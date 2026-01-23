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Lieferdienst Bofrost

Bofrost: Wie gut ist der Klassiker unter den Lieferdiensten wirklich?

Sie möchten Zeit beim Einkaufen sparen und legen viel Wert auf Qualität? Das Traditionsunternehmen Bofrost steht für qualitativ hohe Tiefkühlkost, eine vielfältige Produktpalette und individuelle Beratung. Bei Bofrost bekommen Sie Ihren Einkauf von hauseigenen Fahrern bis vor die Haustür geliefert.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Tiefkühlkost ist zeitsparend und praktisch, aber können Tiefkühllebensmittel und -gerichte auch gesund sein? Die Antwort ist: Ja. Das spezielle Frostverfahren von Bofrost macht es möglich. Das Traditionsunternehmen ist nicht nur für leckeres Eis bekannt, sondern liefert eine große Auswahl an frischer Tiefkühlkost direkt zu Ihnen nach Hause. Erfahren Sie mehr über den europaweit größten Direktvertreiber von Tiefkühlkost.

Der Branchenriese Bofrost ist den meisten Menschen ein Begriff. Jeder hat bestimmt schon das blaue Bofrost-Auto auf den Straßen gesehen. Doch wie sind die Erfahrungen der meisten Kunden mit diesem Anbieter und welches Leistungsspektrum kann er bieten. Vor allem aber stellt sich die Frage, wie die Kosten beim Lieferdienst sind und welcher Rabatt Kunden und Interessenten erwartet. 

Das Traditionsunternehmen Bofrost

Die im Jahr 1966 in Issum gegründete Bofrost Dienstleistungs GmbH und Co. KG ist ein Unternehmen, welches sich auf den Verkauf von Tiefkühlspeisen und Speiseeis spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet dabei mit eigenen festangestellten Verkäufern, die in den typischen Kühlfahrzeugen durch die Gegend fahren.

Lieferdienst Bofrost Webseite
Bofrost Webseite

Wer über die Bofrost Online App des Anbieters die Waren bestellt, kann sich den Liefertermin und Lieferzeitpunkt in der Regel frei auswählen. Aufgrund der langen Unternehmensgeschichte kann die Firma Bofrost mittlerweile eine deutschlandweite Abdeckung anbieten. Kaum ein Liefergebiet, welches nicht von den Fahrern des Unternehmens angesteuert wird. Insgesamt ist das Unternehmen in 12 europäischen Ländern aktiv.

Die Bofrost Angebotspalette

Das Sortiment bei Bofrost ist umfangreich und vielfältig. Dank verschiedener Themenwelten und Produktfilter finden Kunden eine ganze Reihe spannender und abwechslungsreicher Tiefkühl-Produkte in hoher Qualität. Worauf man laut unserer Erfahrung vollständig verzichten muss, ist ein Frische-Sortiment. Da der Lieferdienst allerdings auch keinen Supermarkt ersetzen, sondern dessen Bofrost Angebote ergänzen möchte, funktioniert das hervorragend. Unsere Bewertung in Sachen Geschmack und Qualität der Produkte ist hervorragend.

Neben einem Standard-Sortiment bietet der Lieferdienst regelmäßige Sonderangebote und den aktuellen Bofrost Katalog passend zu den verschiedenen Feiertagen und Jahreszeiten. Somit wird die Produktpalette noch vielfältiger und abwechslungsreicher als bei vielen anderen Anbietern. Unsere Erfahrung zeigt, dass man in der App des Unternehmens auch als Vegetarier oder Veganer problemlos ausreichend passende Produkte findet.

Lieferdienst Bofrost Themenwelten
Bofrost Angebot

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei diesem Anbieter zumindest auf dem Papier sehr hochgehalten. Unter anderem achtet der Lieferdienst auf Themen wie den nachhaltigen Fischfang, Reduktion von Lebensmittelverschwendungen und auf die Verringerung von Verpackungsmaterialien und Müll.

Da der Anbieter selbst keine Getränke verkauft, können Kunden leider keine Pfandflaschen bei diesem Lieferdienst zurückgeben.

Die besten Bofrost Alternativen

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
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Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
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Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
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Qualität in Tradition
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Delikatessen und Feinkost für Gourmets
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Der Gewürz-Shop mit Herz
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Überraschungsboxen für Genießer
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Die Bofrost-Preise im Überblick

Schaut man in so manche Bewertung des Anbieters, spielen die Preise sehr häufig eine wichtige Rolle. Denn – so fair muss man sein – Bofrost ist seit vielen Jahren nicht für besonders günstige Preise bekannt. Auf der anderen Seite steht aber auch die absolut hervorragende Qualität der Produkte und der umfassende Service. Und vergleicht man die Preise mit einem normalen Laden und sucht in entsprechender Qualität, kann man sich eigentlich kaum beschweren.

Auch das Bezahlen gelingt beim Anbieter schnell und einfach. Der Kunde kann sich direkt beim Termin entscheiden, ob er per Lastschrift oder auch direkt und in bar bezahlen möchte. Das unterscheidet den Anbieter Bofrost von vielen Konkurrenten, die sich längst von der Barzahlung verabschiedet haben. Zudem gibt es beim Anbieter Bofrost keinen Mindestbestellwert für die eigene Bestellung und keine Verpflichtung, weiterhin zu bestellen.

Bofrost Angebote und Rabatte

Unser Gutscheincode ist nicht die einzige Möglichkeit, um von günstigen Bofrost Angeboten zu profitieren. Denn Rabatt bekommen Sie auch, wenn Sie neue Kunden für Bofrost anwerben. Sie können direkt über die Bofrost Online App und ohne weitere Kosten für Sie den Empfehlungscode erstellen lassen, welcher dann beliebig oft weitergeleitet werden kann.

Löst jemand diesen Code ein, erhalten Sie einen Gutschein. So können Sie praktisch Rabatt auf Ihren Einkauf bekommen. Im Test haben wir diese Funktion einmal ausprobiert und konnten die Kosten für unseren Einkauf deutlich senken.

Lieferdienst Bofrost Gerichte

Fazit und unsere Erfahrungen im Bofrost Test

Wenn wir zum Anbieter Bofrost ein Fazit ziehen müssen, dann können wir nur bestätigen, warum der Anbieter sich bereits seit mehr als 50 Jahren hält und selbst die direkte Konkurrenz durch Amazon nicht zu fürchten braucht. Denn der Direktvertrieb hat es geschafft, sich beständig zu modernisieren und dabei immer auf Qualität und Leistung zu setzen.

Die Kunden werden von den Produkten und den Dienstleistungen überzeugt. Ohne Mindestbestellwert oder Abo-Modelle muss das Unternehmen die Kunden durch die reine Produktqualität und den Geschmack überzeugen. Nach unserer Erfahrung bietet Bofrost zudem ein Sortiment von rund 800 Klassikern an, welche teils seit Jahrzehnten bewährte Rezepturen bewahren. Das trägt erheblich zur positiven Bewertung durch uns bei.

Im Vergleich zu anderen Lieferdiensten liegen die Kosten des Anbieters zwar im oberen Bereich, das lägen diese aber auch im Supermarkt, wenn man die Qualitätsansprüche überträgt. Aus diesem Grund können wir Bofrost nur empfehlen und sind der Meinung, dass der Anbieter eine sehr gute Bewertung erhalten sollte. Es lohnt sich, ins Sortiment und in die Bofrost Online App zu schauen und sich selbst zu überzeugen.

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