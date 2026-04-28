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Haustiere in Sommerhitze

Sommerhitze und Haustiere: So schützen Sie Ihre Lieblinge richtig

Heiße Tage stellen auch für unsere Haustiere eine Herausforderung dar. Wie Sie Ihre vierbeinigen Freunde vor den Gefahren der Sommerhitze schützen können, erfahren Sie hier.

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Der Sommer bringt nicht nur sonnige Stunden und Freizeit im Freien mit sich, sondern auch besondere Anforderungen an die Pflege unserer Haustiere. Hitze, Sonneneinstrahlung und steigende Temperaturen können schnell zu gesundheitlichen Problemen führen. Ein rechtzeitiger Check-Up beim Tierarzt im Frühsommer ist daher ein wichtiger erster Schritt, um Ihr Tier bestmöglich auf die warme Jahreszeit vorzubereiten. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie Ihr Haustier bei Hitze schützen und welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten, um unbeschwerte und sichere Sommertage zu genießen.

1. Check-Up – Der wichtige Gesundheits-Start in den Sommer

Ein gründlicher Gesundheits-Check Ihres Tieres im Frühsommer ist essenziell, um eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen und vorzubeugen. Dabei sollte besonders auf Parasiten wie Herzwürmer geachtet werden. Herzwürmer sind parasitäre Würmer, die das Herz und die Lunge Ihres Tieres befallen können.

Wichtig: Wenn Ihr Haustier nicht das ganze Jahr über eine vorbeugende Medikation erhält, ist ein Test auf Herzwürmer vor Beginn der warmen Monate besonders empfehlenswert. Herzwürmer werden vor allem durch Mücken übertragen, deren Aktivität mit den steigenden Temperaturen zunimmt.

Ihre Checkliste für den Frühsommer-Check:

  • Gesamtgesundheit prüfen lassen: Untersuchung von Herz, Lunge, Haut und Zähnen.
  • Parasiten-Test: Kontrolle auf Herzwürmer, Flöhe, Zecken und andere Parasiten.
  • Impfstatus überprüfen: Impfungen auffrischen, die speziell für die Sommermonate relevant sind (z.B. FSME bei Hunden).
  • Vorbeugende Medikamente planen: Absprachen zum Einsatz von Zecken- und Flohschutz, Wurmkuren und weiteren Präventivmaßnahmen.
  • Ernährungsberatung: Anpassung der Fütterung für die warme Jahreszeit, ggf. Leichtfutter empfehlen lassen.

Eine regelmäßige Kontrolle durch den Tierarzt sorgt dafür, dass Ihr Tier die warme Jahreszeit gesund und aktiv verbringen kann. Zudem ermöglicht es Ihnen, individuell auf die Bedürfnisse Ihres Haustiers einzugehen.

2. Ausreichend Wasser – Der Schlüssel zur Gesundheit bei Hitze

Bei hohen Temperaturen ist die ausreichende Flüssigkeitszufuhr für Ihr Haustier besonders wichtig. Tiere können genauso wie Menschen schnell dehydrieren, wenn sie nicht genügend trinken. Besonders an heißen oder feuchten Tagen sollten Sie deshalb dafür sorgen, dass Ihr Vierbeiner jederzeit Zugang zu frischem und sauberem Wasser hat.

Haustiere in Sommerhitze: Wasser

Was Sie beachten sollten:

  • Frisches Wasser immer bereitstellen: Wechseln Sie das Wasser mehrmals täglich, damit es kühl und appetitlich bleibt.
  • Schattiger Rückzugsort: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Tier sich im Freien immer an einem schattigen Platz ausruhen kann. Direkte Sonneneinstrahlung erhöht den Flüssigkeitsbedarf deutlich.
  • Überanstrengung vermeiden: Begrenzen Sie körperliche Aktivitäten, vor allem in den heißesten Stunden des Tages (meist zwischen 11 und 16 Uhr). Spaziergänge sollten lieber abends oder frühmorgens stattfinden.
  • Bei extremer Hitze drinnen bleiben: Wenn es wirklich sehr heiß wird, ist es ratsam, Ihr Tier in einem kühlen Raum zu halten und es vor der starken Sonneneinstrahlung zu schützen.

