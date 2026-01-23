Medienkooperation

gesund Essen bestellen

Gesund Essen bestellen – So klappt’s auch ohne Küche!

Sie möchten sich etwas Leckeres gönnen, aber dennoch auf Ihre Gesundheit achten? Kein Problem – mit ein paar einfachen Tipps können Sie auch beim Bestellen bewusste Entscheidungen treffen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Ob nach einem langen Arbeitstag, bei akutem Zeitmangel oder einfach aus Bequemlichkeit – Essen zu bestellen gehört für viele zum Alltag. Doch statt fettiger Pizza und überladener Burger lassen sich auch gesunde und ausgewogene Gerichte nach Hause holen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, worauf Sie achten sollten, um genussvoll und gesund zu essen – ganz ohne selbst zu kochen.

Warum es sich lohnt, auch beim Bestellen auf gesunde Ernährung zu achten

Regelmäßiges Essen außer Haus oder über Lieferdienste kann schnell zur Kalorienfalle werden. Viele Gerichte enthalten zu viel Fett, Salz und Zucker – das kann auf Dauer die Gesundheit belasten und das Wohlbefinden mindern. Doch gesundes Essen muss nicht langweilig sein. Im Gegenteil: Mit der richtigen Auswahl schmecken sogar Take-Away-Gerichte frisch, leicht und richtig gut.

Laut einer Studie der Verbraucherzentrale enthält ein durchschnittliches Menü vom Lieferdienst oft mehr als die empfohlene Tagesmenge an Salz. Gleichzeitig fehlen wichtige Nährstoffe wie Ballaststoffe, Vitamine und pflanzliches Eiweiß. Das Gute: Sie haben es in der Hand – durch clevere Auswahl, gute Vorbereitung und ein paar einfache Tricks.

Vier Tipps für gesündere Entscheidungen beim Bestellen

Wer kennt es nicht: Der Magen knurrt, die Zeit fehlt – und plötzlich ist das Essen schon unterwegs. Damit die Gesundheit dabei nicht auf der Strecke bleibt, helfen folgende Grundregeln:

1. Informieren Sie sich im Voraus

  • Viele Restaurants und Lieferdienste geben auf ihren Webseiten Informationen zu Kalorien, Allergenen und Zubereitungsarten an.
  • Achten Sie auf Begriffe wie „leicht“, „fit“, „vegan“ oder „Low Carb“ – oft verbergen sich dahinter gesündere Optionen.
gesund Essen bestellen: Salat mit Thunfisch

2. Fragen Sie aktiv nach

  • Haben Sie Zweifel an einem Menüpunkt? Rufen Sie einfach an oder fragen Sie per Chat nach Zutaten oder Alternativen.
  • Viele Restaurants passen Gerichte auf Wunsch an – z. B. weniger Öl, mehr Gemüse oder Sauce separat.

3. Kontrollieren Sie Ihre Portionen

  • Teilen Sie Ihre Mahlzeit gedanklich in zwei Portionen: Eine für jetzt, eine für später.
  • Viele Gerichte – besonders Pasta, Pizza oder asiatische Reisgerichte – enthalten 1.000 kcal oder mehr pro Portion.

4. Bestellen Sie Extras separat

So behalten Sie die Kontrolle über Fett- und Zuckergehalt. Lassen Sie sich Dressings, Saucen oder Käsebeilagen separat liefern.

Gesundes Vokabular – darauf können Sie beim Menü achten

Bestimmte Begriffe auf der Speisekarte deuten auf eine gesündere Zubereitung hin:

  • Zubereitungsart: gegrillt, gebacken, pochiert, gedünstet, gebraten
  • Zutaten: Brust (Geflügel), Lende (mageres Fleisch), Vollkorn (Reis, Nudeln, Brot)
  • Auslobungen: leicht, ausgewogen, vital

Vermeiden Sie dagegen Begriffe wie „frittiert“, „paniert“, „cremig“, „überbacken“, „extra Käse“ – diese deuten meist auf versteckte Kalorienbomben hin.

Praktische Tipps für gesunde Essensbestellungen in verschiedenen Küchen

1. Thailändisches Essen

  • Empfehlenswert: Gemüsepfannen wie Pad Pak oder Pad King mit Tofu oder Huhn
  • Vorspeisen-Tipp: Frische Gartenrollen oder Larb Gai (Hühnersalat)
  • Vorsicht bei Currys: Aufgrund der Kokosmilch sehr fettreich – genießen Sie sparsam und lassen Sie überschüssige Soße übrig.

