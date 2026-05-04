10 Ratschläge eines Tierarztes für gesunde und glückliche Katzen

Um Ihre Katze gesund und glücklich zu halten, bedarf es einiger einfacher Maßnahmen, von denen einige sofort von Ihnen umgesetzt werden können. Der Tierarzt John Weber aus Berlin (der selbst acht Katzen hat) gibt Tierhaltern hilfreiche Gesundheitsratschläge, damit ihre Katze ihr bestes Katzenleben führen kann. “Es ist wichtig, mit der Katzenpflege richtig anzufangen”, sagt er. “Die richtigen täglichen Gewohnheiten sind das A und O.” Diese Gesundheitstipps können Ihnen helfen, Ihrer Katze die Liebe und Pflege zu geben, die sie verdient.

1. Bürsten Sie Ihre Katze jeden Tag

Tägliches Bürsten oder Kämmen kann zur Gesundheit Ihrer Katze beitragen, da es die Zahl der Haarballen im Verdauungstrakt verringert und Verfilzungen und Verknotungen vermeidet, insbesondere bei langhaarigen Katzen. Katzen verbringen viel Zeit damit, sich zu pflegen, und Tierhalter wissen vielleicht nicht, dass sie ihren Katzen helfen können, indem sie lose Haare durch regelmäßiges Bürsten entfernen.

Laut Weber ist der Schlüssel zur Kooperation einer Katze beim Bürsten, ihr beizubringen, dies mit angenehmen Ereignissen zu assoziieren. “Vielleicht bürsten Sie immer vor einer Mahlzeit”, sagt er. “Dann assoziiert Ihre Katze das Bürsten mit etwas Leckerem.”

Bürsten Sie Ihren Stubentiger täglich, um lose Haare zu entfernen.

2. Füttern Sie Ihre Katze nicht mit zu viel Trockenfutter

Im Gegensatz zu Hunden sind Katzen reine Fleischfresser, das heißt, sie sind auf Fleisch als Grundlage ihrer Ernährung angewiesen. Die Hauptmahlzeit des Tages sollte immer Fleisch sein, sagt Weber. Er warnt davor, dass Trockenfutter bei Katzen dazu führen kann, dass sie zu viele Kohlenhydrate zu sich nehmen, was in großen Mengen die Gesundheit schädigen kann. “Wir sehen, dass Katzen durch zu viel Trockenfutter Typ-2-Diabetes entwickeln und fettleibig werden”, erklärt Weber.

Wenn Sie sowohl Hunde als auch Katzen haben, können Sie ihnen nicht das gleiche Futter geben. Hundefutter ist nicht gut für Katzen, und eine Katze kann Kohlenhydrate nicht so gut verdauen wie ein Hund. Ziehen Sie es in Betracht, die Ernährung Ihrer Katze mit Nassfutter zu ergänzen. Und wenn Sie Ihrem Stubentiger gern mal mit einem Leckerli verwöhnen, achten Sie darauf, dass Lebensmittel wie Schokolade oder Zwiebel außer Reichweite sind.

3. Achten Sie darauf, wie viel Durst Ihre Katze hat

Hauskatzen haben sich aus Wüstenkatzen entwickelt, daher trinken sie von Natur aus nicht so viel Wasser wie Hunde. Idealerweise sollten gesunde Katzen den größten Teil ihres Wassers über die Nahrung aufnehmen. Eine Mahlzeit, die eine Katze in freier Wildbahn zu sich nehmen könnte — z. B. eine Maus — besteht zu etwa 70 % aus Wasser. Dosenfutter enthält etwa 78 % Wasser, aber Trockenfutter enthält im Durchschnitt nur 5 bis 10 % Wasser.

Es ist wichtig, dass Ihre Katze unabhängig von ihrer Ernährung immer Zugang zu frischem Wasser hat. Aber Sie werden feststellen, dass Ihre Katze mehr trinkt, wenn sie hauptsächlich Trockenfutter frisst. Säugende, chronisch kranke und ältere Katzen sind anfälliger für Dehydrierung als andere. Achten Sie daher sorgfältig auf Anzeichen wie eingefallene Augen, Lethargie und Hecheln.

