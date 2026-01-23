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Studien und Trends rund um Lieferdienste

Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News und Studien dazu haben wir für Sie parat.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Ob Studie oder Trend: Es spielt keine Rolle, ob man Lebensmittel, Blumen oder andere Gegenstände geliefert bekommen möchte. Die Nachfrage nach einem Lieferservice ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und die Anbieter haben sich dementsprechend angepasst. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Lieferdienste, die allesamt unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

Doch wer nutzt Lieferservice in Deutschland eigentlich? Und welche Bedürfnisse stehen dabei im Vordergrund? Diese Fragen möchten wir in dieser Rubrik beantworten und stellen Ihnen interessante News, Studien und Trends rund um Lieferdienste hier vor.

News Lieferdienste Die Zukunft des Lebensmitteleinkaufs ist jetzt
deutsche-liefern Studie: Deutsche würden liefern lassen
Edeka Lieferservice E-Food: Einkauf vom Sofa erledigen im Trend
studie-nachhaltig-gesund Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig!
Studie Lebensmittel Lieferdienste Online-Lebensmittelhandel boomt in Städten
bbg-mit-freunden BBQ im Garten: So wird’s ein unvergessliches Erlebnis
lebensmittelverschwendung-vermeiden Lebensmittelabfälle vermeiden und Geld sparen
Biolebensmittel Warum die Deutschen Biolebensmittel lieben
Regional Einkaufen Regional einkaufen: So geht’s richtig!
plastikfrei einkaufen So geht’s: Nachhaltiges Einkaufen ohne Plastik
Mehrweg Verpackungsmüll Ade: Essen To-Go im Mehrwegbehälter
Zukunftstrend Lieferservice 6 Zukunftstrends: Lieferung mit Roboter?
Unverpacktläden Verpackungsfrei einkaufen in Unverpacktläden
Supermarktkunden Darauf achten Supermarktkunden wirklich
Trinkgeld Lieferservice Trinkgeld für Lieferdienste: So machen Sie es richtig
Studie Bio-Lebensmittel Inflationsbremse Bio: Preise von Bio-Lebensmitteln stabiler
Ökologischer Fußabdruck Klimaschutz: nützliche Tipps, die jeder umsetzen kann
Studie Umweltauswirkungen Studie deckt auf: Umweltauswirkungen von 57000 Lebensmitteln
gesündeste-Lebensmittel-der-Welt-Kresse Das gesündeste Lebensmittel der Welt
Superfoods Die 10 besten Superfoods für eine gesunde Ernährung
saisonal einkaufen 6 gute Gründe, saisonal einzukaufen
Firmenfeier Firmenfeier einfach geplant: Dank Lieferservice und Co. zum Erfolg
Einkaufstipps Geld sparen 12 Einkaufstipps, um beim Lebensmitteleinkauf Geld zu sparen
Kochtipps für mehr Spass So macht Kochen wieder Spaß: 7 Kochtipps für Heimköche
Customer,With,Pack,Of,Water,Bottles,In,Store Nie wieder Getränke schleppen?
Lebensmittel auspacken 7 Fehler beim Auspacken von Lebensmitteln
Gewürze Die Welt der Gewürze und Kräuter
gesund Essen bestellen Gesund Essen bestellen: Tipps für ausgewogene Liefermahlzeiten
Lebensmittelhygiene Lebensmittelhygiene: Sicher lagern, kochen & bestellen
Mindesthaltbarkeitsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum: Wann sind Lebensmittel schlecht?
Notvorrat Notvorrat anlegen: BBK-Empfehlung für 10 Tage
Lieferservice für Studenten Student Budget: 7 Tricks für Mahlzeiten unter 7€
Silvester-Party ohne Stress Silvester-Party ohne Stress: Snacks & Getränke liefern
Kosten beim Lieferservice Versteckte Kosten beim Lieferservice aufgedeckt
gesunde Büro-Verpflegung Guide für gesunde Büro-Verpflegung

Studie: Wo werden Lieferservices meist genutzt?

