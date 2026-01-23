Trinkgeld für Lieferdienste: So machen Sie es richtig

Trinkgeld ist in der Gastronomie eine Selbstverständlichkeit, aber wie sieht es mit Lieferdiensten aus? Sie sind auf den Straßen unterwegs, damit wir unser Haus nicht verlassen müssen. Um sicherzustellen, dass diese Lieferhelden die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen, finden Sie hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Dinge, die Sie beim Trinkgeld für Lieferdienste beachten sollten.

Nicht alle Lieferungen sind gleich

Um herauszufinden, wie viel Trinkgeld man einem Lieferfahrer geben sollte, muss man sich zunächst Gedanken über die Art der Lieferung machen. Eine Pizza oder ein paar belegte Brötchen zu bestellen ist etwas ganz anderes als ein Buffet für eine Mittagssitzung. Der Hauptunterschied liegt in der Größe und dem Preis der Bestellung.

Wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen das Trinkgeld auf der Grundlage des Prozentsatzes des Essens anstatt eines Pauschalbetrags geben, könnte das bedeuten, dass die Aufwandsentschädigung für eine große Gruppenbestellung sehr teuer werden kann, während Fahrer, die kleinere Bestellungen bringen, nur ein paar Euro erhalten.

Denken Sie darüber nach: Ein Trinkgeld von 20 % auf eine Bestellung von 500 Euro bedeutet, dass der Fahrer 100 Euro erhält, während dieselben 20 % auf eine Bestellung von 15 Euro nur 3 Euro ausmachen. Glauben Sie, dass es neben dem physischen Transport einer größeren Bestellung einen Wertunterschied von 97 Euro zwischen der Leistung der beiden Fahrer gibt? Wahrscheinlich nicht.

Deshalb ist es nicht immer so einfach, einen Prozentsatz für das Trinkgeld eines Lieferfahrers festzulegen und ihn dann auf die gesamte Bestellung anzuwenden.

Die große Frage lautet also: Wie viel Trinkgeld sollte man einem Lieferfahrer geben?

Generell gilt: 2 bis 3 Euro für eine kleine Essensbestellung ist angebracht. Sollten Sie für mehrere Personen bestellen, können Sie 5 bis 10 % Trinkgeld geben. Bei Beträgen unter 20 Euro ist es außerdem Gange, auf den vollen Eurobetrag aufzurunden. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass Sie zufrieden mit der Lieferung sind. Sollte die Lieferung zu spät oder unvollständig bzw. beschädigt ankommen, können Sie auf eine Aufwandsentschädigung verzichten.

Bar kommt das Trinkgeld natürlich am direktesten beim Fahrer an, und in den meisten Apps finden Sie ebenfalls eine Funktion, Trinkgeld direkt zur Bestellung hinzuzufügen und somit bargeldlos zu bezahlen. Bei einigen Lieferservices können Sie den Fahrer sogar im Nachhinein noch vergüten.

Einfach Lebensmittel und Essen bestellen

Wenn Sie es jetzt kaum erwarten können, Ihren nächsten Lieferfahrer mit einem großzügigen Trinkgeld eine Freude machen wollen, nutzen Sie einen dieser Lieferdienste, um Ihren Einkauf zu erledigen oder ein Abendessen zu bestellen:

Der Unterschied zwischen Liefergebühr und Trinkgeld

Was passiert, wenn der Rechnung bereits eine Liefergebühr hinzugefügt wurde? Viele Caterer und Restaurants erheben in der Tat eine Liefergebühr — und manche Kunden denken fälschlicherweise, dass es sich dabei um Trinkgeld handelt. Aufgrund dieses Missverständnisses werden einige Fahrer um ihr hart verdientes Trinkgeld gebracht.

Es stellt sich die Frage: Was ist die Liefergebühr, und wer bekommt sie?

Die Zustellgebühren sind keine direkte Entschädigung für den Fahrer. Stattdessen werden sie in der Regel zur Deckung der Kosten für Benzin, Versicherung, Parktickets und andere Ausgaben des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Transport Ihrer Lebensmittel verwendet.

Einige Plattformen (oder Restaurants, die die Kosten für ihre Präsenz auf einer Plattform ausgleichen wollen) können auch eine separate Servicegebühr erheben, aber auch diese geht nicht an den Fahrer. Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Liefer- oder Servicegebühr sehen, sollten Sie wissen, dass der Zusteller keinen Cent davon bekommt.

Wie wichtig ist das Trinkgeld?

Bei der Entscheidung, ob und wie viel Trinkgeld Sie Ihrem Lieferungsfahrer geben, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass diese auf die Großzügigkeit der Kunden angewiesen sind, um einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen, da sie oft niedrigere Stundenlöhne als andere Berufsgruppen erhalten. Ein Beispiel: Der Grundlohn für einen Lieferand-Fahrer beträgt derzeit 12 Euro.

Und wenn Sie den Lieferfahrern Trinkgeld geben, sollten Sie nicht vergessen, dass sie schwere Kisten und Tabletts bei jedem Wetter transportieren und tragen, sich im Verkehr und auf Parkplätzen zurechtfinden und manchmal sogar Treppen steigen müssen, um Ihnen Ihr Essen zu bringen.

Zusammenfassung

Damit Sie, Ihre Familie oder Ihre Kollgen immer mit frischen Lebensmitteln oder einem leckeren Mittagessen versorgt sind, sollten Sie eine gute Beziehung zu den Lieferfahrern an der Front aufbauen. Sie sind diejenigen, die sich bemühen und sich durch den Verkehr kämpfen, um sicherzustellen, dass Ihr Essen pünktlich und genussfertig ankommt. Wenn Sie sich an die oben genannten Richtlinien halten, können Sie sicherstellen, dass Sie die Lieferfahrer für ihren hervorragenden, professionellen Service angemessen belohnen.

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