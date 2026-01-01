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Kochbox Gutscheine und Rabatte finden

Die besten Kochboxen im Vergleich 2026: Zeitsparend und günstig

HelloFresh, Marley Spoon, Dinnerly, My Cooking Box: Mittlerweile gibt es jede Menge Anbieter für Kochboxen. Unser Vergleich zeigt Ihnen u.a. die Boxen mit der geringsten Zubereitungszeit und die gesündesten Gerichte.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Eine Kochbox für zuhause ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie zwar gerne kochen, aber keine Zeit oder Lust haben, sich um die Einkäufe zu kümmern. Eine solche Box ist eine gute Gelegenheit, einfach mal etwas neues auszuprobieren und neue Rezepte kennenzulernen, die Sie in Ihr Repertoire aufnehmen können. Die besten Kochbox Anbieter zeigt Ihnen unser Vergleich.

Und das Beste daran ist — die Rezepte sind ausgewogen und einfach nachzukochen! Mit Hilfe eines Abos bei Ihrem gewünschten Kochbox Anbieter können Sie aus verschiedenen Menüs wählen. Zudem gibt es jede Woche oder Monat neue Gerichte, auf die Sie sich freuen können.

Welche ist die beste Kochbox? Unsere Top Kochbox Anbieter

Im Kochboxen Vergleich haben wir die folgenden Boxen von verschiedenen Kochbox Anbietern getestet:

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Gute Gründe für eine Kochbox

Wir haben viele Kochboxen getestet und konnten folgendes aus dem Kochboxen Vergleich mitnehmen:

Vorteile von Kochboxen

  • Einfaches und schnelles Kochen: Kochboxen liefern alle Zutaten portioniert und vorbereitet. Das macht das Kochen unkompliziert und geht schnell.
  • Kein Planen oder Einkaufen mehr nötig: Die Zusammenstellung der Box erfolgt durch Profis, sodass Sie sich keine Gedanken mehr über die Mahlzeitenplanung oder das Einkaufen machen muss. Alles was Sie machen müssen ist, sich die Kochbox nach Hause zu bestellen.
  • Gesunde und ausgewogene Ernährung: Kochboxen enthalten in der Regel immer frische und gesunde Zutaten, die es Ihnen ermöglichen, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren.

Nachteile von Kochboxen

  • Höhere Kosten: Kochboxen sind in der Regel etwas teurer als ein normaler Einkauf im Supermarkt oder über einen Lieferservice.
  • Begrenztes Zeitfenster für Auswahlmöglichkeit: Wenn Sie sich nicht rechtzeitig für Ihre gewünschten Rezepte entscheiden, kann es sein, dass Sie Gerichte geliefert bekommen, die Ihnen womöglich nicht zusagen. Im Kochbox Vergleich war es nicht möglich, die Box zurückzugeben.

Kochboxen im Vergleich — unser Fazit: Sofern Sie keine Zeit zum Einkaufen haben und nicht aufs Geld schauen müssen, stellt eine Kochbox eine gute Alternative da, um gesund und abwechslungsreich zu kochen — und das ohne viel Aufwand.

So haben wir verglichen

Wir haben die unterschiedlichen Kochboxen im Kochboxen Vergleich genauer unter die Lupe genommen, um die besten Kochbox für Sie zu finden. Das waren unsere Kriterien beim Kochbox Vergleich:

Vegan
Frische
Im Kochboxen Vergleich haben wir bemerkt, dass sich der Preis durchaus auf die Qualität der Lebensmittel niederschlägt. Preise für Supermarkt-Qualität vs. Bio-Qualität.
Balance
Vielfalt
Die meisten Kochbox Anbieter bieten Ihren Kunden die Möglichkeit, zwischen vegetarischen oder klassischen Boxen mit Fleisch und Fisch zu wählen.
Calculator
Preise
Hier kommt es ganz darauf an, für wie viele Personen gekocht werden soll und bei welchem Anbieter bestellt wird. Wir orientieren uns jeweils am Durchschnittspreis des Anbieters.
Like
Zielpublikum
Das Zielpublikum war bei allen Kochbox Anbietern grundsätzlich gleich. Personen zwischen 20-45, die im Alltag wenig Zeit haben, sich aber trotzdem abwechslungsreich und ausgewogen ernähren wollen.
Bowl
Rezeptauswahl
Bezüglich der Rezeptauswahl haben alle Kochboxen im Test gut abgeschnitten. Sie haben bei allen Kochbox Anbietern die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Rezepten aus aller Welt zu wählen.
Checklist
Bestellvorgang
Dieser erfolgt einfach und schnell über eine App oder die jeweilige Website der Kochbox Anbieter. Dafür müssen Sie jedoch ein Profil anlegen, was mit einem Abo verbunden ist.

Kochboxen Vergleich Fazit: Das Grundprinzip der Kochboxen ist immer dasselbe, in den Details unterscheiden sich die Kochbox Anbieter jedoch voneinander.

Welche Kochbox ist günstig? 