Das Marktforschungsinstitut Yougov hat im Auftrag von Deliveroo eine repräsentative Studie durchgeführt, um diese Frage zu beantworten.

Im Folgenden stellen wir die interessantesten Ergebnisse dieser Studie vor. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Lieferdienste in Deutschland sehr beliebt sind. Immerhin jeder zweite Deutsche (52 Prozent) nutzt bereits regelmäßig einen Lieferservice. Dabei ist die Nachfrage nach solchen Diensten besonders hoch in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München. In diesen Städten nutzen 60 Prozent der Befragten regelmäßig einen Lieferservice. Auf Platz zwei der beliebtesten Städte für Lieferdienste folgt Frankfurt am Main mit 56 Prozent, gefolgt von Köln und Stuttgart mit jeweils 55 Prozent. 

studie-lieferdienste-uebersicht

Die Hauptgründe für die Nutzung von Lieferservices sind laut der Studie vor allem die Bequemlichkeit und Flexibilität. So gaben insgesamt 39 Prozent der Befragten an, dass sie aufgrund ihres busy Lifestyles gerne auf den Service zurückgreifen.

Auch die Tatsache, dass man sich so die Zeit für andere Aktivitäten freihalten kann, ist für viele ein wichtiger Grund für die Nutzung von Lieferdiensten (34 Prozent). Weitere Gründe sind unter anderem der Save-Me-Factor (28 Prozent), also die Tatsache, dass man so Geld spart, weil man selbst nicht mehr einkaufen gehen muss oder auch der Hang zur Spontanität (26 Prozent), weil man so auch mal spontan etwas bestellen kann.

Die besten Lieferdienste im Check

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
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Online einkaufen wie im Supermarkt
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Wolt: Essen aus Restaurants
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Qualität in Tradition
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Delikatessen und Feinkost für Gourmets
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Der Gewürz-Shop mit Herz
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Wer sind die Nutzer von Lieferdiensten?

Lieferdienste in Deutschland erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Doch wer sind nun eigentlich die Nutzer von Lieferservices? Die Antwort ist: fast alle.

Von jungen Studenten, die anstatt Take Away lieber den Platz Zuhause nutzen, über Familien, die nicht stundenlang im Supermarkt anstehen wollen, bis hin zu Senioren, die aufgrund ihres Alters oder Krankheit nicht mehr selbst einkaufen gehen können: Während noch vor ein paar Jahren vor allem jüngere Menschen und Singles auf Lieferservices angewiesen waren, ist mittlerweile jede Alters- und Bevölkerungsgruppe vom Aufschwung des Online-Lieferdienstes betroffen.

So ist es keine Seltenheit mehr, dass Großeltern ihren Enkeln Pizza bestellen oder Mütter Babynahrung und Windeln liefern lassen. Ebenso beliebt sind bei Kochbegeisterten Kochboxen. Mittlerweile gibt es sogar Low-Carb Kochboxen, sodass sich das Schlemmen gut in eine Ernährungsumstellung einfügt.

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Doch nicht nur Privatpersonen schätzen die Vorteile der Lieferdienste in Deutschland. Mittlerweile nutzen auch viele Unternehmen dieses Angebot. Sie profitieren unter anderem davon, dass Lieferanten auch zu unregelmäßigen Zeiten beliefert werden können und sie somit besser auf Kundennachfragen reagieren können. Auch Firmenevents werden mitunter von Lieferdiensten versorgt – egal ob mit Fingerfood für ein Meeting oder Getränken für eine Feier am Abend. 

Lieferservices stehen heute also so gut wie jedem zur Verfügung – ganz gleich ob privat oder geschäftlich. Dank der fortschreitenden Digitalisierung wird es immer leichter für Menschen jeglicher Altersklassen und Berufsgruppen, sich Nahrungsmittel direkt an die Haustür liefern zu lassen. Somit kann man sich mehr Zeit für andere Dinge nehmen, ohne auf den Komfort verzichten zu müssen.

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