Penny Lieferservice 2026: Lebensmittel vom Discounter liefern lassen

Seit der Eröffnung der ersten Filiale im Jahr 1973 in Limburg an der Lahn hat Penny einen rasanten Aufstieg hingelegt. Mit über 2.150 Märkten gehört der Discounter heutzutage zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmittelhandel und ist aus dem hiesigen Discounter-Segment nicht mehr wegzudenken.

Doch wie sieht es eigentlich mit einem hauseigenen Lieferservice aus? Wie das Sortiment von Penny den Weg an die eigene Haustür findet, wird folgend gezeigt. Dafür müssen die eigenen vier Wände nicht verlassen werden.

Wie funktioniert der Penny Lieferservice?

Das Sortiment von Penny kann bequem über einen Lieferdienst bezogen werden. Seit 2021 beliefert das Start-up Wolt das Liefergebiet von Penny und bietet einen eigenen Lieferservice mit dem Penny Sortiment an. Wolt liefert bis an die Haustür. Und das innerhalb kürzester Zeit nach Bestelleingang. Die Webseite hingegen bietet keine Liefermöglichkeit. Den Onlineshop hat der Discounter bereits Anfang 2022 eingestellt. So finden sich auf der Webseite aktuelle Angebote, Penny Online Prospekte, Informationen zum Sortiment inklusive Preise, Rezepte, Küchentipps, Gewinnspiele, Erfahrungen und Ratgeber zum Klimaschutz. Informationen zum Lieferdienst oder zu Liefergebieten sind auf der Penny Webseite hingegen nicht hinterlegt.

Das gesamte Penny Sortiment über Wolt bestellen

Dank Wolt können Sie bei Penny online bestellen. Die App von Wolt wird in Erfahrungen als übersichtlich und intuitiv beschrieben. Nach erfolgreicher Installation der Wolt App initiiert sich eine kurze Abfrage. Hierbei wird der eigene Standort bestimmt, um etwaige Einkaufsmöglichkeiten im Liefergebiet anzeigen zu können. Die teilnehmenden Filialen in unmittelbarer Nähe sind folgend ersichtlich.

Ein Klick auf den Markt in nächster Umgebung öffnet eine praktische Übersicht des lokalen Angebots. Hierbei wird das verfügbare Sortiment vom Discounter angezeigt. Die Kategorien sind in einzelne Untergruppen unterteilt, um die Auswahl und die Suche nach bestimmten Produkten zu vereinfachen.

Bestellprozess, Zahlung und Lieferzeit

Per Klick werden die gewünschten Produkte ausgewählt. Anschließend wird die gewünschte Menge bestimmt und die Produkte in den Warenkorb verschoben. Sobald alle Produkte ausgewählt wurden, geht es weiter mit dem Warenkorb. Hier werden Zusatzdaten wie eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen und die Koordination der Lieferung mit dem Rider abgefragt.

Die gewünschte Lieferzeit ist individuell zu bestimmen. Alternativ kann eine Sofortlieferung beauftragt werden. Im nächsten Schritt geht es weiter mit der Bezahlung der Lieferung. Diese kann per Kreditkarte, EC-Karte, PayPal und Klarna abgewickelt werden.

In welchen Städten liefert Penny Lebensmittel und andere Artikel?

Aktuell umfasst der Lieferservice über Wolt ein breites Liefergebiet im Westen Deutschlands. Der Lieferdienst und Liefergebiet werden jedoch kontinuierlich ausgebaut. Neben Großstädten sollen auch Kommunen ab 100.000 Einwohnern mit einer hohen Bevölkerungsdichte und Kaufkraft auf den Penny Lieferdienst zurückgreifen können. Aktuell sind keine Informationen für kommende, konkrete Erweiterungen verfügbar.

Der Lieferservice Wolt nutzt für die Auslieferung seines Sortiment den eigenen Fuhrpark, der aus E-Bikes und E-Autos besteht. Ein nachhaltiger Ansatz ist sowohl für Penny als auch für Wolt wichtig. Die Zukunftsbestrebungen der jeweiligen Unternehmen haben den umweltschonenden Ansatz zu einer Hauptsäule ihrer Geschäftsbestrebungen gemacht.

Bekomme ich das gleiche Sortiment wie im Supermarkt?

Der Lieferservice von Wolt liefert ein ähnliches Sortiment, das in den Supermärkten von Penny verfügbar ist. Aktionsware aus dem Haushaltsbereich oder größere Gegenstände sind nicht über den Lieferdienst verfügbar. Viele Aktionsgegenstände sind schwer und sperrig. Bei einem Transport mit dem E-Bike würde die Gesundheit der Rider zusätzlich belastet.

So bringt der Wolt Lieferservice das Penny Sortiment zur Haustür

Die Geschäftsidee hinter dem Wolt Lieferdienst ist simpel erklärt. Nach Bestelleingang stellt ein Fahrer die bestellten Produkte direkt aus dem Sortiment der nächstgelegenen Filiale zusammen. Ein Fahrer liefert die Ware anschließend an die eigene Haustür. Kollektive Erfahrungen, welche sich online finden lassen, bestätigen die Effizienz vom Penny Lieferservice über Wolt und loben die Preise, die mit den Preisen in den Filialen übereinstimmen.

Wie hoch ist der Mindestbestellwert beim Penny Lieferservice?

