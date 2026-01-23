7 Dinge, die Sie beim Auspacken Ihrer Lebensmittel niemals tun sollten

Egal, ob man den Einkauf liebt oder verabscheut, die meisten Menschen freuen sich nicht gerade auf das Auspacken und Einräumen der Lebensmittel. Das ist ja auch nicht der spaßige Teil. (Am meisten Spaß macht es, mit den gekauften Sachen zu kochen und sie zu essen!) Aber man kann nicht einfach alle Lebensmittel auf dem Tresen liegen lassen, bis man sie braucht! Wir zeigen Ihnen 7 Fehler, die viele Menschen machen, wenn es um den unangenehmsten Teil des Lebensmitteleinkaufs geht. Die gute Nachricht: Sie sind von der Pflicht befreit, jede einzelne Zutat in ein maßgeschneidertes Glasgefäß umzufüllen.

1. Warten Sie nicht mit dem Auspacken

Das ist den Besten von uns schon passiert: Wir werfen die verderblichen Lebensmittel in den Kühlschrank, aber dann nimmt etwas anderes unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Wir beantworten die E-Mail, füttern den Hund, falten die Wäsche, und schon ist es drei Tage später, und die Tüte mit den Lebensmitteln ist immer noch nicht in unserer Speisekammer angekommen.

Natürlich verursachen halbvolle Behälter mit Lebensmitteln Unordnung. Alles, was Sie in den Tüten liegen lassen, wird vergessen, und Sie müssen es am Ende noch einmal kaufen.

2. Vergessen Sie nicht, genügend Zeit einzuplanen

Sie haben eine Stunde für den Lebensmitteleinkauf eingeplant. Aber wie viel Zeit haben Sie eingeplant, um die Waren auszuladen und einzuräumen? Da unser Leben heutzutage so geschäftig und voll ist, ist die Zeit meist die Schuldige, wenn etwas schief läuft. Wir schlagen vor, einen realistischen Zeitplan für diese Aufgaben zu erstellen.

Und wenn Sie Zeit sparen wollen, dann sollten Sie Lebensmittellieferdienste in Betracht ziehen. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihren virtuellen Einkaufskorb gefüllt und bekommen die Ware bis vor die Haustür geliefert. Mit der gesparten Zeit können Sie in aller Ruhe auspacken. Die aktuell besten Lieferdienste sind:

3. Packen Sie nicht jede Tüte einzeln aus

Selbst wenn Sie versuchen, Ihre Lebensmittel in verschiedene Tüten zu packen, besteht die Gefahr, dass Ihre Ordnung durcheinander gerät — vor allem, wenn Sie in Eile einpacken oder große Tüten verwenden. Anstatt jede Tüte einzeln auszupacken, empfehlen wir, jede Tüte zuerst auf der Theke auszuleeren.

Gruppieren Sie die Lebensmittel nach ihrem Verwendungszweck, und räumen Sie sie dann weg. Auf diese Weise müssen Sie Ihren Schrank nicht mehrmals umräumen.

4. Lassen Sie verderblichen Waren nicht zu lange draußen

Räumen Sie alle gekühlten und gefrorenen Lebensmittel zuerst weg. Auch wenn dies dem gesunden Menschenverstand entspricht, befolgen wir diesen Rat nicht immer und packen Milch, Gefriergut, Fleisch oder Joghurt aus, wenn sie in unsere Finger kommen, anstatt sie auf einen Schlag wegzuräumen.

Das ist nicht nur zeitaufwändiger, sondern kann auch zu Problemen mit der Lebensmittelsicherheit führen, da verderbliche Lebensmittel bei unsicheren Temperaturen gelagert werden. Ein weiterer Punkt: Das mehrmalige Öffnen von Kühl- und Gefrierschrank verschwendet Energie.

5. Ignorieren Sie nicht die FIFO-Regel

First In, First Out: Das ist ein Grundsatz in der Profiküche und sollte auch in Ihrer Küche gelten. Stellen Sie neue Dosen und Gläser hinter bereits geöffnete; so werden Sie dazu angehalten, das zu verbrauchen, was bereits halbwegs aufgebraucht ist, und Sie verhindern Lebensmittelverschwendung.

Wenn Sie nur kleine Schränke haben, können Sie sogar zusätzliche und überflüssige Dinge an einem anderen Ort aufbewahren, z. B. in einem Schrank oder einem Plastikbehälter.

6. Naschen Sie nicht beim Auspacken

Es kann sehr verlockend sein, beim Auspacken der Lebensmittel die Verpackungen aufzureißen und eine kleine Kostprobe zu machen. Aber das vorzeitige Öffnen von Tüten und Schachteln beschleunigt den Verfallsprozess und kann sogar noch mehr Unordnung verursachen. Wenn Sie also nicht umfüllen wollen, lassen Sie die Kekspackung verschlossen, bis Sie bereit für den Nachtisch sind.

7. Sie müssen nicht alles umfüllen

Wir wissen, umfüllen ist der letzte Schrei. Es lässt Zutaten und Snacks hübsch aussehen und kann bei der Organisation helfen. Aber man kann es damit auch übertreiben. Sie können Lebensmittel in ihren Originalbehältern aufbewahren, damit Sie genau wissen, was die Inhaltsstoffe sind, wie groß die Portionen sind und wann das Verfallsdatum ist.

Natürlich kann das Umfüllen aller Lebensmittel in Gläser oder Plastikbehälter auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Sorgen Sie für ein Gleichgewicht und befolgen Sie diese Regel: Füllen Sie nur Dinge um, die in Behältern geliefert werden, die zu groß oder sperrig sind, um in Ihren Lagerraum zu passen.

Weitere interessante Artikel und Studien