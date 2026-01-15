Medienkooperation

Küche Ordnung

Endlich Ordnung in der Küche: Die 15 genialsten Küchen-Hacks aller Zeiten

Ordnung in der Küche erleichtert das Leben und spart Zeit. Mit cleveren Tipps und Tricks wird selbst der kleinste Raum optimal genutzt.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Eine gut organisierte Küche schafft nicht nur Platz, sondern sorgt auch für mehr Effizienz und Freude beim Kochen. Mit einfachen Strategien lassen sich ungenutzte Bereiche optimal ausnutzen, Lebensmittelverschwendung reduzieren und alltägliche Abläufe vereinfachen. Entdecken Sie 15 geniale Ideen, die Ihre Küche im Handumdrehen ordentlicher und funktionaler machen.

1. Verwenden Sie die FIFO-Methode

  1. Die in Restaurants und Lebensmittelgeschäften häufig genutzte FIFO-Methode (first in, first out) ordnet die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank nach dem Kaufdatum. Neuere Lebensmittel kommen nach hinten, ältere nach vorne. So vergessen Sie nicht die Beeren, die Sie vom Bauernmarkt mitgebracht haben, bevor sie schimmlig werden. Weniger Lebensmittel landen im Müll! Diese Methode lässt sich auch in der Vorratskammer anwenden: Stellen Sie Konserven, die bald ablaufen, in Sichtweite.

2. Stellen Sie ähnliche Artikel zusammen

Ordnen Sie Ihre Küchenwerkzeuge und -geräte nach Verwendungszweck oder Typ. Richten Sie beispielsweise eine Station mit allen Backutensilien ein oder reservieren Sie einen Schrank nur für Küchengeräte. Wenn Sie backen möchten, finden Sie alles an einem Ort – ohne langes Suchen.

Küche Ordnung: Artikel

3. Montieren Sie Schubladen und Regale

Wie oft suchen Sie nach etwas, das ganz hinten in Ihrer Speisekammer versteckt ist? Mit ausziehbaren Regalen schaffen Sie Abhilfe! So sehen Sie immer, was Sie vorrätig haben, und erreichen alles mühelos. Zusätzlich können Sie mit Stapelregalen den Platz in Ihren Schränken verdoppeln. Haben Sie das Gefühl, keinen Platz für Geschirr, Kochutensilien und Gläser zu haben? Mit Stapelregalen wirkt alles sofort aufgeräumt – und es sieht schön aus!

4. Legen Sie Müllsäcke in Ihren Abfalleimer

Legen Sie beim nächsten Wechsel des Müllbeutels einige Ersatzbeutel auf den Boden des Eimers. So haben Sie keinen Grund mehr, den Müllbeutel nicht sofort zu erneuern.

Küche Ordnung: Müll

5. Nutzen Sie die Rillen im Gefrierschrank

Wussten Sie, dass die Rillen am Boden Ihres Gefrierschranks als Ordnungssystem dienen können? Sie halten Behälter an ihrem Platz, sodass Sie diese leicht herausziehen können, ohne dass alles verrutscht.

6. Verwenden Sie Command-Haken für Topfdeckel

Eine Lawine von Topfdeckeln ist nie lustig. Mit den Command-Haken bleiben sie alle an ihrem Platz und aus dem Weg. Kleben Sie einfach ein paar davon auf, hängen Sie Ihre Topfdeckel auf, und voilà. Dieser Hack ist schnell und einfach zu machen, und er ist völlig anpassbar.

7. Hängen Sie Alufolie und Backpapier auf

Statt diese Schachteln in einer Schublade zu verstauen, befestigen Sie sie an einer Schranktür oder der Wand der Speisekammer. Das spart Platz und erleichtert das Herausziehen.

8. Bringen Sie Haken an

Installieren Sie Haken an Wänden, in Schränken und unter Regalen – überall, wo Platz ist. So können Sie Gegenstände, die sonst in Schubladen verschwinden, griffbereit aufhängen.

Küche Ordnung: Haken

9. Probieren Sie Kochboxen aus

Kochboxen liefern Ihnen nicht nur frische Zutaten, sondern sorgen auch für eine strukturierte Organisation in Ihrer Küche.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

10. Verwenden Sie Eierkartons zur Gewürzaufbewahrung

Nutzen Sie leere Eierkartons, indem Sie deren Deckel abtrennen. Legen Sie den Boden in die Kühlschranktür und lagern Sie Gewürzgläser darin – mit der Öffnung nach unten.

11. Nutzen Sie ein Backblech für mehr Platz im Kühlschrank

Große Gerichte wie Aufläufe nehmen viel Platz im Kühlschrank ein. Legen Sie ein Backblech darauf, um weiteren Stauraum für kleinere Behälter zu schaffen.

12. Nutzen Sie die Seiten Ihrer Schränke

Offene Seitenflächen von Schränken bieten oft ungenutzten Stauraum. Montieren Sie dort Schienen, Haken oder Regale. Auch der Platz über den Schränken kann für selten genutzte Töpfe oder Kochbücher verwendet werden.

