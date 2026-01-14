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Etepetete 2026: Erfahrungen mit der grünen Kochbox

Etepetete kann zu recht als grüne Kochbox bezeichnet werden. Schließlich erhalten Sie hier ausschließlich Obst und Gemüse und tun auch noch etwas Gutes für die Umwelt. Wir zeigen Ihnen im Etepetete Test wie die Box Ihren Speiseplan bereichert.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Etepetete ist mehr als nur das Retten von Obst und Gemüse — es geht vor allem darum, die Natur zu respektieren. Dazu gehört auch die Arbeit der Landwirte, die dazu beitragen, die Welt gesünder zu machen. Sie verzichten auf künstliche Pflanzenschutz- und Düngemittel, auch wenn das den Gewinn schmälert. Diese Verfahrensweise ist richtig, da sie auf einem natürlichen Umgang mit der Natur basiert.

Wie funktioniert etepetete?

Mit einer etepetete Box erhalten Sie die besten Bio-Obst- und Gemüseprodukte, frisch vom Feld bis zur Haustür, sodass Sie sich gesund ernähren können und gleichzeitig einen Beitrag zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung leisten. Die etepetete Box kann in einem Abo bezogen werden, das jederzeit bequem gekündigt werden kann. Sie können das bevorzugte Lieferintervall auswählen und anpassen, damit Sie immer wissen, wann Ihr Obst und Gemüse geliefert wird.

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Frische Bio-Kisten voller Obst und Gemüse in bester Bio-Qualität direkt nach Hause geliefert. Komplett plastikfrei und regional! Sparen Sie mit einer Newsletter-Anmeldung direkt 25% auf die Bestellung.

Was befindet sich in der etepetete Box?

Supermarktkontrollen schließen oftmals hochwertiges etepetete Bio-Obst und Gemüse aus, das aufgrund seiner Größe und Form, Fehlern im Schalenbereich, Verfärbungen, abgebrochenem Grün, falscher Sortierung oder falscher Etikettenbeschriftung nicht akzeptiert wird. In jeder etepetete Box finden Sie jedoch saisonale Produkte aus Deutschland, Österreich, Spanien, Griechenland und teilweise Übersee, die alle die Anforderungen an eine hochwertige Bio-Qualität erfüllen.

etepetete Box

Die Lieferung erfolgt meist direkt vom Feld aus den Packhallen in Kaufbeuren und Hürth. Dabei versuchen sie, Verpackung und Zwischenlagerung auf ein Minimum zu reduzieren, um die Umwelt zu schonen. Die Auslieferung erfolgt klimaneutral mit DHL oder UPS, die bereits mit energieeffizienten und klimaneutralen Fahrzeugen unterwegs sind. Bestellt man etepetete aus Österreich, wird es mit DPD geliefert.

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Was Sie bei etepetete erwartet

Etepetete achtet auf die Umwelt und legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Dies beinhaltet:

  • klimaneutrale Zustellung
  • Verwendung von umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien
  • Kurzstreckenlieferung
  • etepetete Bio-Produkte
  • kein Wegwerfen von Lebensmitteln

Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass die etepetete Box auf nachhaltige Weise zu Ihnen gelangt.

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Wie lange halten sich etepetete-Zutaten?

Wie lange können Möhren, Kohlrabi, Zwiebeln, Salat, Weintrauben oder andere Obstsorten aus einer etepetete Box genutzt werden? Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten, da die Witterung und Versandzeiten der einzelnen Anbieter sowie eventuelle Transportschäden eine Rolle spielen.

Erfahren Sie mehr, indem Sie sich etepetete Erfahrungen durchlesen. Diese beschreiben hauptsächlich positive Erlebnisse, aber auch kritische Bemerkungen über den schlechten Erhaltungszustand. Möhren, Kohlrabi oder Zwiebeln sind unter anderem robusterer Natur als Salat, Weintrauben oder andere Obstsorten. Die Lagerung und Transportbedingungen, die das Unternehmen nicht beeinflussen kann, schlagen sich ab und an bei der Haltbarkeit wieder.