Praxisbeispiel:

Ein Hund, der bei sommerlichen Temperaturen zu wenig trinkt und sich gleichzeitig viel bewegt, kann innerhalb kurzer Zeit Symptome einer Dehydrierung entwickeln – wie z. B. starkes Hecheln, lethargisches Verhalten oder sogar Kreislaufprobleme. Durch regelmäßiges Anbieten von Wasser und ausreichende Ruhepausen können Sie das Risiko deutlich senken.

3. Symptome einer Überhitzung – So erkennen Sie die Warnsignale rechtzeitig

Gerade an heißen Tagen ist es wichtig, die Anzeichen einer Überhitzung bei Ihrem Haustier frühzeitig zu erkennen. Überhitzung kann schnell lebensgefährlich werden, wenn Sie nicht rechtzeitig handeln. Daher sollten Sie die folgenden Symptome unbedingt kennen:

Häufige Warnzeichen bei Hitze:

  • Übermäßiges Hecheln oder Atembeschwerden
  • Erhöhte Herzfrequenz und schnelle Atmung
  • Starkes Sabbern
  • Leichte Schwäche, Trägheit oder Desorientierung (Stupor)
  • Kollaps oder Bewusstlosigkeit

Weitere ernstzunehmende Symptome:

  • Krampfanfälle
  • Blutiger Durchfall oder Erbrechen
  • Erhöhte Körpertemperatur über 40 Grad Celsius

Eine erhöhte Körpertemperatur ist oft das eindeutige Zeichen, dass Ihr Tier an einem Hitzschlag leidet. Im Ernstfall ist schnelles Handeln gefragt: Kühlen Sie Ihr Tier vorsichtig ab (zum Beispiel mit lauwarmem Wasser), bringen Sie es an einen schattigen oder klimatisierten Ort und suchen Sie umgehend einen Tierarzt auf.

4. Niemals allein im Auto lassen – Lebensgefahr für Ihr Haustier

Ein geparktes Fahrzeug kann sich im Sommer innerhalb kürzester Zeit stark aufheizen – oft auf Temperaturen, die für Menschen und Tiere lebensbedrohlich sind. Lassen Sie Ihr Haustier deshalb niemals alleine im Auto, auch nicht für kurze Zeit.

Warum ist das so gefährlich?

  • Die Temperatur im Inneren eines Fahrzeugs kann binnen weniger Minuten auf über 50 Grad Celsius steigen.
  • Tiere können sich nicht durch Schwitzen ausreichend abkühlen und sind daher besonders anfällig für Hitzschläge.
  • Selbst geöffnete Fenster oder ein Schattenplatz bieten keinen ausreichenden Schutz.
Haustiere in Sommerhitze: Hund im Auto

Rechtliche Hinweise:

In vielen Regionen ist das Zurücklassen von Tieren in heißen Fahrzeugen gesetzlich verboten und kann mit Bußgeldern oder Strafen geahndet werden. Sie gefährden damit nicht nur die Gesundheit Ihres Tieres, sondern setzen sich auch rechtlichen Konsequenzen aus.

5. GPS-Tracker – Mehr Sicherheit für Ihren Liebling in der Sommerzeit

Der Sommer lädt Haustiere zu ausgiebigen Erkundungstouren im Freien ein. Gleichzeitig steigt jedoch das Risiko, dass sie sich verlaufen oder unerwartet in Gefahr geraten. GPS-Tracker bieten hier eine sinnvolle Unterstützung, um den Aufenthaltsort Ihres Tieres jederzeit im Blick zu behalten.

