12 Tipps, um beim nächsten Lebensmitteleinkauf Geld zu sparen

Möchten Sie bei Ihrem Einkauf Geld sparen? Sollten Sie auf günstigere Fleischsorten setzen, teure verarbeitete Lebensmittel vermeiden oder Handelsmarken den teuren Markenprodukten vorziehen? Einige Sparfüchse gehen sogar noch weiter und kaufen jede Woche in mehreren Supermärkten ein, um die besten Angebote zu finden. Doch welche Strategien funktionieren wirklich? Wir zeigen Ihnen die 12 besten Taktiken, um beim Wocheneinkauf Geld und Stress zu sparen.

1. Vorsicht vor Marketingfallen

Supermärkte zielen darauf ab, ihren Gewinn zu maximieren. Jährlich fließen Millionen in die Entwicklung von Marketingstrategien, die uns zum Ausgeben verführen. Um nicht mehr auszugeben als nötig, sollten Sie als Verbraucher lernen, diesen Strategien entgegenzuwirken.

Zu den Taktiken der Supermärkte gehören:

Bäckerei am Eingang: Der verlockende Duft macht uns hungrig, was oft zu übermäßigen Einkäufen führt.

Der verlockende Duft macht uns hungrig, was oft zu übermäßigen Einkäufen führt. Leckereien und Zeitschriften an der Kasse: Diese sollen zu Impulskäufen verleiten.

Diese sollen zu Impulskäufen verleiten. Ladenlayout: Alltagsartikel sind oft über den ganzen Laden verteilt, um uns an vielen verlockenden Produkten vorbeizuführen.

Alltagsartikel sind oft über den ganzen Laden verteilt, um uns an vielen verlockenden Produkten vorbeizuführen. Produkte in Augenhöhe: Die teuersten und profitabelsten Waren befinden sich in Augenhöhe, oft jedoch nicht die besten Angebote. Suchen Sie auch oben oder unten im Regal.

Die teuersten und profitabelsten Waren befinden sich in Augenhöhe, oft jedoch nicht die besten Angebote. Suchen Sie auch oben oder unten im Regal. Attraktive Leckerbissen am Eingang: Produkte wie kernlose Weintrauben werden oft unter dem Selbstkostenpreis angeboten, um uns in den Laden zu locken.

Produkte wie kernlose Weintrauben werden oft unter dem Selbstkostenpreis angeboten, um uns in den Laden zu locken. Leuchtende Farben und Schlagwörter: Wörter wie “Rabatt”, “Angebot” oder “Billig” sollen uns ein gutes Gefühl vermitteln, oft sind diese Rabatte jedoch gering.

2. Teuer ist nicht gleich besser

Wenn etwas mehr kostet, muss es besser sein, oder? Falsch. Teure Produkte sind nicht immer die besseren. Oft verleiten uns Formulierungen und Werbesprache dazu, das Teuerste für das Beste zu halten. Markenprodukte und Eigenmarken werden häufig in derselben Fabrik hergestellt, unterscheiden sich jedoch erheblich im Preis. Eigenmarken sind meist bis zu 25 Prozent günstiger als vergleichbare Markenprodukte.

3. Halten Sie sich an Ihre Einkaufsliste

Planen Sie Ihren Einkauf im Voraus und halten Sie sich an Ihre Einkaufsliste — das hilft, Impulskäufe zu vermeiden und Zeit zu sparen. Ein guter Start ist es, Werbeprospekte zu durchforsten, die oft auch online verfügbar sind. Es lohnt sich, 15 Minuten Prospekte durchzuschauen, wenn Sie damit 30 Euro sparen können.

Für diejenigen mit begrenztem Budget ist es wichtig, mit der richtigen Einstellung einkaufen zu gehen. Fragen Sie nicht: „Wie bekomme ich am günstigsten all die Dinge, die ich haben möchte?“ Fragen Sie stattdessen: „Was kann ich mir mit meinem Budget von X Euros leisten?“

4. Nutzen Sie Lieferservices

Eine gute Möglichkeit, sich an Ihre Einkaufsliste zu halten, ist die Nutzung von Abhol- oder Lieferdiensten. Diese Dienste reduzieren die Versuchung, von Ihrer Liste abzuweichen. Laden Sie die App Ihres Lieblingssupermarkts herunter, um Angebote und Coupons zu nutzen und Ihren Einkauf direkt online zu bestellen. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Mühe. Mit diesen Lieferdiensten wird Ihr Einkauf bis vor Ihre Haustür geliefert:

5. Verwenden Sie Kundenkarten

Die meisten Treueprogramme von Lebensmittelketten bieten spezielle Angebote für Mitglieder. Einige Programme ermöglichen es Ihnen sogar, Prämien für den Kauf von Benzin an angeschlossenen Tankstellen zu sammeln. Treueprogramme wie Payback helfen Ihnen, bares Geld zu sparen — Sie erhalten einen Teil des Einkaufs als Guthaben zurück oder können Gutscheine nutzen, um bei bestimmten Produkten zu sparen.

