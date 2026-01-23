Wolt Lieferservice: Kein normaler Lieferdienst

Der Arbeitstag ist vorbei. Der Hunger macht sich bereits deutlich bemerkbar. Selbst kochen oder liefern lassen? Die Antwort kommt zügig: Es muss schnell gehen und keinen Aufwand machen. Lecker soll es auch sein. Fazit: Ein Lieferdienst muss her. Da kommt Wolt genau richtig.

Wie funktioniert der Wolt Lieferservice?

Der Lieferdienst Wolt bietet die Möglichkeit, Essen und andere Produkte bequem über die hauseigene App oder die Homepage zu bestellen. Das Sortiment aller Restaurants und Geschäfte ist übersichtlich dargestellt und lässt sich einfach nach Essenspräferenzen einteilen. Während Restaurants nach bestimmten Gerichten (Pizza, Chicken, Hamburger, etc.) unterteilt sind, finden sich die angebotenen Geschäfte in einer großen Übersicht.

Sternebewertungen zeigen die bisherigen Erfahrungen vorheriger Kunden. Daneben finden sich die jeweiligen Preise der auf Wolt anbietenden Restaurants und Geschäfte, die mit ein bis vier Eurozeichen die Preisspanne angeben. Zusätzlich wird die Liefergebühr angezeigt, die sich nach dem jeweiligen Liefergebiet richtet..

Lieferservice in Echtzeit

Um eine Bestellung aufzugeben, wird anfangs die eigene Hausadresse in das dafür vorgesehene Adressfeld eingegeben oder via App per GPS-Lokalisierung freigegeben. Folgend erscheinen Restaurants und Geschäfte, die im eigenen Liefergebiet liegen und zum eigenen Standort liefern. Nach erfolgreicher Restaurant- oder Geschäftsauswahl, werden Artikel per simplem Klick ausgewählt und wandern somit in den virtuellen Warenkorb.

Nun noch die korrekte Lieferadresse mit möglichen Zusatzinformationen (Stockwerk, Klingel, Vorder- oder Hinterhaus) hinterlegen und die Zahlungsmethode bestimmen (Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay).

Leckere Gerichte aus umliegenden Restaurants genießen

Sobald der Bestellprozess abgeschlossen ist, wird die Bestellung bearbeitet. In Echtzeit können Kunden mitverfolgen, wie lange die Bearbeitung und Auslieferung der Bestellung dauert. Benachrichtigungen auf die hinterlegte Telefonnummer und E-Mail-Adresse geben weitere Auskünfte darüber, wann genau die Bestellung eintrifft und ob alles nach Plan läuft. Der Lieferdienst ist alsbald auf dem Fahrrad unterwegs, um die bestellte Ware direkt an die Haustür zu liefern. Natürlich können Sie dann Ihrem Lieferfahrer auch mit der richtigen Menge an Trinkgeld danken.

Testen kostet nichts

Ein allgemein bekanntes Sprichwort besagt: „Probieren geht über Studieren.“ Die Registrierung auf der Webseite oder der mobilen App von Wolt ist schnell durchgeführt und schon kann der Bestellprozess starten. Zur Registrierung wird eine E-Mail-Adresse oder ein Apple-, Google- oder Facebook-Account benötigt.

Nach erfolgreicher Registrierung ist das Benutzerkonto im System hinterlegt. Jetzt werden die Adresse und die Zahlungsdaten hinterlegt, sodass die nächsten Bestellungen schnell und bequem abgewickelt werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der einzelnen Restaurants und Geschäfte lässt sich auf die Erfahrungen von anderen Kunden zurückgreifen. Die einzelnen Restaurants und Geschäfte werden bei diesem Anbieter mit einer 5-Sternebewertung angezeigt.

In welchen Städten liefert Wolt Lebensmittel und andere Produkte?

Das Liefergebiet von Wolt umfasst in Deutschland mittlerweile 59 Städte. Neben Berlin, München und Stuttgart kann ebenfalls in Hamburg, Hannover, Dortmund, Essen, Leipzig, Dresden, Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt am Main und Offenbach über den Lieferservice von Wolt bestellt werden. Das Liefergebiet wird beständig erweitert und so kommen beständig neue Städte hinzu.

