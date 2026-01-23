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Lebensmittel-Lieferdienste

Lebensmittel Lieferservice für jedes Bedürfnis

Wie oft standen Sie bereits nach der Arbeit genervt in der Supermarkt-Schlange? Mindestens 1x zu viel! Denn mittlerweile gibt es jede Menge Lebensmittel-Lieferanten, die Ihnen den lästigen Einkauf abnehmen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens finden. Das ist eine Maxime, die viele Menschen beschäftigt. Wo Zeit eingespart werden kann, da wird versucht, Zeit einzusparen. Auch der Lebensmitteleinkauf gehört dazu. Kein Wunder also, dass der Lebensmittel Lieferservice sich seit geraumer Zeit steigender Beliebtheit in vielen Regionen erfreut. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Lebensmittel bestellen — unkompliziert und schnell online.

Welche Lieferdienste für Lebensmittel gibt es?

Von Region zu Region unterscheidet sich das Angebot an Lieferdiensten. Ist der eigene Wohnsitz in der Nähe einer Großstadt, so ist das bereits ein Vorteil. Die größte Vielfalt an Lieferanten für tägliche Produkte findet sich aktuell in Großstädten und ihrem Einzugsgebiet. Folgend sind die beliebten Anbieter aufgelistet, bei denen Sie schnell und unkompliziert Lebensmittel online bestellen können:

Rewe Lebensmittel Lieferservice

Der Rewe Lebensmittel Lieferservice verfügt über ein reichhaltiges Angebot und zeichnet sich insbesondere durch seine Verlässlichkeit aus. Liefertermine für den Rewe Lebensmittel Lieferservice werden bequem mit Datum und Uhrzeit bestimmt. Um den Rewe Lieferdienst zu nutzen, muss nicht unbedingt eine Filiale in der Nähe sein. Das hauseigene, sehr breite Angebot wird besonders gelobt und die Bewertungen für Rewe sind generell positiv.

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.

Mytime.de Lebensmittel Lieferservice

MyTime ist Ihr Online-Supermarkt für alles, was Sie brauchen. Sie können Lebensmittel online bestellen — und das ganz bequem vom Sofa aus! Ob frisches Gemüse, leckere Tiefkühlkost oder Vorräte für die Speisekammer, MyTime hat alles im Angebot. Und das Beste? Ihr kompletter Wocheneinkauf wird direkt vor die Haustür geliefert! Schluss mit dem Schleppen von schweren Einkaufstaschen und dem Anstehen an der Kasse. MyTime.de funktioniert auch super als Getränke-Lieferdienst.

MyTime: Breites Sortiment garantiert
MyTime: Breites Sortiment garantiert
Die umfangreiche Auswahl an Produkten überzeugt

Wolt Lebensmittel Lieferservice

Die Bekanntheit des finnische Lebensmittel Lieferanten Wolt gründet auf der konsequent nachhaltigen Nutzung von Fahrradkurieren. Wenn Sie Lebensmittel online bestellen, rangiert die Lieferzeit um die 30 Minutenmarke. Das Sortiment ist breit gefächert. Durch sein breites Restaurantangebot bietet der Wolt Lebensmittel-Lieferservice die Option, eine Vielzahl von frisch zubereiteten Speisen zu bestellen. Die hohe Funktionalität der App und der geringe Mindestbestellwert werden besonders hervorgehoben. Der Wolt Lieferdienst ist besonders beliebt in Regionen rund um Großstädte.

Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Lebensmittel Lieferservice im Test

So finden Sie den richtigen Lieferservice für Lebensmittel in Ihrer Nähe

Die Wahl des passenden Lieferanten kann einfach sein. Oder auch nicht. Hierbei kommt dem eigenen Geschmack und Bedarf eine tragende Rolle zu. Vor der Entscheidung, von welchem Anbieter Sie sich Ihre Lebensmittel liefern lassen, können folgende Überlegungen behilflich sein:

Die Beantwortung folgender Fragen hilft bei der Auswahl

  • Braucht es ein breites Angebot für den gesamten Wocheneinkauf oder sollen spontane Gelüste gestillt werden?
  • Bieten Rabatte und besondere Angebote ein zusätzlicher Anreiz?
  • Einkaufen per App, per Homepage oder beides: Wie kann ich bequem Lebensmittel bestellen?
  • Muss es schnell gehen oder hat die Lieferung Zeit?
  • Ist das Bestellsystem über die App einfach zu bedienen oder ist es sperrig?
  • Ist meine Region im Liefergebiet des Anbieters und ist ein Supermarkt in der Nähe?

Ein Test kann helfen, um sicherzugehen, dass der Service alle eigenen Bedürfnisse abdeckt.

Regionales Angebot entdecken

Viele Regionen in Deutschland sind für hiesig produzierte Produkte bekannt. Beim jeweiligen Lebensmittel Lieferservice lässt sich prüfen, welche frischen, regionalen Produkte im Angebot sind. Die Qualität regionaler Produkten ist oftmals hochwertiger. Durch den Einkauf werden lokale Landwirtschaft und andere regionale Produktionsstätten unterstützt. Eine regionale Produktion ist nachhaltig, da Lieferketten und Transportwege kürzer sind.

