Medienkooperation

Lebensmittel auspacken

7 Dinge, die Sie beim Auspacken Ihrer Lebensmittel niemals tun sollten

Wie packt man eigentlich Lebensmittel richtig aus? Ob Sie es glauben oder nicht, man kann einiges falsch machen, wenn es ums Auspacken geht. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie's richtig geht.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Egal, ob man den Einkauf liebt oder verabscheut, die meisten Menschen freuen sich nicht gerade auf das Auspacken und Einräumen der Lebensmittel. Das ist ja auch nicht der spaßige Teil. (Am meisten Spaß macht es, mit den gekauften Sachen zu kochen und sie zu essen!) Aber man kann nicht einfach alle Lebensmittel auf dem Tresen liegen lassen, bis man sie braucht! Wir zeigen Ihnen 7 Fehler, die viele Menschen machen, wenn es um den unangenehmsten Teil des Lebensmitteleinkaufs geht. Die gute Nachricht: Sie sind von der Pflicht befreit, jede einzelne Zutat in ein maßgeschneidertes Glasgefäß umzufüllen.

1. Warten Sie nicht mit dem Auspacken

Das ist den Besten von uns schon passiert: Wir werfen die verderblichen Lebensmittel in den Kühlschrank, aber dann nimmt etwas anderes unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Wir beantworten die E-Mail, füttern den Hund, falten die Wäsche, und schon ist es drei Tage später, und die Tüte mit den Lebensmitteln ist immer noch nicht in unserer Speisekammer angekommen.

Natürlich verursachen halbvolle Behälter mit Lebensmitteln Unordnung. Alles, was Sie in den Tüten liegen lassen, wird vergessen, und Sie müssen es am Ende noch einmal kaufen.

Lebensmittel auspacken: Paket

2. Vergessen Sie nicht, genügend Zeit einzuplanen

Sie haben eine Stunde für den Lebensmitteleinkauf eingeplant. Aber wie viel Zeit haben Sie eingeplant, um die Waren auszuladen und einzuräumen? Da unser Leben heutzutage so geschäftig und voll ist, ist die Zeit meist die Schuldige, wenn etwas schief läuft. Wir schlagen vor, einen realistischen Zeitplan für diese Aufgaben zu erstellen.

Und wenn Sie Zeit sparen wollen, dann sollten Sie Lebensmittellieferdienste in Betracht ziehen. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihren virtuellen Einkaufskorb gefüllt und bekommen die Ware bis vor die Haustür geliefert. Mit der gesparten Zeit können Sie in aller Ruhe auspacken. Die aktuell besten Lieferdienste sind:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

3. Packen Sie nicht jede Tüte einzeln aus

Selbst wenn Sie versuchen, Ihre Lebensmittel in verschiedene Tüten zu packen, besteht die Gefahr, dass Ihre Ordnung durcheinander gerät — vor allem, wenn Sie in Eile einpacken oder große Tüten verwenden. Anstatt jede Tüte einzeln auszupacken, empfehlen wir, jede Tüte zuerst auf der Theke auszuleeren.

Gruppieren Sie die Lebensmittel nach ihrem Verwendungszweck, und räumen Sie sie dann weg. Auf diese Weise müssen Sie Ihren Schrank nicht mehrmals umräumen.

4. Lassen Sie verderblichen Waren nicht zu lange draußen

Räumen Sie alle gekühlten und gefrorenen Lebensmittel zuerst weg. Auch wenn dies dem gesunden Menschenverstand entspricht, befolgen wir diesen Rat nicht immer und packen Milch, Gefriergut, Fleisch oder Joghurt aus, wenn sie in unsere Finger kommen, anstatt sie auf einen Schlag wegzuräumen.

Lebensmittel auspacken: Kühlschrank

Das ist nicht nur zeitaufwändiger, sondern kann auch zu Problemen mit der Lebensmittelsicherheit führen, da verderbliche Lebensmittel bei unsicheren Temperaturen gelagert werden. Ein weiterer Punkt: Das mehrmalige Öffnen von Kühl- und Gefrierschrank verschwendet Energie.

5. Ignorieren Sie nicht die FIFO-Regel

First In, First Out: Das ist ein Grundsatz in der Profiküche und sollte auch in Ihrer Küche gelten. Stellen Sie neue Dosen und Gläser hinter bereits geöffnete; so werden Sie dazu angehalten, das zu verbrauchen, was bereits halbwegs aufgebraucht ist, und Sie verhindern Lebensmittelverschwendung.

Wenn Sie nur kleine Schränke haben, können Sie sogar zusätzliche und überflüssige Dinge an einem anderen Ort aufbewahren, z. B. in einem Schrank oder einem Plastikbehälter.

6. Naschen Sie nicht beim Auspacken

Es kann sehr verlockend sein, beim Auspacken der Lebensmittel die Verpackungen aufzureißen und eine kleine Kostprobe zu machen. Aber das vorzeitige Öffnen von Tüten und Schachteln beschleunigt den Verfallsprozess und kann sogar noch mehr Unordnung verursachen. Wenn Sie also nicht umfüllen wollen, lassen Sie die Kekspackung verschlossen, bis Sie bereit für den Nachtisch sind.