Stellen Sie Ihrer Katze immer frisches Wasser zur Verfügung.

4. Machen Sie regelmäßig einen Gesundheitscheck beim Tierarzt

Der regelmäßige Besuch beim Tierarzt kann Katzenkrankheiten vorbeugen und das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihres Stubentigers garantieren. Regelmäßige Tierarztbesuche tragen außerdem dazu bei, dass Ihre Katze alle erforderlichen Impfungen erhält und diese auf dem neuesten Stand bleiben.

Doch Behandlungen können teuer werden, besonders wenn Ihre Katze einen Unfall hat oder unerwartet krank wird. Um Ihren Geldbeutel zu schonen und damit Sie sich keine Sorgen um die Gesundheit Ihres Tigers machen müssen, empfiehlt sich eine Katzenkrankenversicherung. Informieren Sie sich noch heute über die besten Katzenkrankenversicherungen mit Vollschutz — inklusive Behandlungen, OPs und Gesundheitsvorsorge:

Außerdem ist die Wahl des richtigen Tierarztes entscheidend. In vielen Tierarztpraxen werden mehrere Tierarten behandelt, darunter auch Hunde. Das kann für eine Katze, die in einem von Hunden umgebenen Wartezimmer sitzen muss, beängstigend sein.

“Suchen Sie nach einem Tierarzt, der getrennte Wartebereiche für Katzen und Hunde hat”, sagt Weber. Das ist zwar ideal, aber nicht alle Praxen haben den nötigen Platz dafür. Sie können auch nach Tierärzten in Ihrer Nähe suchen, die nur Katzen behandeln (ja, die gibt es!), damit Ihr Kätzchen nicht mit dem Anblick, den Geräuschen und den Gerüchen von Hunden, Vögeln und anderen Tieren konfrontiert wird.

5. Stellen Sie eine ausreichende Anzahl von Katzenklos zur Verfügung

Was das Geschäft der Stubentiger angeht, so empfiehlt Weber als Faustregel ein Katzenklo pro Kätzchen, plus ein zusätzliches. Wenn Sie also drei Katzen haben, sollten Sie vier Katzenklos aufstellen, und Sie sollten sich genau überlegen, wo diese Klos hingehören. Wir Menschen neigen dazu, die Klos an einem versteckten Ort wie einem Keller oder einer dunklen Ecke aufzustellen, aber manche Katzen fühlen sich in diesen Bereichen nicht wohl.

Weber rät, die natürlichen Instinkte der Katze zu berücksichtigen. “Das Tier befindet sich in einer verletzlichen Position, wenn es diese Funktionen ausführt”, sagt er. “Sie wollen in der Lage sein, ihre Umgebung zu sehen. Aus demselben Grund ist Ihr Haustier möglicherweise nicht bereit, ein Klo mit einem Deckel zu benutzen.”

Stellen Sie mindestens ein Katzenklo pro Katze bereit und achten Sie auf die richtige Lage.

6. Vorsicht! Ihre Katze pinkelt außerhalb des Katzenklos

Nix frustriert Katzeneltern mehr, als wenn ihre Katze das Katzenklo ignoriert und stattdessen woanders im Haus hinpinkelt — vor allem, wenn es die Couch oder das Bett ist. Warum tun Katzen das? “Dafür kann es viele Gründe geben”, sagt Weber, “und Sie sollten zuerst eine Krankheit ausschließen. Bringen Sie Ihre Katze zum Tierarzt, um nach einer Harnwegsinfektion oder einer anderen Krankheit zu suchen, die dieses neue Verhalten erklären könnte.”

Sobald gesundheitliche Bedenken ausgeschlossen sind, sollten Sie sicherstellen, dass die Katzentoilette den Vorlieben Ihrer Katze entspricht. Probieren Sie verschiedene Arten von Streu aus, um herauszufinden, ob Ihr Tier eine bestimmte Art bevorzugt. Achten Sie auf die Sauberkeit der Katzentoilette: Schaufeln Sie sie ein- bis zweimal am Tag (bei mehreren Katzen auch öfter). Versuchen Sie, die Katzentoilette an einem ruhigeren Ort aufzustellen (weg von lauten Geräten) oder an einem Ort, der für Ihre Katze leichter zugänglich ist.