Die Verfügbarkeit eines Lebensmittel Lieferservice am eigenen Wohnort prüfen

Solche Liefermöglichkeiten sind nicht in jeder Region und Stadt verfügbar. So reguliert sich das Angebot oft von alleine. Der Lebensmittel Lieferservice kann nicht gewählt werden, wenn sein Sortiment nicht in der Nähe vom eigenen Wohnort ausgeliefert wird. Besonders in ländlichen Regionen ist das Angebot noch im Ausbau.

Wann und warum lohnt sich ein Lebensmittel Lieferservice?

Ein solcher Service lohnt sich, wenn z. B. ein kleiner Hunger bemerkbar wird. Sie können außerdem Lebensmittel bestellen, wenn keine Zeit und Lust vorhanden ist, den Einkauf beim Supermarkt in der Nähe selbst zu erledigen. Lebensmittel liefern lassen ist zudem eine gute Option, wenn kein Supermarkt in der Nähe vorhanden ist.

Lebensmittel Lieferservice im Test

Das ist der perfekte Moment, einen solchen Service zu nutzen. Die Bestellung wird in wenigen Minuten abgeschickt und Sie können entspannt auf die Lieferung warten. Die gesparte Zeit können Sie nutzen, indem Sie einem Hobby nachgehen, Ihrem Lieblingshörbuch lauschen oder den Haushalt auf Vordermann bringen. Ihre Lieferung wird bis vor die Haustür gebracht — das Schleppen mehrerer Einkaufstüten ist somit ebenfalls passé.

Restaurants beim Lebensmittel Lieferdienst

Keine Lust zu kochen? Kein Problem. Wolt arbeitet mit einer Vielzahl an ausgewählten Restaurants zusammen. Gekochte Speisen aus verschiedenen Küchen der Welt lassen sich bequem bestellen. Innerhalb kürzester Zeit finden diese den direkten Weg auf den eigenen Esstisch. Das Angebot an Restaurants variiert hierbei je nach Region und Restaurants in unmittelbarer Nähe. Und meist kann man so auch neue Lieblingsrestaurants entdecken.

Lebensmittel bestellen: Wie kann ich sparen?

Die meisten Anbieter offerieren regelmäßig Aktionen und Rabatte. In der App und auf der Homepage des jeweiligen Unternehmens sind Aktionen prominent in Szene gesetzt. Klassisch gibt es prozentuale Rabatte, Ersparnisse bei der Liefergebühr oder „2 zum Preis von 1“-Angebote. Punkte können ebenfalls gesammelt werden und ab einer gewissen Anzahl gegen Prämien eingetauscht werden.

Ein beliebtes Modell sind Vergünstigungen und Rabatte, die im Zuge von Kundenanwerbungen vergeben werden. Häufig bekommen werbende Bestandskunden sowie geworbene Neukunden Gutscheine, die verrechnet werden, sobald Sie Lebensmittel bestellen. Wir checken regelmäßig, welche neuen Rabatte und Gutscheine es gibt und präsentieren Ihnen den besten Deal für Ihren Einkauf.

Lebensmittel liefern lassen: Zeitersparnis und Entspannung

Der Lebensmittel Lieferservice bringt eine Vielzahl an Vorteilen mit sich. In akuten Stressphasen kann so ein Service zur Entlastung und Entspannung beitragen. Neben schweren Tüten, die nach dem Einkauf geschleppt werden müssen, kann der Weg zum nächsten Supermarkt beschwerlich sein. Lebensmittel liefern lassen ist eine gute Möglichkeit, wenn das Angebot an Supermärkten in der eigenen Region spärlich ist oder man einfach zu den klassischen Öffnungszeiten keine Möglichkeit hat einzukaufen.

Die besten Lebensmittel Lieferservices im Test

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Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
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Der Newcomer aus der Türkei bringt nun auch in Deutschland Lebensmittel bis an die Haustür. Im Test schauen wir ob der getir Lieferservice mit den großen Anbietern mithalten kann.
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Netto Lieferservice Test
Der Netto Lieferdienst verfügt über ein großes und vielfältiges Sortiment. Wir haben in unserem Test Produktvielfalt und Service des Netto Lieferdienstes unter die Lupe genommen.
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Wolt Lieferservice Test
Mit der Wolt App können Sie aus mehr als 40.000 Restaurants, Geschäften, Produkte und Gerichte auswählen. Im Test checken wir Angebot und Leistung von Wolt.
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Das grün-weiße Auto von Flaschenpost bringt jetzt nicht nur kistenweise Getränke zu Ihnen direkt an die Wohnungstür, sondern auch eine Vielzahl an Lebensmitteln und frischen Produkten.
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Sie möchten einen Lieferservice zu Discounter-Preisen? Unsere Erfahrungen mit dem Penny Lieferservice im Test sind positiv. Wird Zeit, dass auch Sie sich den Alltag mit Penny erleichtern!
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Wie schnell ist Flink eigentlich? Der Lieferservice wirbt mit 10 Minuten Lieferzeit. Ob das klappt, haben wir getestet. Und Infos zu den Kosten sowie der Vielfalt der Produkte gibt’s auch.
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