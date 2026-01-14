Marley Spoon im Test: Das sollten Sie wissen!

Marley Spoon beliefert nicht nur Kunden in Deutschland mit Kochboxen, sondern auch in Österreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Belgien. In unserem Marley Spoon Test erfahren Sie, was und wie Sie bei diesem Anbieter bestellen können, wie hoch die Kosten für Kochboxen sind und wie Sie bei diesem Anbieter Geld sparen können.

Die beiden Freunde Fabian Siegel und Till Neatby sind vor Jahren während einer gemeinsamen Reise auf hoher See in einen schweren Sturm geraten. Die beiden Gründer der Marley Spoon Kochboxen sind gezwungen, auf einer kleinen Insel zu halten und entdecken dort ein gemütliches Restaurant. Das Ambiente und der herausragende Geschmack der Gerichte prägen sich den beiden Reisenden ein. 2014 gründen sie ein Startup, das an den Stil und den Geschmack des kleinen Restaurants angelehnt ist.

Die Marley Spoon Kochbox für Zuhause

Das Unternehmen setzt auf ein unkompliziertes und leicht verständliches Konzept. Sie schließen ein Abonnement ab und haben ein Sortiment zur Verfügung, das aus mehr als 80 Gerichten besteht. Mit einem Abonnement bei diesem Anbieter werden Ihnen die Kochboxen geliefert, die aus einem Rezept und den Zutaten bestehen. Entsprechend der Anzahl der Gerichte, die Sie in Ihrem Abonnement gewählt haben, können Sie die Lieblingsgerichte zusammenstellen. In unserem Marley Spoon Test haben wir festgestellt, dass Kochboxen für all Ihre Vorlieben angeboten werden.

Sie finden bei Marley Spoon Rezepte mit Fleisch, mit Fisch, vegetarische und vegane Varianten und Low Carb Gerichte. In Ihrem Kundenkonto Können Sie Angaben zu Ihrem Essverhalten machen, damit Marleyspoon Ihnen bessere Empfehlungen geben kann.

Marley Spoon Vergleich: individuell auf Sie abgestimmt

Sie können in einer Liste festlegen, ob Sie bestimmte Zutaten wie Lamm, Meeresfrüchte, Schwein und Geflügel gerne essen oder lieber auf diese Zutaten verzichten möchten. Per Mausklick können Sie bei Marley Spoon auch vegetarische und vegane Optionen festlegen, wodurch die Kosten nicht beeinflusst werden.

Unsere Marley Spoon Erfahrungen zeigen, dass sich nicht nur nicht nur die Zutaten bestimmen lassen, sondern Sie auch Angaben zum Geschmack und zum Rezept selbst hinterlegen können. Es gibt vier Regler, mit denen Sie einstellen können, ob Sie eine schnelle oder entspannte Zubereitung bei Marleyspoon bevorzugen. Beim Geschmack können Sie den Regler zwischen folgenden Polen einstellen:

traditionell und ausgefallen

deftig und leicht

scharf und mild

Marley Spoon Erfahrungen: wie groß sind die Portionen?

Bei diesem Anbieter wählen Sie zwischen zwei Portionsgrößen. Wenn Sie für zwei Personen bestellen, erhalten Sie drei bis fünf Gerichte. Bei einer Bestellung für drei bis vier Personen können Sie zwischen zwei und vier Marley Spoon Rezepten wählen. Unser Vergleich zeigt, dass viele der verwendeten Lebensmittel Bioqualität aufweisen. Der Anbieter arbeitet mit regionalen Erzeugern zusammen und legt viel Wert auf ökologischen Anbau und artgerechte Haltung.

Unser Marley Spoon Test zeigt, dass alle Komponenten aus der Kochbox für zu Hause mindestens vier Tage nach dem Erhalt frisch bleiben. Laut den Herstellerangaben brauchen Sie nichts weiter als Basics wie Salz, Pfeffer, Öl und gängige Kochutensilien.

Lieferung der Kochboxen: Marley Spoon im Vergleich

Wie oft Sie Ihre Lieferung von Marley Spoon in Deutschland erhalten, hängt von Ihrer Region ab. In einigen Regionen erfolgt die Auslieferung an drei Tagen, in manchen an vier Tagen. Auslieferungstage sind Montag bis Mittwoch und Freitag. Dabei können Sie verschiedene Zeitfenster, abhängig von Ihrer Adresse, für Ihre Auslieferung wählen. Die Kosten sind unabhängig vom gewählten Zeitfenster.

Ihre Marley Spoon Kochboxen werden von UPS und Liefery pünktlich und im einwandfreien Zustand ausgeliefert. Eine Änderung oder eine Pausierung Ihrer Bestellung müssen Sie mindestens sieben Tage davor einstellen. Marleyspoon kündigt zudem alle Ihre Lieferungen vorzeitig an.

Marley Spoon Kosten: so sieht das Preismodell aus

Zwischen den verschiedenen Marley Spoon Kochboxen besteht kein Unterschied hinsichtlich der Kosten. Es macht auch keinen Kostenunterschied, ob Sie Ihre Kochboxen vegetarisch bestellen oder ob sie Fleisch oder Fisch enthalten. Ideal für zwei Personen ist kleinere Box. Diese ist optimal für Paare geeignet.

Die Portionen der Kochboxen sind so üppig, dass sie sogar für Eltern mit einem Kind reichen. Dadurch qualifizieren sich die Kochboxen in unserem Test bzw. unserem Vergleich als günstig. Die Marley Spoon Kochbox für zwei Personen ist unserem Vergleich zufolge auch für Single-Personen geeignet. Unsere Marley Spoon Erfahrungen haben gezeigt, dass Sie als Single die zweite Portion aufbewahren und später aufwärmen können. Alternativ können Sie Kochboxen für zwei bis vier Personen bestellen. Diese sind für Familien und WGs geeignet, weil die Marley Spoon Kosten bei größeren Mengen sinken. Die Versandkosten betragen 6,99 Euro.



