicherung eine gute Wahl. Die Bayerische behandelt Ihren Vierbeiner besonders schnell und sichert nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Pferde ab. Wir haben uns den Anbieter genauer angeschaut.

Die Bayerische bietet in Kooperation mit der Barmenia eine Haftpflichtversicherung für Hunde, Katzen und Pferde an. Des Weiteren können Sie Hunde, Katzen und Pferde mit einer Tierkrankenversicherung bzw. einer Tier-OP-Versicherung absichern. Laut Angaben des Versicherungsunternehmens sei der Leistungsumfang der Pferdehaftpflichtversicherung der größte in Deutschland.

Wenn Sie Hund, Katze und Pferd bei der Bayerischen versichern, erhalten Sie Zugang zu einer PrimePet Assistance App, in der alle Dokumente, Vital- und Notfalldaten des Tieres abgespeichert sind. Per Medicall können Sie bei Unfällen im In- und Ausland eine Notrufzentrale kontaktieren. Per GPS haben Sie die Möglichkeit, Ihr Tier mit einem Klick ausfindig zu machen.

Welche Leistungen bietet die Bayerische Tierversicherung?

Für Hunde und Katzen gibt es keinen gesetzlichen Versicherungsschutz. Sobald Sie jedoch eine Krankenversicherung für Ihren vierbeinigen Freund abgeschlossen haben, entfällt nach einem Unfall die Wartezeit für eine OP. Sie haben freie Tierarztwahl und die Tierversicherung übernimmt die Behandlungskosten, die Sie ohne Versicherungsschutz selbst tragen müssten.

Die Bayerische bietet folgende Versicherungen an:

Hunde OP-Versicherung

Krankenversicherung für Hunde

Hundehaftpflichtversicherung

Katzen OP-Versicherung

Krankenversicherung für Katzen

Pferde OP-Versicherung

Pferdehaftpflicht

Hundehaftpflicht

Die Bayerische Hundeversicherung

Zum Abschluss einer Krankenversicherung für Ihr Haustier verlangt die Bayerische kein tierärztliches Gutachten. Bei der Online-Anmeldung werden Sie aufgefordert, eine Gesundheitsfrage zu beantworten und zu bestätigen, dass Ihr Tier die Voraussetzungen für die Annahme bei der Versicherung für Tiere erfüllt.

Sowohl Hunde als auch Katzen müssen bei der Antragstellung mindestens acht Wochen alt sein. Das Höchstalter bei beiden Tierarten beträgt zum Zeitpunkt der Aufnahme zehn Jahre. Falls schon vor dem zehnten Lebensjahr eine Tierversicherung abgeschlossen wurde, bleiben Hund und Katze bis zu ihrem Lebensende bei der Bayerischen versichert, sofern Sie es wünschen.

Die Bayerische Tierversicherung Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten. *Jetzt Angebot einholen!

Das Leistungsspektrum bei der Bayerischen Tierversicherung verteilt sich auf die vier Tarife Basis, Top, Premium und Premium Plus. Alle Tarife beinhalten die Erstattung der Kosten bis zum dreifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte. Bei einem Notfall reicht die Erstattung sogar bis zum vierfachen Satz. Bei Operationen entfällt die Jahreshöchstbegrenzung.

In einem Zeitraum von 30 Tagen kommt die Bayerische in den Tarifen Basis bis Premium ebenfalls für die Nachbehandlung auf. Wenn Sie sich für Premium Plus entscheiden, erhöht sich diese Zeitspanne auf 120 Tage. Auch Verhaltenstherapie für Hunde und Katzen (bis zu 7 Behandlungen je 1,5 Stunden) schließt die Tierversicherung in allen Tarifen mit ein.

Nicht nur für Menschen ist eine Zahnzusatzversicherung empfehlenswert, auch unsere geliebten Vierbeiner profitieren von einer intakten Zahngesundheit. Wenn Sie zusätzlich Vorsorgeleistungen und Zahnbehandlungen für Ihr Haustier absichern möchten, kommt der Basis-Tarif der Bayerischen jedoch nicht für Sie infrage. Vorsorgeleistungen werden, je nach Tarif, bis maximal 100 Euro übernommen, Zahnbehandlungen bis zu einem Höchstbetrag von 500 Euro im Fall der Tarife Premium und Premium Plus.

Die Bayerische zahlt bei der Wahl des Tarifs Premium Plus ebenfalls Reiserücktritts- und Reiseabbruchkosten bis 1.500 Euro sowie einen Bestattungskostenzuschuss bis 300 Euro. Wird für Ihren Hund oder Ihre Katze die Unterbringung in einer Tierklinik notwendig, trägt die Versicherung für Tiere für maximal 30 Tage pro Versicherungsjahr die Kosten (25 Euro pro Tag).

Die Bayerische Tierversicherung Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten. *Jetzt Angebot einholen!

Schützt mich die Bayerische vor hohen Kosten beim Tierarzt?

Die Bayerische schützt Sie weltweit vor hohen Kosten beim Tierarzt. Sobald die Tierversicherung die Zustimmung des Veterinärmediziners oder der Tierklinik hat, kann sie auch direkt mit den Behandelnden abrechnen. Wurde Ihr Tier behandelt, müssen Sie die Tierarzt-Rechnung inklusive Chip-Nummer Ihres Haustiers per E-Mail an die Barmenia senden.

Auch alternative Heilmethoden wie Lasertherapie, Physiotherapie, Neural- und Magnetfeldtherapie deckt die Bayerische für Hunde und Katzen ab. Gleiches gilt für Online- und Tele-Beratungen beim Tierarzt.

Wie sind die Preise im Durchschnitt?

Die Höhe des Beitrags koppelt die Bayerische an das Alter, bei Hunden zusätzlich an die Rasse Ihres Haustiers. Der Basis-Tarif der Hundekrankenversicherung ist ab rund 27 Euro monatlich abschließbar, die Katzenkrankenversicherung ab etwa 16 Euro. Mit Selbstbeteiligung verringern sich die Kosten für Ihren Versicherungsbeitrag (maximal 250 Euro je Einreichungsvorgang).

Die Bayerische Tierversicherung Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten. *Jetzt Angebot einholen!

Welche Besonderheiten bietet die Bayerische Tierversicherung?

Bei Auslandsaufenthalten bis zwölf Monate gewährt die Bayerische Tierversicherung weltweiten Schutz. Zudem unterstützt sie alternative Heilmethoden beim Tierarzt. Dazu zählen Behandlungsarten von Physiotherapie über Magnetfeldtherapie bis hin zu Telemedizin per Video-Call.

Ferner verzichtet die Bayerische sowohl auf das ordentliche Kündigungsrecht als auch auf das Kündigungsrecht bei Leistungen ab dem vierten Versicherungsjahr. Die Versicherung für Tiere verspricht ihren Kunden darüber hinaus, den Leistungsumfang automatisch zu vergrößern, wenn sich die Bedingungen zu Gunsten der Versicherten ändern.

Fazit unseres Tests der Bayerischen Versicherung für Tiere

Versicherte geben vielerorts im Netz positive Bewertungen über die Bayerische ab. In einer Bewertung heißt es: “Eine so schnelle und unkomplizierte Schadenregulierung habe ich noch nie erlebt.” Das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Kundenservice werden mit gut bewertet.

Die Bayerische Tierversicherung Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten. *Jetzt Angebot einholen!

Im Vergleich mit anderen Tierversicherungen liegen die Kosten der Bayerischen im höheren Preissegment. Alles in allem überzeugt die Bayerische mit hochwertigen Tarifen und einer breiten Produktpalette.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

Weitere interessante Artikel