6. Nutzen Sie Sonderangebote

Jeder liebt ein Schnäppchen. Nutzen Sie die folgenden Tipps, um tolle Angebote im Supermarkt zu finden:

Vorrat anlegen: Kaufen Sie nicht verderbliche Waren wie Konserven, Olivenöl, Haushaltsreiniger oder Toilettenpapier in größeren Mengen, wenn sie im Angebot sind.

Kaufen Sie nicht verderbliche Waren wie Konserven, Olivenöl, Haushaltsreiniger oder Toilettenpapier in größeren Mengen, wenn sie im Angebot sind. Haltbarkeitsdatum beachten: Viele Supermärkte bieten Preisnachlässe auf Produkte an, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht ist. Kaufen Sie solche Produkte und frieren Sie diese ein, wenn nötig.

Viele Supermärkte bieten Preisnachlässe auf Produkte an, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht ist. Kaufen Sie solche Produkte und frieren Sie diese ein, wenn nötig. Späteinkauf: Frische Backwaren sind oft günstiger, wenn Sie später am Tag einkaufen, da diese am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden können.

7. Kaufen Sie ganze Produkte

Geschnittene Pilze, Kürbisstücke oder vorgeschnittenes Gemüse sind verlockend, aber in der Regel teurer. Kaufen Sie ganze Lebensmittel, um Geld (und Plastik) zu sparen.

8. Prüfen Sie die Kosten pro Einheit

Achten Sie immer auf die Kosten pro Einheit, um Preise leichter zu vergleichen. Oft ist es günstiger, Paprika einzeln zu kaufen, statt eine verpackte Dreierpackung. Auch bei Angeboten sollten Sie die Kosten pro Liter oder Kilogramm prüfen, um sicherzustellen, dass es sich um ein echtes Schnäppchen handelt.

9. Lagern Sie Lebensmittel richtig

Die richtige Lagerung von Obst und Gemüse verlängert deren Haltbarkeit und reduziert Lebensmittelabfälle. Lagern Sie frische Produkte bei ihrer bevorzugten Temperatur und prüfen Sie, welche Sorten zusammen gelagert werden können. Ethylengas produzierende Früchte sollten getrennt von ethylenempfindlichen Produkten aufbewahrt werden.

10. Vermeiden Sie Fertigprodukte

Stellen Sie Ihre eigenen Gewürzmischungen her, reiben Sie Käse selbst und waschen Sie Salatblätter selbst ab, statt auf verarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen. Das spart Geld und ist gesünder, da Sie den Zusatz von Salz, Zucker und Konservierungsstoffen vermeiden.

11. Nutzen Sie Ihren Tiefkühlschrank richtig

Durch das Einfrieren von Lebensmitteln können Sie viel Geld sparen. Kaufen Sie saisonale Produkte in großen Mengen und frieren Sie diese ein. Auch Milch und Käse lassen sich gut einfrieren. Überprüfen Sie alle 30 bis 60 Tage Ihre Vorräte und planen Sie Ihre Mahlzeiten entsprechend.

12. Bauen Sie Ihr eigenes Gemüse an

Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Oregano, Salbei, Petersilie und Basilikum lassen sich leicht selbst anbauen und halten länger als im Laden gekaufte. Egal, ob Sie einen Garten haben oder Kräuter in Kübeln züchten — selbst gezogene Pflanzen regenerieren sich während der gesamten Vegetationsperiode.

13. Bleiben Sie flexibel

Überprüfen Sie regelmäßig die Preise in verschiedenen Läden. Ihr örtlicher Metzger, Gemüsehändler oder unabhängige Supermärkte können günstige Preise für bestimmte Produkte anbieten. Auch Drogerien und Fachgeschäfte haben oft gute Angebote für Haushalts- und Vorratsartikel.

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