Endlich Ordnung in der Küche: Die 15 genialsten Küchen-Hacks aller Zeiten

Eine gut organisierte Küche schafft nicht nur Platz, sondern sorgt auch für mehr Effizienz und Freude beim Kochen. Mit einfachen Strategien lassen sich ungenutzte Bereiche optimal ausnutzen, Lebensmittelverschwendung reduzieren und alltägliche Abläufe vereinfachen. Entdecken Sie 15 geniale Ideen, die Ihre Küche im Handumdrehen ordentlicher und funktionaler machen.

1. Verwenden Sie die FIFO-Methode

Die in Restaurants und Lebensmittelgeschäften häufig genutzte FIFO-Methode (first in, first out) ordnet die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank nach dem Kaufdatum. Neuere Lebensmittel kommen nach hinten, ältere nach vorne. So vergessen Sie nicht die Beeren, die Sie vom Bauernmarkt mitgebracht haben, bevor sie schimmlig werden. Weniger Lebensmittel landen im Müll! Diese Methode lässt sich auch in der Vorratskammer anwenden: Stellen Sie Konserven, die bald ablaufen, in Sichtweite.

2. Stellen Sie ähnliche Artikel zusammen

Ordnen Sie Ihre Küchenwerkzeuge und -geräte nach Verwendungszweck oder Typ. Richten Sie beispielsweise eine Station mit allen Backutensilien ein oder reservieren Sie einen Schrank nur für Küchengeräte. Wenn Sie backen möchten, finden Sie alles an einem Ort – ohne langes Suchen.

3. Montieren Sie Schubladen und Regale

Wie oft suchen Sie nach etwas, das ganz hinten in Ihrer Speisekammer versteckt ist? Mit ausziehbaren Regalen schaffen Sie Abhilfe! So sehen Sie immer, was Sie vorrätig haben, und erreichen alles mühelos. Zusätzlich können Sie mit Stapelregalen den Platz in Ihren Schränken verdoppeln. Haben Sie das Gefühl, keinen Platz für Geschirr, Kochutensilien und Gläser zu haben? Mit Stapelregalen wirkt alles sofort aufgeräumt – und es sieht schön aus!

4. Legen Sie Müllsäcke in Ihren Abfalleimer

Legen Sie beim nächsten Wechsel des Müllbeutels einige Ersatzbeutel auf den Boden des Eimers. So haben Sie keinen Grund mehr, den Müllbeutel nicht sofort zu erneuern.

5. Nutzen Sie die Rillen im Gefrierschrank

Wussten Sie, dass die Rillen am Boden Ihres Gefrierschranks als Ordnungssystem dienen können? Sie halten Behälter an ihrem Platz, sodass Sie diese leicht herausziehen können, ohne dass alles verrutscht.

6. Verwenden Sie Command-Haken für Topfdeckel

Eine Lawine von Topfdeckeln ist nie lustig. Mit den Command-Haken bleiben sie alle an ihrem Platz und aus dem Weg. Kleben Sie einfach ein paar davon auf, hängen Sie Ihre Topfdeckel auf, und voilà. Dieser Hack ist schnell und einfach zu machen, und er ist völlig anpassbar.

7. Hängen Sie Alufolie und Backpapier auf

Statt diese Schachteln in einer Schublade zu verstauen, befestigen Sie sie an einer Schranktür oder der Wand der Speisekammer. Das spart Platz und erleichtert das Herausziehen.

8. Bringen Sie Haken an

Installieren Sie Haken an Wänden, in Schränken und unter Regalen – überall, wo Platz ist. So können Sie Gegenstände, die sonst in Schubladen verschwinden, griffbereit aufhängen.

9. Probieren Sie Kochboxen aus

Kochboxen liefern Ihnen nicht nur frische Zutaten, sondern sorgen auch für eine strukturierte Organisation in Ihrer Küche.

10. Verwenden Sie Eierkartons zur Gewürzaufbewahrung

Nutzen Sie leere Eierkartons, indem Sie deren Deckel abtrennen. Legen Sie den Boden in die Kühlschranktür und lagern Sie Gewürzgläser darin – mit der Öffnung nach unten.

11. Nutzen Sie ein Backblech für mehr Platz im Kühlschrank

Große Gerichte wie Aufläufe nehmen viel Platz im Kühlschrank ein. Legen Sie ein Backblech darauf, um weiteren Stauraum für kleinere Behälter zu schaffen.

12. Nutzen Sie die Seiten Ihrer Schränke

Offene Seitenflächen von Schränken bieten oft ungenutzten Stauraum. Montieren Sie dort Schienen, Haken oder Regale. Auch der Platz über den Schränken kann für selten genutzte Töpfe oder Kochbücher verwendet werden.

13. Beseitigen Sie unnötige Verpackungen

Optische Unordnung kann genauso störend sein wie physische. Überfüllen Sie Ihre Küche nicht mit Mehlsäcken oder zerknitterten Nudelschachteln. Verwenden Sie stattdessen dekorative Behälter, die für Ordnung und eine ansprechende Optik sorgen.

14. Machen Sie sich die Magie der Magnete zunutze

Magnetleisten sind ideal, um Gewürze oder kleine Küchenhelfer griffbereit aufzubewahren. Befestigen Sie eine magnetische Messerleiste unter einem Schrank – praktisch und platzsparend!.

15. Verwenden Sie alte Kartons zur Schubladenorganisation

Schauen Sie sich zu Hause um: Oft eignen sich alte Kartons oder Verpackungen als kostengünstige Schubladenorganisatoren. So wird selbst die berüchtigte “Krimskrams-Schublade” im Handumdrehen übersichtlich.

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