Der Penny Lieferdienst über Wolt hat einen Mindestbestellwert von 10 Euro. So liefert der Lieferservice auch bei kleinen, kurzfristigen Gelüsten ein gutes Argument, weiter auf der Couch liegenzubleiben, andere Sachen zu erledigen oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Die Liefergebühr beträgt 2,90 €. Sie ist einheitlich gestaltet. Eine Besonderheit vom Penny Lieferservice findet sich im zulässigen Maximalgewicht. Dieses darf über Wolt die 20 Kilogramm nicht übersteigen. Damit schützt der Lieferservice seine Rider vor unnötiger Verletzungsgefahr und schont ihre Kräfte.

Gibt es Rabatte oder Angebote beim Penny Lieferdienst?

Der Penny Online Lieferservice überzeugt mit zwei unterschiedlichen Plattformen, die separate Aktionen und Rabatten bieten. Angebote und Rabatte unterscheiden sich je nach gewählter Plattform. Dem Liefergebiet kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu, da der Lieferservice nicht in jeder Region das gleiche Sortiment anbietet. Für Neukunden fallen bei der ersten Bestellung keine Versandkosten an.

Alle Wochenangebote, Rabatte und Penny Online Prospekte

Die Webseite fungiert als erste Anlaufstelle, um über aktuelle Angebote und Rabatte informiert zu bleiben. Der Menüpunkt „Angebote“ umfasst verschiedene Aktionen sowie das aktuelle Penny Online Prospekt mitsamt Preisen. Die einzelnen Angebote sind in Untergruppen unterteilt. Das erleichtert die Suche nach speziellen Lebensmittelgruppen, Gebrauchsgegenständen, Drogerieartikeln oder saisonalen Angeboten. Bei vielen Angeboten im Sortiment finden sich neben den Preisen zusätzlich die Anzahl an Payback-Punkten, die beim Kauf gesammelt werden. Oft finden sich hier Angebote, die die Payback-Punktezahl vervielfachen.

Spezielle Rabatte und Aktionen vom Wolt Lieferdienst

Die Wolt Lieferdienst App hat eigene Angebotskategorien. Unter „Onlineangebote“ sind spezielle Aktionen und Rabatte zusammengefasst, die nur online und bei Bestellung vom Penny Sortiment über den Wolt Lieferdienst erhältlich sind. Die Produkte sind in einer Gesamtdarstellung aufgelistet und lassen sich bequem per Scrolling durchsehen. Zusätzlich zu den Aktionen in den Filialen bietet sich somit eine weitere Option, auf Rabatte zu erhalten und zusätzliche Angebote wahrzunehmen.

Warum sollte man bei Penny online bestellen?

Erfahrungen spiegeln wider, dass der Penny Lieferservice über Wolt generell für die einfache Benutzeroberfläche und seine Zuverlässigkeit gelobt wird. Das Sortiment ist ähnlich aufgebaut wie das Angebot in den Filialen vom Discounter. Die Preise vom Penny Lieferdienst zeigen kaum Abweichung zum Filialangebot.

Findet sich eine Filiale im eigenen Liefergebiet, so dauert der Prozess von der Bestellung bis zur Anlieferung maximal 45 Minuten. Der nachhaltige Lieferprozess, welcher mit E-Bikes und E-Autos vom Wolt Lieferdienst für Penny organisiert und ausgeführt wird, sticht heraus. Zumal greift der Lieferdienst auf das vorhandene Sortiment in den Filialen zurück und betreibt keine zusätzlichen Lagerflächen.

Zeitersparnis, weniger Stress und mehr Freizeit dank Lieferdienst

Der Discounter Penny hat sich in den Jahrzehnten seit Betriebsaufnahme nicht zuletzt dank seiner günstigen Wochenangebote etabliert. Sobald eine Aktionswoche beginnt, ist in den Filialen ein hohes Kundenaufkommen zu beobachten. Für viele Menschen bedeutet das eine stressige Zusatzbelastung beim Einkauf. Das Hindurchzwängen durch enge, überfüllte Gänge ist generell keine Erfahrung, die beim Einkauf gemacht werden will.

Der Penny Lieferdienst über Wolt bietet die Option, den Einkauf komplett über die App zu erledigen. Die eigene Wohnung muss nicht verlassen werden und ein Gedränge durch die Supermarktgänge wird vermieden. Der Penny Lieferservice eröffnet neue Freizeitmöglichkeiten, verursacht weniger Stress und der Weg zum überfüllten Supermarkt wird hinfällig.

Was unterscheidet Penny von anderen Lieferdiensten?

Mit einem Mindestbestellwert von 10 Euro bietet der Penny Lieferservice über Wolt eine interessante Option unter den Lieferservice-Anbietern. So können selbst kleine Einkäufe über den Lieferdienst abgewickelt werden. Erfahrungen zeigen, dass die Lieferzeit von 45 Minuten ab Bestelleingang besonders hervorgehoben wird.

Hierbei ist zu erwähnen, dass die Bestellung aus dem Sortiment einer Filiale zusammengestellt wird. Dieser Umstand stellt eine Besonderheit dar, die Produkte sind täglich frisch und nur solange der Vorrat reicht verfügbar. Der Preis für die Liefergebühr ist mit 2,90 Euro pro Lieferung fair und motiviert dazu, nicht nur kleine Bestellungen aufzugeben.

Frische, regionale Produkte in Kürze an der Haustür entgegennehmen

Das Konzept vom Penny Lieferdienst hat zwei Besonderheiten. Einerseits überzeugt der Lieferservice durch eine schnelle Lieferung. Durch den Wegfall eigener Lager und den Rückgriff auf das Sortiment von vorhandenen Filialen spart der Lieferdienst sich die Anmietung von separaten Räumlichkeiten, bietet jedoch gleichsam eine hohe Produktverfügbarkeit. Die Produkte sind frisch und werden, je nach Verfügbarkeit im Liefergebiet, regional produziert.

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