2. Indisches Essen

  • Wählen Sie bewusst: Linsen- oder Kichererbsengerichte wie Dal oder Chana Masala
  • Brot oder Reis – nicht beides: Entscheiden Sie sich für eine Beilage, idealerweise Roti (Vollkorn) statt Naan.
  • Gesünder gegrillt: Chicken Tikka (gegrillt) statt Chicken Tikka Masala (cremig)

3. Chinesisches Essen

  • Mehr Gemüse: Gerichte wie Tofu mit Brokkoli, Buddha’s Delight oder Moo Goo Gai Pan
  • Reis reduzieren: Typische Lieferportionen enthalten oft zwei Tassen Reis – eine reicht!
  • Salz reduzieren: Extra Gemüse dämpfen und untermischen, um Soße zu strecken
gesund Essen bestellen: Freunde

4. Pizza

  • Portion teilen: Eine halbe Pizza mit Salat ergänzt ergibt ein gutes Gleichgewicht
    Teigwahl zählt: Dünner Boden oder Vollkornoption spart Kalorien und sättigt besser
  • Toppings clever wählen: Mehr Gemüse, weniger Käse, kein verarbeitetes Fleisch

Lebensmittel-Lieferdienste: Gesund einkaufen ohne Schleppen

Neben klassischen Lieferdiensten für fertige Mahlzeiten gibt es auch Lebensmittel-Lieferdienste, die Ihnen frische Zutaten oder Tiefkühlprodukte direkt nach Hause bringen. So haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Ernährung – auch wenn die Zeit knapp ist.

Einige Anbieter ermöglichen es Ihnen, gezielt gesunde Produkte auszuwählen – von Bio-Gemüse über zuckerfreie Snacks bis hin zu vegetarischen Fertiggerichten. Auch Tiefkühl-Lieferanten wie bofrost bieten gesunde Optionen wie gedämpftes Gemüse oder ausgewogene Fertigmenüs. Andere, wie Motatos oder REWE, helfen dabei, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, während Sie gesünder und günstiger essen.

👉 Tipp: Viele dieser Dienste bieten Rezeptideen und Filter für „gesund“, „vegetarisch“ oder „Low Carb“. So können Sie im Voraus planen, was Sie essen – ohne Spontankäufe an der Supermarktkasse.

Lebensmittel-Lieferdienste:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Gesund bestellen – auch unterwegs oder im Büro

Selbst wenn Sie unterwegs sind oder im Büro arbeiten, müssen Sie nicht auf gesunde Optionen verzichten:

gesund Essen bestellen: Hühnchensalat
  • Meal-Prepping kombinieren: Bereiten Sie einen Salat oder gedämpftes Gemüse vor und bestellen Sie nur die Hauptkomponente (z. B. Curry oder Tofu).
  • Fragen Sie nach Anpassungen: Viele Restaurants sind flexibel – statt Pommes lieber Salat oder Gemüsebeilage?
  • Getränke nicht vergessen: Verzichten Sie auf gezuckerte Softdrinks. Wasser, ungesüßter Eistee oder Sprudel mit Zitrone sind die bessere Wahl.

Studien zeigen: Portionsgrößen sind entscheidend

Laut einer Untersuchung der Harvard School of Public Health können allein durch kleinere Portionen mehrere hundert Kalorien pro Mahlzeit eingespart werden. Gerade beim Essen zum Mitnehmen sind die Portionen oft deutlich größer als selbstgekochte Mahlzeiten.

Ein einfacher Trick: Verwenden Sie einen Teller zu Hause und servieren Sie sich bewusst eine Portion – so vermeiden Sie unkontrolliertes „Nebenbei-Essen“ direkt aus dem Karton.

Die Studie zeigte außerdem, dass Menschen, die regelmäßig auswärts essen, im Durchschnitt mehr Kalorien, Fett und Salz zu sich nehmen als Personen, die zu Hause essen. Dennoch zeigte sich: Mit bewussten Entscheidungen – wie dem Verzicht auf zuckerhaltige Getränke und die Wahl von Gemüsebeilagen – lässt sich die Kalorienaufnahme signifikant reduzieren, selbst bei Lieferessen.

gesund Essen bestellen: Freunde essen auswärts

Ein weiteres Beispiel: In einer Untersuchung in Boston (2011) hatten durchschnittliche Restaurant-Mahlzeiten über 1.300 Kalorien – doppelt so viel wie empfohlen. Schon durch das Aufteilen auf zwei Mahlzeiten können Sie sich also einen großen Gefallen tun.