In unseren Kochboxen Vergleich haben wir uns natürlich auch die Preise genauer angesehen. Denn wenn stetig die Kosten für den persönlichen Unterhalt oder auch andere Sachen wie bspw. Kranken- oder Tierversicherungen steigen, nimmt auch das Preisbewusstsein der Menschen bei Lebensmittel zu.

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Kochbox im höheren Preissegment
Marley Spoon bietet die Auswahl zwischen 2 bis 4 Gerichten pro Woche für 2 bis 4 Personen. Die Rezeptauswahl von 80+ Gerichten wechselt regelmäßig und erfordern etwas Übung. Abhängig davon, welches Gericht Sie wählen, kostet eine Mahlzeit zwischen 5,30 € und 9,29 € pro Person mit Lieferkosten von 6,99 €.
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Kochbox im mittleren Preissegment
Die günstigste Box bei Hello Fresh startet bei 35,00 € mit 2 Gerichten für 2 Personen und befindet sich im Kochboxen Vergleich im mittleren Segment. In der Box werden überwiegend Zutaten in Bio-Qualität geliefert. Mit 4 Personen und 5 Gerichten pro Woche beläuft sich der günstigste Preis pro Person auf 3,27 €.

Kochboxen Vergleich Fazit: HelloFresh ist die günstigste Kochbox im Vergleich.

Vergleich der günstigsten Kochboxen
Bei vielen Anbietern können Sie mit Rabatten gut sparen.

Welche Kochbox ist am gesündesten?

In unseren Kochboxen Vergleich haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, welche Kochbox mit den gesündesten und ausgewogensten Rezepten aufwarten kann. Zu welchem Entschluss wir gekommen sind, sehen Sie hier:

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Rezepte mit Kalorien- und Nährstofftabelle
Wenn Sie wirklich darauf bedacht sind, gesünder zu essen, sind die Hello Fresh Boxen bestimmt das Richtige für Sie. Der Kochbox Anbieter zeigt bei jedem Gericht die Kalorien und Nährstoffe an, anhand denen Sie sich orientieren können. Eine ausgewogene Ernährung fällt leichter.
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Abwechslungsreiche Gerichte
Mit 80+ Rezepten hat Marley Spoon einige deftige Rezepte zum Nachkochen zur Auswahl, allerdings auch viele gesunde und ausgewogene Speisen. Sie haben von daher die freie Auswahl, ob Sie sich für etwas herzhaftes oder doch etwas leichteres für Ihre Kochbox entscheiden.

Gesunde Kochboxen im Vergleich – das Testfazit: Beide Anbieter bieten gesunde und balancierte Gerichte an. Die beste Kochbox in Punkto gesundes Essen geht an Hello Fresh.

Vergleich der gesündesten Kochboxen

Welche Kochbox lässt sich am schnellsten zubereiten?

Egal bei welchem Kochbox Anbieter Sie bestellen, es wird Ihnen im Voraus immer gesagt, welche Lebensmittel Sie zusätzlich noch benötigen. Dabei handelt es sich aber in der Regel meistens um Zutaten, die Sie ohnehin in Ihrem Haushalt haben wie z. B. Öl, Salz, Pfeffer oder Knoblauch.

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in 20 bis 40 Minuten fertig
Bei Marley Spoon könnten Sie das Essen im Kochboxen Vergleich in einfachen Schritten zubereiten. Je aufwändiger und anspruchsvoller das Gericht ist, desto länger ist natürlich auch die Zeit für die Zubereitung der Kochbox-Mahlzeiten. Schnelle Gerichte werden mit “unter 30 Min.” gekennzeichnet.
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in 15 bis 45 Minuten fertig
Mit einer Hello Fresh Kochbox sind die jeweiligen Gerichte im Test durchschnittlich innerhalb von 30 min verzehrfertig. Es gibt auch Blitzgerichte, die in 15 min fertig sind. Die Zubereitungszeit ist bei allen Gerichten genau angegeben.

Fix zubereitet mit Kochboxen im Vergleich – unser Resumee: Die Zubereitungsdauer der jeweiligen Gerichte variierte im Kochbox Vergleich unabhängig vom Anbieter zwischen 15 und maximal 45 Minuten. Im Kochboxen Vergleich haben also sowohl Hello Fresh als auch Marley Spoon gleich gut abgeschnitten.

Vergleich der einfachsten Kochboxen

Supermarkt Kochboxen als Alternative: Wie viel Zeit sparen Sie?

Supermarkt vs. Kochboxen. In unseren Kochboxen Vergleich haben wir auch die Boxen diverse Supermärkte auf Herz und Nieren geprüft. Wir wollten herausfinden, ob Kochboxen aus dem Supermarkt eine gute Alternative zu den Marktführern darstellen und haben deswegen die folgenden Boxen getestet.

mytime-logo
Kochbox von myTime
MyTime.de ermöglicht es, individuelle Kochboxen zu erstellen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Produkten und stellen Sie Ihre persönliche Kochbox zusammen. Genießen Sie die Bequemlichkeit, frische Zutaten von Mytime.de direkt an Ihre Haustür geliefert zu bekommen.
rewe-logo
Kochbox von Rewe
Rewe selbst bietet keine Kochboxen, sondern arbeitet in Kooperation mit dem Kochbox Anbieter foodly zusammen. Der Unterschied zur normalen Kochbox mit Rezept ist, dass Sie neben der Box gleichzeitig Ihren täglichen Lebensmitteleinkauf mitbestellen können. So sparen Sie richtig Zeit!