Das Preismodell bei diesem Anbieter sieht im Detail so aus:

Marley Spoon Kosten für zwei Personen

2 Mahlzeiten 9,29 € pro Portion

3 Mahlzeiten 7,40 € pro Portion

4 Mahlzeiten 6,95 € pro Portion

5 Mahlzeiten 6,44 € pro Portion

6 Mahlzeiten 5,95 € pro Portion

Marley Spoon Kosten für vier Personen

2 Mahlzeiten 6,95 € pro Portion

3 Mahlzeiten 5,65 € pro Portion

4 Mahlzeiten 5,30 € pro Portion

Marley Spoon im Vergleich: Einfach zu bestellen

Sobald Sie die Homepage von Marleyspoon aufrufen, sind Sie quasi bereits im Bestellvorgang.

Diese Kochbox überzeugt mit Vielfalt.

Sie geben zunächst an, ob Sie die Marley Spoon Kochboxen für zwei oder für drei bis vier Personen bestellen möchten. Danach können Sie sich Ihre Lieblingsgerichte aussuchen. Wenn Sie damit fertig sind, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Postleitzahl an. Damit richten Sie Ihr Kundenkonto ein. Im Anschluss geben Sie Ihre Adresse an und bekommen die Möglichkeit, weitere Hinweise zur Lieferung Ihrer Kochboxen zu hinterlegen. Sie können z. B. angeben, dass Ihre Lieferung in der Garage oder vor der Tür abgelegt wird. Außerdem können Sie zwischen drei oder vier Zustellungstagen wählen. Unser Marley Spoon Vergleich zeigt, dass Sie bei der Begleichung Ihrer offenen Beträge drei Möglichkeiten haben. Sie können per Kreditkarte, auf Rechnung oder per Lastschriftverfahren bezahlen. Bei Kauf auf Rechnung erhalten Sie eine Mail von Billpay. Bei Billpay handelt es sich um einen zwischengeschalteten Zahlungsdienstleister. Nach dem Abschluss Ihrer Bestellung erhalten Sie eine E-Mail von Billpay. Sie enthält eine Rechnung von Marleyspoon mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen. In unserem Vergleich machten wir die Erfahrung, dass der Eingang der Zahlung per E-Mail bestätigt wird.

Marley Spoon Kochboxen in unserem Test

Die Kochboxen haben in unserem Test hervorragend abgeschnitten. Besonders überzeugend im Vergleich waren die übersichtlich strukturieren Marley Spoon Rezepte. Diese waren leicht verständlich und mühelos nachzukochen. In unserem Vergleich konnten wir des Weiteren feststellen, dass die Lebensmittel von des Unternehmens eine hohe Qualität aufweisen.

In unserem Marley Spoon Test ist die Homepage positiv aufgefallen. Die Webseite ist benutzerfreundlich und es dauert nicht lange, bis man sich darauf zurechtfindet. Für Entrepreneurs: Wenn auch Sie eine gut strukturierte Webseite wie die von Marley Spoon erstellen möchten, ist die Verwendung von Homepage-Baukästen empfehlenswert.

Die prognostizierten Angaben zu den Zubereitungszeiten der Marley Spoon Kochboxen haben sich auch in unserem Test als richtig erwiesen. Es gibt kein Gericht, das können wir durch unseren Marley Spoon Test und unseren Vergleich bestätigen, dessen Zubereitung länger als eine halbe Stunde dauert.

Sehr positiv aufgefallen ist, dass eine Marley Spoon Kochbox, die für zwei Portionen ausgelegt war, auch noch für eine dritte Person gereicht hätte. Nicht selten bleibt eine Mahlzeit übrig, die später aufgewärmt werden kann.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit: Marley Spoon überzeugt

Mit den Marley Spoon Kochboxen können Sie wirkungsvoll zum Umweltschutz beitragen. Die Kochboxen wurden so entwickelt, dass diese der Umwelt nicht schaden. Marleyspoon setzt nicht nur bei der Lieferung und der Verpackung von Marley Spoon Kochboxen auf höchste Standards, sondern legt auch bei den Partnern und Zulieferern auf höchsten Anforderungen an.

Das Unternehmen achtet auf Nachhaltigkeit.

Der Anbieter initiiert und organisiert stets CO2 Ausgleichsprojekte. Marleyspoon hat bis heute mehr als 45.000 Bäume gepflanzt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Menschen und Familien in der dritten Welt werden von Marley Spoon unterstützt. Im letzten Projekt des Unternehmens haben 4.000 Familien in Sambia Kochherde erhalten. Dank der modernen Kochherde kann CO2 eingespart werden, weil die Familien nicht mehr über offenem Feuer kochen.

Sparen mit einem Marley Spoon Gutschein

Sie können Ihre Kosten um einige Euro auf eine Bestellung reduzieren, wenn Sie einen Marley Spoon Gutschein einlösen. Den Rabatt können Sie für die ersten drei Boxen einlösen und Ihre Kosten dadurch effektiv senken. Mit einem Klick auf unseren Link können Sie den Marley Spoon Gutschein sofort nutzen.

Marley Spoon Test: Unser Fazit

Unser Marley Spoon Test hat gezeigt, dass Sie mit diesem Anbieter die Möglichkeit haben, jeden Tag ein frisches, gesundes und individuelles Gericht zuzubereiten. Unsere Empfehlung ist: Marleyspoon ist ein hervorragender Anbieter und Sie sollten die Kochboxen von Marleyspoon ausprobieren.

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