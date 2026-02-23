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Kochboxen für Singles

Kochboxen für Singles: Kulinarischer Genuss ohne Stress

Kochboxen sind im Trend, weil sie eine bequeme und abwechslungsreiche Möglichkeit bieten, Mahlzeiten zuzubereiten und dabei Zeit und Mühe sparen sowie Lebensmittelverschwendung reduzieren. Doch gibt es Kochboxen auch für eine Person? Welche Anbieter haben die beste Auswahl für Singles? Hier erfahren Sie mehr.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Sie sind Single und suchen nach einer Möglichkeit, schnell und gesund zu kochen? Kochboxen sind nicht nur für Paare und Familien geeignet, sondern helfen auch Singles bei der Essensplanung, erleichtern das Einkaufen und geben Inspiration für neue Gerichte.

Sie möchten schnelle, köstliche Mahlzeiten für eine Person zubereiten? Auch der Solo-Frau oder dem Solo-Mann tut es gut, etwas häufiger zu Hause zu kochen und gesund zu essen. Da könnte doch eine Kochbox eine tolle Lösung sein, nicht wahr? Die klassische Kochbox ist für zwei Personen konzipiert, doch gibt es mittlerweile auch Anbieter, die spezielle Kochboxen für Singles in ihrem Sortiment führen.

Für wen eignet sich eine Kochbox für Singles?

Kochen Sie im Grunde genommen gern, nervt Sie jedoch die lange Vorbereitungszeit? Schließlich möchten Sie ja nicht den halben Abend mit Schneiden und Schnippeln zubringen. In diesem Fall ist eine Kochbox für Singles das Richtige für Sie. Die Zutaten in einer Kochbox sind in der genauen Menge abgepackt, die Sie benötigen, um ein bestimmtes Rezept nachzukochen. Die Kochbox mit Rezept sorgt dafür, dass die Speisen perfekt ausfallen. Neben Kochboxen gibt es noch viele weitere Küchen-Hacks, mit denen Sie die Zeit in der Küche verkürzen können.

Es gibt zudem mehrere Dienste, die auch vegane und vegetarische Kochboxen anbieten. Ihre Kochbox Single lassen Sie sich bequem nach Hause liefern. Sie bestimmen selbst, wie oft Sie eine Lieferung entgegennehmen möchten und wie viele Mahlzeiten eine Kochbox enthalten soll.

Kochboxen für Singles Rezept

Übersicht der verschiedenen Anbieter von Kochboxen für Singles

Sie möchten eine Kochbox für Singles ausprobieren? Wie wäre es mit einem der folgenden Anbieter:

Rewe kennt man als großen Supermarkt, der in jeder größeren Stadt in Deutschland vertreten ist. Natürlich auch entsprechend das Angebot bei Rewe. Hier können Singles sich einfach ihren eigenen Essensplan zusammenstellen. Dafür gibt es eine riesige Rezeptauswahl, in der wirklich für jeden etwas zu finden ist. Ob vegan, glutenfrei oder reine Bio-Zutaten. 

Bei Rewe erhalten Sie eine nicht so klassische Kochbox, die jedoch auf eine einzige Person zugeschnitten ist. Sie bestimmen Liefertag und Lieferzeit und ob Sie noch weitere Einkäufe z.B. aus der Drogerie-Abteilung hinzufügen möchten.

Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

Die Kochboxen für Singles von etepetete sind keine Kochboxen im klassischen Sinne. Zusammen mit Landwirtinnen und Landwirten hat der Anbieter ein Auffangbecken für Bio-Obst und -Gemüse geschaffen, das den gängigen Anforderungen nicht entspricht. Sie werden in den Kochboxen für Singles von etepetete also krumme Gurken und ovale Äpfel finden, die ihren ästhetisch einwandfreien Gegenstücken geschmacklich in nichts nachstehen. 

Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.

HelloFresh ist der wohl bekannteste Anbieter von Kochboxen und hat sich international einen Namen gemacht. Bei HelloFresh ist die Auswahl an Gerichten besonders groß. Es gibt sogar Boxen, die speziell für den Thermomix konzipiert sind. Veganer und Vegetarier werden hier ebenfalls fündig.

Spezielle Kochboxen für Singles gibt es allerdings auch bei diesem Anbieter nicht. Sie können eine Box für zwei Personen bestellen und die Mahlzeiten dann einfach aufteilen und am nächsten Tag aufwärmen. HelloFresh liefert in ganz Deutschland. Zum Ausprobieren eignet sich immer ein HelloFresh Gutschein. 

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

MyCookingBox hat sich auf die italienische Küche spezialisiert und schickt Ihnen eine Kochbox mit authentisch italienischen Zutaten samt Kochanleitung nach Hause. Für 6,99 Euro können Sie aus 4 vegetarischen Gerichten für 2 bis 3 Portionen auswählen. Als Single können Sie diese leckeren, italienischen Gerichte also doppelt genießen. Großer Vorteil: Die Produkte sind alle lange haltbar und müssen nicht gekühlt werden.

MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.

Was sind die Vorteile von Kochboxen für Singles?

Der wohl größte Vorteil einer Kochbox besteht darin, dass das Konzept an unsere moderne Lebensweise angepasst ist. Vorbei sind die Zeiten, als man sich in der Supermarktschlange die Beine in den Bauch stehen musste. Nun kann man problemlos eine Kochbox bestellen, ohne sich Gedanken über einzelne Zutaten machen zu müssen. Kochboxen für Singles haben einen weiteren Vorteil: Sie helfen dabei, eine ausgewogene Ernährung einzuhalten. Außerdem können Sie auf diese Weise spielerisch kochen lernen. Sie können z. B. nebenbei Ihrer Lieblingsmusik oder Ihrem Lieblingshörbuch lauschen — so macht Kochen Spaß.

Kochboxen für Singles Salatmann

Helfen Kochboxen für Singles beim Abnehmen?

Kochboxen für Singles sind eine tolle Lösung für alle, die abnehmen möchten. Wenn Sie eine Kochbox Single bestellen, wissen Sie genau, was darin enthalten ist. Sie können zudem gezielt kalorienarme Rezepte ausprobieren. Indem Sie den Supermarkt meiden, geraten Sie nicht in Versuchung, einen Riegel Schokolade oder eine Tüte Bonbons zu kaufen. Sie können sich somit antrainieren, gesund zu essen.

Unser Fazit zu Kochboxen für Singles

Kochboxen liegen schwer im Trend. Auch Singles können die Vorteile von Kochboxen genießen. Anbieter wie HelloFresh, Dinnerly, MyCookingBox, etepetete oder Rewe haben zwar keine speziellen Kochboxen für Singles im Angebot, doch die einfache Box für 2 Personen eignet sich ebenfalls für Singles. Diese können von den Gerichten ganz einfach mehrere Male essen.

Insgesamt bieten Kochboxen Singles eine bequeme, abwechslungsreiche und gesunde Möglichkeit, Mahlzeiten zu planen und zuzubereiten, während sie Zeit und Mühe sparen und Lebensmittelverschwendung reduzieren.

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