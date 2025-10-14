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Reise mit Haustier

Unterwegs mit Wauzi und Mieze: 10 Tipps für stressfreie Autoreisen mit Ihrem Haustier

Endlich! Der Urlaub steht vor der Tür. Natürlich möchten Sie Ihren geliebten Vierbeiner nicht alleine zu Hause lassen — er gehört ja schließlich zur Familie. Wir teilen 9 Expertentipps mit Ihnen, damit die Reise mit Hund und Katze zum Erfolg wird.

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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihrer Familie im Auto, bereit für einen wohlverdienten Urlaub. Mit gepackten Koffern und einer gut geplanten Route fühlen Sie sich vorbereitet und begeistert. Im Hintergrund hören Sie ein leises Miauen oder Bellen — Ihr Haustier ist auch mit von der Partie. Da kann die Urlaubsstimmung schon mal einen Dämpfer bekommen.

Reisen mit Haustieren kann stressig sein. Aber keine Sorge, es gibt Mittel und Wege, um diese Erfahrung für Sie und Ihren vierbeinigen Freund angenehm zu gestalten. Mit guter Vorbereitung und den richtigen Tipps kann die Reise mit dem Haustier zum unvergesslichen Abenteuer werden. Hier sind zehn Expertentipps, die Ihnen dabei helfen können.

1. Die Reiseeignung Ihres Haustiers prüfen

Zuerst sollten Sie überlegen, ob Ihr Haustier überhaupt reisetauglich ist. Ältere, kranke oder besonders ängstliche Tiere sind möglicherweise nicht für die Reise geeignet. Manchmal mögen Haustiere einfach keine Reisen. In solchen Fällen könnte eine seriöse Tierpension oder ein Haustiersitter eine gute Alternative sein. Sollte Ihr Haustier jedoch reisefreudig sein, können folgende Tipps eine haarsträubende Erfahrung verhindern.

Kimberly K. Baumgart, zertifizierte angewandte Tierverhaltensforscherin (CAAB), aus Kansas City, Kansas rät: 

“Im Idealfall ist die erste Erfahrung Ihres Haustiers mit dem Auto positiv. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, Ihr Tier und sein Lieblingsspielzeug in ein geparktes Auto zu setzen. So kann es sich mit der neuen Umgebung vertraut machen, ohne den Stress der Fahrt. Wenn Sie eine Transportbox verwenden möchten, sollten Sie üben, Ihr Haustier im Auto zu transportieren.”

2. Sicherheit im Auto gewährleisten

Die Sicherheit Ihres Vierbeiners steht bei einer Autofahrt mit Hund an erster Stelle. Aus Sicherheitsgründen sollten Haustiere während der Fahrt nicht frei im Auto herumlaufen oder auf Ihrem Schoß sitzen. Katzen und kleine Hunde sollten laut American Veterinary Medical Association (AVMA) in einer Transportbox untergebracht sein. Für größere Hunde, die nicht bequem in eine Box passen, ist ein eigener Sitz empfehlenswert, an dem Sie das Geschirr sicher befestigen können.

Reise mit Haustier im Auto

Es ist wichtig, dass Ihre Haustiere nicht unkontrolliert im Auto umherwandern. Lassen Sie Ihre Tiere auch nicht mit dem Kopf aus dem Fenster hängen, da sie durch umherfliegende Partikel verletzt werden könnten. Außerdem sollten Sie Ihr Haustier niemals unbeaufsichtigt im Auto lassen, insbesondere nicht bei warmem Wetter.

3. Reiseübungen mit Ihrem Haustier durchführen

Bereiten Sie Ihr Haustier auf die bevorstehende Reise vor. Dazu gehört auch, dass das Tier positive Erfahrungen mit dem Auto sammelt. Lassen Sie Ihr Haustier anfangs im geparkten Auto sitzen, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Fahren Sie dann kurze Strecken und erhöhen Sie nach und nach die Fahrzeit. Belohnen Sie Ihr Haustier nach jeder Fahrt, um eine positive Verknüpfung herzustellen.

4. Sich über die Haustier-Richtlinien Ihrer Unterkunft informieren

Stellen Sie sicher, dass die Unterkunft, in der Sie übernachten möchten, haustierfreundlich ist. Informieren Sie sich im Voraus über eventuelle Einschränkungen hinsichtlich Rasse, Gewicht oder Anzahl der Tiere.

5. Spezielle Versorgungskits für Haustiere packen

Es ist wichtig, alle notwendigen Utensilien für Ihr Haustier einzupacken. Dazu gehören Futter, Medikamente, Leine, Halsband, Näpfe, Wasser, Katzenstreu, Spielzeug, Abfallbeutel und eventuell spezielle Unterlagen oder Tücher für den Fall, dass Ihr Haustier im Auto sein Geschäft verrichten muss.