Wolt Lieferservice: Von Finnland in die Welt

Das finnische Unternehmen Wolt, das im Jahre 2014 gegründet wurde, bietet seinen Lieferservice derweil in 27 Ländern an. Aktuell von Finnland über Deutschland und Aserbaidschan bis nach Japan. Insgesamt finden sich auf der Plattform und der App die Sortimente von weltweit über 40.000 Restaurants und Geschäften. Im fernen Japan ist Wolt besonders beliebt. Dort ist Lieferdienst aktuell in über 55 Städten vertreten und sendet dort seine Fahrradkuriere aus, um Essen und andere Waren schnell an die Haustür zu liefern.

Wie hoch ist der Mindestbestellwert beim Wolt Lieferservice

Der Mindestbestellwert beim Lieferdienst von Wolt beträgt zur Zeit 10 Euro bei Restaurants und 25 Euro bei Geschäften. Jedoch ist es auch möglich, eine Bestellung unter dem Mindestwert aufzugeben. Dann muss jedoch die Differenz zum Mindestbestellwert bezahlt werden.

Nachhaltiger Lieferdienst

Das Sortiment der bei Wolt teilnehmenden Restaurants und Geschäfte wird von einem Fahrradkurier eingesammelt und anschließend an die Kunden ausgefahren. Das finnische Unternehmen bietet so eine nachhaltige Lösung, die der Unternehmensführung besonders wichtig ist. Somit werden die Umwelt und der Stadtverkehr nicht zusätzlich belastet.

Die Preise für den Lieferdienst

Die Preise für eine Lieferung mit Wolt bewegen sich zwischen 1,79 Euro und 3,99 Euro. Die Versandkosten hängen von der Lieferstrecke ab. Hier die Kosten im Überblick:

0 – 0,99 km = 1,79 €

1 – 1,49 km = 1,99 €

1,5 – 1,79 km = 2,59 €

1,8 – 2,29 km = 2,99 €

2,3 – 2,79 km = 3,59 €

2,8 – 4 km = 3,99 €

Gibt es Rabatte oder Angebote beim Wolt Lieferdienst?

Der Lieferservice vergibt regelmäßig Wolt Gutscheine und Rabatte an Neu- und Bestandskunden. Aktuell gibt es 50 % Rabatt als Erstnutzer:in auf die ersten zwei Bestellungen bei Wolt. Dieser Wolt Gutschein ist 30 Tage nach Aktivierung gültig. Wenn Sie Ihre Freunde einladen, dann wird Ihnen ein 4 Euro Wolt Gutschein auf die nächsten 3 Bestellungen geschenkt. Ihr Freund erhält sogar einen 8 Euro Gutschein auf die nächsten 3 Bestellungen.

Natürlich können Sie auch mit unserem Wolt Gutschein Bares auf Ihre nächste Bestellung sparen!

Immer neue Wolt Angebote

In Kollaboration mit einzelnen Restaurants und Geschäften bietet Wolt vereinzelte Angebote an, die von den anbietenden Restaurants und Geschäften bestimmt werden. Manchmal beinhaltet ein Angebot die Einsparung der Liefergebühr bei bestimmten Restaurants und Geschäften. Beispielsweise an Tagen, an denen die sogenannten „Chicken Deals“ gelten.

An anderen Tagen gibt es eine kostenlose Portion Pommes oder ein kostenloses Getränk zur Bestellung dazu. Um Angebote und Wolt Gutscheine nicht zu verpassen, bietet es sich an, beständig über die Webseite und App des Lieferservice informiert zu bleiben. Bei aktivierten Notifikationen via E-Mail oder die App werden die Angebote und Wolt Gutscheine bequem an registrierte Kunden weitergeleitet.

Warum sollte man beim Lieferdienst von Wolt bestellen?

Der Lieferservice von Wolt kann seit seinem Marktstart in Deutschland 2020 bereits auf eine Vielzahl von positiven Nutzererfahrungen zurückgreifen. Hierbei werden bestimmte Eigenschaften immer wieder hervorgehoben.