7. Trainieren Sie Ihre Katze, einen Kratzbaum zu benutzen

Sie wollen nicht, dass Ihr neues Sofa in Fetzen gerissen wird? Bringen Sie Ihrer Katze bei, einen Kratzbaum zu benutzen, damit sie nicht an Ihren Möbeln kratzt. Der Fehler, den viele Katzenbesitzer machen, ist, dass sie nicht wissen, dass sie dem Kratzbaum eine gewisse Attraktivität verleihen müssen. Stellen Sie ihn zunächst in die Mitte des Raumes.

Wenn Sie ihn in eine Ecke stellen, die weit vom sozialen Geschehen im Haushalt entfernt ist, wird er von Ihrer Katze leicht ignoriert. Bestreuen Sie den Kratzbaum mit Katzenminze, wenn Sie ihn zum ersten Mal nach Hause bringen, rät der Tierarzt. Sobald sich Ihr Haustier daran gewöhnt hat, den Kratzbaum zu benutzen, können Sie ihn nach und nach an einen weniger stark frequentierten Platz stellen und die Katzenminze weglassen, falls gewünscht.

Bringen Sie Ihrer Samtpfote bei, einen Kratzbaum zu benutzen.

8. Kastrieren/Sterilisieren Sie Ihre Katze

Für die optimale Gesundheit Ihrer Katze gibt es nichts Besseres, als sie kastrieren zu lassen, sagt Weber. “Weibliche Katzen sind sehr unruhig, wenn sie läufig werden”, fügt er hinzu. Eine Kastration kann auch dazu beitragen, dass Ihre Katze sicher ist. Da unkastrierte Kater oft kämpfen, besteht die Gefahr, dass sie durch Bisse und Kratzer Krankheiten übertragen.

Auch bei weiblichen Katzen ist die Situation nicht viel besser. Weibliche Katzen können bereits im Alter von vier Monaten trächtig werden, und die Paarung und die Aufzucht mehrerer Würfe von Kätzchen kann sehr stressig sein. Und da es so viele ungewollte Katzen in Tierheimen gibt, die auf ein neues Zuhause warten, ist es besser, die Population nicht noch zu vergrößern.

9. Reisen Sie sicher mit Ihrer Samtpfote

Gehen Sie gerne mit Ihrer Katze auf Reisen? Auch wenn Ihre Katze es möchte, sollten Sie sie nicht unangeleint im Auto mitfahren lassen. Das lenkt den Fahrer ab, und im Falle eines Unfalls kann eine Katze zu einem gefährlichen Geschoss werden. Besorgen Sie sich eine bequeme Transportbox für Autofahrten, und bringen Sie Ihrer Katze bei, sie ohne Angst zu benutzen.

Weber warnt außerdem davor, “Ihre Katze niemals allein in einem geparkten Auto zu lassen”. Selbst bei kühleren Temperaturen und selbst bei geöffneten Fenstern wird ein Auto für ein Tier (oder auch einen Menschen) schnell ungemütlich. Es dauert nur wenige Minuten, bis eine Katze in einem warmen Auto zu Tode kommt. Die Gesundheit Ihrer Katze steht im Vordergrund, also lassen Sie diese lieber zu Hause, wenn Sie nicht vorhaben, sie mitzunehmen.

10. Akzeptieren die Geschenke Ihrer Katze

Wenn Ihre Katze Sie liebt, beweist sie das gerne, indem sie Ihnen manchmal die Ergebnisse einer erfolgreichen Jagd schenkt. Weber empfiehlt, diese Geschenke mit Anmut anzunehmen (selbst wenn sie eklig sind — wie etwa eine geköpfte Maus). Ihre Katze kann Ihnen auch ihre Liebe zeigen, indem sie mit dem Kopf wackelt, schnurrt oder Sie mit ihren Pfoten knetet. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Zuneigung, denn eine glückliche Katze ist eine gesunde Katze!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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