13. Beseitigen Sie unnötige Verpackungen

Optische Unordnung kann genauso störend sein wie physische. Überfüllen Sie Ihre Küche nicht mit Mehlsäcken oder zerknitterten Nudelschachteln. Verwenden Sie stattdessen dekorative Behälter, die für Ordnung und eine ansprechende Optik sorgen.

Küche Ordnung: Verpackungen

14. Machen Sie sich die Magie der Magnete zunutze

Magnetleisten sind ideal, um Gewürze oder kleine Küchenhelfer griffbereit aufzubewahren. Befestigen Sie eine magnetische Messerleiste unter einem Schrank – praktisch und platzsparend!.

15. Verwenden Sie alte Kartons zur Schubladenorganisation

Schauen Sie sich zu Hause um: Oft eignen sich alte Kartons oder Verpackungen als kostengünstige Schubladenorganisatoren. So wird selbst die berüchtigte “Krimskrams-Schublade” im Handumdrehen übersichtlich.

Weitere interessante Artikel

Low Carb Ernährungsweise
Low Carb Kochboxen im Check
In dieser schnelllebigen Zeit möchte sich doch eigentlich jeder gesund ernähren. Es gilt wie so oft nur den inneren Schweinehund zu besiegen. Low Carb-Boxen helfen dabei.
Vegane Kochboxen helfen bei einer ausgewogenen Ernährung.
Vegane Kochbox
Immer mehr Menschen interessieren sich für die vegane Ernährung. Eine vegane Kochbox hilft bei der Ernährungsumstellung und überrascht mit neuen Rezepten.
Kochboxen für die ganze Familie
Gönnen Sie sich Zeit für sich
Welche unterschiedlichen Boxen mit Gerichten, die nach Hause geliefert werden gibt es? Worauf sollte ich bei der Bestellung achten? Und welche Anbieter überzeugen im Test?
Kochbox Ratgeber
News und Studien rund ums Essen
Die neuesten Trends im Bereich Food und aktuelle Studien zur Ernährung finden Sie in dieser Rubrik. Wenn Sie mehr über Kochboxen wissen möchten, werden Sie hier fündig.
Kochbox Geschenk finden
Kochbox verschenken
Sie suchen nach einer Geschenkidee für Kochfans und Gourmets? Kochboxen sind schwer im Trend und ideal zum Verschenken. Doch welche Kochboxen sind die besten Geschenke?
Kochbox glutenfrei
Glutenfreie Kochbox
Sie leiden an einer Glutenunverträglichkeit oder möchten aus anderen Gründen auf Gluten verzichten? Mit glutenfreien Kochboxen können Sie vielseitige Rezepte sorgenfrei zu Hause zubereiten.
etepetete
Etepetete Bio-Box im Test
Die grüne Kochbox enthält ausschließlich frisches Obst und Gemüse. Damit tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes. Wir zeigen Ihnen im Etepetete Test wie die Box Ihren Speiseplan bereichert.
Marley Spoon Kochbox
Marley Spoon im Test
Die Kochboxen von Marley Spoon sind ideal für Hobbyköche, die gerne mal raffinierte Gerichte ausprobieren möchten. In sechs Schritten zaubern Sie leckeres Essen auf den Tisch.
HelloFresh Kochbox
HelloFresh im Test
Leckere, schnelle Gerichte für Paare oder die ganze Familie kommen mit den HelloFesh Kochboxen bequem nach Hause! Welche Bewertung bekommt Deutschland’s Marktführer im Test?
vegetarische Kochbox entdecken
Vegetarische Kochbox
Eine vegetarische Kochbox unterstützt eine ausgewogene Ernährung. Doch was bedeutet vegetarisch eigentlich? Und worauf sollten Sie bei vegetarischen Rezepten Acht geben?
mycookingbox im Test
Erfahrungen mit MyCookingBox
Lust auf Italienisch? Mit MyCookingBox lassen Sie sich die Vielfalt der italienischen Küche nach Hause liefern. Wir geben Ihnen einen Überblick über Angebot und Preise.
Kochbox Dresden
Kochboxen ohne Abo
Sie möchten eine leckere Kochbox ausprobieren — jedoch, ohne sich an ein Abo zu binden? Kein Problem. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Anbieter von Kochboxen ohne Abo.
Gourmet Kochbox
Genuss mit Gourmet Kochboxen
Sie sind ein Feinschmecker und legen besonders Wert auf hochwertige Zutaten? Gourmet Kochboxen enthalten sorgfältig ausgewählte Zutaten, die Gaumengenuss garantieren.
juit
JUIT im Test
JUIT ist ein Anbieter von gesunden Fertiggerichten, tiefgekühlt nach Hause geliefert, in 8 Minuten serviert. Wir haben Angebot, Bestellvorgang und Preise für Sie unter die Lupe genommen.
Meal-Prepping für Anfänger
Meal Prep für Anfänger
Meal Prep spart Zeit, Geld und erleichtert eine gesunde Ernährung. Mit den richtigen Tipps bleibt Ihr Essen die ganze Woche über frisch und lecker. Wir teilen die besten Strategien für erfolgreiches Vorkochen.
veganer genuss
Vegane Alternativen: Ihre Lieblingsgerichte pflanzlich
Sie träumen von köstlichen veganen Gerichten, ohne auf Ihre Favoriten verzichten zu müssen? Wir zeigen Ihnen, wie es geht!