Kochen mit Kindern: 7 Vorteile für die Gesundheit und Entwicklung Ihres Kindes
Kochen, besonders wenn man Kinder hat, kann an vielen Tagen zur Last werden. Doch wussten Sie, dass es viele Lernmöglichkeiten für Kinder gibt, wenn man sie ins Kochen mit einbezieht? Das Kochen mit Kindern hat zahlreiche Vorteile.
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Die Pfannkuchenmischung umrühren, eine Tasse Wasser abmessen, den Teig ausrollen — all diese Kochaufgaben helfen Kindern, wichtige akademische, kognitive und motorische Fähigkeiten zu entwickeln. Jedes Mal, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind kochen, bereiten Sie Ihr Kind gleichzeitig auf den Erfolg in der Schule und im Leben vor. Das Kochen mit Ihren Kindern bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Lernen und Wachsen!
1. Kochen erhöht die Konzentration und Aufmerksamkeit.
Der erste Vorteil vom gemeinsamen Kochen ist erhöhter Fokus und bessere Aufmerksamkeit. Beim Kochen müssen Kinder konzentriert sein und auf jedes Detail achten, sonst wird das Familienrezept kein Erfolg. Wenn einer der Schritte nicht richtig durchgeführt wird, dann wird auch das Endprodukt nicht wie gewünscht gelingen. Kinder lernen schnell, dass sie aufmerksam sein müssen, wenn sie am Ende einen leckeren Brownie oder Keks naschen wollen.
2. Kochen macht selbstständig.
Kochen ist eine Fähigkeit, die man als unabhängiger Erwachsener braucht. Kleinkinder können schon früh lernen, wie sie ihr eigenes Sandwich zubereiten, Milch aufkochen oder etwas in der Mikrowelle erhitzen. Ältere Kinder können lernen, Mahlzeiten für sich und die Familie zu kochen. Dadurch werden sie unabhängiger und verantwortungsbewusster. Beim Kochen lernen Kinder zudem verschiedene Sicherheitslektionen, z. B. dass man einen heißen Herd nicht anfasst oder wie man ein Messer richtig benutzt.
3. Kochen verbessert die Feinmotorik.
Das Mischen der Zutaten, das Ausrollen des Teigs und die Verwendung von Ausstechformen sind allesamt großartige Möglichkeiten, um die Feinmotorik Ihres Kindes zu fördern. Dies sind Fähigkeiten, die für die Entwicklung akademischer Fertigkeiten wie Schreiben, Schneiden und Zeichnen erforderlich sind. Sie können diese Fähigkeiten noch weiter verbessern, indem Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter die Zutaten in eine Schüssel geben oder zusammen mischen lassen. Die Großen können z. B. beim Wenden der Pfannkuchen helfen.
4. Kochen verbessert mathematische Kompetenzen.
Beim Kochen wird sehr viel abgemessen. Kinder lernen verschiedene Maßeinheiten wie Tassen, Teelöffel und Esslöffel kennen. Außerdem lernen sie, mit Brüchen umzugehen, und können Addition und Subtraktion anwenden. Wenn Sie einen Mathematiklehrer fragen, wird er Ihnen raten, mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter zu kochen oder backen, um mathematische Grundkenntnisse zu verbessern.
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Wenn Sie mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter kochen, dann lassen Sie sie die Rezepte vorlesen. Lassen Sie die Kleinen Zahlen üben, z. B. “2” Tassen Mehl und “4” Esslöffel Butter. Die Großen können jeden Schritt vorlesen und dann die Anweisungen befolgen. Dies fördert das Leseverständnis.
6. Kochen stärkt die Familienbindung.
Kochen ist eine Aufgabe, die der ganzen Familie Spaß macht. Machen Sie es sich zur Routine, jede Woche am Sonntag gemeinsam zu kochen, oder ernennen Sie den Freitagabend zum Pizzaabend. Gemeinsames Kochen in Familie bringt alle zusammen und schafft ein verbindendes Erlebnis.
7. Kochen fördert eine gesunde Ernährung.
Wenn Kinder selbst kochen dürfen, lernen sie, welche Lebensmittel gesund sind und welche nicht. Eine gesunde Ernährung ist der Grundstein für das allgemeine Wohlbefinden Ihres Kindes und kann u. a. zu einem besseren Stoffwechsel, besserer Gehirnfunktion, gesünderen Kinderzähnen (hier kann eine Zahnzusatzversicherung für Kinder unterstützen), ausgeglichenen Energiehaushalt und einem gesunden Knochenwachstum beitragen.
Außerdem ermöglicht das gemeinsame Kochen Ihren Kindern, neue Lebensmittel zu kosten, die sie sonst vielleicht nicht probiert hätten. Zusätzlich werden sie ermutigt, zu Hause zu essen, anstatt auswärts, wo es oft ungesündere Alternativen gibt.
Meal Prep spart Zeit, Geld und erleichtert eine gesunde Ernährung. Mit den richtigen Tipps bleibt Ihr Essen die ganze Woche über frisch und lecker. Wir teilen die besten Strategien für erfolgreiches Vorkochen.