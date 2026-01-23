Essen mit den Jahreszeiten: 6 gute Gründe, saisonal einzukaufen

Lebensmittel, die gerade Saison haben, schmecken oft besser und haben einen höheren Nährwert — außerdem unterstützen Sie mit dem Kauf die örtlichen Landwirte und die Wirtschaft Ihrer Gemeinde. Hier erfahren Sie im Detail, warum saisonales Gemüse und Obst besser ist und wo Sie saisonale Lebensmittel kaufen können.

Was bedeutet es, saisonal einzukaufen und zu essen?

Jedes Lebensmittel hat einen Wachstumszyklus. Sobald eine Pflanze ihren Wachstums- oder Reifepunkt erreicht hat, wird sie geerntet. Diese Pflanzen bieten ein Maximum an Geschmack und Nährstoffen.

Wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht unähnlich, wie sich unsere Vorfahren ernährt haben. Sie nutzten das Land, um das anzubauen oder zu suchen, was sie brauchten, ernteten die Pflanzen genau zum richtigen Zeitpunkt und genossen oder konservierten dann ihre Ernte.

Heute geht es beim saisonalen Essen um mehr als nur um Geschmack und Ernährung. Es geht auch um Nachhaltigkeit und darum, das Beste zu tun, um unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten und zu schützen.

Die gesundheitlichen Vorteile und andere potenzielle positive Auswirkungen der Nachhaltigkeit tragen dazu bei, dass saisonale Lebensmittel immer beliebter werden.

6 gute Gründe für saisonales Einkaufen

Hier sind ein paar überzeugende Gründe, warum Sie keine Erdbeeren im Dezember kaufen oder Spargel im Februar zubereiten sollten:

1. Saisonal essen ist gesünder

Es gibt nichts Gesünderes, als reif geerntetes, saisonales Obst und Gemüse zu essen. Pflanzen sind lebendige Wesen. Sobald eine Frucht oder ein Gemüse geerntet ist, beginnt der Abbau der Nährstoffe. Wenn Sie saisonale Produkte kaufen, die erst kürzlich geerntet wurden, profitieren Sie von einem höheren Nährstoffgehalt. Obst und Gemüse können beispielsweise innerhalb einer Woche 15-77 % ihres Vitamin-C-Gehalts verlieren. Bei Spinat kann dieser Verlust innerhalb eines Tages sogar bis zu 90 % betragen. Natürlich spielt auch die Lagerung eine Rolle und kann dazu beitragen, Nährstoffverluste zu verhindern.

Wird ein Produkt geerntet, bevor es voll ausgereift ist, dann ist es von Beginn an nährstoffärmer. Wenn es dann weite Strecken zurücklegen muss, verliert es auf dem Weg zu Ihrem per Flugzeug, Zug oder Auto weiter an Nährstoffen.

Saisonal zu essen ist unglaublich vorteilhaft für die Gesundheit, denn saisonale Lebensmittel liefern die besten Nährstoffe, die wir zu jeder Jahreszeit brauchen. Frühlingsgemüse zum Beispiel enthält viele Stoffe, die uns helfen, saisonale Allergien zu bekämpfen, während Herbst- und Wintergemüse Nährstoffe enthält, die unsere Immunität in der Erkältungs- und Grippesaison stärken.

2. Saisonal kochen spart Geld

Wenn wir im Januar Spargel und im November Erdbeeren kaufen, zahlen wir dafür! Wir zahlen für den Transport, die Treibstoffkosten, die zusätzliche Arbeit und wahrscheinlich auch für Konservierungsstoffe und alle möglichen unbekannten Chemikalien, um diese Produkte von weit her zu transportieren. Selbst wenn die Produkte nicht weit reisen, sondern in Schein-Sommer-Gewächshäusern angebaut wurden, sind die Energiekosten (und der Abfall!) höher. Der Kauf in der Saison bedeutet geringere Produktionskosten, sodass diese Einsparungen an uns als Verbraucher weitergegeben werden können.

Frische Lebensmittel, die man sofort verzehren möchte und die nicht so schnell verderben, bedeuten wahrscheinlich auch, dass weniger Lebensmittelabfälle anfallen — auch das schont den Geldbeutel.

3. Saisonale Produkte schmecken besser

Wenn saisonales Gemüse frisch und reif geerntet wird, dann gibt es nichts Besseres. Außerdem braucht man kaum würzen, weil der Geschmack so intensiv ist. Ein wenig Öl und Essig, vielleicht ein leichtes Andünsten, und voilà!

Haben Sie sich noch nie gefragt, warum Sie als Kind den Erdbeeren Zucker hinzufügen mussten? Das lag wahrscheinlich daran, dass Sie diese im Dezember gegessen haben und es den Beeren deshalb an Geschmack fehlte.

4. Saisonales Essen ist besser für die Umwelt

Im Durchschnitt legen Lebensmittel vom Bauernhof bis zum Teller etwa 2.500 km zurück. Einige unser beliebtesten und gesündesten Lebensmittel wie Avocados und Bananen haben dramatische Auswirkungen auf die Umwelt, da sie weite Strecken zurücklegen müssen. Dabei wird Treibstoff verschwendet, es entstehen Treibhausgasemissionen, und es kommt zu Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung. All diese Verschmutzung beeinträchtigt und gefährdet unsere Lebensmittelversorgung in der Zukunft.