Intuitive Benutzeroberfläche mit Extras

Die Oberfläche und Handhabung der Webseite und App werden in Erfahrungsberichten oftmals hervorgehoben. Diese zeichnen sich durch eine einfache Bedienbarkeit aus und sind übersichtlich gestaltet. Die angegebenen Zusatzinformationen fallen besonders ins Auge.

Durch die standardgemäße Integration detaillierter Produktbeschreibungen hat der Wolt Lieferservice für seinen Kunden die Möglichkeit geschaffen, einen Überblick über die genaue Zusammensetzung der Produkte sowie Informationen für Allergiker, Vegetarier, Veganer und Co zu erhalten. Weiterhin sind die Preise übersichtlich gestaltet und direkt neben den einzelnen Produkten ersichtlich.

Die Homepage des Unternehmens

Wolt Öffnungszeiten

Der Wolt Lieferservice ist unter der Woche von 10 bis 23 Uhr im Einsatz. Am Samstag und Sonntag sowie an gesetzlichen Feiertagen sind die Fahrradkuriere des Lieferservice von 11 bis 23 Uhr im Einsatz. Die Restaurants und Geschäfte bestimmen ihre eigenen Öffnungszeiten, unabhängig der Öffnungszeiten des Lieferservices.

Deshalb kann es vorkommen, dass nicht bei jedem teilnehmenden Restaurant und Geschäft innerhalb der Öffnungszeiten von Wolt bestellt werden kann. Zumal haben die Restaurants und Geschäfte die Option, den Lieferdienst bequem zu stoppen, wenn zu viel los ist und den Bestellungen nicht nachgekommen werden kann. Auf der Homepage oder in der App sind die Restaurants und Geschäfte fortan als inaktiv hinterlegt.

Was unterscheidet Wolt von anderen Lieferdiensten?

Normal war gestern. Das Unternehmen operiert fernab gewöhnlicher Lieferdienste für Essensbestellungen wie z. B. Rewe. Geschenk vergessen? Kein Problem. Wolt bringt auch Blumen und Feinkost direkt an die Haustür. Und Süßigkeiten — von Donuts über Ben & Jerrys bis zu Haribo, Pringles und Co. Wie wäre es mit einem Spielzeug für die Hauskatze, ohne dabei von der Couch aufzustehen? Mit Wolt ist das kein Problem. Die Auswahl der Geschäfte richtet sich hierbei allerdings nach dem Angebot im eigenen Liefergebiet und ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich.

Einfach mal im Park essen

Das Liefergebiet beinhaltet eine weitere Besonderheit, denn Heißhunger im Freien oder andere Gelüste werden vom Wolt Lieferdienst ebenfalls abdeckt. So kann bei einem Ausflug im Lindenthaler Tierpark in Köln, im Günthersburgpark in Frankfurt oder im englischen Garten in München bequem und unkompliziert über Wolt bestellt werden.

Hierzu wird der eigene Standort bequem auf der Karte als Adresse ausgewählt und in der Bestellung hinterlegt. Nach Ende des Bestellvorgangs liefert der Lieferservice das ausgewählte Sortiment komfortabel ins Freie. Allein dafür könnte es sich lohnen, den Wolt Lieferservice zu testen.

Fazit zum Wolt Lieferservice

Der Lieferdienst von Wolt erfreut sich großer Beliebtheit. Er bietet eine große Auswahl an Restaurants und Geschäften, bei denen bestellt werden kann. Die Erfahrungen bisheriger Kunden sind überwiegend positiv. Die Preise pro Lieferung werden offen und ehrlich kommuniziert und richten sich nach der Entfernung von Restaurant und Geschäft zur eigenen Haustür im jeweiligen Liefergebiet.

Mit der Beschäftigung von Fahrradkurieren trägt Wolt zur Entlastung der Umwelt und des Autoverkehrs bei. Die App und die Homepage sind übersichtlich und funktional gestaltet und der Bestellvorgang simpel und unkompliziert.

Weitere Lieferdienste im Test