Supermarkt-Kochboxen im Vergleich – unsere Erfahrung: Als gute Alternative zu den herkömmlichen Kochbox Anbietern empfiehlt sich die Box von Rewe, da Sie neben der Kochbox die Möglichkeit haben, Ihre regulären Lebensmitteleinkäufe zu sich nach hause liefern zu lassen.

Kochbox liefern lassen

Noch kein interessanter Anbieter für Sie dabei? Dann schauen Sie in unseren weiteren Kategorien nach der besten Kochbox.

FAQ: Kochbox Vergleich

Welche Kochbox ist am günstigsten?

HelloFresh gilt als einer der günstigsten Anbieter mit Preisen ab ca. 5 € pro Portion bei der 4-Personen-Box. Dinnerly positioniert sich ebenfalls im günstigeren Segment. Marley Spoon liegt im mittleren Preisbereich. Günstigere Preise entstehen oft durch größere Boxen oder laufende Aktionsangebote. Vergleichen Sie immer den regulären Preis nach dem Einführungsrabatt, um die tatsächlichen Dauerkosten zu kennen.

Was unterscheidet HelloFresh von Marley Spoon?

HelloFresh ist der Marktführer mit der größten Rezeptauswahl und den niedrigsten Einstiegspreisen – ideal für Einsteiger. Marley Spoon punktet mit anspruchsvolleren Rezepten, mehr Freiheit bei der Menügestaltung und einem stärkeren Fokus auf Qualität. HelloFresh richtet sich eher an Familien und Vielköche, Marley Spoon an Hobbyköche mit höherem Qualitätsanspruch. Beide bieten flexible Abos und regelmäßige Rabattaktionen.

Welche Kochbox eignet sich am besten für Anfänger?

HelloFresh ist dank einfacher Rezeptkarten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und kurzen Zubereitungszeiten (meist unter 30 Minuten) besonders anfängerfreundlich. Auch Dinnerly setzt auf unkomplizierte Gerichte mit wenigen Zutaten. Für Einsteiger empfiehlt sich ein Anbieter mit großem Rezeptarchiv, niedrigen Einstiegspreisen und unkomplizierter Kündigung, damit Sie das Konzept ohne großes Risiko testen können.

Lohnt sich eine Kochbox gegenüber dem Supermarkteinkauf?

Das hängt von Ihrem Lebensstil ab. Kochboxen kosten pro Portion in der Regel etwas mehr als ein reiner Supermarkteinkauf, sparen aber Zeit für Planung, Einkauf und Rezeptsuche. Wer Lebensmittelverschwendung reduzieren möchte, profitiert von der exakten Vorportionierung. Für Singles oder Paare, die selten vollständige Einkäufe planen, kann eine Kochbox trotz höherem Preis wirtschaftlich sinnvoll sein.

Wie funktioniert die Kündigung bei Kochboxen?

Kochboxen laufen meist als flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit. Die Kündigung oder Pausierung muss in der Regel bis zu einem bestimmten Stichtag vor der nächsten Lieferung (oft 5–7 Tage vorher) erfolgen. Bei HelloFresh und Marley Spoon ist die Kündigung direkt im Kundenkonto möglich. Achten Sie darauf, den Unterschied zwischen „Abo pausieren” und „vollständig kündigen” zu kennen.

Welche Kochbox hat die schnellsten Zubereitungszeiten?

Die Zubereitungszeiten variieren je nach Rezept und Anbieter zwischen 15 und 45 Minuten. HelloFresh und Dinnerly bieten viele Gerichte mit unter 20 Minuten Zubereitung an. Marley Spoon hat auch aufwändigere Rezepte dabei. Wer es besonders schnell mag, sollte beim Auswählen der Rezepte auf die angegebene Kochzeit achten – diese wird bei allen großen Anbietern transparent im Menüplan angegeben.

Kann ich bei Kochboxen zwischen Fleisch, Fisch und vegetarischen Gerichten wählen?

Ja, alle großen Anbieter erlauben eine flexible Menüwahl. Sie können wöchentlich selbst entscheiden, ob Sie Fleisch-, Fisch- oder vegetarische Gerichte bevorzugen. Einige Anbieter ermöglichen auch die dauerhafte Einstellung einer Ernährungspräferenz im Kundenprofil, sodass automatisch passende Gerichte vorgeschlagen werden. Rein vegane Boxen bieten spezialisierte Anbieter wie etepetete an.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Kochbox-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Anbieter-Tests mit praktischen Tipps für gesundes, einfaches Kochen zu Hause.

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