Fazit: Gesund bestellen – mit Plan und Genuss

Gesundes Essen zu bestellen ist kein Widerspruch, sondern eine Frage der richtigen Auswahl und Vorbereitung. Wer bewusst bestellt, Portionsgrößen im Blick behält und auf Zutaten achtet, kann auch mit Lieferessen eine ausgewogene Ernährung leben. Nutzen Sie Online-Menüs, hinterfragen Sie Zubereitungsarten und setzen Sie auf Vielfalt mit viel Gemüse, Vollkorn und pflanzlichen Proteinen.

Und nicht zuletzt: Lebensmittel-Lieferdienste bieten eine hervorragende Möglichkeit, sich regelmäßig mit frischen Zutaten oder gesunden Fertiggerichten zu versorgen – ganz ohne Kochstress. Mit etwas Planung ist gesunde Ernährung per Klick nur einen Schritt entfernt.

Weitere interessante Artikel und Studien

lieferservice-vergleich-anbieter
Der große Vergleich 2026
Wir haben die besten und beliebtesten Lieferservice für Lebensmittel und Getränke unter die Lupe genommen und präsentieren Ihnen unseren großen Lieferdienst-Vergleich für 2026.
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
Regional Einkaufen
Regional einkaufen: So geht’s richtig
Sind regionale Lebensmittel wirklich besser? Wo können Sie regional einkaufen und welchen Marken und Siegeln können Sie vertrauen? Ist regional sinnvoller als Bio?
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
Wolt Lieferservice
Wolt Lieferservice Test
Mit der Wolt App können Sie aus mehr als 40.000 Restaurants, Geschäften, Produkte und Gerichte auswählen. Im Test checken wir Angebot und Leistung von Wolt.
lieferservice-news
Studien, Trend und News
Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News, Tipps zum Sparen und Studien dazu haben wir für Sie parat.
deutsche-liefern
Studie: Deutsche würden liefern lassen
Immer mehr Deutsche lassen liefern. Ist Online Shopping von Lebensmitteln nur ein Trend bei der jüngeren Bevölkerung? Eine neue Studie geht der Sache auf den Grund.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
lebensmittelverschwendung-vermeiden
Lebensmittelabfälle vermeiden
Jeder von uns kann im Alltag einen Beitrag leisten, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel zu schonen.
gesündeste Lebensmittel der Welt
Das gesündeste Lebensmittel der Welt
Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt — Goji-Beeren, Açaí, Chia-Samen oder die einfache, mit Vitamin C angereicherte Orange? Wir verraten es Ihnen.
bbg-mit-freunden
BBQ im Garten
Im Sommer im Garten zu grillen, gehört für viele Menschen zu den angenehmsten Aktivitäten. Aber wie planen und gestalten Sie das perfekte Barbecue im Freien?
Superfoods
Superfoods
Was sind Superfoods eigentlich? Und welche Superfoods sollten Sie zu sich nehmen, um eine gesunde Ernährung zu unterstützen? Wir stellen Ihnen die besten Superfoods vor.
Lebensmittel auspacken
7 Fehler beim Auspacken von Lebensmitteln
Wie packt man eigentlich Lebensmittel richtig aus? Ob Sie es glauben oder nicht, wenn es ums Auspacken geht. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie’s richtig geht.
Gewürze
Die Welt der Gewürze und Kräuter
Mit Gewürzen und Kräutern können wir in der Küche köstliche Meisterwerke schaffen und gleichzeitig unsere Gesundheit optimieren. Hier erfahren Sie mehr.
Lebensmittelhygiene
Lebensmittelhygiene: Sicher lagern, kochen & bestellen
So schützen Sie sich vor Keimen: Tipps zur richtigen Lagerung, Zubereitung und Lebensmittelhygiene. Jetzt sicher essen!
Mindesthaltbarkeitsdatum
Mindesthaltbarkeitsdatum – Wann sind Lebensmittel schlecht?
MHD abgelaufen = wegwerfen? Großer Irrtum! Erfahren Sie, wann Lebensmittel wirklich schlecht sind und wie Sie 75 kg Lebensmittel pro Jahr sparen.
Silvester-Party ohne Stress
Silvester-Party ohne Stress
Silvester feiern ohne Einkaufsstress? Lassen Sie Snacks, Getränke & Partyfood bequem nach Hause liefern. Die besten Tipps für eine entspannte Silvesterfeier.