Der Verzehr von Obst und Gemüse, das gerade Saison hat und auf nahe gelegenen Bauernhöfen angebaut wird, verringert den Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich. Bonuspunkte gibt es, wenn Sie mit dem Fahrrad zu Ihrem örtlichen Bauernmarkt fahren!

5. Saisonales Essen sorgt für Abwechslung und Wertschätzung

Sie wissen, dass es mehr als nur Karotten, Sellerie, Äpfel und Bananen gibt, oder? Was wäre, wenn Sie nur Produkte essen könnten, die saisonal verfügbar sind? Dann würden Sie fast jeden Monat etwas Neues ausprobieren. Sie würden sich immer wieder inspirieren lassen, immer wieder neue Rezepte und Geschmacksrichtungen ausprobieren und die Abwechslung genießen. Das ist schließlich die Würze des Lebens.

Die kurze Anbausaison bestimmter Produkte — wie Lauch und Rhabarber — oder die Tatsache, dass man Beeren nur einige Monate im Jahr isst, führt dazu, dass man sie noch mehr zu schätzen weiß und genießt.

6. Sie unterstützen lokale Bauernhöfe und Betriebe

Saisonales Essen und der Kauf von regionalen Lebensmitteln auf dem Bauernmarkt oder in kleinen Lebensmittelläden, die bei lokalen Bauern einkaufen, sorgt dafür, dass das Geld in Ihrer Gemeinde bleibt.

Könnten Sie versuchen, einen Monat lang oder vielleicht einen Sommer lang nur Produkte zu essen, die Sie auf Ihrem Bauernmarkt oder in einem unabhängigen Lebensmittelgeschäft gekauft haben? Es gibt viele Möglichkeiten für gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft oder für den Kauf von Gemüsekisten von lokalen Bauernhöfen. Wie würden Ihre Mahlzeiten aussehen? Wie sähe es mit Ihrer Gesundheit aus? Das würde mit Sicherheit einiges verändern!

Wo findet man saisonale Lebensmittel?

Der beste Weg, um saisonale Lebensmittel in Ihrer Gegend zu finden, ist ein Besuch auf dem örtlichen Bauernmarkt oder regionalen Frischmarkt. Landwirte sind keine Lebensmittelhändler; sie verkaufen nur, was sie anbauen und ernten. Das macht die Märkte zu so aufschlussreichen Orten, um etwas über die Saisonalität von Lebensmitteln zu lernen.

Wenn Sie keinen Zugang zu einem Bauernmarkt haben, besuchen Sie in ein Lebensmittelgeschäft in Ihrer Nähe. Auch wenn die Produkte der Saison nicht eindeutig beschriftet sind, können Sie diese meist trotzdem erkennen.

In einem Lebensmittelgeschäft sind die Produkte der Saison in der Regel reichlich vorhanden und oft im Angebot. Wegen der großen Menge muss das Geschäft die Lebensmittel schnell an den Verbraucher bringen, bevor sie ihre beste Zeit hinter sich haben.

Achten Sie auch auf die Beschilderung in den Geschäften über die Herkunft der Produkte, denn Lebensmittelgeschäfte stellen oft lokale Landwirte und Erzeuger vor.

Wenn Sie sich die Fahrt und das Schleppen von Einkaufstüten sparen wollen, gibt es heutzutage jede Menge Lieferdienste, bei denen Sie Ihren saisonalen Einkauf bequem online bestellen können. Es gibt sogar Bio-Kochboxen, die saisonale und regionale Lebensmittel liefern. Wenn Sie entspannt vom Sofa aus saisonal einkaufen wollen, dann probieren Sie doch einen der Top Lebensmittel-Lieferdienste in Deutschland aus:

Saisonkalender nach Jahreszeiten

Jedes Lebensmittel hat eine bestimmte Zeit, in der es am besten angebaut und geerntet werden kann. Die Kenntnis der Wachstumszyklen von Lebensmitteln gibt Aufschluss über die besten Praktiken für eine saisonale Ernährung.

Die Erntezeiten für diese Lebensmittel hängen von der Art der Pflanzen, ihren Keimzyklen und der Zeit ab, die die Pflanzen zur Reife benötigen. Hier sind die besten Lebensmittel im Saisonkalender:

Saisonal einkaufen im Frühling: Rhabarber, Spinat, Weißkohl, Rote Beete, Feldsalat, Kopfsalat, Spargel

Rhabarber, Spinat, Weißkohl, Rote Beete, Feldsalat, Kopfsalat, Spargel Saisonal einkaufen im Sommer: Feldsalat, Kopfsalat, Lollo Rosso, Mangold, Rucola, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Brombeeren, Pflaumen, Zwetschgen

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Kürbis, Rosenkohl, Schwarzwurzeln, Grünkohl, Meerrettich, Äpfel, Birnen, Beeren, Quitten Saisonal einkaufen im Winter: Kohl, Pastinaken, Rote Beete, Porree, Feldsalat, Champignons, Äpfel, Birnen

Saisonales Essen erfordert ein Umdenken und eine andere Art des Einkaufens — aber es ist von großem Nutzen für unsere Gesundheit und die Gesundheit unseres Planeten. Ihre Entscheidung ist jetzt wichtiger denn je.

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