Lieferservice: Erleichterung für Ihren Alltag

Sie kommen abends erschöpft nach Hause. Sie öffnen den Kühlschrank und merken: da war ja noch was! Sie müssen noch einkaufen gehen. Zum Glück gibt es heutzutage genug Lieferdienste, die das für Sie übernehmen und Ihnen die Lebensmittel nach Hause bringen. Hier erfahren Sie, welche Lieferservices es gibt, was sie kosten und wie Sie einen Lieferservice in der Nähe finden.
Was ist eigentlich ein Lieferservice?
Ein Lieferservice ist eine Dienstleistung, die aufgrund vorliegender Bestellungen oder Kundenaufträge von Produkten des eigenen oder eines fremden Unternehmens deren Transport zum Kunden betreibt. Am bekanntesten sind die Pizza-Lieferdienste.
Der Transport der Waren erfolgt durch Transportmittel wie Kraftfahrzeug, Motorrad, Moped oder Fahrrad. Entweder sind die Lieferdienste selbständige Unternehmen, zum Beispiel Lieferando, oder gehören zu einem Händler (zum Beispiel Bringoo von Penny).
Welche Lieferdienste gibt es?
Heutzutage gibt es Lieferdienste für fast alles. Flaschenpost liefert Getränke, die Belieferung von Convenience Food als Mittagessen am Arbeitsplatz erfolgt ebenfalls durch Lieferdienste.
Bücher (Subito) oder sonstige Frachtgüter (Trans-o-flex Express) werden durch Spezialversender transportiert. Es gibt sogar Lieferservices für Blumen. Weitere Beispiele sind Kurier-Express-Paket-Dienst, Pizzaservice oder Essen auf Rädern.
Die besten Lieferservices im Überblick
Vor allem in den letzten Jahren boomten Lieferservices, die sich auf Lebensmittel fokussieren. Das bequeme Bestellen ohne App erleichtert zum einen die Planung von Mahlzeiten, zum anderen stellt ein Lieferservice eine enorme Zeitersparnis dar. Die besten Lieferdienste stellen wir kurz vor:
Beim Lieferservice von REWE
suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Lassen Sie von MyTime.de
sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Bei Wolt
gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26
” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online
. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Im Dallmayr
Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Just Spices
ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Mit der Degustabox
bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB
!
Wie findest Sie den richtigen Lieferservice in der Nähe?
Am einfachsten ist es, wenn Sie unterschiedliche Lieferservices in der Nähe ausprobieren. So können Sie am besten sehen, welches Angebot Sie erwartet. Im Idealfall gibt es einen guten Lieferservice in der Nähe, die genau Ihre Wünsche abdecken. Dann können Sie stöbern und anhand folgender Kriterien entscheiden:
Wie einfach kann ich bestellen?
Muss ich erst lange eine Registrierung machen, bevor ich meine Bestellung abschicken kann? Gibt es eine spezielle App für den Lieferservice?
Gibt es eine breite Produktpalette?
Welche Produkte werden angeboten? Gibt es neben Lebensmittel auch andere klassische Haushaltswaren zu kaufen?
Sind mein Geschmack und Bedarf abgedeckt?
Gibt es ausreichend Auswahl für meine Ernährung? Werden vegane, glutenfreie oder Produkte mit einem Bio-Zertifikat angeboten?
Wie sind die Lieferservice Kosten?
Gibt es einen Mindestbestellwert bei diesem Lieferservice? Welche Kosten entstehen für die Lieferung direkt an die Haustür?
Kann ich den Tag für die Lieferung frei wählen?
An welchen Tagen kann ich eine Lieferung veranlassen? Welche Zeitfenster werden mir angeboten in meiner Region?
Gibt es Angebote und Rabatte?
Nimmt der Lieferservice an einem Rabatt-Programm teil? Gibt es Angebote, wenn ich diesen Lieferdienst nutze?
Diese Punkte können Ihnen einen ersten Eindruck von einem Lieferdienst vermitteln und Ihnen zeigen, ob er zu Ihnen passt.
Wann lohnt sich ein Lieferdienst für Sie?
Über einen Lieferdienst zu bestellen, bietet Ihnen einige Vorteile. Zum einen sparen Sie jede Menge Zeit. Sie müssen zwar Ihre Lebensmittel oder Ihre Mahlzeit aussuchen, aber nicht extra noch einmal losfahren. Außerdem fällt die Auswahl der Produkte über eine App leichter als durch die Gänge im Supermarkt zu marschieren. Sie müssen auch die Einkäufe nicht selbst tragen. Das tut der Lieferdienst für Sie.
Zudem können Sie genau planen, wann Ihre Lebensmittel oder Ihr Menü kommen soll. Es gibt Dienste, die praktisch wie ein Abo liefern. Und Sie werden entlastet, wenn Sie einmal keine Lust zum Kochen haben. Zwar wird bei den meisten Lieferdiensten eine Liefergebühr aufgeschlagen, aber diese sind vergleichsweise gering. Schließlich kostet es Sie auch Zeit und Spritgeld, wenn Sie selbst los müssen.
Oder Sie sind z. B. im Urlaub in einem anderen Land und möchte einen einheimischen Lieferservice mit Hilfe einer Sprachlern-App nutzen.
Wie kann ich beim Lieferservice sparen?
Viele Lieferdienste bieten über die Zeit verteilt immer wieder Angebote und Rabatte an. Sie können zum Beispiel einen Rabatt bekommen, wenn Sie einen Lieferdienst einem Freund weiterempfehlen. Es gibt immer wieder Gutscheine, wie man sie z. B. von Kochboxen kennt, die eingelöst werden können. Und die meisten Lieferservices belohnen Treue.
Mit einem Punkte-Programm können Sie bei jeder Bestellung Punkte sammeln und diese für Angebote einlösen. Sie können Stempel sammeln und an Gewinnspielen teilnehmen. Die meisten Lieferdienste verfügen über einen Newsletter und sind in den Sozialen Medien aktiv, sodass Sie sich immer informieren können.
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