Mit solchen Geräten können Sie in Echtzeit verfolgen, wo sich Ihr Vierbeiner gerade befindet – und werden automatisch benachrichtigt, wenn er vordefinierte Sicherheitszonen verlässt. So lässt sich das Risiko eines Verlusts deutlich reduzieren.

Darüber hinaus ermöglichen moderne Tracker, das Aktivitätsniveau Ihres Tieres zu überwachen. Gerade bei Hitze ist es wichtig, dass sich Ihr Haustier nicht überanstrengt oder zu lange in der Sonne bleibt. Anzeichen für Überforderung können Sie so schneller erkennen und rechtzeitig für Schatten, Wasser und Ruhe sorgen.

Viele GPS-Tracker liefern zudem gesundheitsbezogene Daten, die einen Überblick über das allgemeine Wohlbefinden Ihres Haustiers geben. In Notfallsituationen, beispielsweise bei plötzlicher Krankheit oder Diebstahl, kann ein GPS-Tracker ebenfalls entscheidend helfen, Ihr Tier schnell zu finden und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Diese Technologie schafft nicht nur Sicherheit, sondern auch ein beruhigendes Gefühl für Sie als Tierhalter – gerade in den warmen Sommermonaten, in denen die Tiere viel draußen unterwegs sind. Die beliebtesten Tracker auf dem Markt:

Tractive: Das führende GPS für Katzen und Hunde
Tractive: Das führende GPS für Katzen und Hunde
Tractive bietet eine Echtzeit-Ortung mit einer Genauigkeit von bis zu 3 Metern und unterstützt sowohl GPS- als auch Satellitensysteme. Der Tracker benötigt keine monatlichen Gebühren, da es mit einer kostenlosen Smartphone-App und Webanwendung funktioniert.
GPS-Tracker für Ihr Haustier
GPS-Tracker für Ihr Haustier
Der Weenect Tracker ist wasserdicht und stoßfest, bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 7 Tagen und verfügt über eine Echtzeit-Ortungsfunktion. Die zugehörige Smartphone-App ist kostenlos und erfordert keine monatlichen Gebühren.

6. Besondere Vorsicht bei bestimmten Tiergruppen – Wer ist besonders gefährdet?

Nicht alle Haustiere reagieren gleich auf Hitze. Besonders Tiere mit flachen Gesichtern, sogenannte brachyzephale Rassen wie Möpse oder Perserkatzen, sind aufgrund ihrer Anatomie anfälliger für Hitzschläge. Sie können nicht so effektiv hecheln, um ihre Körpertemperatur zu regulieren, und geraten daher schneller in Gefahr.

Auch andere Risikogruppen sollten Sie besonders schützen:

  • Ältere Tiere
  • Übergewichtige Haustiere
  • Tiere mit Herz- oder Lungenerkrankungen

Für diese Tiere empfiehlt es sich, bei hohen Temperaturen möglichst klimatisierte oder gut belüftete Räume zur Verfügung zu stellen und ihre Aktivität entsprechend anzupassen. Eine kühle Umgebung hilft, den Kreislauf zu entlasten und gesundheitliche Risiken zu minimieren.

7. Wassersicherheit – Schutz beim Schwimmen und am Wasser

Wasser bedeutet für viele Haustiere an heißen Tagen willkommene Abkühlung – doch gerade in der Nähe von Pools, Seen oder am Meer lauern auch Gefahren, auf die Sie achten sollten.

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit und die Ihres Tieres:

  • Keine unbeaufsichtigte Nähe zu Pools: Lassen Sie Ihr Tier niemals unbeaufsichtigt am oder im Pool. Auch geübte Schwimmer können in Not geraten.
  • Frisches Wasser anbieten: Achten Sie darauf, dass Ihr Haustier stets ausreichend frisches Trinkwasser hat. Wasser aus Schwimmbecken, Seen oder dem Meer ist oft ungeeignet und kann schädlich sein.
  • Langsame Gewöhnung ans Wasser: Führen Sie Ihr Tier behutsam ans Schwimmen heran, besonders wenn es wenig Erfahrung hat.
  • Schwimmhilfen nutzen: Wenn Sie mit Ihrem Tier auf Booten unterwegs sind, sollten Sie unbedingt eine geeignete Schwimmhilfe verwenden.
  • Nach dem Schwimmen abduschen: Chlor aus Poolwasser oder Salz vom Meer kann Haut und Fell reizen. Eine gründliche Dusche nach dem Schwimmen sorgt für mehr Komfort und Gesundheit.