Reise mit Haustier Katze

6. Vorbereitung auf Notfälle

Stellen Sie sicher, dass die Identifikation Ihres Haustiers oder die Mikrochipinformationen auf dem neuesten Stand sind. Überlegen Sie, ob ein GPS-Tracker für Ihr Haustier sinnvoll sein könnte. GPS-Tracker für Hunde und Katzen sind kleine Navigationssysteme, die am Halsband angebracht werden und Ihnen den Standort Ihres Tieres in Echtzeit anzeigen. So können Sie die Sicherheit und Gesundheit Ihres geliebten Vierbeiners auf Reisen garantieren. Die aktuell besten GPS-Tracker für Haustiere sind:

Tractive: Das führende GPS für Katzen und Hunde
Tractive: Das führende GPS für Katzen und Hunde
Tractive bietet eine Echtzeit-Ortung mit einer Genauigkeit von bis zu 3 Metern und unterstützt sowohl GPS- als auch Satellitensysteme. Der Tracker benötigt keine monatlichen Gebühren, da es mit einer kostenlosen Smartphone-App und Webanwendung funktioniert.
GPS-Tracker für Ihr Haustier
GPS-Tracker für Ihr Haustier
Der Weenect Tracker ist wasserdicht und stoßfest, bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 7 Tagen und verfügt über eine Echtzeit-Ortungsfunktion. Die zugehörige Smartphone-App ist kostenlos und erfordert keine monatlichen Gebühren.

Außerdem sollte die Gesundheitsakte Ihres Haustiers, einschließlich Medikamenten und Impfplänen, griffbereit sein. Es ist auch wichtig, dass die Impfungen und Parasitenpräventionsbehandlungen Ihres Haustiers vor der Reise aktuell sind. Die richtige Haustierversicherung kann hier sowohl Ihr Haustier als auch Ihren Geldbeutel schützen.

7. Vor der Reise Energie abbauen

Versuchen Sie, vor der Reise so viel Energie wie möglich bei Ihrem Haustier abzubauen. Ein langer Spaziergang mit Ihrem Hund oder ein interaktives Spiel mit Ihrer Katze kann helfen, Nervosität abzubauen und Ihr Haustier für die lange Autofahrt müde zu machen.

8. Beruhigende Haustierprodukte in Erwägung ziehen

Beruhigende Haustierprodukte oder “Anti-Angst”-Medikamente können bei Reisen helfen, sollten aber nur nach Rücksprache mit einem Tierarzt verwendet werden. Sogenannte Pheromone können dabei helfen, Ihr Haustier zu beruhigen. Sie werden auf eine Decke gesprüht und in den Rücksitz oder die Transportbox gelegt. Es gibt spezielle Produkte für Hunde und Katzen.

9. Verantwortlichkeiten aufteilen

Falls möglich, sollten die Verantwortlichkeiten für Kinder und Haustiere auf zwei Erwachsene aufgeteilt werden. So kann einer der Erwachsenen während der Pausen mit dem Kind auf die Toilette gehen, während der andere das Haustier versorgt.

Reise mit Haustier Familie

10. Fütterungszeiten anpassen

Experten empfehlen oft, das Frühstück Ihres Hundes oder Ihrer Katze auszulassen, wenn Sie mit Haustieren reisen, da Autofahrten Magenbeschwerden und Erbrechen verursachen können. In diesem Fall sollten Sie Ihr Haustier erst füttern, wenn Sie an Ihrem Zielort angekommen sind. Allerdings hat jedes Tier spezifische Bedürfnisse, deshalb sollten Sie Ihren Tierarzt um Rat fragen. Unabhängig vom Fütterungsplan müssen Tiere hydratisiert bleiben, also stellen Sie sicher, dass Ihre Katzen und Hunde Wasser trinken.

Unser Fazit

Mit ein wenig Vorbereitung und ein paar kleinen Anpassungen können Sie ein stressfreies und unterhaltsames Reiseerlebnis für Sie und Ihr Haustier sicherstellen. Und vergessen Sie nicht, während der Reise die kleinen Momente des Glücks zu genießen, sei es ein fröhliches Schwanzwedeln Ihres Hundes beim Blick aus dem Fenster oder das zufriedene Schnurren Ihrer Katze in ihrer Transportbox.

Obwohl die Organisation einer Reise mit Ihrem Haustier zunächst aufwändig erscheinen mag, ist es die Mühe wert, denn letztendlich ist es das gemeinsame Erleben von Abenteuern und unvergessliche Erinnerungen, die zählen. Die zusätzliche Planung und Fürsorge, die Sie in Ihre Reisevorbereitungen investieren, wird sich auszahlen, wenn Sie sehen, wie Ihr vierbeiniger Freund die neuen Umgebungen und Erlebnisse genießt.

Und seien wir ehrlich, gibt es etwas Schöneres als ein glückliches Gesicht – sei es auf zwei oder vier Beinen — während Sie den Sonnenuntergang auf einer neuen Reise beobachten? In diesem Sinne: Frohes Reisen mit Katze und Hund und viel Spaß auf Ihrer nächsten gemeinsamen Entdeckungsreise!

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