Lebensmittel auspacken: Naschen

7. Sie müssen nicht alles umfüllen

Wir wissen, umfüllen ist der letzte Schrei. Es lässt Zutaten und Snacks hübsch aussehen und kann bei der Organisation helfen. Aber man kann es damit auch übertreiben. Sie können Lebensmittel in ihren Originalbehältern aufbewahren, damit Sie genau wissen, was die Inhaltsstoffe sind, wie groß die Portionen sind und wann das Verfallsdatum ist.

Natürlich kann das Umfüllen aller Lebensmittel in Gläser oder Plastikbehälter auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Sorgen Sie für ein Gleichgewicht und befolgen Sie diese Regel: Füllen Sie nur Dinge um, die in Behältern geliefert werden, die zu groß oder sperrig sind, um in Ihren Lagerraum zu passen.

Weitere interessante Artikel und Studien

lieferservice-vergleich-anbieter
Der große Vergleich 2026
Wir haben die besten und beliebtesten Lieferservice für Lebensmittel und Getränke unter die Lupe genommen und präsentieren Ihnen unseren großen Lieferdienst-Vergleich für 2026.
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
Regional Einkaufen
Regional einkaufen: So geht’s richtig
Sind regionale Lebensmittel wirklich besser? Wo können Sie regional einkaufen und welchen Marken und Siegeln können Sie vertrauen? Ist regional sinnvoller als Bio?
flaschenpost
flaschenpost im Test
Das grün-weiße Auto von Flaschenpost bringt jetzt nicht nur kistenweise Getränke zu Ihnen direkt an die Wohnungstür, sondern auch eine Vielzahl an Lebensmitteln und frischen Produkten.
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
Wolt Lieferservice
Wolt Lieferservice Test
Mit der Wolt App können Sie aus mehr als 40.000 Restaurants, Geschäften, Produkte und Gerichte auswählen. Im Test checken wir Angebot und Leistung von Wolt.
getir
getir Lieferservice Test
Der Newcomer aus der Türkei bringt nun auch in Deutschland Lebensmittel bis an die Haustür. Im Test schauen wir ob der getir Lieferservice mit den großen Anbietern mithalten kann.
lieferservice-news
Studien, Trend und News
Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News, Tipps zum Sparen und Studien dazu haben wir für Sie parat.
deutsche-liefern
Studie: Deutsche würden liefern lassen
Immer mehr Deutsche lassen liefern. Ist Online Shopping von Lebensmitteln nur ein Trend bei der jüngeren Bevölkerung? Eine neue Studie geht der Sache auf den Grund.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
flink-lieferservice-test
Flink Lieferservice Test
Wie schnell ist Flink eigentlich? Der Lieferservice wirbt mit 10 Minuten Lieferzeit. Ob das klappt, haben wir getestet. Und Infos zu den Kosten sowie der Vielfalt der Produkte gibt’s auch.
Lieferservice Motatos
Motatos im Test
Einkaufen zu unschlagbaren Preisen — dafür steht der Lieferdienst. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Motatos zum Lebensmittelretter werden und sich so aktiv für eine bessere Zukunft einsetzen.
EasyCookAsia
EasyCookAsia im Test
Die asiatische Küche ist in Deutschland sehr beliebt. Doch die Zubereitung asiatischer Gerichte kann eine echte Herausforderung sein. Nicht mit EasyCookAsia. Erfahren Sie alles über den Anbieter.
Woman,Client,Cheking,Products,Standing,With,Delivery,Worker,On,The
Bofrost im Test
Das Traditionsunternehmen Bofrost steht für qualitativ hohe Tiefkühlkost, eine vielfältige Produktpalette und individuelle Beratung. In unserem Test erfahren Sie alles über Kosten, Rabatte und Angebot.
lebensmittelverschwendung-vermeiden
Lebensmittelabfälle vermeiden
Jeder von uns kann im Alltag einen Beitrag leisten, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel zu schonen.
gesündeste Lebensmittel der Welt
Das gesündeste Lebensmittel der Welt
Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt — Goji-Beeren, Açaí, Chia-Samen oder die einfache, mit Vitamin C angereicherte Orange? Wir verraten es Ihnen.
bbg-mit-freunden
BBQ im Garten
Im Sommer im Garten zu grillen, gehört für viele Menschen zu den angenehmsten Aktivitäten. Aber wie planen und gestalten Sie das perfekte Barbecue im Freien?
Mindesthaltbarkeitsdatum
Mindesthaltbarkeitsdatum – Wann sind Lebensmittel schlecht?
MHD abgelaufen = wegwerfen? Großer Irrtum! Erfahren Sie, wann Lebensmittel wirklich schlecht sind und wie Sie 75 kg Lebensmittel pro Jahr sparen.