Mit diesen einfachen Maßnahmen zur Wassersicherheit schützen Sie Ihr Haustier vor Unfällen und unterstützen sein Wohlbefinden an heißen Sommertagen.

8. Fenster schließen – Unfälle durch offene Fenster vermeiden

In der warmen Jahreszeit neigen viele dazu, Fenster und Türen offen stehen zu lassen, um frische Luft hereinzulassen. Für Haustiere kann dies jedoch gefährlich sein, wenn Fenster nicht ausreichend gesichert sind.

  • Nicht abgeschirmte Fenster und Türen geschlossen halten: Offene Fenster ohne Fliegengitter oder Schutzvorrichtungen bergen ein hohes Risiko, dass Haustiere hinausfallen oder sich verletzen.
  • Verstellbare Fenster sicher verschließen: Achten Sie darauf, dass verstellbare Fenster fest verschlossen sind, damit Ihr Tier nicht versehentlich hindurchrutschen kann.

Diese einfachen Vorsichtsmaßnahmen helfen, Unfälle zu verhindern und Ihr Haustier sicher in der Wohnung zu halten – besonders wenn die Temperaturen steigen und Fenster häufiger geöffnet werden.

9. Wellness und Fellpflege – Für ein gesundes und angenehmes Sommerklima

Die richtige Fellpflege spielt eine wichtige Rolle, damit Ihr Haustier den Sommer gut übersteht – dabei ist weniger oft mehr.

Haustier in Sommerhitze: Katzenpflege
  • Hunde nicht rasieren, sondern nur trimmen: Das Fell schützt Hunde vor direkter Sonneneinstrahlung und Überhitzung. Eine zu starke Rasur kann den natürlichen Schutz zerstören und das Risiko für Sonnenbrand erhöhen.
  • Katzen regelmäßig bürsten: Besonders bei Katzen hilft häufiges Bürsten, lose Haare zu entfernen und das Risiko von Hitzestau und Hautproblemen durch verfilztes Fell zu reduzieren.
  • Sonnenschutz und Insektenschutz nur für Tiere verwenden: Verwenden Sie nur Produkte, die speziell für Haustiere zugelassen sind, um Hautreizungen und Vergiftungen zu vermeiden.

Mit diesen einfachen Wellness-Tipps unterstützen Sie das Wohlbefinden Ihres Tieres auch an heißen Tagen.

10. Heiße Asphaltflächen vermeiden – Schutz für empfindliche Pfoten

An heißen Tagen kann sich Asphalt extrem aufheizen und stellt eine große Gefahr für die Pfoten Ihres Hundes dar. Da die Pfotenballen sehr empfindlich sind, kann es schnell zu schmerzhaften Verbrennungen kommen.

  • Hunde nicht auf heißem Asphalt laufen lassen: Vermeiden Sie Spaziergänge während der heißesten Tageszeiten, meist zwischen 11 und 16 Uhr.
  • Spaziergänge auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden legen: So schützen Sie Ihren Hund vor Überhitzung und Pfotenverletzungen.
  • Pfoten regelmäßig kontrollieren: Achten Sie darauf, ob die Pfoten Ihres Hundes Risse, Rötungen oder Blasen aufweisen, und pflegen Sie diese gegebenenfalls.

Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund den Sommer sicher und schmerzfrei genießen kann.