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Unsere etepetete Erfahrungen

Bio ist auf dem Vormarsch in deutschen Küchen, und das Unternehmen trifft mir seinem Angebot den Zahn der Zeit. In den etepetete Tests werden Sie viele anerkennende Kommentare finden. Es gibt allerdings auch vereinzelte etepetete Erfahrungen, die Kritikpunkte enthalten. In manchen Fällen wurde bemängelt, dass einzelne Produkte nicht mehr in gutem Zustand bei der Lieferung ankamen. Diese Tatsache kann der Witterung, aber auch möglichen Transportschäden zugeschrieben werden. Insbesondere bei Obst besteht die Gefahr, dass Schimmelbefall erst während des Transports eintritt, obwohl die Früchte beim Verpacken noch intakt waren.

Was beinhaltet das etepetete Angebot?

Entscheiden Sie sich aus der Vielfalt an etepetete Bio Boxen: Gemüse, Mix, Rohkost, Fitness, Obst, Snack, Frühlings, Office, Kochgemüse, Balance.

Die Classic-Boxen enthalten 4,5 bis 5 Kilogramm frische Produkte in Bio Qualität und in die Family-Boxen 6 bis 6,5 Kilogramm. Wählen Sie zwischen einer Box mit Gemüse oder Obst oder einer Kombination aus beiden. In der Rohkost-Box entdecken Sie gesunde Vitamine, die ungekocht konsumiert werden können. Die Basic-Box bietet Ihnen typische Grundnahrungsmittel in Bio Qualität. Übrigens eigenen sich die etepetete Boxen hervorragend, wenn Sie z. B. ein paar Kilos verlieren möchten. Gesundes, frisches Gemüse hilft beim Abnehmen.

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Etepetete: Was kosten die Kochboxen?

Man muss zugeben, dass die Preise höher sind als beim Einkauf im Supermarkt. Es gibt jedoch auch viele Vorteile, die es wert sind, bei diesem Anbieter berücksichtigt zu werden: Sie tragen aktiv dazu bei, dass Lebensmittelverschwendung gestoppt wird, Sie können sich auf regelmäßige Lieferungen von frischen etepetete Bio-Produkten verlassen und durch die kurze Lieferkette leisten Sie ebenfalls einen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

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Die Kosten für eine Obst- oder Gemüsebox bewegen sich zwischen 25 und 36 Euro, was aber auch einen guten Grund hat. Denn durch diese höheren Kosten können die Bio-Bauern fair bezahlt werden und dazu tragen, dass Verluste bei der natürlichen Bestellung des Landes ohne Chemie ausgeglichen werden. Bei dieser grünen Kochbox geht man also nicht einfach nur davon aus, dass man eine Box mit frischem Gemüse oder Obst für den Eigenbedarf kauft.

Etepetete im Test: Wie wird bezahlt?

Mit einer etepetete Box sind Sie nicht dazu verpflichtet, ein langfristiges Abonnement abzuschließen. Sie können jederzeit eine Pause einlegen, das Abo wechseln oder kündigen. Sollten Sie bis Donnerstag kündigen, endet das Abonnement ab Mittwoch der nächsten Woche. Wird am Freitag gekündigt, wird der Versand und die Abbuchung ab der übernächsten Woche ausgesetzt. Auf diese Weise können die Landwirte die Nachfrage besser planen.

So lassen sich bei etepetete Kosten sparen

Bei etepetete erhalten Sie durch Gutscheine und Rabattaktionen die Möglichkeit, den Rechnungsbetrag zu reduzieren. Denken Sie zum Beispiel an den kostenlosen Versand oder den “Willkommen 25 % Rabatt”, der Ihnen bei der Anmeldung für den Newsletter geboten wird.

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Wenn Sie Student sind, profitieren Sie zusätzlich von einem attraktiven Rabatt auf jede etepetete Box: 25 % auf die Family Box und 20 % auf die Classic Box werden Ihnen abgezogen, damit auch junge Leute in der Ausbildung von gesunden Produkten profitieren können.

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