11. Vorsicht bei Herbiziden, Insektiziden und Düngemitteln

Im Sommer werden Gärten und Außenbereiche häufig mit Herbiziden, Insektiziden und Düngemitteln behandelt. Dabei sollten Sie besondere Vorsicht walten lassen, um die Gesundheit Ihrer Haustiere zu schützen.

  • Haustiere von behandelten Flächen fernhalten: Wenn Sie chemische Mittel im Garten anwenden, lassen Sie Ihr Tier erst wieder in die Nähe, wenn die Flächen vollständig getrocknet oder bewässert sind.
  • Anweisungen auf Verpackungen beachten: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften.
  • Exposition vermeiden: Auch Düngemittel können Magenverstimmungen oder andere gesundheitliche Probleme verursachen, wenn Ihr Haustier diese aufnimmt. Bewahren Sie daher alle Mittel sicher auf und verhindern Sie, dass Ihr Tier in behandelte Bereiche gelangt.
  • Insektenschutzprodukte sicher lagern: Citronella-Kerzen, Tiki-Fackeln oder Insektenspulen sollten außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahrt werden, um Vergiftungen oder Verbrennungen zu vermeiden.

Mit diesen einfachen Maßnahmen sorgen Sie für eine sichere und angenehme Umgebung für Ihr Haustier – gerade in der warmen Jahreszeit.

12. Gartenpflanzen – Welche Pflanzen sind sicher für Ihr Haustier?

Der Garten ist für viele Haustiere ein beliebter Ort zum Spielen und Entdecken (besonders für Katzen). Dabei kommen sie jedoch häufig mit verschiedenen Pflanzen in Kontakt, die potenziell gesundheitsschädlich sein können.

Haustiere in Sommerhitze: Katze im Garten
  • Gefährliche Pflanzen erkennen: Informieren Sie sich über die Pflanzen in Ihrem Garten. Einige Zierpflanzen und Gartenpflanzen können für Haustiere giftig sein und ernste gesundheitliche Probleme verursachen.
  • Vorsicht bei Verschlucken: Selbst ungiftige Pflanzen können bei Aufnahme Magenverstimmungen oder Verdauungsprobleme auslösen.
  • Aufmerksamkeit im Freien: Behalten Sie Ihr Tier beim Aufenthalt im Garten immer im Blick, um ungewolltes Fressen zu verhindern.
  • Frühzeitiges Handeln: Wenn Sie vermuten, dass Ihr Haustier eine giftige Pflanze gefressen hat, suchen Sie umgehend einen Tierarzt auf.

Mit diesen Tipps können Sie Ihren Garten auch in der warmen Jahreszeit zu einem sicheren Ort für Ihr Tier machen.

13. Futter – Gefahrenquellen vermeiden und gesunde Ernährung gewährleisten

Das Thema Ernährung ist ein zentraler Punkt bei der Haustierpflege – besonders im Sommer, wenn viele Feiern und Aktivitäten im Freien stattfinden.

  • Bewährte Ernährung beibehalten: Halten Sie sich an das gewohnte Futter Ihres Tieres und vermeiden Sie die Gabe von zu fetthaltigen oder ungewohnten Lebensmitteln, die Verdauungsprobleme oder andere gesundheitliche Risiken verursachen können.
  • Müll sicher verstauen: Achten Sie darauf, dass Ihr Haustier keinen Zugang zum Müll hat, da dort oft gefährliche Essensreste oder giftige Substanzen enthalten sind.
  • Alkohol fernhalten: Alkoholische Getränke sind für Haustiere hochgiftig. Bei Feierlichkeiten im Sommer sollten Sie darauf achten, dass keine Getränke verschüttet werden und Ihr Tier keinen Zugang dazu bekommt.
  • Vorsicht bei Leckerlis: Übermäßige oder falsche Leckerlis können Übergewicht oder Unverträglichkeiten fördern. Achten Sie auf die Qualität und Menge.

Mit diesen einfachen, aber wichtigen Maßnahmen schützen Sie Ihr Haustier vor gesundheitlichen Problemen rund ums Futter.

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